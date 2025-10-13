На сайте президента появилась петиция о прекращении гражданства Украины у мэра Одессы Труханова
На сайте президента Украины зарегистрирована петиция "О прекращении гражданства Украины Одесского городского головы Геннадия Труханова".
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Авторы обращаются к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть вопрос о лишении гражданства действующего мэра Одессы.
"В открытых источниках неоднократно появлялись материалы журналистских расследований, которые содержат данные о наличии у Геннадия Труханова паспорта гражданина РФ и российского налогового номера. Эти факты свидетельствуют, что он имеет двойное гражданство, что противоречит Конституции Украины", - говорится в тексте петиции.
Авторы отмечают, что в условиях полномасштабной войны с РФ такая ситуация создает риски для национальной безопасности и подрывает доверие к местной власти.
Также в петиции отмечается, что публичные заявления Труханова и его защита памятников с российской имперской символикой лишь подтверждают угрозы, которые он может представлять для государства.
"Просим обеспечить проверку изложенного факта относительно двойного гражданства Геннадия Труханова и, в случае подтверждения, применить предусмотренные законом механизмы. Лицо, имеющее гражданство государства-агрессора, не может занимать выборную должность в Украине", - указано в обращении.
Авторы также напомнили о трагедии в Одессе 30 сентября 2025 года, когда из-за непогоды и ненадлежащего информирования граждан погибли люди, что, по их мнению, еще больше обострило недоверие к мэру.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Голосую раз так треба.
Але це як на мене дуже лайтово, він повинен бути затриманий і обміняний на наших солдатів.
це ворог України!
Думаєте - в Одесі чи Харкові було по іншому ?
Автори дурні чи прикидаються?
з якого року, цей кацапський підар рулить одесою?
Петиція про кого:
Труханова, чи Зеленського
Набере швидше 25 тисяч?
Кості СаприкінаГеннадія Труханова. Тюрма, наприклад. Є за що.
Припиніть сношати Конституцію України!
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство....
Немає ніяких(!) законних підстав позбавлення громадянства будь кого. Саакашвілі, Туханова etc. Це злочин.
яка така, конституція?
ой, я вас умаляю!
оно вийдіть на вулицю і спитайте у кожного.....
15 лютого 2018
Солом'янський райсуд у Києві відпустив мера Одеси Геннадія Труханова на поруки депутата парламенту від БПП Дмитра Голубова.
Пана Труханова звільнили з-під варти у залі суду.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила арештувати мера з альтернативою застави 50 мільйонів гривень.Незадовго до оголошення рішення біля суду сталися сутички ...