Загибель 10 людей через негоду в Одесі: правоохоронці відкрили кримінальне провадження через можливу службову недбалість
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, яка могла призвести до загибелі 10 людей під час негоди в Одесі 30 вересня.
Про це у коментарі "Суспільному" повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, у межах слідства правоохоронці перевіряють можливу причетність посадовців Одеської міської ради, її структурних та окремих підрозділів.
Йдеться про неналежне утримання дренажно-водовідвідної системи в місті та невжиття заходів для належного водовідведення.
"Зараз триває комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на збір необхідних матеріалів для їх дослідження в рамках кримінального провадження", - розповіла речниця прокуратури.
Винним загрожуватиме до восьми років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.
Нагадаємо, що 30 вересня в Одесі випала майже двомісячна норма опадів. Через негоду загинуло 10 людей. Понад 380 людей - врятовано.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
давай далі.
хто?
ой, вождь по?
та хто ж винуватий?
може отой мер з котрим у вождя по, договорняки були?
дякую за підтримку!
Так что виноват
Порошенкодождь.
але, мером там вважається чувак з котрим у вождя по не було ніяких питань.....
https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-28.htm т. 28 ККУ Вчинення злочину групою осіб ...
Kodeksy.com.ua
https://kodeksy.com.ua › statja-28
1. Злочин визнається таким, що вчинений групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою.
===========
Цікаво, а чому немає справ про службову недбалість по Маріуполю, Херсону, Гостомелю, Миколаєву, Сєвєродонецьку Попасної, ЗАЕС і т.д.?
В Одессе городские власти и депутатишки пилят бабло на цветочках, плитке, асфальте….
На пересыпи где все утонуло перед дождем ложили асфальт в газовом переулке. Метров десять. А списали как за км автобана в Германии.