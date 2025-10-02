В Одессе завершили поисковые работы после стихии: спасено более 380 человек, погибших – 10. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одессе спасатели завершили поисковые работы. Продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия. На месте ликвидации последствий стихийного бедствия работает Глава ГСЧС Андрей Даник.

На более 60 объектах в городе специалисты ГСЧС уже полностью откачали воду и подготовили инфраструктуру для дальнейшего восстановления. На около 30 - продолжают работать, сообщает Цензор.НЕТ.

Жертв стихии больше нет. Погибших - 10. Более 380 человек - спасены. Все заявки от населения обработаны.

Наибольшие массивы воды собрались в подземных паркингах. Ликвидация подтопления в этих помещениях - наиболее сложная. В работе почти 130 мотопомп, а также привлекли приданные силы из других регионов. Только из паркингов уже откачали более 15 тысяч кубометров воды.

Что касается укрытий: из 42 затопленных в 40 уже откачали воду и подготовили их к использованию. На 2 объектах гражданской защиты работы еще продолжаются.

















