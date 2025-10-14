Зеленский и Стубб провели беседу: Правильные шаги Америки могут сработать для завершения войны

Президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером Финляндии Александром Стуббом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram

Разговор длился почти час.

"Сейчас, когда война на Ближнем Востоке завершается, важно не потерять импульс распространения мира. Война в Европе также может быть завершена, и для этого максимально важно лидерство как Соединенных Штатов, так и других партнеров", - отметил Зеленский.

По словам президента, со Стуббом координировали позиции.

"Важно, что Президенту Трампу удалось реализовать необходимые вещи для освобождения заложников и прекращения войны в Газе. Конечно, правильные шаги Америки могут сработать и для прекращения войны России против Украины. У нас есть соответствующее видение.



Также обсудили с Алексом недавние российские удары по нашей энергетике и потребность в усилении ПВО. Благодарен за готовность помогать. Россия должна быть лишена возможностей продолжать войну и террор, и это может стать надежной основой для мира в нашем регионе", - добавил глава государства.

