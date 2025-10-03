УКР
Новини Негода в Одесі
652 13

Загибель 10 людей через негоду в Одесі: правоохоронці відкрили кримінальне провадження через можливу службову недбалість

Негода в Одесі

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, яка могла призвести до загибелі 10 людей під час негоди в Одесі 30 вересня.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, у межах слідства правоохоронці перевіряють можливу причетність посадовців Одеської міської ради, її структурних та окремих підрозділів.

Йдеться про неналежне утримання дренажно-водовідвідної системи в місті та невжиття заходів для належного водовідведення.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Зараз триває комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на збір необхідних матеріалів для їх дослідження в рамках кримінального провадження", - розповіла речниця прокуратури.

Винним загрожуватиме до восьми років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Нагадаємо, що 30 вересня в Одесі випала майже двомісячна норма опадів. Через негоду загинуло 10 людей. Понад 380 людей - врятовано.

Дивіться також: В Одесі завершили пошукові роботи після стихії: врятовано понад 380 людей, загиблих – 10. ФОТОрепортаж

негода (780) Одеса (5636) Одеська область (3524) розслідування (2306) недбалість (60) Одеський район (318)
Топ коментарі
+3
Недбалість - у дозволі безсистемної забудови, без врахувань місцевої геології. Забудували балку, де колись текла річка, де раніше стікала вода в море, під час злив, і нікому не завдавала великої шкоди. А тепер їй нікуди діватись було і вона затопила оселі.
показати весь коментар
03.10.2025 19:07 Відповісти
+2
Невже громадянин росії Труханов знову вийде сухим із води?!
показати весь коментар
03.10.2025 19:02 Відповісти
+1
Ща винним Кличка зроблять
показати весь коментар
03.10.2025 18:53 Відповісти
Ща винним Кличка зроблять
показати весь коментар
03.10.2025 18:53 Відповісти
нє.
давай далі.
хто?
ой, вождь по?
показати весь коментар
03.10.2025 19:03 Відповісти
ой, ***...
та хто ж винуватий?
може отой мер з котрим у вождя по, договорняки були?
показати весь коментар
03.10.2025 18:56 Відповісти
Як хто винен? Авжеж Порошенко!
показати весь коментар
03.10.2025 20:05 Відповісти
так! саме так!
дякую за підтримку!
показати весь коментар
03.10.2025 20:08 Відповісти
Нагадаємо, що 30 вересня в Одесі випала майже двомісячна норма опадів.
Так что виноват Порошенко дождь.
показати весь коментар
03.10.2025 19:01 Відповісти
звісно ні!
але, мером там вважається чувак з котрим у вождя по не було ніяких питань.....
показати весь коментар
03.10.2025 19:07 Відповісти
Невже громадянин росії Труханов знову вийде сухим із води?!
показати весь коментар
03.10.2025 19:02 Відповісти
вождь по ..тут не до чого!
показати весь коментар
03.10.2025 19:04 Відповісти
Недбалість - у дозволі безсистемної забудови, без врахувань місцевої геології. Забудували балку, де колись текла річка, де раніше стікала вода в море, під час злив, і нікому не завдавала великої шкоди. А тепер їй нікуди діватись було і вона затопила оселі.
показати весь коментар
03.10.2025 19:07 Відповісти
Наслідки бездіяльності та розкрадання грошей керівників на посаді мера та голів райдержадміністрацій міста Одеси, що призвели до смерті людей! ККУ стаття 28 …
https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-28.htm т. 28 ККУ Вчинення злочину групою осіб ...

Kodeksy.com.ua

https://kodeksy.com.ua › statja-28



1. Злочин визнається таким, що вчинений групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою.
показати весь коментар
03.10.2025 19:51 Відповісти
Гибель 10 человек из-за непогоды в Одессе: правоохранители открыли уголовное производство из-за возможной служебной халатности Источник: https://censor.net/ru/n3577705
===========
Цікаво, а чому немає справ про службову недбалість по Маріуполю, Херсону, Гостомелю, Миколаєву, Сєвєродонецьку Попасної, ЗАЕС і т.д.?
показати весь коментар
03.10.2025 20:09 Відповісти
В Покровске местная зеленая власть сажает цветочки и укладывает плитку.
В Одессе городские власти и депутатишки пилят бабло на цветочках, плитке, асфальте….
На пересыпи где все утонуло перед дождем ложили асфальт в газовом переулке. Метров десять. А списали как за км автобана в Германии.
показати весь коментар
03.10.2025 20:25 Відповісти
 
 