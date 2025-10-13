УКР
Труханов переконує, що не має російського громадянства: Безліч документів це підтвердили

Чи є Труханова російське громадянство

Мер Одеси Геннадій Труханов стверджує, що російського громадянства ніколи не мав і не має на сьогоднішній день. Це начебто підтверджується низкою документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграм-каналі.

Він також зауважив, що за 12 років на посаді історія про його російське громадянство виникає стабільно раз на кілька років, особливо перед виборами або іншими важливими політичними процесами в країні.

"За ці роки я отримав безліч документів як з української, так і з російської сторони, які підтвердили - російського громадянства я ніколи не мав і не маю на сьогодні. Більш того - з 2018 року в росії я внесений до санкційних списків як громадянин України", - запевнив Труханов. Втім, він не зазначив, про які саме документи йдеться.

Також читайте: Труханов нахамив військовому, який спитав його про пам’ятник Пушкіну. ВIДЕО

"Головне - я 12 років очолюю мільйонне українське місто, а це означає, що пройшов максимальні рівні всіх можливих для українського чиновника перевірок, зокрема й на наявність будь-якого іншого громадянства, окрім українського", - додав Труханов.

Нагадаємо, напередодні Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України. Своєю чергою, громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко, який неодноразово звинувачував посадовця у корупції та зв’язках із РФ, опублікував документи, що підтверджують російське громадянство Труханова.

громадянство (1102) Труханов Геннадій (384)
Топ коментарі
+7
Падло брехливе. Чого цього виродка ще не відправили до кобзона. Невже хтось думає що воно перестало хотіти рузгого мира в Одесі?
13.10.2025 16:25 Відповісти
+6
Цінний кріт!
Уявляю, як всцикаються його куратори з ФСБ: задокументований член ОПГ з російським громадянством, 12 років очолює одне з найвеличніших міст України!
13.10.2025 16:26 Відповісти
+6
Ага, ну прям патріот! Я б сказав би латентний "Бандерівець". Віримо!
13.10.2025 16:28 Відповісти
Мав чи не мав? - СБУ шо каже?
13.10.2025 16:23 Відповісти
Мабуть ще проводить тендер.
13.10.2025 16:53 Відповісти
Не треба йому виправдовуватися, хай хто копає під нього нададуть докази.
Реагувати на різні висери невідомо
від кого давно вже не потрібно.
13.10.2025 16:24 Відповісти
Кому нададуть? Ніяких доказів не потрібно. Лідар сам вирішить - за ним останнє слово.
13.10.2025 16:33 Відповісти
Громадянство параши це ніщо. Посада мера Одеси це все. росінці Одеси не дісталися, то навіщо те руцьке громадянство?
13.10.2025 16:24 Відповісти
Взагалі-то Труханов москальська фамілія , а національність якою вона не була рано чи пізно проявиться .
13.10.2025 16:24 Відповісти
На думку дослідників, назва «Труханів острів» імовірно виникла від імені половецького хана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD Тугорхана (наприкінці 11 століття тут розміщувалася резиденція його дочки - дружини київського князя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%86%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87 Святополка)
13.10.2025 16:55 Відповісти
13.10.2025 16:25 Відповісти
Да йому пофіг який мир буде в Одесі, головне скільки за це заплатять
13.10.2025 16:34 Відповісти
13.10.2025 16:26 Відповісти
А ми що, взагалі маємо померти від сміху коли ху....лостан взагалі весь час мафія очолює.
13.10.2025 16:29 Відповісти
це пушкін має рабсійське громадянство,
труханов - ні!!!
13.10.2025 16:28 Відповісти
13.10.2025 16:28 Відповісти
Це фотомонтаж, на реальному знімки була зірка хероя ху.... лостану
13.10.2025 16:31 Відповісти
Щось дуже багато "фотомонтажу"
13.10.2025 16:38 Відповісти
Цей ,пости господи,труханов має не один, а два паспорти кацапстану - один видано в Московській області, інший - у Дагестані. І хоча журналісти опублікували копії документів, а кілька народних депутатів надіслали заяви в СБУ та Генпрокуратуру з проханням зняти Труханова з кандидатів у зв'язку з порушенням законодавства (в Україні заборонено подвійне громадянство), з часом ця історія припала порохом, а Труханов успішно виграв вибори.
13.10.2025 16:33 Відповісти
Да затримуйте на обмін цього підара і агента! Національна безпека дорожча мілйона труханових і йому подібних . Це гній московський і показник того як Україна толерує відвертих своїх ворогів
13.10.2025 16:40 Відповісти
Зачем Зеленский решил убрать его именно сейчас.
13.10.2025 16:46 Відповісти
Один, Лисий вже є! Двох, буде забагато...
13.10.2025 16:53 Відповісти
Круто зашухерився, навіть Зеленський і Єрмак не можуть його розкрутити!
13.10.2025 17:10 Відповісти
Я не я, і паспорт не моя)
13.10.2025 17:28 Відповісти
...він пройшов перевірку ...
Знаємо ми ці перевірки, і наумова, аферистовіча, баканова, новинського ,попи моспархату, та ще багато інших зрадників !
13.10.2025 17:35 Відповісти
Я думаю нахабно бреше. На початках незалежності, в під час кучмівсько-януковичського правлінні всі вони оформлчли кацапський паспорт. Це не вважалося чимось ай-яй-яй. І їздити у рашку було зручніше.
13.10.2025 17:46 Відповісти
 
 