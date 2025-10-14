РУС
Новости Гражданство мэра Одессы Труханова
3 307 17

Подтверждено наличие гражданства РФ у некоторых лиц в Украине. Указ подписал, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел совещание с главой СБУ Василием Малюком и рассказал о решении по противодействию российским агентурным сетям и коллаборационистам в Украине.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел совещание по ситуации с безопасностью в некоторых наших регионах - и это принципиальные вопросы.

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства. Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц - подготовлены соответствующие решения относительно них. Указ подписал", - сказал Зеленский.

Отдельно обсудили ситуацию на Днепровщине.

"Я поблагодарил Сергея Лысака, главу областной военной администрации, за эффективную работу на этом направлении и определил для него следующие задачи. Документы по этому поводу - вскоре", - добавил он,

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

гражданство (1338) Зеленский Владимир (22255) совещание (86) Малюк Василий (105)
Топ комментарии
+11
А відповідних рішень щодо баканова, міндіча тощо немає? Якшо немає, то й ти таким самим є.
14.10.2025 15:45 Ответить
+11
Сергій Шефір - російське громадянство;
Засновник та продюсер "Ліги Сміху" кореш ЗЕ - Наум Боруля - російське громадянство;
Оксана Лазаренко, дружина пробника голови СБУ Івана Баканова - російське громадянство.
І це я тіко за п'ять хвилин нарив...
14.10.2025 15:58 Ответить
+8
До сраки карі очі - зелена к¥рва зеленій к¥рві око не виклює.
14.10.2025 15:54 Ответить
Невже знов Порошенко?!
14.10.2025 15:40 Ответить
Порох заново створив Українське Військо, яке, ще не зовсім добите ЗЄлєю, й зустріло кацапську агресію 24.02.22.!

стосовно "кремлівських шашнів" -
"Найкраща битва та, яка НЕ відбулася"
Сунь-дзи "Мистецтво війни"
краще погані Мінськ-1,-2, ніж "гарні" Маріупіль, Попасна, Бахмут, Авдіївка і т.д.

Україні потрібен Гетьман !

.
14.10.2025 15:59 Ответить
Авжеж Гетьман, а не олігарх, к. займається самопіаром та зароблянням коштів у власну кишеню.
14.10.2025 16:48 Ответить
А відповідних рішень щодо баканова, міндіча тощо немає? Якшо немає, то й ти таким самим є.
14.10.2025 15:45 Ответить
А почему в 2019-2020 годах ты и твои спецслужбы не подтвердили у них наличия российского гражданства?
Наверное потому, что были союзниками по твоему приходу к власти.
14.10.2025 15:50 Ответить
Де баканов?
14.10.2025 15:51 Ответить
Турбо-Потужний Гетьман наш!
14.10.2025 15:53 Ответить
До сраки карі очі - зелена к¥рва зеленій к¥рві око не виклює.
14.10.2025 15:54 Ответить
Сергій Шефір - російське громадянство;
Засновник та продюсер "Ліги Сміху" кореш ЗЕ - Наум Боруля - російське громадянство;
Оксана Лазаренко, дружина пробника голови СБУ Івана Баканова - російське громадянство.
І це я тіко за п'ять хвилин нарив...
14.10.2025 15:58 Ответить
Эта другое, вы не панимете....
14.10.2025 16:04 Ответить
Рашка проігнорує всі запроси щодо Труханова. А без цього - справа пшик.
14.10.2025 16:01 Ответить
А того, що ходить за ним по сліду-не видить.
Або не хоче видіти.
14.10.2025 16:06 Ответить
Идея хорошая,но патриотизмом не пахнет.Дерибан власти.Что ж ты раньше думал , Буратино?
14.10.2025 16:27 Ответить
Проверь у депутатов ОПЗЖ наличие российского гражданства.
Мало не покажется.
14.10.2025 16:38 Ответить
А у президента яке громадянство ? Батьки отримали через два місяца.
14.10.2025 16:58 Ответить
 
 