Лишение гражданства Украины Гражданство мэра Одессы Труханова
976 22

На сайте президента появилась петиция о прекращении гражданства Украины у мэра Одессы Труханова

Геннадий, Труханов

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция "О прекращении гражданства Украины Одесского городского головы Геннадия Труханова".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Авторы обращаются к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть вопрос о лишении гражданства действующего мэра Одессы.

"В открытых источниках неоднократно появлялись материалы журналистских расследований, которые содержат данные о наличии у Геннадия Труханова паспорта гражданина РФ и российского налогового номера. Эти факты свидетельствуют, что он имеет двойное гражданство, что противоречит Конституции Украины", - говорится в тексте петиции.

Авторы отмечают, что в условиях полномасштабной войны с РФ такая ситуация создает риски для национальной безопасности и подрывает доверие к местной власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труханов убеждает, что не имеет российского гражданства: Множество документов это подтвердили

Также в петиции отмечается, что публичные заявления Труханова и его защита памятников с российской имперской символикой лишь подтверждают угрозы, которые он может представлять для государства.

"Просим обеспечить проверку изложенного факта относительно двойного гражданства Геннадия Труханова и, в случае подтверждения, применить предусмотренные законом механизмы. Лицо, имеющее гражданство государства-агрессора, не может занимать выборную должность в Украине", - указано в обращении.

Авторы также напомнили о трагедии в Одессе 30 сентября 2025 года, когда из-за непогоды и ненадлежащего информирования граждан погибли люди, что, по их мнению, еще больше обострило недоверие к мэру.

Читайте: Зеленского просят создать военную администрацию в Одессе

Автор: 

гражданство (1335) Одесса (8054) Одесская область (3885) Труханов Геннадий (323) петиция (366) Одесский район (315)
Топ комментарии
+2
Місце Труханова запарєбрікам в радной говєні...
показать весь комментарий
13.10.2025 20:42 Ответить
+2
Якщо хто забувся - Труханов мером з травня 2014 ...
показать весь комментарий
13.10.2025 20:45 Ответить
+2
Шо, Міндіч і сотоваріщі захотіли стати царем Адесского ПРивозу?
показать весь комментарий
13.10.2025 20:47 Ответить
Місце Труханова запарєбрікам в радной говєні...
показать весь комментарий
13.10.2025 20:42 Ответить
Для Вави закону не існує.Він сам себе законом вважає.
показать весь комментарий
13.10.2025 20:58 Ответить
правильно, зеленский с кагалом тоже должен отбыть в родную гавань
показать весь комментарий
13.10.2025 21:00 Ответить
Добре президенте!
Голосую раз так треба.
Але це як на мене дуже лайтово, він повинен бути затриманий і обміняний на наших солдатів.
це ворог України!
показать весь комментарий
13.10.2025 20:44 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/254076
показать весь комментарий
13.10.2025 20:45 Ответить
Якщо хто забувся - Труханов мером з травня 2014 ...
показать весь комментарий
13.10.2025 20:45 Ответить
Его назначили или он был избран?!
показать весь комментарий
13.10.2025 20:47 Ответить
Він був обраний і влада весь час захищала його від будь яких зазіхань ... певно , дуже потрібний був , комусь ...
показать весь комментарий
13.10.2025 20:54 Ответить
не призначають кажете? а я чомусь впевнений, що громадянин рососії труха, ніяк би не зміг би перемогти тоді отак відразу в першому турі, без схвалення з Києва, так само як і покійний кернес.
показать весь комментарий
13.10.2025 21:02 Ответить
квітень 2015 - "Головне, що ми отримали (від зустрічі - ред.) те, що хотіли: Порошенко - президент, Кличко став мером", - сказав Д. Фірташ, виступаючи в четвер в судовому процесі щодо його екстрадиції в США у Відні заявив, що його команда в своєму проекті https://zn.ua/ukr/POLITICS/firtash-zayaviv-scho-prosuvav-klichka-yak-kandidata-v-prezidenti-i-pidtrimuvav-yogo-partiyu-171563_.html підтримки Віталія Кличка "отримала, що хотіла": Кличко став мером Києва,..."
Думаєте - в Одесі чи Харкові було по іншому ?
показать весь комментарий
13.10.2025 21:09 Ответить
Шо, Міндіч і сотоваріщі захотіли стати царем Адесского ПРивозу?
показать весь комментарий
13.10.2025 20:47 Ответить
Я хоч вважаю труханова справжнім кацапом із громадянством кацапії, але хіба такі питання петиціями вирішуються. Ідіоти насправді. Петиція, петиція... Блін, ці петиціонери хоч колись брали на себе відповідальність хоч за щось?
показать весь комментарий
13.10.2025 20:47 Ответить
Автори також нагадали про трагедію в Одесі 30 вересня 2025 року, коли через негоду і неналежне інформування громадян загинули люди, що, Джерело: https://censor.net/ua/n3579492
Автори дурні чи прикидаються?
показать весь комментарий
13.10.2025 20:48 Ответить
нагадайте мені!
з якого року, цей кацапський підар рулить одесою?
показать весь комментарий
13.10.2025 20:49 Ответить
А давайте зробимо челенж?
Петиція про кого:
Труханова, чи Зеленського
Набере швидше 25 тисяч?
показать весь комментарий
13.10.2025 20:50 Ответить
Це якщо кожен з 25%, а їх вже 2%, дав би по 1%.)
показать весь комментарий
13.10.2025 21:00 Ответить
Арешт цього діяча буде?
показать весь комментарий
13.10.2025 20:51 Ответить
Цікаво! Ексмер Чернігова як проголосував би на сайті.....?
показать весь комментарий
13.10.2025 20:55 Ответить
Порібні інші методи проти Кості Саприкіна Геннадія Труханова. Тюрма, наприклад. Є за що.

Припиніть сношати Конституцію України!
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство....

Немає ніяких(!) законних підстав позбавлення громадянства будь кого. Саакашвілі, Туханова etc. Це злочин.
показать весь комментарий
13.10.2025 21:00 Ответить
конституція?
яка така, конституція?
ой, я вас умаляю!
оно вийдіть на вулицю і спитайте у кожного.....
показать весь комментарий
13.10.2025 21:04 Ответить
Можливо хтось забув
15 лютого 2018
Солом'янський райсуд у Києві відпустив мера Одеси Геннадія Труханова на поруки депутата парламенту від БПП Дмитра Голубова.
Пана Труханова звільнили з-під варти у залі суду.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила арештувати мера з альтернативою застави 50 мільйонів гривень.Незадовго до оголошення рішення біля суду сталися сутички ...
показать весь комментарий
13.10.2025 21:01 Ответить
 
 