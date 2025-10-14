РУС
Зеленский и Стубб провели беседу: Правильные шаги Америки могут сработать для завершения войны

Зеленский провел беседу со Стуббом. О чем говорили?

Президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером Финляндии Александром Стуббом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Разговор длился почти час.

"Сейчас, когда война на Ближнем Востоке завершается, важно не потерять импульс распространения мира. Война в Европе также может быть завершена, и для этого максимально важно лидерство как Соединенных Штатов, так и других партнеров", - отметил Зеленский.

По словам президента, со Стуббом координировали позиции.

"Важно, что Президенту Трампу удалось реализовать необходимые вещи для освобождения заложников и прекращения войны в Газе. Конечно, правильные шаги Америки могут сработать и для прекращения войны России против Украины. У нас есть соответствующее видение.

Также обсудили с Алексом недавние российские удары по нашей энергетике и потребность в усилении ПВО. Благодарен за готовность помогать. Россия должна быть лишена возможностей продолжать войну и террор, и это может стать надежной основой для мира в нашем регионе", - добавил глава государства.

вже тошнить до блювоти від новин про пустопорожні балачки просраченого з ,,вяликими,, світу цього....покажіть хоч один результат який би ми могли оцінити як потрібний для Людей в цій країні....
14.10.2025 11:41 Ответить
Що поробиш всі в заручниках їхнього кокаїнового "****** сина" якому дозволено в Україні творити все що завгодно. (Ну крім як їх прокурорів чіпати)
14.10.2025 11:50 Ответить
Правильний крок Америки, це вимагати відставки Хрипатого клопа. Бо наш "волелюбний наріт", як я бачу, знести це недієздатне брехливе лайно не здатен, нажаль.
14.10.2025 11:59 Ответить
 
 