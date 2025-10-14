Петиция о лишении Труханова гражданства Украины собрала 25 тыс. голосов за считанные часы

Петиция на сайте ОП с призывом лишить гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова собрала необходимые 25 тыс. подписал менее чем за сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Петицию зарегистрировал 13 октября офицер ВСУ Мирослав Откович. Уже утром 14 октября она имеет 26,8 тыс. подписей из 25 тыс. необходимых для рассмотрения президентом.

"В открытых источниках неоднократно появлялись материалы журналистских расследований, которые содержат данные о наличии у Геннадия Труханова паспорта гражданина РФ и российского налогового номера. Эти факты свидетельствуют, что он имеет двойное гражданство, что противоречит Конституции Украины", - отмечается в тексте петиции.

Геннадий Труханов возглавляет Одессу с 2014 года.

Напомним, ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

