Гибель 10 человек из-за непогоды в Одессе: правоохранители открыли уголовное производство из-за возможной служебной халатности
Правоохранители открыли уголовное производство по факту служебной халатности, которая могла привести к гибели 10 человек во время непогоды в Одессе 30 сентября.
Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, в рамках следствия правоохранители проверяют возможную причастность должностных лиц Одесского городского совета, его структурных и отдельных подразделений.
Речь идет о ненадлежащем содержании дренажно-водоотводной системы в городе и непринятии мер для надлежащего водоотвода.
"Сейчас продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на сбор необходимых материалов для их исследования в рамках уголовного производства", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры.
Виновным грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, что 30 сентября в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков. Из-за непогоды погибли 10 человек. Более 380 человек - спасены.
давай далі.
хто?
ой, вождь по?
та хто ж винуватий?
може отой мер з котрим у вождя по, договорняки були?
дякую за підтримку!
Так что виноват
Порошенкодождь.
але, мером там вважається чувак з котрим у вождя по не було ніяких питань.....
https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-28.htm т. 28 ККУ Вчинення злочину групою осіб ...
Kodeksy.com.ua
https://kodeksy.com.ua › statja-28
1. Злочин визнається таким, що вчинений групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою.
===========
Цікаво, а чому немає справ про службову недбалість по Маріуполю, Херсону, Гостомелю, Миколаєву, Сєвєродонецьку Попасної, ЗАЕС і т.д.?