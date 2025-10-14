Подтверждено наличие гражданства РФ у некоторых лиц в Украине. Указ подписал, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел совещание с главой СБУ Василием Малюком и рассказал о решении по противодействию российским агентурным сетям и коллаборационистам в Украине.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел совещание по ситуации с безопасностью в некоторых наших регионах - и это принципиальные вопросы.
Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства. Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц - подготовлены соответствующие решения относительно них. Указ подписал", - сказал Зеленский.
Отдельно обсудили ситуацию на Днепровщине.
"Я поблагодарил Сергея Лысака, главу областной военной администрации, за эффективную работу на этом направлении и определил для него следующие задачи. Документы по этому поводу - вскоре", - добавил он,
Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.
Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.
Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.
стосовно "кремлівських шашнів" -
"Найкраща битва та, яка НЕ відбулася"
Сунь-дзи "Мистецтво війни"
краще погані Мінськ-1,-2, ніж "гарні" Маріупіль, Попасна, Бахмут, Авдіївка і т.д.
Україні потрібен Гетьман !
.
Наверное потому, что были союзниками по твоему приходу к власти.
Засновник та продюсер "Ліги Сміху" кореш ЗЕ - Наум Боруля - російське громадянство;
Оксана Лазаренко, дружина пробника голови СБУ Івана Баканова - російське громадянство.
І це я тіко за п'ять хвилин нарив...
Або не хоче видіти.
Мало не покажется.