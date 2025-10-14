Петиция о лишении Труханова гражданства Украины собрала 25 тыс. голосов за считанные часы
Петиция на сайте ОП с призывом лишить гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова собрала необходимые 25 тыс. подписал менее чем за сутки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Петицию зарегистрировал 13 октября офицер ВСУ Мирослав Откович. Уже утром 14 октября она имеет 26,8 тыс. подписей из 25 тыс. необходимых для рассмотрения президентом.
"В открытых источниках неоднократно появлялись материалы журналистских расследований, которые содержат данные о наличии у Геннадия Труханова паспорта гражданина РФ и российского налогового номера. Эти факты свидетельствуют, что он имеет двойное гражданство, что противоречит Конституции Украины", - отмечается в тексте петиции.
Геннадий Труханов возглавляет Одессу с 2014 года.
Напомним, ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.
Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.
хто генерує оці грьобані петиції?
чи, це те ж свобода слова?
Виконувати обов'язки мера стане секретар міськради Ігор Коваль - партія "Слуга народу".
Труханов, звісно, гн@да, але місто залишиться на початку опалювального сезону без досвідчених управлінців - така ціль беzпределу?
Порушив закон-кримінальна відповідальність і реальний строк!
Там,якщо копнути,багато чого знайдеться.
Верховна Рада мусить терміново запустити формування військово-цивільного уряду, на керівника уряду, тобто, гетьмана, на час війни можна поставити офіцера з переловою KYIANYN.
P.S. Як мені розповідали в Великій Британії особи, які ведуть родовід з 8-го та 14-го сторічь, в Британії ЖОДЕН британець не порушує їхній Common Law (аналог нашого Звичаєвого Права, який для чогось перейменували в Конституцію 1996 р.), а у нас гарант Конституції викорстав її за призначенням туалетного паперу. Та за такі дії воно заслуговує лише на швидкий кирдик!!!
Петиціями підміняти закон - це яскрава перспектива. Особливо, якщо врахувати досвід накрутити голосів під дописами Найвеличнішого.