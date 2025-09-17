ВАКС стягнув у дохід держави 1,6 млн грн, які прокурор отримав в подарунок від матері, - САП

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованим активу на суму 1 640 000 гривень, законність набуття якого не підтверджена прокурором одного з департаментів Офісу Генерального прокурора.

На підставі матеріалів НАЗК було з’ясовано, що прокурор одержав від своєї матері як подарунок 1 946 000 гривень, які призначались для придбання квартири. Проте, проаналізувавши доходи й видатки матері прокурора, встановлено неможливість набути частину подарованих коштів, а саме 1 640 000 грн, за рахунок законних джерел.

Зважаючи на викладене, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованим зазначеного активу та його стягнення в дохід держави. Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

