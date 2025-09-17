ВАКС взыскал в доход государства 1,6 млн грн, которые прокурор получил в подарок от матери, - САП

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованным актива на сумму 1 640 000 гривен, законность приобретения которого не подтверждена прокурором одного из департаментов Офиса Генерального прокурора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

На основании материалов НАПК было выяснено, что прокурор получил от своей матери в качестве подарка 1 946 000 гривен, которые предназначались для приобретения квартиры. Однако, проанализировав доходы и расходы матери прокурора, установлена невозможность приобрести часть подаренных средств, а именно 1 640 000 грн, за счет законных источников.

Учитывая изложенное, прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованным указанного актива и его взыскании в доход государства. Заслушав доводы сторон, суд согласился с позицией прокурора САП и удовлетворил иск в полном объеме.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

