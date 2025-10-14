РУС
Петиция о лишении Труханова гражданства Украины собрала 25 тыс. голосов за считанные часы

Петиция на сайте ОП с призывом лишить гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова собрала необходимые 25 тыс. подписал менее чем за сутки.

Петицию зарегистрировал 13 октября офицер ВСУ Мирослав Откович. Уже утром 14 октября она имеет 26,8 тыс. подписей из 25 тыс. необходимых для рассмотрения президентом.

"В открытых источниках неоднократно появлялись материалы журналистских расследований, которые содержат данные о наличии у Геннадия Труханова паспорта гражданина РФ и российского налогового номера. Эти факты свидетельствуют, что он имеет двойное гражданство, что противоречит Конституции Украины", - отмечается в тексте петиции.

Геннадий Труханов возглавляет Одессу с 2014 года.

Напомним, ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

Топ комментарии
+6
Прийдеться "гаспадіну" труханову або чимось відкуплятися від зєрмака або поступатись місцем зеленому другану із зеленої шобли.
14.10.2025 09:41 Ответить
+6
Так у агента фсб Козиря, в миру д,Ермак, також вроді нема аусвайса з двухголовою куркою-мутантом, а більшість України знає, що цей ларьочник де-факто керує Україною. Так само і в цього Трупханова, бандос з бандосів, а керує Одесою.
14.10.2025 09:45 Ответить
+6
Стаття 25 Конституції України гарантує, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства та права змінити його, а також не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Крім того, Україна зобов'язана надавати піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за кордоном.

хто генерує оці грьобані петиції?
чи, це те ж свобода слова?
14.10.2025 09:50 Ответить
кацапський паспорт є? - немає - а якшо знайду? - мутна історія з 2014 р
14.10.2025 09:34 Ответить
14.10.2025 09:41 Ответить
14.10.2025 09:45 Ответить
Процедура понад усе.Не маючи доказів не можна позбавляти громадянства.Інакше буде,як з порошенком.Коли по беспределу пресували шуфрича гарно,але потім також пресують плрошенко - негарно.Безпредел завжди погано!
14.10.2025 09:47 Ответить
Шуфрич, ти шо тут пишешь?
14.10.2025 10:42 Ответить
В 37-му усі виявлялись японськими шпіонами. В 25-му - власниками російського паспорту. Хлопайте, хлопайте....
14.10.2025 09:48 Ответить
Яке жалюгідне та беззаконне з юридичної точки зору рішення! Якщо громадянин України у чомусь винний-Кодекс,суд,вирок
14.10.2025 09:49 Ответить
Громадянам Ізраїлю, які орендуюють країну під назвою Україна "глубоко насрать" на усі кодекси і закони, які написані українською мовою - Міндіч знає що з худобою робити!
14.10.2025 10:20 Ответить
14.10.2025 09:50 Ответить
Чи він на роялі "грав" те й на конституцію поклав.
14.10.2025 09:52 Ответить
Саакашвілі за що позбавили громадянства? А, ну його ж можна...
14.10.2025 10:06 Ответить
Саакашвілі втратив громадянство, бо під час заповнення документів на отримання українського громадянства написав, що не має судимості, а насправді мав - по ньому було кілька справ у Грузії. Міграційна служба вирішила, що Саакашвілі не мав права отримати громадянство Україні, і анулювала рішення...
14.10.2025 10:17 Ответить
У Міндіча аж епіконделоз загострився після того, як він 25 разів мишкою клікнув - зажав ***** пляшку віскі для Федорова...
14.10.2025 10:22 Ответить
А Бойко? Шуфріч? Та іньші з жОПЗЖ ?
14.10.2025 09:51 Ответить
Аналогічна петиція по вбивці Стерненко є? А вирок суду є-зарізав людину правильно. І з таким щастям на свободі.
14.10.2025 09:53 Ответить
Може виявитись корисним лайфхаком для ухилянтів і для тих, хто з 19го року не може позбутись українського громадянства.
14.10.2025 09:58 Ответить
Не підтримую кацапа Труханова, але в такий спосіб слугориги захопили Одесу.
14.10.2025 10:03 Ответить
Згідно Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження мера припиняться після прийняття міською радою рішення, яким факт, наприклад, позбавлення громадянства береться до відома.
Виконувати обов'язки мера стане секретар міськради Ігор Коваль - партія "Слуга народу".
14.10.2025 10:22 Ответить
Поддерживаю двумя руками.
14.10.2025 10:05 Ответить
Zeленне беzzаконня?
Труханов, звісно, гн@да, але місто залишиться на початку опалювального сезону без досвідчених управлінців - така ціль беzпределу?
14.10.2025 10:28 Ответить
Я взагалі не розумію,яка петиція про позбавлення громадянства?
Порушив закон-кримінальна відповідальність і реальний строк!
Там,якщо копнути,багато чого знайдеться.
14.10.2025 10:17 Ответить
Слідуючий Кличко. Виявиться, що він німець
14.10.2025 10:18 Ответить
американського походження
14.10.2025 10:23 Ответить
Чому військові не викладають петицію на позбавлення українського громадянства Володимира Зеленського? Ця особа, перебуваючи на посаді президента одночасно була і гарантом Конституції. Але цілком розтоптала Конституцію. Це автоматично означає, що він став поза законом і став ворогом українського народу, а значить повинен бути позбавлений українського громадянства НЕГАЙНО, ще до Труханова.

Верховна Рада мусить терміново запустити формування військово-цивільного уряду, на керівника уряду, тобто, гетьмана, на час війни можна поставити офіцера з переловою KYIANYN.

P.S. Як мені розповідали в Великій Британії особи, які ведуть родовід з 8-го та 14-го сторічь, в Британії ЖОДЕН британець не порушує їхній Common Law (аналог нашого Звичаєвого Права, який для чогось перейменували в Конституцію 1996 р.), а у нас гарант Конституції викорстав її за призначенням туалетного паперу. Та за такі дії воно заслуговує лише на швидкий кирдик!!!
14.10.2025 10:50 Ответить
Що за зойки про порушення прав українського громадянина? Є Закон України ,,Про громадянство України,, Там прописані підстави для втрати громадянства. Однією з підстав, що призводить до втрати громадянства нашої держави, є добровільне набуття громадянства іншої держави. А саме у випадку, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто. Труханов заяву про кацапський паспорт писав і його одержав. Усьо!
14.10.2025 10:53 Ответить
Агоу Цензор, поміняйте назву заголовка, з "лічені години" на "лачені години". Бо якби не Лачен, хер би хто що зібрав, і це правда.
14.10.2025 10:54 Ответить
А петицію про розстріл?
Петиціями підміняти закон - це яскрава перспектива. Особливо, якщо врахувати досвід накрутити голосів під дописами Найвеличнішого.
14.10.2025 10:58 Ответить
А на зеленського з єрмаком та татаровим петиції немає?
14.10.2025 11:05 Ответить
 
 