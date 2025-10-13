Труханов переконує, що не має російського громадянства: Безліч документів це підтвердили
Мер Одеси Геннадій Труханов стверджує, що російського громадянства ніколи не мав і не має на сьогоднішній день. Це начебто підтверджується низкою документів.
Він також зауважив, що за 12 років на посаді історія про його російське громадянство виникає стабільно раз на кілька років, особливо перед виборами або іншими важливими політичними процесами в країні.
"За ці роки я отримав безліч документів як з української, так і з російської сторони, які підтвердили - російського громадянства я ніколи не мав і не маю на сьогодні. Більш того - з 2018 року в росії я внесений до санкційних списків як громадянин України", - запевнив Труханов. Втім, він не зазначив, про які саме документи йдеться.
"Головне - я 12 років очолюю мільйонне українське місто, а це означає, що пройшов максимальні рівні всіх можливих для українського чиновника перевірок, зокрема й на наявність будь-якого іншого громадянства, окрім українського", - додав Труханов.
Нагадаємо, напередодні Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України. Своєю чергою, громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко, який неодноразово звинувачував посадовця у корупції та зв’язках із РФ, опублікував документи, що підтверджують російське громадянство Труханова.
