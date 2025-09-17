УКР
778 16

ВАКС стягнув у дохід держави 1,6 млн грн, які прокурор отримав в подарунок від матері, - САП

рішення суду

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованим активу на суму 1 640 000 гривень, законність набуття якого не підтверджена прокурором одного з департаментів Офісу Генерального прокурора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

На підставі матеріалів НАЗК було з’ясовано, що прокурор одержав від своєї матері як подарунок 1 946 000 гривень, які призначались для придбання квартири. Проте, проаналізувавши доходи й видатки матері прокурора, встановлено неможливість набути частину подарованих коштів, а саме 1 640 000 грн, за рахунок законних джерел.

Зважаючи на викладене, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованим зазначеного активу та його стягнення в дохід держави. Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

+7
Це ж, як треба стібатися з України і Українців, ховаючись у них за спинами(заброньованим у суді), щоб не бачити на млрд доларів майнових статків у суддівських+прокурорських інвалідів на посадах, та щоб такі «суми грошей», оголошувати ПОВЕРНУТИМИ державі Україна!!?.
показати весь коментар
17.09.2025 19:54 Відповісти
+2
Падарак від мами забраліііі! Ізвєргіііі!
показати весь коментар
17.09.2025 19:59 Відповісти
+2
Нічого святого в людей нема!
Відібрати мамин подарунок!!!
показати весь коментар
17.09.2025 20:05 Відповісти
Сюжет такий- вор вкрав, його спіймали, він повернув і все злочину нема, а якщо не спіймали, то і "добре" вору звичайно. А тепер по суті- якщо гроші незаконні, то за що їх давали, за гарний рот? Ні мабуть за більш значущі послуги, а це вже інша стаття.
показати весь коментар
17.09.2025 20:17 Відповісти
Гарний рот - це теж один із головних пунктиків
показати весь коментар
17.09.2025 20:20 Відповісти
У Крупи з міндічем шурмою чернишова, нервовий зрив і діарея?!?!?
показати весь коментар
17.09.2025 19:55 Відповісти
А за ці маніпуляції з грошенятами прокуророві поставили на вид?
показати весь коментар
17.09.2025 20:00 Відповісти
Нищеброб!
показати весь коментар
17.09.2025 20:26 Відповісти
А помните какая то офисная коза одолжила 5 миллионов у своего 10 летнего сына.
показати весь коментар
17.09.2025 20:35 Відповісти
А какому-то чинуше вернули 7-8 миллионов несколько месяцев после конфискации которые как оказалось какая то 86 летняя ( чужая) бабушка из другого города ему одолжила. Казалось бы, нужно бабушку судить за неуплату налогов, но нет.
показати весь коментар
17.09.2025 20:38 Відповісти
Він ще в 2 рази більше заплатив, щоб не знайшли інше! Там всі до одного такі судді та прокурори! Пройдіться по закритих комплексах маєтків. Подивіться хто там живе та порийте в їх деклараціях! Та хто це будеробити?
показати весь коментар
17.09.2025 20:45 Відповісти
у скільки обходиться платникам податків ця нікчемна контора, під назвою ВАКС ??
показати весь коментар
17.09.2025 20:49 Відповісти
А в усьому винен Порошенко! То він його мамці особисто привіз ті гроші в подяку за бездоганну роботу і патріотичне виховання молодого покоління! "Зуб даю"!

І чого у моїх батьків таких статків раптом не з'являється? 🤔
показати весь коментар
17.09.2025 20:53 Відповісти
Тобто забрали долю маленьку і всьо, як з гуся вода, навіть не звільнили. А де розслідування походження цих незаконно отриманих статків, де притягнення до кримінальної відповідальності за зфальсивіковані документи, в т. ч. матері за співучасть? Всі ці циркові номери зі взаємною штурханиною антикорупційних і правоПохоронних органів між собою влаштовують для лохів - демонстарція ( чи імітація?) бурної діяльності на сторожі державних інтересів, а в результаті - ворон ворону око не виклює і корупційний віз спокійно вивозить народне добро до Оманів з Еміратами, незважаючи на незначні і тимчасові прикрості для окремих пасажирів.
показати весь коментар
17.09.2025 21:03 Відповісти
Однако, проанализировав доходы и расходы матери прокурора, установлена невозможность приобрести часть подаренных средств, а именно 1 640 000 грн, за счет законных источников.

Значит мамаша пролучила деньги из незаконного источника. А следовательно, нужно бабушку к тюрьме примерять.
показати весь коментар
17.09.2025 21:11 Відповісти
Жах , інваліда пограбували .
показати весь коментар
17.09.2025 21:14 Відповісти
 
 