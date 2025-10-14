Петиція про позбавлення Труханова громадянства України зібрала 25 тис. голосів за лічені години
Петиція на сайті ОП із закликом позбавити громадянства України мера Одеси Геннадія Труханова зібрала необхідні 25 тис. підписів менш ніж за добу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Петицію зареєстрував 13 жовтня офіцер ЗСУ Мирослав Откович. Вже вранці 14 жовтня вона має 26,8 тис. підписів із 25 тис. необхідних для розгляду президентом.
"У відкритих джерелах неодноразово з’являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані про наявність у Геннадія Труханова паспорта громадянина РФ та російського податкового номера. Ці факти свідчать, що він має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України", - зазначається у тексті петиції.
Геннадій Труханов очолює Одесу з 2014 року.
Нагадаємо, раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.
Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хто генерує оці грьобані петиції?
чи, це те ж свобода слова?
Виконувати обов'язки мера стане секретар міськради Ігор Коваль - партія "Слуга народу".
Труханов, звісно, гн@да, але місто залишиться на початку опалювального сезону без досвідчених управлінців - така ціль беzпределу?
Порушив закон-кримінальна відповідальність і реальний строк!
Там,якщо копнути,багато чого знайдеться.
Верховна Рада мусить терміново запустити формування військово-цивільного уряду, на керівника уряду, тобто, гетьмана, на час війни можна поставити офіцера з переловою KYIANYN.
P.S. Як мені розповідали в Великій Британії особи, які ведуть родовід з 8-го та 14-го сторічь, в Британії ЖОДЕН британець не порушує їхній Common Law (аналог нашого Звичаєвого Права, який для чогось перейменували в Конституцію 1996 р.), а у нас гарант Конституції викорстав її за призначенням туалетного паперу. Та за такі дії воно заслуговує лише на швидкий кирдик!!!
Петиціями підміняти закон - це яскрава перспектива. Особливо, якщо врахувати досвід накрутити голосів під дописами Найвеличнішого.