УКР
Новини Позбавлення громадянства України Громадянство мера Одеси Труханова
На сайті президента з’явилася петиція щодо припинення громадянства України у мера Одеси Труханова

геннадий,труханов

На сайті президента України зареєстрована петиція "Щодо припинення громадянства України Одеського міського голови Геннадія Труханова".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Автори звертаються до президента Володимира Зеленського з проханням розглянути питання щодо позбавлення громадянства чинного мера Одеси.

"У відкритих джерелах неодноразово з’являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані про наявність у Геннадія Труханова паспорта громадянина РФ та російського податкового номера. Ці факти свідчать, що він має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України", — йдеться в тексті петиції.

Автори наголошують, що в умовах повномасштабної війни з РФ така ситуація створює ризики для національної безпеки та підриває довіру до місцевої влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труханов переконує, що не має російського громадянства: Безліч документів це підтвердили

Також у петиції зазначається, що публічні заяви Труханова та його захист пам’ятників із російською імперською символікою лише підтверджують загрози, які він може становити для держави.

"Просимо забезпечити перевірку викладеного факту щодо подвійного громадянства Геннадія Труханова і, у разі підтвердження, застосувати передбачені законом механізми. Особа, яка має громадянство держави-агресора, не може обіймати виборну посаду в Україні", — зазначено у зверненні.

Автори також нагадали про трагедію в Одесі 30 вересня 2025 року, коли через негоду і неналежне інформування громадян загинули люди, що, на їхню думку, ще більше загострило недовіру до мера.

Читайте: Зеленського просять створити військову адміністрацію в Одесі

Автор: 

громадянство (1102) Одеса (5647) Одеська область (3553) Труханов Геннадій (386) петиція (331) Одеський район (333)
Топ коментарі
+4
Якщо хто забувся - Труханов мером з травня 2014 ...
показати весь коментар
13.10.2025 20:45 Відповісти
+3
Місце Труханова запарєбрікам в радной говєні...
показати весь коментар
13.10.2025 20:42 Відповісти
+3
Шо, Міндіч і сотоваріщі захотіли стати царем Адесского ПРивозу?
показати весь коментар
13.10.2025 20:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Місце Труханова запарєбрікам в радной говєні...
показати весь коментар
13.10.2025 20:42 Відповісти
Для Вави закону не існує.Він сам себе законом вважає.
показати весь коментар
13.10.2025 20:58 Відповісти
правильно, зеленский с кагалом тоже должен отбыть в родную гавань
показати весь коментар
13.10.2025 21:00 Відповісти
Добре президенте!
Голосую раз так треба.
Але це як на мене дуже лайтово, він повинен бути затриманий і обміняний на наших солдатів.
це ворог України!
показати весь коментар
13.10.2025 20:44 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/254076
показати весь коментар
13.10.2025 20:45 Відповісти
Якщо хто забувся - Труханов мером з травня 2014 ...
показати весь коментар
13.10.2025 20:45 Відповісти
Его назначили или он был избран?!
показати весь коментар
13.10.2025 20:47 Відповісти
Він був обраний і влада весь час захищала його від будь яких зазіхань ... певно , дуже потрібний був , комусь ...
показати весь коментар
13.10.2025 20:54 Відповісти
не призначають кажете? а я чомусь впевнений, що громадянин рососії труха, ніяк би не зміг би перемогти тоді отак відразу в першому турі, без схвалення з Києва, так само як і покійний кернес.
показати весь коментар
13.10.2025 21:02 Відповісти
квітень 2015 - "Головне, що ми отримали (від зустрічі - ред.) те, що хотіли: Порошенко - президент, Кличко став мером", - сказав Д. Фірташ, виступаючи в четвер в судовому процесі щодо його екстрадиції в США у Відні заявив, що його команда в своєму проекті https://zn.ua/ukr/POLITICS/firtash-zayaviv-scho-prosuvav-klichka-yak-kandidata-v-prezidenti-i-pidtrimuvav-yogo-partiyu-171563_.html підтримки Віталія Кличка "отримала, що хотіла": Кличко став мером Києва,..."
Думаєте - в Одесі чи Харкові було по іншому ?
показати весь коментар
13.10.2025 21:09 Відповісти
Шо, Міндіч і сотоваріщі захотіли стати царем Адесского ПРивозу?
показати весь коментар
13.10.2025 20:47 Відповісти
Я хоч вважаю труханова справжнім кацапом із громадянством кацапії, але хіба такі питання петиціями вирішуються. Ідіоти насправді. Петиція, петиція... Блін, ці петиціонери хоч колись брали на себе відповідальність хоч за щось?
показати весь коментар
13.10.2025 20:47 Відповісти
Автори також нагадали про трагедію в Одесі 30 вересня 2025 року, коли через негоду і неналежне інформування громадян загинули люди, що,
Автори дурні чи прикидаються?
показати весь коментар
13.10.2025 20:48 Відповісти
нагадайте мені!
з якого року, цей кацапський підар рулить одесою?
показати весь коментар
13.10.2025 20:49 Відповісти
А давайте зробимо челенж?
Петиція про кого:
Труханова, чи Зеленського
Набере швидше 25 тисяч?
показати весь коментар
13.10.2025 20:50 Відповісти
Це якщо кожен з 25%, а їх вже 2%, дав би по 1%.)
показати весь коментар
13.10.2025 21:00 Відповісти
Арешт цього діяча буде?
показати весь коментар
13.10.2025 20:51 Відповісти
Цікаво! Ексмер Чернігова як проголосував би на сайті.....?
показати весь коментар
13.10.2025 20:55 Відповісти
Порібні інші методи проти Кості Саприкіна Геннадія Труханова. Тюрма, наприклад. Є за що.

Припиніть сношати Конституцію України!
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство....

Немає ніяких(!) законних підстав позбавлення громадянства будь кого. Саакашвілі, Туханова etc. Це злочин.
показати весь коментар
13.10.2025 21:00 Відповісти
конституція?
яка така, конституція?
ой, я вас умаляю!
оно вийдіть на вулицю і спитайте у кожного.....
показати весь коментар
13.10.2025 21:04 Відповісти
Можливо хтось забув
15 лютого 2018
Солом'янський райсуд у Києві відпустив мера Одеси Геннадія Труханова на поруки депутата парламенту від БПП Дмитра Голубова.
Пана Труханова звільнили з-під варти у залі суду.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила арештувати мера з альтернативою застави 50 мільйонів гривень.Незадовго до оголошення рішення біля суду сталися сутички ...
показати весь коментар
13.10.2025 21:01 Відповісти
 
 