Дело Труханова и его партнера Галантерника будут рассматривать в ВАКС заочно

Высший антикоррупционный суд разрешил заочное рассмотрение дела одесского бизнесмена Владимира Галантерника, которого обвиняют в земельных махинациях вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом говорится в решении суда.

Решение суд принял 19 сентября после неоднократных неявок Галантерника и его сокрытия от следствия. По данным прокурора, еще в 2021 году он выехал из Украины и до сих пор не вернулся. Тогда же Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск.

Галантерник является одним из фигурантов "земельного дела Труханова" о незаконном завладении активами одесской громады и легализации доходов на сумму более 689 млн грн.

Кроме того, ВАКС удовлетворил аналогичное ходатайство и в отношении обвиняемой помощницы мэра Алены Поповой.

По версии следствия, в 2016-2019 годах участники схемы передавали земли Одессы заранее определенным застройщикам без конкурса. В результате они завладели шестью участками на Аркадийском (Гагаринском) плато, улицах Варненской, Жаботинского и Академической. На этих территориях возведены ЖК Sea View, Альтаир-3 и апарт-комплекс Морская резиденция.

Напомним, в начале октября 2021 года в то время генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва и бизнесмену Владимиру Галантернику.

Всего в уголовном производстве фигурируют 16 человек, из которых, по данным НАБУ, 10 являются членами преступной организации, а остальные - участниками совершения преступлений.

В марте Владимир Галантерник подтвердил, что кроме рынка "Привоз", он контролирует крупнейший в Украине рынок промтоваров "7-й километр", а также ряд ТРЦ в Одессе. В то же время все эти активы оформлены на номинальных владельцев или оффшоры.

Галантерника часто в СМИ называют "смотрящим" за Одессой, отмечая, что Галантерник возглавляет "бэк-офис" мэра Одессы Геннадия Труханова, и является наиболее влиятельным в регионе политиком и самым богатым человеком. В то же время, Галантерник не ведет публичной жизни в Украине, а вся его семья проживает в Лондоне.

В августе 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила досудебное расследование в отношении преступной организации, по фактам незаконного завладения землей территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов.

Среди подозреваемых по делу лиц - мэр Одессы Геннадий Труханов, бывшие руководитель департамента коммунальной собственности Одесского горсовета и его заместитель, а также другие лица - представители обществ-застройщиков и участники преступной организации - частные лица.