Справу Труханова та його партнера Галантерника розглядатимуть у ВАКС заочно

Вищий антикорупційний суд дозволив заочний розгляд справи одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого звинувачують у земельних махінаціях разом із мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це йдеться у рішенні суду.

Рішення суд ухвалив 19 вересня після неодноразових неявок Галантерника та його переховування від слідства. За даними прокурора, ще у 2021 році він виїхав з України й досі не повернувся. Тоді ж Національне антикорупційне бюро оголосило його у розшук.

Галантерник є одним із фігурантів "земельної справи Труханова" щодо незаконного заволодіння активами одеської громади та легалізації доходів на суму понад 689 млн грн.

Крім того, ВАКС задовольнив аналогічне клопотання і щодо обвинуваченої помічниці мера Альони Попової.

За версією слідства, у 2016–2019 роках учасники схеми передавали землі Одеси заздалегідь визначеним забудовникам без конкурсу. У результаті вони заволоділи шістьма ділянками на Аркадійському (Гагарінському) плато, вулицях Варненській, Жаботинського та Академічній. На цих територіях зведені ЖК Sea View, Альтаїр-3 та апарт-комплекс Морська резиденція.

Нагадаємо, на початку жовтня 2021 року на той час генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову, колишньому прокурору Одеської області Олегу Жученку, двом депутатам Одеської міської ради VII скликання та бізнесмену Володимиру Галантернику.

Загалом у кримінальному провадженні фігурують 16 осіб, з яких, за даними НАБУ, 10 є членами злочинної організації, а решта – учасниками скоєння злочинів.

В березні Володимир Галантерник підтвердив, що, окрім ринку "Привоз", він контролює найбільший в Україні ринок промтоварів "7 кілометр", а також низку ТРЦ в Одесі. Водночас усі ці активи оформлені на номінальних власників чи офшори.

Галантерника часто в ЗМІ називають "смотрящим" за Одесою, зазначаючи, що Галантерник очолює "бек-офіс" мера Одеси Геннадія Труханова, і є найбільш впливовим у регіоні політиком і найбагатшою людиною. Водночас Галантерник не веде публічного життя в Україні, а вся його сім'я проживає в Лондоні.

У серпня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила досудове розслідування щодо злочинної організації, за фактами незаконного заволодіння землею територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів.

Серед підозрюваних у справі осіб – мер Одеси Геннадій Труханов, колишні керівник департаменту комунальної власності Одеської міськради та його заступник, а також інші особи – представники товариств-забудовників та учасники злочинної організації – приватні особи.