На сайте президента появилась петиция о прекращении гражданства Украины у мэра Одессы Труханова

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция "О прекращении гражданства Украины Одесского городского головы Геннадия Труханова".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Авторы обращаются к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть вопрос о лишении гражданства действующего мэра Одессы.

"В открытых источниках неоднократно появлялись материалы журналистских расследований, которые содержат данные о наличии у Геннадия Труханова паспорта гражданина РФ и российского налогового номера. Эти факты свидетельствуют, что он имеет двойное гражданство, что противоречит Конституции Украины", - говорится в тексте петиции.

Авторы отмечают, что в условиях полномасштабной войны с РФ такая ситуация создает риски для национальной безопасности и подрывает доверие к местной власти.

Также в петиции отмечается, что публичные заявления Труханова и его защита памятников с российской имперской символикой лишь подтверждают угрозы, которые он может представлять для государства.

"Просим обеспечить проверку изложенного факта относительно двойного гражданства Геннадия Труханова и, в случае подтверждения, применить предусмотренные законом механизмы. Лицо, имеющее гражданство государства-агрессора, не может занимать выборную должность в Украине", - указано в обращении.

Авторы также напомнили о трагедии в Одессе 30 сентября 2025 года, когда из-за непогоды и ненадлежащего информирования граждан погибли люди, что, по их мнению, еще больше обострило недоверие к мэру.

