Стубб: Фінляндія не воює з Росією, на провокації не треба реагувати "надто бурхливо"

Стубб закликає до посилення санкцій проти РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його країна не перебуває у стані війни з Росією, а на повітряні провокації Москви важливо не реагувати надто бурхливо.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN

Стубб наголосив, що у відносинах із РФ потрібен підхід "батога і пряника". За його словами, нині президент США Дональд Трамп демонструє жорсткішу лінію, зокрема заяву про можливість збивання російських літаків у повітряному просторі країн НАТО він назвав "потужним стримувальним фактором".

Водночас фінський президент зазначив, що Росія веде звичайну війну проти України і гібридну - проти Заходу. 

"У таких ситуаціях нам потрібно робити дві речі: по-перше, ми зберігаємо спокій. По-друге, ми створюємо оборонні механізми, щоб це не повторилося. Головне тут - не реагувати надто бурхливо", - сказав він.

На запитання про можливе порушення повітряного простору Фінляндії Стубб відповів, що рішення ухвалюватимуться за наявними протоколами: спершу перевірка, потім попередження, і вже після цього - рішення ВПС.

Він також підкреслив важливість партнерства зі США, зазначивши: "Я президент Фінляндії, тому для мене дуже важливо порозумітися з президентом Сполучених Штатів. Я не бачу червоного чи синього, я бачу зірки та смуги".

