Дело Труханова и его партнера Галантерника будут рассматривать в ВАКС заочно

Галантерник Труханов

Высший антикоррупционный суд разрешил заочное рассмотрение дела одесского бизнесмена Владимира Галантерника, которого обвиняют в земельных махинациях вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом говорится в решении суда.

Решение суд принял 19 сентября после неоднократных неявок Галантерника и его сокрытия от следствия. По данным прокурора, еще в 2021 году он выехал из Украины и до сих пор не вернулся. Тогда же Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск.

Галантерник является одним из фигурантов "земельного дела Труханова" о незаконном завладении активами одесской громады и легализации доходов на сумму более 689 млн грн.

Кроме того, ВАКС удовлетворил аналогичное ходатайство и в отношении обвиняемой помощницы мэра Алены Поповой.

По версии следствия, в 2016-2019 годах участники схемы передавали земли Одессы заранее определенным застройщикам без конкурса. В результате они завладели шестью участками на Аркадийском (Гагаринском) плато, улицах Варненской, Жаботинского и Академической. На этих территориях возведены ЖК Sea View, Альтаир-3 и апарт-комплекс Морская резиденция.

Также смотрите: Труханов нахамил военному, который спросил его о памятнике Пушкину. ВИДЕО

Напомним, в начале октября 2021 года в то время генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва и бизнесмену Владимиру Галантернику.

Всего в уголовном производстве фигурируют 16 человек, из которых, по данным НАБУ, 10 являются членами преступной организации, а остальные - участниками совершения преступлений.

В марте Владимир Галантерник подтвердил, что кроме рынка "Привоз", он контролирует крупнейший в Украине рынок промтоваров "7-й километр", а также ряд ТРЦ в Одессе. В то же время все эти активы оформлены на номинальных владельцев или оффшоры.

Галантерника часто в СМИ называют "смотрящим" за Одессой, отмечая, что Галантерник возглавляет "бэк-офис" мэра Одессы Геннадия Труханова, и является наиболее влиятельным в регионе политиком и самым богатым человеком. В то же время, Галантерник не ведет публичной жизни в Украине, а вся его семья проживает в Лондоне.

В августе 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила досудебное расследование в отношении преступной организации, по фактам незаконного завладения землей территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов.

Среди подозреваемых по делу лиц - мэр Одессы Геннадий Труханов, бывшие руководитель департамента коммунальной собственности Одесского горсовета и его заместитель, а также другие лица - представители обществ-застройщиков и участники преступной организации - частные лица.

Труханов Геннадий (319) Антикоррупционный суд (1276) Галантерник Владимир (16)
Топ комментарии
+5
А сидіти він теж заочно буде
20.09.2025 08:32
20.09.2025 08:32 Ответить
+2
Чому Труха нов не у СІЗО?
20.09.2025 08:37
20.09.2025 08:37 Ответить
+1
Покритикував Труханов ЗЄжОПу і ось результат.
20.09.2025 08:35
20.09.2025 08:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А сидіти він теж заочно буде
20.09.2025 08:32
20.09.2025 08:32 Ответить
А що толку, що по СІЗО татарівському, переховується шуфрич та коломойський??? Там їх «катують», упродовж 3 років???
20.09.2025 08:42
20.09.2025 08:42 Ответить
Покритикував Труханов ЗЄжОПу і ось результат.
20.09.2025 08:35
20.09.2025 08:35 Ответить
Галентерника мабуть Лондон не віддасть а Труханов ж на відстані протягнутої руки - можна брати поки теплий
20.09.2025 08:36
20.09.2025 08:36 Ответить
Чому Труха нов не у СІЗО?
20.09.2025 08:37
20.09.2025 08:37 Ответить
Він під Пінчуком ходить
20.09.2025 08:49
20.09.2025 08:49 Ответить
Труханова трогать нельзя- он гражданин параши как и большинство в *ОПе.
За Труханова с Лампочкой (+ с тестем Абрамовича "Жуковым") }{уйло званий лишит.
показать весь комментарий
20.09.2025 08:39 Ответить
Александ "Жуков" (Рабкин), москвич 1954 года рождения, появился на свет в интеллигентной семье: отец Борис Рабкин - известный драматург и писатель, мать - Инесса Рабкина - редактор на Московской киностудии.
20.09.2025 08:44
20.09.2025 08:44 Ответить
Они уже развелись, но "русский" бизнесок в Одессе с Лампочкой продолжают.
20.09.2025 08:45
20.09.2025 08:45 Ответить
Гроші за розкрадену землю в Україні, реально, а імітація покарання за ціяння від судівських портнова, це уже заочно, бо доброчесність у зеленського і татарова, це ж первейшеє дєло🤑🤑🤑🤑!!
20.09.2025 08:40
20.09.2025 08:40 Ответить
Потужнери.
20.09.2025 08:44
20.09.2025 08:44 Ответить
А по справі ВАТ "ХК "Краян" коли вже буде рішення? Ау, ВАКС!
Ще в 2016-му році Труханов з компанією "нагріли" громаду на 92 млн грн,
а винних досі так і немає.
20.09.2025 08:47
20.09.2025 08:47 Ответить
та ничего им не будет. это фарс.
20.09.2025 08:47
20.09.2025 08:47 Ответить
 
 