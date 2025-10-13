РУС
Новости Лишение гражданства в РФ
2 470 24

Труханов утверждает, что не имеет российского гражданства: Множество документов это подтвердили

Есть ли у Труханова российское гражданство

Мэр Одессы Геннадий Труханов утверждает, что российского гражданства никогда не имел и не имеет на сегодняшний день. Это якобы подтверждается рядом документов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграм-канале.

Он также отметил, что за 12 лет на должности история о его российском гражданстве возникает стабильно раз в несколько лет, особенно перед выборами или другими важными политическими процессами в стране.

"За эти годы я получил множество документов как с украинской, так и с российской стороны, которые подтвердили - российского гражданства я никогда не имел и не имею на сегодня. Более того - с 2018 года в россии я внесен в санкционные списки как гражданин Украины", - заверил Труханов. Впрочем, он не отметил, о каких именно документах идет речь.

Также читайте: Труханов нахамил военному, который спросил его о памятнике Пушкину. ВИДЕО

"Главное - я 12 лет возглавляю миллионный украинский город, а это значит, что прошел максимальные уровни всех возможных для украинского чиновника проверок, в том числе и на наличие любого другого гражданства, кроме украинского", - добавил Труханов.

Напомним, накануне Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины. В свою очередь, общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко, который неоднократно обвинял чиновника в коррупции и связях с РФ, опубликовал документы, подтверждающие российское гражданство Труханова.

Автор: 

гражданство (1335) Труханов Геннадий (321)
Топ комментарии
+8
Падло брехливе. Чого цього виродка ще не відправили до кобзона. Невже хтось думає що воно перестало хотіти рузгого мира в Одесі?
показать весь комментарий
13.10.2025 16:25 Ответить
+7
Цінний кріт!
Уявляю, як всцикаються його куратори з ФСБ: задокументований член ОПГ з російським громадянством, 12 років очолює одне з найвеличніших міст України!
показать весь комментарий
13.10.2025 16:26 Ответить
+7
Ага, ну прям патріот! Я б сказав би латентний "Бандерівець". Віримо!
показать весь комментарий
13.10.2025 16:28 Ответить
Мав чи не мав? - СБУ шо каже?
показать весь комментарий
13.10.2025 16:23 Ответить
Мабуть ще проводить тендер.
показать весь комментарий
13.10.2025 16:53 Ответить
Не треба йому виправдовуватися, хай хто копає під нього нададуть докази.
Реагувати на різні висери невідомо
від кого давно вже не потрібно.
показать весь комментарий
13.10.2025 16:24 Ответить
Кому нададуть? Ніяких доказів не потрібно. Лідар сам вирішить - за ним останнє слово.
показать весь комментарий
13.10.2025 16:33 Ответить
Громадянство параши це ніщо. Посада мера Одеси це все. росінці Одеси не дісталися, то навіщо те руцьке громадянство?
показать весь комментарий
13.10.2025 16:24 Ответить
Взагалі-то Труханов москальська фамілія , а національність якою вона не була рано чи пізно проявиться .
показать весь комментарий
13.10.2025 16:24 Ответить
На думку дослідників, назва «Труханів острів» імовірно виникла від імені половецького хана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD Тугорхана (наприкінці 11 століття тут розміщувалася резиденція його дочки - дружини київського князя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%86%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87 Святополка)
показать весь комментарий
13.10.2025 16:55 Ответить
Да йому пофіг який мир буде в Одесі, головне скільки за це заплатять
показать весь комментарий
13.10.2025 16:34 Ответить
Цінний кріт!
Уявляю, як всцикаються його куратори з ФСБ: задокументований член ОПГ з російським громадянством, 12 років очолює одне з найвеличніших міст України!
показать весь комментарий
13.10.2025 16:26 Ответить
А ми що, взагалі маємо померти від сміху коли ху....лостан взагалі весь час мафія очолює.
показать весь комментарий
13.10.2025 16:29 Ответить
це пушкін має рабсійське громадянство,
труханов - ні!!!
показать весь комментарий
13.10.2025 16:28 Ответить
Ага, ну прям патріот! Я б сказав би латентний "Бандерівець". Віримо!
показать весь комментарий
13.10.2025 16:28 Ответить
Це фотомонтаж, на реальному знімки була зірка хероя ху.... лостану
показать весь комментарий
13.10.2025 16:31 Ответить
Щось дуже багато "фотомонтажу"
показать весь комментарий
13.10.2025 16:38 Ответить
Цей ,пости господи,труханов має не один, а два паспорти кацапстану - один видано в Московській області, інший - у Дагестані. І хоча журналісти опублікували копії документів, а кілька народних депутатів надіслали заяви в СБУ та Генпрокуратуру з проханням зняти Труханова з кандидатів у зв'язку з порушенням законодавства (в Україні заборонено подвійне громадянство), з часом ця історія припала порохом, а Труханов успішно виграв вибори.
показать весь комментарий
13.10.2025 16:33 Ответить
Да затримуйте на обмін цього підара і агента! Національна безпека дорожча мілйона труханових і йому подібних . Це гній московський і показник того як Україна толерує відвертих своїх ворогів
показать весь комментарий
13.10.2025 16:40 Ответить
Зачем Зеленский решил убрать его именно сейчас.
показать весь комментарий
13.10.2025 16:46 Ответить
Один, Лисий вже є! Двох, буде забагато...
показать весь комментарий
13.10.2025 16:53 Ответить
Круто зашухерився, навіть Зеленський і Єрмак не можуть його розкрутити!
показать весь комментарий
13.10.2025 17:10 Ответить
Я не я, і паспорт не моя)
показать весь комментарий
13.10.2025 17:28 Ответить
...він пройшов перевірку ...
Знаємо ми ці перевірки, і наумова, аферистовіча, баканова, новинського ,попи моспархату, та ще багато інших зрадників !
показать весь комментарий
13.10.2025 17:35 Ответить
Я думаю нахабно бреше. На початках незалежності, в під час кучмівсько-януковичського правлінні всі вони оформлчли кацапський паспорт. Це не вважалося чимось ай-яй-яй. І їздити у рашку було зручніше.
показать весь комментарий
13.10.2025 17:46 Ответить
Довідку від ФСБ приніс, шо він там не працює?
показать весь комментарий
13.10.2025 18:03 Ответить
 
 