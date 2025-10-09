РУС
Новости Встреча Трампа и Стубба
417 3

Стубб встретится с Трампом в Белом доме: будут говорить о войне РФ против Украины и сотрудничестве Финляндии и США

Стубб встретился с Трампом

Президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США встретится с Дональдом Трампом, чтобы обсудить НАТО, войну в Украине и торговые вопросы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Yle.

Стубб отметил, что есть ряд вопросов, которые необходимо обсудить с главой Белого дома. И добавил, что прошлые переговоры касались войны РФ в Украине и НАТО.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным офиса президента Финляндии, рабочий визит продлится с четверга по пятницу. Ранее в понедельник Белый дом тоже объявил о визите финского главы государства. Согласно графику, встреча состоится в 15:00 по Вашингтону (22:00 по Киеву).

В канцелярии Стубба уточнили, что встреча 9 октября будет посвящена двусторонним отношениям между Финляндией и США, торгово-экономическому сотрудничеству и вторжению России в Украину.

Кроме того, вместе со Стуббом на встрече будет финский премьер-министр Петтери Орпо.

Напомним, ранее Стубб заявил, что Трамп должен усилить давление на диктатора РФ Владимира Путина, он уже перешел в отношениях с РФ от политики "пряника" к "кнуту".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стубб: Финляндия не воюет с Россией, на провокации не нужно реагировать "слишком бурно"

Автор: 

Трамп Дональд (6752) Стубб Александр (134)
шо б тока доня його не заборов бажанням відхопити під Фінляндії!
09.10.2025 08:00 Ответить
Стубб на корті має доступ до тіла - такі часи
09.10.2025 08:02 Ответить
Пограють у гольфа. Потриндять про баб.
А потім несподівано іржавий індик дасть Томагавки і дозвіл ******* по кацапах.
Нічого особливого.
09.10.2025 10:02 Ответить
 
 