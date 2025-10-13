Труханов переконує, що не має російського громадянства: Безліч документів це підтвердили

Мер Одеси Геннадій Труханов стверджує, що російського громадянства ніколи не мав і не має на сьогоднішній день. Це начебто підтверджується низкою документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграм-каналі.

Він також зауважив, що за 12 років на посаді історія про його російське громадянство виникає стабільно раз на кілька років, особливо перед виборами або іншими важливими політичними процесами в країні.

"За ці роки я отримав безліч документів як з української, так і з російської сторони, які підтвердили - російського громадянства я ніколи не мав і не маю на сьогодні. Більш того - з 2018 року в росії я внесений до санкційних списків як громадянин України", - запевнив Труханов. Втім, він не зазначив, про які саме документи йдеться.

Також читайте: Труханов нахамив військовому, який спитав його про пам’ятник Пушкіну. ВIДЕО

"Головне - я 12 років очолюю мільйонне українське місто, а це означає, що пройшов максимальні рівні всіх можливих для українського чиновника перевірок, зокрема й на наявність будь-якого іншого громадянства, окрім українського", - додав Труханов.

Нагадаємо, напередодні Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України. Своєю чергою, громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко, який неодноразово звинувачував посадовця у корупції та зв’язках із РФ, опублікував документи, що підтверджують російське громадянство Труханова.