Подтверждено наличие гражданства РФ у некоторых лиц в Украине. Указ подписал, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание с главой СБУ Василием Малюком и рассказал о решении по противодействию российским агентурным сетям и коллаборационистам в Украине.

"Провел совещание по ситуации с безопасностью в некоторых наших регионах - и это принципиальные вопросы.

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства. Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц - подготовлены соответствующие решения относительно них. Указ подписал", - сказал Зеленский.

Отдельно обсудили ситуацию на Днепровщине.

"Я поблагодарил Сергея Лысака, главу областной военной администрации, за эффективную работу на этом направлении и определил для него следующие задачи. Документы по этому поводу - вскоре", - добавил он,

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

