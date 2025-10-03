Гибель 10 человек из-за непогоды в Одессе: правоохранители открыли уголовное производство из-за возможной служебной халатности

Правоохранители открыли уголовное производство по факту служебной халатности, которая могла привести к гибели 10 человек во время непогоды в Одессе 30 сентября.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в рамках следствия правоохранители проверяют возможную причастность должностных лиц Одесского городского совета, его структурных и отдельных подразделений.

Речь идет о ненадлежащем содержании дренажно-водоотводной системы в городе и непринятии мер для надлежащего водоотвода.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Сейчас продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на сбор необходимых материалов для их исследования в рамках уголовного производства", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры.

Виновным грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, что 30 сентября в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков. Из-за непогоды погибли 10 человек. Более 380 человек - спасены.

Смотрите также: В Одессе завершили поисковые работы после стихии: спасены более 380 человек, погибших - 10. ФОТОрепортаж