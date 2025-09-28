Лукашенко про готовність НАТО збивати російські літаки: "Відповідь прилетить миттєво"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив "воювати на всі гроші", якщо країни НАТО зіб'ють російський літак у разі порушення повітряного простору Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю російським пропагандистам.

"Ви знаєте, базікати можна в публічному просторі. А коли дійде до справи –– ось ви потім побачите, що вони збиватимуть і як. Ну, припустимо, Біловезьку пущу. Я туди часто літаю. Це зовсім на кордоні з Польщею. Вони що, гелікоптер президента збиватимуть? Чи там якийсь військовий гелікоптер у супроводі? Так відповідь же прилетить миттєво", - заявив білоруський диктатор.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

За його словами, у НАТО "лякають" Мінськ з Москвою нападом на країну Альянсу, і це означає, що вони будуть "захищатися і мало не на нас нападати".

Диктатор висловив думку, що гучні заяви зараз потрібні, аби заспокоїти частину населення Польщі.

"А ми що, будемо, вибачте, соплі жувати? Тому це таке сміливе твердження. Те, що вони заявили, будуть збивати. Ну, хай спробують, зіб’ють. Або над Калінінградом там зіб’ють щось російське. Ну, нам доведеться, не дай Боже, звісно, тоді воювати, як у Росії кажуть, "на всі гроші". Це треба? Ні. Тому думаю, заспокояться. Я вважаю, що це непродумана заява, дурна заява. Так діяти не можна, сусіди так не працюють", - додав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Зеленський не погодиться на "хорошу пропозицію" РФ щодо миру, він втратить всю Україну, - Лукашенко

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що країни Альянсу можуть збивати російські БпЛА та літаки, якщо ті порушать їх повітряний простір.