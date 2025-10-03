Загибель 10 людей через негоду в Одесі: правоохоронці відкрили кримінальне провадження через можливу службову недбалість

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, яка могла призвести до загибелі 10 людей під час негоди в Одесі 30 вересня.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, у межах слідства правоохоронці перевіряють можливу причетність посадовців Одеської міської ради, її структурних та окремих підрозділів.

Йдеться про неналежне утримання дренажно-водовідвідної системи в місті та невжиття заходів для належного водовідведення.

"Зараз триває комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на збір необхідних матеріалів для їх дослідження в рамках кримінального провадження", - розповіла речниця прокуратури.

Винним загрожуватиме до восьми років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Нагадаємо, що 30 вересня в Одесі випала майже двомісячна норма опадів. Через негоду загинуло 10 людей. Понад 380 людей - врятовано.

