Гибель 10 человек из-за непогоды в Одессе: правоохранители открыли уголовное производство из-за возможной служебной халатности

Непогода в Одессе

Правоохранители открыли уголовное производство по факту служебной халатности, которая могла привести к гибели 10 человек во время непогоды в Одессе 30 сентября.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в рамках следствия правоохранители проверяют возможную причастность должностных лиц Одесского городского совета, его структурных и отдельных подразделений.

Речь идет о ненадлежащем содержании дренажно-водоотводной системы в городе и непринятии мер для надлежащего водоотвода.

"Сейчас продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на сбор необходимых материалов для их исследования в рамках уголовного производства", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры.

Виновным грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, что 30 сентября в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков. Из-за непогоды погибли 10 человек. Более 380 человек - спасены.

Смотрите также: В Одессе завершили поисковые работы после стихии: спасены более 380 человек, погибших - 10. ФОТОрепортаж

Недбалість - у дозволі безсистемної забудови, без врахувань місцевої геології. Забудували балку, де колись текла річка, де раніше стікала вода в море, під час злив, і нікому не завдавала великої шкоди. А тепер їй нікуди діватись було і вона затопила оселі.
03.10.2025 19:07 Ответить
Невже громадянин росії Труханов знову вийде сухим із води?!
03.10.2025 19:02 Ответить
Ща винним Кличка зроблять
03.10.2025 18:53 Ответить
Ща винним Кличка зроблять
03.10.2025 18:53 Ответить
нє.
давай далі.
хто?
ой, вождь по?
03.10.2025 19:03 Ответить
ой, ***...
та хто ж винуватий?
може отой мер з котрим у вождя по, договорняки були?
03.10.2025 18:56 Ответить
Як хто винен? Авжеж Порошенко!
03.10.2025 20:05 Ответить
так! саме так!
дякую за підтримку!
03.10.2025 20:08 Ответить
Нагадаємо, що 30 вересня в Одесі випала майже двомісячна норма опадів.
Так что виноват Порошенко дождь.
03.10.2025 19:01 Ответить
звісно ні!
але, мером там вважається чувак з котрим у вождя по не було ніяких питань.....
03.10.2025 19:07 Ответить
Невже громадянин росії Труханов знову вийде сухим із води?!
03.10.2025 19:02 Ответить
вождь по ..тут не до чого!
показать весь комментарий
03.10.2025 19:04 Ответить
Недбалість - у дозволі безсистемної забудови, без врахувань місцевої геології. Забудували балку, де колись текла річка, де раніше стікала вода в море, під час злив, і нікому не завдавала великої шкоди. А тепер їй нікуди діватись було і вона затопила оселі.
03.10.2025 19:07 Ответить
Наслідки бездіяльності та розкрадання грошей керівників на посаді мера та голів райдержадміністрацій міста Одеси, що призвели до смерті людей! ККУ стаття 28 …
https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-28.htm т. 28 ККУ Вчинення злочину групою осіб ...

Kodeksy.com.ua

https://kodeksy.com.ua › statja-28



1. Злочин визнається таким, що вчинений групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою.
03.10.2025 19:51 Ответить
Цікаво, а чому немає справ про службову недбалість по Маріуполю, Херсону, Гостомелю, Миколаєву, Сєвєродонецьку Попасної, ЗАЕС і т.д.?
03.10.2025 20:09 Ответить
 
 