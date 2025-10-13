Труханов утверждает, что не имеет российского гражданства: Множество документов это подтвердили

Мэр Одессы Геннадий Труханов утверждает, что российского гражданства никогда не имел и не имеет на сегодняшний день. Это якобы подтверждается рядом документов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграм-канале.

Он также отметил, что за 12 лет на должности история о его российском гражданстве возникает стабильно раз в несколько лет, особенно перед выборами или другими важными политическими процессами в стране.

"За эти годы я получил множество документов как с украинской, так и с российской стороны, которые подтвердили - российского гражданства я никогда не имел и не имею на сегодня. Более того - с 2018 года в россии я внесен в санкционные списки как гражданин Украины", - заверил Труханов. Впрочем, он не отметил, о каких именно документах идет речь.

"Главное - я 12 лет возглавляю миллионный украинский город, а это значит, что прошел максимальные уровни всех возможных для украинского чиновника проверок, в том числе и на наличие любого другого гражданства, кроме украинского", - добавил Труханов.

Напомним, накануне Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины. В свою очередь, общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко, который неоднократно обвинял чиновника в коррупции и связях с РФ, опубликовал документы, подтверждающие российское гражданство Труханова.