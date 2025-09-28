УКР
4 501 50

Лукашенко про готовність НАТО збивати російські літаки: "Відповідь прилетить миттєво"

Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив "воювати на всі гроші", якщо країни НАТО зіб'ють російський літак у разі порушення повітряного простору Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю російським пропагандистам.  

"Ви знаєте, базікати можна в публічному просторі. А коли дійде до справи –– ось ви потім побачите, що вони збиватимуть і як. Ну, припустимо, Біловезьку пущу. Я туди часто літаю. Це зовсім на кордоні з Польщею. Вони що, гелікоптер президента збиватимуть? Чи там якийсь військовий гелікоптер у супроводі? Так відповідь же прилетить миттєво", - заявив білоруський диктатор.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

За його словами, у НАТО "лякають" Мінськ з Москвою нападом на країну Альянсу, і це означає, що вони будуть "захищатися і мало не на нас нападати".

Диктатор висловив думку, що гучні заяви зараз потрібні, аби заспокоїти частину населення Польщі.

"А ми що, будемо, вибачте, соплі жувати? Тому це таке сміливе твердження. Те, що вони заявили, будуть збивати. Ну, хай спробують, зіб’ють. Або над Калінінградом там зіб’ють щось російське. Ну, нам доведеться, не дай Боже, звісно, тоді воювати, як у Росії кажуть, "на всі гроші". Це треба? Ні. Тому думаю, заспокояться. Я вважаю, що це непродумана заява, дурна заява. Так діяти не можна, сусіди так не працюють", - додав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Зеленський не погодиться на "хорошу пропозицію" РФ щодо миру, він втратить всю Україну, - Лукашенко

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що країни Альянсу можуть збивати російські БпЛА та літаки, якщо ті порушать їх повітряний простір.

Автор: 

