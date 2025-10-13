На сайті президента з’явилася петиція щодо припинення громадянства України у мера Одеси Труханова

На сайті президента України зареєстрована петиція "Щодо припинення громадянства України Одеського міського голови Геннадія Труханова".

Автори звертаються до президента Володимира Зеленського з проханням розглянути питання щодо позбавлення громадянства чинного мера Одеси.

"У відкритих джерелах неодноразово з’являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані про наявність у Геннадія Труханова паспорта громадянина РФ та російського податкового номера. Ці факти свідчать, що він має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України", — йдеться в тексті петиції.

Автори наголошують, що в умовах повномасштабної війни з РФ така ситуація створює ризики для національної безпеки та підриває довіру до місцевої влади.

Також у петиції зазначається, що публічні заяви Труханова та його захист пам’ятників із російською імперською символікою лише підтверджують загрози, які він може становити для держави.

"Просимо забезпечити перевірку викладеного факту щодо подвійного громадянства Геннадія Труханова і, у разі підтвердження, застосувати передбачені законом механізми. Особа, яка має громадянство держави-агресора, не може обіймати виборну посаду в Україні", — зазначено у зверненні.

Автори також нагадали про трагедію в Одесі 30 вересня 2025 року, коли через негоду і неналежне інформування громадян загинули люди, що, на їхню думку, ще більше загострило недовіру до мера.

