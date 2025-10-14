УКР
Петиція про позбавлення Труханова громадянства України зібрала 25 тис. голосів за лічені години

Петиція на сайті ОП із закликом позбавити громадянства України мера Одеси Геннадія Труханова зібрала необхідні 25 тис. підписів менш ніж за добу.

Петицію зареєстрував 13 жовтня офіцер ЗСУ Мирослав Откович. Вже вранці 14 жовтня вона має 26,8 тис. підписів із 25 тис. необхідних для розгляду президентом.

"У відкритих джерелах неодноразово з’являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані про наявність у Геннадія Труханова паспорта громадянина РФ та російського податкового номера. Ці факти свідчать, що він має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України", - зазначається у тексті петиції.

Геннадій Труханов очолює Одесу з 2014 року. 

Нагадаємо, раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Також дивіться: Труханов нахамив військовому, який спитав його про пам’ятник Пушкіну. ВIДЕО

Топ коментарі
+6
Прийдеться "гаспадіну" труханову або чимось відкуплятися від зєрмака або поступатись місцем зеленому другану із зеленої шобли.
14.10.2025 09:41 Відповісти
+6
Так у агента фсб Козиря, в миру д,Ермак, також вроді нема аусвайса з двухголовою куркою-мутантом, а більшість України знає, що цей ларьочник де-факто керує Україною. Так само і в цього Трупханова, бандос з бандосів, а керує Одесою.
14.10.2025 09:45 Відповісти
+6
Стаття 25 Конституції України гарантує, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства та права змінити його, а також не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Крім того, Україна зобов'язана надавати піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за кордоном.

хто генерує оці грьобані петиції?
чи, це те ж свобода слова?
14.10.2025 09:50 Відповісти
кацапський паспорт є? - немає - а якшо знайду? - мутна історія з 2014 р
14.10.2025 09:34 Відповісти
14.10.2025 09:41 Відповісти
14.10.2025 09:45 Відповісти
Процедура понад усе.Не маючи доказів не можна позбавляти громадянства.Інакше буде,як з порошенком.Коли по беспределу пресували шуфрича гарно,але потім також пресують плрошенко - негарно.Безпредел завжди погано!
14.10.2025 09:47 Відповісти
В 37-му усі виявлялись японськими шпіонами. В 25-му - власниками російського паспорту. Хлопайте, хлопайте....
14.10.2025 09:48 Відповісти
Яке жалюгідне та беззаконне з юридичної точки зору рішення! Якщо громадянин України у чомусь винний-Кодекс,суд,вирок
14.10.2025 09:49 Відповісти
Громадянам Ізраїлю, які орендуюють країну під назвою Україна "глубоко насрать" на усі кодекси і закони, які написані українською мовою - Міндіч знає що з худобою робити!
14.10.2025 10:20 Відповісти
14.10.2025 09:50 Відповісти
Чи він на роялі "грав" те й на конституцію поклав.
14.10.2025 09:52 Відповісти
Саакашвілі за що позбавили громадянства? А, ну його ж можна...
14.10.2025 10:06 Відповісти
Саакашвілі втратив громадянство, бо під час заповнення документів на отримання українського громадянства написав, що не має судимості, а насправді мав - по ньому було кілька справ у Грузії. Міграційна служба вирішила, що Саакашвілі не мав права отримати громадянство Україні, і анулювала рішення...
14.10.2025 10:17 Відповісти
На момент отримання громадянства України він мав судимості? Наче ні.
14.10.2025 11:40 Відповісти
У Міндіча аж епіконделоз загострився після того, як він 25 разів мишкою клікнув - зажав ***** пляшку віскі для Федорова...
14.10.2025 10:22 Відповісти
А Бойко? Шуфріч? Та іньші з жОПЗЖ ?
14.10.2025 09:51 Відповісти
Аналогічна петиція по вбивці Стерненко є? А вирок суду є-зарізав людину правильно. І з таким щастям на свободі.
14.10.2025 09:53 Відповісти
Може виявитись корисним лайфхаком для ухилянтів і для тих, хто з 19го року не може позбутись українського громадянства.
14.10.2025 09:58 Відповісти
Не підтримую кацапа Труханова, але в такий спосіб слугориги захопили Одесу.
14.10.2025 10:03 Відповісти
Згідно Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження мера припиняться після прийняття міською радою рішення, яким факт, наприклад, позбавлення громадянства береться до відома.
Виконувати обов'язки мера стане секретар міськради Ігор Коваль - партія "Слуга народу".
14.10.2025 10:22 Відповісти
Поддерживаю двумя руками.
14.10.2025 10:05 Відповісти
Zeленне беzzаконня?
Труханов, звісно, гн@да, але місто залишиться на початку опалювального сезону без досвідчених управлінців - така ціль беzпределу?
14.10.2025 10:28 Відповісти
Я взагалі не розумію,яка петиція про позбавлення громадянства?
Порушив закон-кримінальна відповідальність і реальний строк!
Там,якщо копнути,багато чого знайдеться.
14.10.2025 10:17 Відповісти
Слідуючий Кличко. Виявиться, що він німець
14.10.2025 10:18 Відповісти
американського походження
14.10.2025 10:23 Відповісти
Чому військові не викладають петицію на позбавлення українського громадянства Володимира Зеленського? Ця особа, перебуваючи на посаді президента одночасно була і гарантом Конституції. Але цілком розтоптала Конституцію. Це автоматично означає, що він став поза законом і став ворогом українського народу, а значить повинен бути позбавлений українського громадянства НЕГАЙНО, ще до Труханова.

Верховна Рада мусить терміново запустити формування військово-цивільного уряду, на керівника уряду, тобто, гетьмана, на час війни можна поставити офіцера з переловою KYIANYN.

P.S. Як мені розповідали в Великій Британії особи, які ведуть родовід з 8-го та 14-го сторічь, в Британії ЖОДЕН британець не порушує їхній Common Law (аналог нашого Звичаєвого Права, який для чогось перейменували в Конституцію 1996 р.), а у нас гарант Конституції викорстав її за призначенням туалетного паперу. Та за такі дії воно заслуговує лише на швидкий кирдик!!!
14.10.2025 10:50 Відповісти
Що за зойки про порушення прав українського громадянина? Є Закон України ,,Про громадянство України,, Там прописані підстави для втрати громадянства. Однією з підстав, що призводить до втрати громадянства нашої держави, є добровільне набуття громадянства іншої держави. А саме у випадку, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто. Труханов заяву про кацапський паспорт писав і його одержав. Усьо!
14.10.2025 10:53 Відповісти
Агоу Цензор, поміняйте назву заголовка, з "лічені години" на "лачені години". Бо якби не Лачен, хер би хто що зібрав, і це правда.
14.10.2025 10:54 Відповісти
А петицію про розстріл?
Петиціями підміняти закон - це яскрава перспектива. Особливо, якщо врахувати досвід накрутити голосів під дописами Найвеличнішого.
14.10.2025 10:58 Відповісти
А на зеленського з єрмаком та татаровим петиції немає?
14.10.2025 11:05 Відповісти
 
 