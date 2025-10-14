РУС
Новости Создание Одесской ГВА
702 13

Зеленский ответил на петицию о создании Одесской ГВА: Просит Сырского и Кипера проверить необходимость

Зеленского просили создать Одесскую МВА. Его ответ на петицию

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о создании в Одессе городской военной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующая петиция была обнародована 24 сентября 2025 года.

"Учитывая стратегическое значение города Одесса как крупного транспортного, портового и логистического центра на юге Украины, а также его расположение в непосредственной близости к районам ведения боевых действий и территорий с повышенным уровнем угроз, эффективное и непрерывное функционирование органов власти в городе является вопросом национальной безопасности и обороны", - отметил автор.

Он напомнил, что ранее уже были созданы Бердянская, Сумская и Херсонская ГВА.

Ответ президента

14 октября Зеленский ответил, что решение о создании военных администраций принимается Президентом Украины по представлению областных государственных администраций или военного командования.

"До сих пор соответствующие представления не вносились. Учитывая изложенное, я направил письма Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины А.Сырскому и председателю Одесской областной военной администрации А.Киперу с просьбой проверить приведенную информацию и при наличии правовых оснований принять меры надлежащего реагирования. О результатах рассмотрения затронутых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", - добавил глава государства.

Зеленский Владимир (22255) Одесса (8056) Одесская область (3885) Одесский район (317)
Топ комментарии
+3
На один гнидник стане більше !!))
14.10.2025 15:10 Ответить
+2
Сам петицію написав - сам відповів!
І що, насправді серйозні питання можна вирішувати на основі петицій (часто підставних), уникаючи особистої відповідальності за прийняття рішень?
14.10.2025 15:18 Ответить
+1
Я як у воду дивився, написавши допис ще вранці під статтею про позбавлення українського громадянства цього "гаспадіна".

Амандрапапупа

Прийдеться "гаспадіну" труханову або чимось відкуплятися від зєрмака або поступатись місцем зеленому другану із зеленої шобли.

14.10.2025 09:41 Відповісти Видалити 7 Посилання
14.10.2025 15:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
На один гнидник стане більше !!))
14.10.2025 15:10 Ответить
Я як у воду дивився, написавши допис ще вранці під статтею про позбавлення українського громадянства цього "гаспадіна".

Амандрапапупа

Прийдеться "гаспадіну" труханову або чимось відкуплятися від зєрмака або поступатись місцем зеленому другану із зеленої шобли.

14.10.2025 09:41 Відповісти Видалити 7 Посилання
14.10.2025 15:10 Ответить
14.10.2025 15:18 Ответить
А чого не міндіча з татаровим він просить перевирити необхідність цього ? Напевно в цей час як сирський з кіпером будуть щось перевіряти зеля з дерьмаком будуть гроші отримані від труханова перераховувати.
14.10.2025 15:15 Ответить
Ніхто не має права забирати громадянство у людини, що нвродилася в Україні. Ніхто.
14.10.2025 15:15 Ответить
Сам петицію написав - сам відповів!
І що, насправді серйозні питання можна вирішувати на основі петицій (часто підставних), уникаючи особистої відповідальності за прийняття рішень?
14.10.2025 15:18 Ответить
14.10.2025 15:23 Ответить
шойло голобородька триває.
і зе!гніду, і труханова повісити головою до низу!
14.10.2025 15:23 Ответить
повзуча узурпація влади
14.10.2025 15:25 Ответить
Сирського і КіЛера?
14.10.2025 15:28 Ответить
 
 