На сайті президента з’явилася петиція щодо припинення громадянства України у мера Одеси Труханова
На сайті президента України зареєстрована петиція "Щодо припинення громадянства України Одеського міського голови Геннадія Труханова".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Автори звертаються до президента Володимира Зеленського з проханням розглянути питання щодо позбавлення громадянства чинного мера Одеси.
"У відкритих джерелах неодноразово з’являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані про наявність у Геннадія Труханова паспорта громадянина РФ та російського податкового номера. Ці факти свідчать, що він має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України", — йдеться в тексті петиції.
Автори наголошують, що в умовах повномасштабної війни з РФ така ситуація створює ризики для національної безпеки та підриває довіру до місцевої влади.
Також у петиції зазначається, що публічні заяви Труханова та його захист пам’ятників із російською імперською символікою лише підтверджують загрози, які він може становити для держави.
"Просимо забезпечити перевірку викладеного факту щодо подвійного громадянства Геннадія Труханова і, у разі підтвердження, застосувати передбачені законом механізми. Особа, яка має громадянство держави-агресора, не може обіймати виборну посаду в Україні", — зазначено у зверненні.
Автори також нагадали про трагедію в Одесі 30 вересня 2025 року, коли через негоду і неналежне інформування громадян загинули люди, що, на їхню думку, ще більше загострило недовіру до мера.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Голосую раз так треба.
Але це як на мене дуже лайтово, він повинен бути затриманий і обміняний на наших солдатів.
це ворог України!
Думаєте - в Одесі чи Харкові було по іншому ?
Автори дурні чи прикидаються?
з якого року, цей кацапський підар рулить одесою?
Петиція про кого:
Труханова, чи Зеленського
Набере швидше 25 тисяч?
Кості СаприкінаГеннадія Труханова. Тюрма, наприклад. Є за що.
Припиніть сношати Конституцію України!
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство....
Немає ніяких(!) законних підстав позбавлення громадянства будь кого. Саакашвілі, Туханова etc. Це злочин.
яка така, конституція?
ой, я вас умаляю!
оно вийдіть на вулицю і спитайте у кожного.....
15 лютого 2018
Солом'янський райсуд у Києві відпустив мера Одеси Геннадія Труханова на поруки депутата парламенту від БПП Дмитра Голубова.
Пана Труханова звільнили з-під варти у залі суду.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила арештувати мера з альтернативою застави 50 мільйонів гривень.Незадовго до оголошення рішення біля суду сталися сутички ...