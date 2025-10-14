Зеленский ответил на петицию о создании Одесской ГВА: Просит Сырского и Кипера проверить необходимость
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о создании в Одессе городской военной администрации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Соответствующая петиция была обнародована 24 сентября 2025 года.
"Учитывая стратегическое значение города Одесса как крупного транспортного, портового и логистического центра на юге Украины, а также его расположение в непосредственной близости к районам ведения боевых действий и территорий с повышенным уровнем угроз, эффективное и непрерывное функционирование органов власти в городе является вопросом национальной безопасности и обороны", - отметил автор.
Он напомнил, что ранее уже были созданы Бердянская, Сумская и Херсонская ГВА.
Ответ президента
14 октября Зеленский ответил, что решение о создании военных администраций принимается Президентом Украины по представлению областных государственных администраций или военного командования.
"До сих пор соответствующие представления не вносились. Учитывая изложенное, я направил письма Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины А.Сырскому и председателю Одесской областной военной администрации А.Киперу с просьбой проверить приведенную информацию и при наличии правовых оснований принять меры надлежащего реагирования. О результатах рассмотрения затронутых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", - добавил глава государства.
