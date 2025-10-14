Петиція про позбавлення Труханова громадянства України зібрала 25 тис. голосів за лічені години

Петиція на сайті ОП із закликом позбавити громадянства України мера Одеси Геннадія Труханова зібрала необхідні 25 тис. підписів менш ніж за добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Петицію зареєстрував 13 жовтня офіцер ЗСУ Мирослав Откович. Вже вранці 14 жовтня вона має 26,8 тис. підписів із 25 тис. необхідних для розгляду президентом.

"У відкритих джерелах неодноразово з’являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані про наявність у Геннадія Труханова паспорта громадянина РФ та російського податкового номера. Ці факти свідчать, що він має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України", - зазначається у тексті петиції.

Геннадій Труханов очолює Одесу з 2014 року.

Нагадаємо, раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

