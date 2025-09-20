УКР
Справу Труханова та його партнера Галантерника розглядатимуть у ВАКС заочно

Галантерник труханов

Вищий антикорупційний суд дозволив заочний розгляд справи одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого звинувачують у земельних махінаціях разом із мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це йдеться у рішенні суду.

Рішення суд ухвалив 19 вересня після неодноразових неявок Галантерника та його переховування від слідства. За даними прокурора, ще у 2021 році він виїхав з України й досі не повернувся. Тоді ж Національне антикорупційне бюро оголосило його у розшук.

Галантерник є одним із фігурантів "земельної справи Труханова" щодо незаконного заволодіння активами одеської громади та легалізації доходів на суму понад 689 млн грн.

Крім того, ВАКС задовольнив аналогічне клопотання і щодо обвинуваченої помічниці мера Альони Попової.

За версією слідства, у 2016–2019 роках учасники схеми передавали землі Одеси заздалегідь визначеним забудовникам без конкурсу. У результаті вони заволоділи шістьма ділянками на Аркадійському (Гагарінському) плато, вулицях Варненській, Жаботинського та Академічній. На цих територіях зведені ЖК Sea View, Альтаїр-3 та апарт-комплекс Морська резиденція.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВАКС стягнув у дохід держави 1,6 млн грн, які прокурор отримав в подарунок від матері, - САП

Нагадаємо, на початку жовтня 2021 року на той час генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову, колишньому прокурору Одеської області Олегу Жученку, двом депутатам Одеської міської ради VII скликання та бізнесмену Володимиру Галантернику.

Загалом у кримінальному провадженні фігурують 16 осіб, з яких, за даними НАБУ, 10 є членами злочинної організації, а решта – учасниками скоєння злочинів.

В березні Володимир Галантерник підтвердив, що, окрім ринку "Привоз", він контролює найбільший в Україні ринок промтоварів "7 кілометр", а також низку ТРЦ в Одесі. Водночас усі ці активи оформлені на номінальних власників чи офшори.

Галантерника часто в ЗМІ називають "смотрящим" за Одесою, зазначаючи, що Галантерник очолює "бек-офіс" мера Одеси Геннадія Труханова, і є найбільш впливовим у регіоні політиком і найбагатшою людиною. Водночас Галантерник не веде публічного життя в Україні, а вся його сім'я проживає в Лондоні.

У серпня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила досудове розслідування щодо злочинної організації, за фактами незаконного заволодіння землею територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів.

Серед підозрюваних у справі осіб – мер Одеси Геннадій Труханов, колишні керівник департаменту комунальної власності Одеської міськради та його заступник, а також інші особи – представники товариств-забудовників та учасники злочинної організації – приватні особи.

Труханов Геннадій (382) ВАКС Антикорупційний суд (2063) Галантерник Володимир (19)
+8
А сидіти він теж заочно буде
показати весь коментар
20.09.2025 08:32 Відповісти
+6
Труханова трогать нельзя- он гражданин параши как и большинство в *ОПе.
За Труханова с Лампочкой (+ с тестем Абрамовича "Жуковым") }{уйло званий лишит.
показати весь коментар
20.09.2025 08:39 Відповісти
+5
Чому Труха нов не у СІЗО?
показати весь коментар
20.09.2025 08:37 Відповісти
А що толку, що по СІЗО татарівському, переховується шуфрич та коломойський??? Там їх «катують», упродовж 3 років???
показати весь коментар
20.09.2025 08:42 Відповісти
Покритикував Труханов ЗЄжОПу і ось результат.
показати весь коментар
20.09.2025 08:35 Відповісти
Галентерника мабуть Лондон не віддасть а Труханов ж на відстані протягнутої руки - можна брати поки теплий
показати весь коментар
20.09.2025 08:36 Відповісти
Галантерника посадять скоріше ніж Труханова. Мародерів в Україні любить Зеленський .
показати весь коментар
20.09.2025 09:44 Відповісти
Він під Пінчуком ходить
показати весь коментар
20.09.2025 08:49 Відповісти
Александ "Жуков" (Рабкин), москвич 1954 года рождения, появился на свет в интеллигентной семье: отец Борис Рабкин - известный драматург и писатель, мать - Инесса Рабкина - редактор на Московской киностудии.
показати весь коментар
20.09.2025 08:44 Відповісти
Они уже развелись, но "русский" бизнесок в Одессе с Лампочкой продолжают.
показати весь коментар
20.09.2025 08:45 Відповісти
Гроші за розкрадену землю в Україні, реально, а імітація покарання за ціяння від судівських портнова, це уже заочно, бо доброчесність у зеленського і татарова, це ж первейшеє дєло🤑🤑🤑🤑!!
показати весь коментар
20.09.2025 08:40 Відповісти
Потужнери.
показати весь коментар
20.09.2025 08:44 Відповісти
А по справі ВАТ "ХК "Краян" коли вже буде рішення? Ау, ВАКС!
Ще в 2016-му році Труханов з компанією "нагріли" громаду на 92 млн грн,
а винних досі так і немає.
показати весь коментар
20.09.2025 08:47 Відповісти
та ничего им не будет. это фарс.
показати весь коментар
20.09.2025 08:47 Відповісти
Те саме буде і тут.
https://2day.kh.ua/ua/politika/sud-zakryv-spravu-mykhayla-dobkina Суд закрив справу Добкіна
Харківська міська рада за "кооперативною схемою" за часів Добкіна-Кернеса незаконно роздала мінімум 650 гектарів міської землі на загальну суму в 4-6 млрд грн.
До 2021 року засідання суд не приводив, як правило, один з учасників процесу або адвокати, засідання постійно переносили.
Справу закрили у зв'язку з завершенням 15-річного строку притягнення до кримінальної відповідальності.
Ссуки смердючі.
показати весь коментар
20.09.2025 09:58 Відповісти
 
 