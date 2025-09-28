Лукашенко про готовність НАТО збивати російські літаки: "Відповідь прилетить миттєво"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив "воювати на всі гроші", якщо країни НАТО зіб'ють російський літак у разі порушення повітряного простору Альянсу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю російським пропагандистам.
"Ви знаєте, базікати можна в публічному просторі. А коли дійде до справи –– ось ви потім побачите, що вони збиватимуть і як. Ну, припустимо, Біловезьку пущу. Я туди часто літаю. Це зовсім на кордоні з Польщею. Вони що, гелікоптер президента збиватимуть? Чи там якийсь військовий гелікоптер у супроводі? Так відповідь же прилетить миттєво", - заявив білоруський диктатор.
За його словами, у НАТО "лякають" Мінськ з Москвою нападом на країну Альянсу, і це означає, що вони будуть "захищатися і мало не на нас нападати".
Диктатор висловив думку, що гучні заяви зараз потрібні, аби заспокоїти частину населення Польщі.
"А ми що, будемо, вибачте, соплі жувати? Тому це таке сміливе твердження. Те, що вони заявили, будуть збивати. Ну, хай спробують, зіб’ють. Або над Калінінградом там зіб’ють щось російське. Ну, нам доведеться, не дай Боже, звісно, тоді воювати, як у Росії кажуть, "на всі гроші". Це треба? Ні. Тому думаю, заспокояться. Я вважаю, що це непродумана заява, дурна заява. Так діяти не можна, сусіди так не працюють", - додав Лукашенко.
Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що країни Альянсу можуть збивати російські БпЛА та літаки, якщо ті порушать їх повітряний простір.
Лукашенка карту навіть приніс
Може собі дозволити!
За три копи куплена,
Півбока луплена!
Тупу-тупу ногами,
Сколю тебе рогами,
Ніжками затопчу,
Хвостиком замету,-
Тут тобі й смерть.
Я правильно понял его старческую придурковатую логику и речь?
Українці---беріть зброю в руки і скидайте Лукашенка
Білоруси--нє мєшайтє нам,у нас свой путь демократичєскій...цвєточкі,шарікі...мі дажє на на лавочкі обуфь снімаєм.
а в Україні вже і пательня з зі шкварочками готова - ловимо!
є чюдовий шанс на згадку...
На аеродромі "Зябровка" кацапи поставили РЛС, яка "читала" повітряний простір над Чернігівщиною та Київщиною... Раптово вибухнула... Що зробив Лука? Правильно... "Запхнув язика у сраку ...". Більше там РЛС не стоїть...
Так буде і зі збиттям російського літака, у повітряному просторі НАТО... "Гавкаюча собака не кусається...".
Не може зтакими "чесними" очіма як в боневтіка брехати!😀
Памперси поміняв своїм воякам,як з під Києва тікали?
Відповідальник хренов.
.