Новости Конфискация необоснованных активов
ВАКС взыскал в доход государства 1,6 млн грн, которые прокурор получил в подарок от матери, - САП

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованным актива на сумму 1 640 000 гривен, законность приобретения которого не подтверждена прокурором одного из департаментов Офиса Генерального прокурора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

На основании материалов НАПК было выяснено, что прокурор получил от своей матери в качестве подарка 1 946 000 гривен, которые предназначались для приобретения квартиры. Однако, проанализировав доходы и расходы матери прокурора, установлена невозможность приобрести часть подаренных средств, а именно 1 640 000 грн, за счет законных источников.

Учитывая изложенное, прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованным указанного актива и его взыскании в доход государства. Заслушав доводы сторон, суд согласился с позицией прокурора САП и удовлетворил иск в полном объеме.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

Це ж, як треба стібатися з України і Українців, ховаючись у них за спинами(заброньованим у суді), щоб не бачити на млрд доларів майнових статків у суддівських+прокурорських інвалідів на посадах, та щоб такі «суми грошей», оголошувати ПОВЕРНУТИМИ державі Україна!!?.
17.09.2025 19:54 Ответить
Падарак від мами забраліііі! Ізвєргіііі!
17.09.2025 19:59 Ответить
Нічого святого в людей нема!
Відібрати мамин подарунок!!!
17.09.2025 20:05 Ответить
Сюжет такий- вор вкрав, його спіймали, він повернув і все злочину нема, а якщо не спіймали, то і "добре" вору звичайно. А тепер по суті- якщо гроші незаконні, то за що їх давали, за гарний рот? Ні мабуть за більш значущі послуги, а це вже інша стаття.
17.09.2025 20:17 Ответить
Гарний рот - це теж один із головних пунктиків
17.09.2025 20:20 Ответить
У Крупи з міндічем шурмою чернишова, нервовий зрив і діарея?!?!?
17.09.2025 19:55 Ответить
А за ці маніпуляції з грошенятами прокуророві поставили на вид?
показать весь комментарий
Нищеброб!
17.09.2025 20:26 Ответить
А помните какая то офисная коза одолжила 5 миллионов у своего 10 летнего сына.
17.09.2025 20:35 Ответить
А какому-то чинуше вернули 7-8 миллионов несколько месяцев после конфискации которые как оказалось какая то 86 летняя ( чужая) бабушка из другого города ему одолжила. Казалось бы, нужно бабушку судить за неуплату налогов, но нет.
17.09.2025 20:38 Ответить
Він ще в 2 рази більше заплатив, щоб не знайшли інше! Там всі до одного такі судді та прокурори! Пройдіться по закритих комплексах маєтків. Подивіться хто там живе та порийте в їх деклараціях! Та хто це будеробити?
17.09.2025 20:45 Ответить
у скільки обходиться платникам податків ця нікчемна контора, під назвою ВАКС ??
17.09.2025 20:49 Ответить
А в усьому винен Порошенко! То він його мамці особисто привіз ті гроші в подяку за бездоганну роботу і патріотичне виховання молодого покоління! "Зуб даю"!

І чого у моїх батьків таких статків раптом не з'являється? 🤔
17.09.2025 20:53 Ответить
Тобто забрали долю маленьку і всьо, як з гуся вода, навіть не звільнили. А де розслідування походження цих незаконно отриманих статків, де притягнення до кримінальної відповідальності за зфальсивіковані документи, в т. ч. матері за співучасть? Всі ці циркові номери зі взаємною штурханиною антикорупційних і правоПохоронних органів між собою влаштовують для лохів - демонстарція ( чи імітація?) бурної діяльності на сторожі державних інтересів, а в результаті - ворон ворону око не виклює і корупційний віз спокійно вивозить народне добро до Оманів з Еміратами, незважаючи на незначні і тимчасові прикрості для окремих пасажирів.
17.09.2025 21:03 Ответить
Однако, проанализировав доходы и расходы матери прокурора, установлена невозможность приобрести часть подаренных средств, а именно 1 640 000 грн, за счет законных источников.

Значит мамаша пролучила деньги из незаконного источника. А следовательно, нужно бабушку к тюрьме примерять.
17.09.2025 21:11 Ответить
Жах , інваліда пограбували .
17.09.2025 21:14 Ответить
Дрібниці які. Час роботи пропав.
17.09.2025 22:14 Ответить
 
 