Білорусь (8090) Лукашенко Олександр (2698) НАТО (6845) Польща (9020) росія (68057) літак (3039)
+19
Пішов *****.
показати весь коментар
28.09.2025 17:06 Відповісти
+18
100%! Ердоган підтвердить!
показати весь коментар
28.09.2025 17:07 Відповісти
+14
показати весь коментар
28.09.2025 17:09 Відповісти
От відповідь..буде точно
Лукашенка карту навіть приніс
показати весь коментар
28.09.2025 17:04 Відповісти
і ппру корзин бульби, щоб дати відповідь...
показати весь коментар
28.09.2025 17:06 Відповісти
на їхню відповідь теж прилетить відповідь і буде смажений бульбафюрер
показати весь коментар
28.09.2025 18:32 Відповісти
по арєшнику в мінськє
показати весь коментар
28.09.2025 17:16 Відповісти
Пішов *****.
показати весь коментар
28.09.2025 17:06 Відповісти
100%! Ердоган підтвердить!
показати весь коментар
28.09.2025 17:07 Відповісти
Як колгоспник борзо гавкає з-за спини *****.
показати весь коментар
28.09.2025 17:08 Відповісти
"голова колгоспу"....
Може собі дозволити!
показати весь коментар
28.09.2025 17:10 Відповісти
в1н й головою не був...- завгар ****** л1вий балакучий..поки ще шовгає...((
показати весь коментар
28.09.2025 18:07 Відповісти
Що? Якщо під@рські бойові літаки вдеруться до країн НАТО, то їх збивати не можно, бо мінський покидьок погрожує?!?
показати весь коментар
28.09.2025 17:09 Відповісти
ведмедів каже у бульбадраніка є арєшнік.
показати весь коментар
28.09.2025 17:14 Відповісти
Бульбешнік під носом.
показати весь коментар
28.09.2025 17:19 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2025 17:09 Відповісти
чіпсами закидає кнуровидло обнуте?
показати весь коментар
28.09.2025 17:09 Відповісти
Лайном хіба що закидає. Бо для чіпсів Бульбосрані потрібна китайська хімія і європейське обладнання. А у Бульбашії даже картоплі вже немає
показати весь коментар
28.09.2025 17:48 Відповісти
- Я, коза-дереза,
За три копи куплена,
Півбока луплена!
Тупу-тупу ногами,
Сколю тебе рогами,
Ніжками затопчу,
Хвостиком замету,-
Тут тобі й смерть.
показати весь коментар
28.09.2025 17:12 Відповісти
То есть, если росия нападет на одну из стран НАТО, то лукашенко тоже нападет?
Я правильно понял его старческую придурковатую логику и речь?
показати весь коментар
28.09.2025 17:13 Відповісти
Вже шось і Тихановської не чути - опозиція накрилась мідним тазом
показати весь коментар
28.09.2025 17:14 Відповісти
Чоловіка її відпустили, от і рада.
показати весь коментар
28.09.2025 17:19 Відповісти
ой...перестаньте..
Українці---беріть зброю в руки і скидайте Лукашенка
Білоруси--нє мєшайтє нам,у нас свой путь демократичєскій...цвєточкі,шарікі...мі дажє на на лавочкі обуфь снімаєм.
показати весь коментар
28.09.2025 17:22 Відповісти
багатоціловий картопляник вже налаштований і пристреляний?
а в Україні вже і пательня з зі шкварочками готова - ловимо!
показати весь коментар
28.09.2025 17:15 Відповісти
Дурня включив.
показати весь коментар
28.09.2025 17:17 Відповісти
не включив, а забув вимкнути.
показати весь коментар
28.09.2025 17:20 Відповісти
..так ***** літати де не можна!!!
показати весь коментар
28.09.2025 17:19 Відповісти
А бульба літає? Але низенько-низенько.
показати весь коментар
28.09.2025 17:21 Відповісти
Він там разом з Мєдвєдєвим бухає)) клоун картопляний
показати весь коментар
28.09.2025 17:26 Відповісти
дядьку, вас коли в останній раз *******?
є чюдовий шанс на згадку...
показати весь коментар
28.09.2025 17:27 Відповісти
до колє ? До Колі
показати весь коментар
28.09.2025 17:30 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2025 17:33 Відповісти
сказав Петро, чюхаючі бейсбольною бітою десь там собі під коліном...
показати весь коментар
28.09.2025 17:32 Відповісти
У відповідь вони бомбитимуть НАТО картоплею
показати весь коментар
28.09.2025 17:37 Відповісти
Допустим Лукашенко бахнет ядерным оружие по Польше, прям вот с трудом верится что США ответят. У Франции мало ядерного оружия, не будут ввязываться, Англия не имеет права применять ядерное оружие без согласования с США, потому что у них по сути американское ядерное оружие и его тоже немного, так что удар останется без ответа, но крику будет много.
показати весь коментар
28.09.2025 17:38 Відповісти
у таракана нема ЯО !
показати весь коментар
28.09.2025 17:40 Відповісти
Как и у Израиля.
показати весь коментар
28.09.2025 17:42 Відповісти
Ой-ой-ой.... "Налякав кота котлетою...". На білоруському аеродромі базувався кацапський А-50, який використовували для коригування повітряних ударів по Україні... Прилетів "невідомий" дрон, і пошкодив зовнішню антену літака ДРЛО. Що Лука зробив? Правильно - "запхнув язика в задницю...". Кацапи літак прибрали з БРСР, і більше такі літаки, з території "Білоруського федерального округу", не застосовувалися...
На аеродромі "Зябровка" кацапи поставили РЛС, яка "читала" повітряний простір над Чернігівщиною та Київщиною... Раптово вибухнула... Що зробив Лука? Правильно... "Запхнув язика у сраку ...". Більше там РЛС не стоїть...
Так буде і зі збиттям російського літака, у повітряному просторі НАТО... "Гавкаюча собака не кусається...".
показати весь коментар
28.09.2025 17:49 Відповісти
Поживём увидим, чего гадать, но США полюбас не будут умирать за Европу. Они даже за Израиль умирать не будут, воевать будут без вопросов, но в критической ситуации отойдут в сторону.
показати весь коментар
28.09.2025 17:53 Відповісти
но Томагавки дадуть
показати весь коментар
28.09.2025 18:10 Відповісти
Потом, когда-нибудь, может быть. Это называется конструктивная неопределённость.
показати весь коментар
28.09.2025 18:31 Відповісти
у таракана очко не залізне
показати весь коментар
28.09.2025 17:38 Відповісти
а в Турцію прилетіло?
показати весь коментар
28.09.2025 17:45 Відповісти
О, ожила мразота. Смотри, санкции фактически еще не сняты.
показати весь коментар
28.09.2025 18:00 Відповісти
Бульбофюрер зовсім страх втратило. Воно вже збирається з НАТО воювати за те що НАТО над своєю територією хоче збивати літаки які вторглись в НАТО. Як бачите для шизоїдних рашистів і диктаторів не потрібна причина для нападу. Вони самі зроблять провокацію а потім це ж зроблять причиною щоб напасти. Тому тільки вибивати цих тварюк з цього світу і ніяк інакше. Інакше ще наші діти і внуки будуть жити в вічному страху з-за цієї мерзоти
показати весь коментар
28.09.2025 18:01 Відповісти
⚡️Україна може отримати омріяні Tomahawk: влада США обговорює можливість постачання ракет НАТО для подальшої передачі Україні, остаточне рішення за Трампом, повідомив Венс.
показати весь коментар
28.09.2025 18:03 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2025 18:05 Відповісти
Навіщо ті старі томагавки?! В зє є більш ******* і кращі фламіндичі,які штампують по кілька штук на добу,як запевнив нас найвеличніший пісюніст!
Не може зтакими "чесними" очіма як в боневтіка брехати!😀
Не може зтакими "чесними" очіма як в боневтіка брехати!😀
показати весь коментар
28.09.2025 19:45 Відповісти
Задовбав.
Памперси поміняв своїм воякам,як з під Києва тікали?
Відповідальник хренов.
показати весь коментар
28.09.2025 18:13 Відповісти
Та це ж трампівський брателло.
показати весь коментар
28.09.2025 18:23 Відповісти
Бидло жбурне каптомлею у бік НАТО?
показати весь коментар
28.09.2025 18:49 Відповісти
Нє,ну твій гвинтокрил не збиватимуть над Біловерзькою пущею,але якщо пілот полетить над Польщею,то в результаті "сложних кліматічєскіх условій ",там і "приземлиться"))а твій жирний труп,обгорілим викопають з рештків трощі)))
показати весь коментар
28.09.2025 19:06 Відповісти
Бійся НАТА . !! У Луки єсть єсчо бульба в пороховніцах . .

.
показати весь коментар
28.09.2025 19:44 Відповісти
 
 