Стубб зустрінеться з Трампом у Білому домі: говоритимуть про війну РФ проти України та співпрацю Фінляндії і США

Стубб зустрівся з Трампом

Президент Фінляндії Александр Стубб під час візиту до США зустрінеться з Дональдом Трампом, щоб обговорити НАТО, війну в Україні та торговельні питання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Yle.

Стубб наголосив, що є низка питань, які необхідно обговорити з очільником Білого дому. Та додав,  що минулі перемовини стосувались війни РФ в Україні та НАТО.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними офісу президента Фінляндії, робочий візит триватиме з четверга по п'ятницю. Раніше в понеділок Білий дім теж оголосив про візит фінського глави держави. Згідно з графіком, зустріч відбудеться о 15:00 за Вашингтоном (22:00 за Києвом).

У канцелярії Стубба уточнили, що зустріч 9 жовтня буде присвячена двостороннім відносинам між Фінляндією і США, торговельно-економічному співробітництву і вторгненню Росії в Україну.

Крім того, разом зі Стуббом на зустрічі буде фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо.

Нагадаємо, раніше Стубб заявив,  що Трамп має посилити тиск на диктатора РФ Володимира Путіна, він уже перейшов у відносинах з РФ від політики "пряника" до "батога".

Стубб: Фінляндія не воює з Росією, на провокації не треба реагувати "надто бурхливо"

Трамп Дональд (7295) Стубб Александр (137)
