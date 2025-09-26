УКР
Новини Мирні перемовини Заяви Олександра Лукашенка
5 585 71

Якщо Зеленський не погодиться на "хорошу пропозицію" РФ щодо миру, він втратить всю Україну, - Лукашенко

Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хоче поговорити з українським президентом Володимиром Зеленським про завершення війни з РФ, та пригрозив "втратою всією України", якщо той не погодиться на російські вимоги.

Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну після пʼятигодинної зустрічі з Путіним у Москві, передає Цензор.НЕТ.

Білоруський диктатор погрожує, що Володимир Зеленський ризикує "втратити всю Україну", якщо не погодиться на мирні пропозиції РФ, які нібито не є ультиматумом.

"Володимиру Олександровичу треба заспокоїтися –– є на столі хороша пропозиція. Ми з Путіним обговорювали, я не стану про них говорити. Це "президент" сам скаже. Хороша пропозиція. Пропозиції по Україні, які на Алясці, в тому числі були почуті Дональдом Трампом, відвезені до Вашингтона для того, щоб подумати й обговорити. Дуже хороша пропозиція", - заявив Лукашенко.

Він каже, що "керівникам трьох слов'янських держав" потрібно домовитися про завершення російсько-української війни.

"Я хотів би, ось поки він [Зеленський] там зустрінеться з Путіним, –– він хоче цього, по всіх каналах, ви знаєте, звертається вже публічно, –– я б хотів з ним ось просто поговорити. І гадаю, настав той час, коли ми маємо вступити в консультацію. З початку "СВО" (так Росія та її сателіти маскують повномасштабне вторгнення в Україну - ред.) я говорив –– нам, керівникам трьох слов'янських держав, треба сісти та домовитися. Домовитись про закінчення цієї незрозумілої війни. Треба домовитись. Не домовимося — буде погано всім", - додав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про вторгнення РФ в Україну: Путін чомусь виводив війська через Київ на схід Росії

Автор: 

Зеленський Володимир (25612) Лукашенко Олександр (2695) переговори з Росією (1455) війна в Україні (6350)
Топ коментарі
+26
зеленський це не Україна. забирай його безкоштовно собі .
показати весь коментар
26.09.2025 19:10 Відповісти
+20
...пішов ти ***** разом з парашею, продажна курва!!!
показати весь коментар
26.09.2025 19:12 Відповісти
+19
а покажеш з яких сторін хотіли атакувати рашку?
Сраний під№уйловник.
показати весь коментар
26.09.2025 19:10 Відповісти
а покажеш з яких сторін хотіли атакувати рашку?
Сраний під№уйловник.
показати весь коментар
26.09.2025 19:10 Відповісти
Прийде час і до страти Лукашенка! Ми все пам'ятаємо!
показати весь коментар
26.09.2025 20:05 Відповісти
Та вже давно на часі
показати весь коментар
26.09.2025 20:14 Відповісти
зеленський це не Україна. забирай його безкоштовно собі .
показати весь коментар
26.09.2025 19:10 Відповісти
Може бацька обмовився і хотів сказати, що Україна втратить Зеленського, а не навпаки..? Гірко плакати ніхто не буде...
показати весь коментар
26.09.2025 19:32 Відповісти
Ну от що ця істота може викликати, окрім огиди ?
показати весь коментар
26.09.2025 19:11 Відповісти
пес х*йла залаял, певно не без вказівки господаря.
показати весь коментар
26.09.2025 19:12 Відповісти
Ригорич вже сидить на прутні путіна і іншим цього бажає.
показати весь коментар
26.09.2025 19:12 Відповісти
ти вже втратив
показати весь коментар
26.09.2025 19:12 Відповісти
Та він не тільки Україну втратив, як добропорядного сусіда - він і свою БРСР уже "просрав" кацапам... Вони у нього вже "ногою двері відкривають"! Достатньо згадать той випадок, коли командувача ВПС БРСР кацапи не пустили на білоруський військовий аеродром, коли по базованому на ньому російському літаку А-50, наш дрон ударив...
показати весь коментар
26.09.2025 19:34 Відповісти
...пішов ти ***** разом з парашею, продажна курва!!!
показати весь коментар
26.09.2025 19:12 Відповісти
Лукашенко потужно насрал на Зеленского в 2022 году. Бубочка до сих пор ходит обосранный.
показати весь коментар
26.09.2025 19:14 Відповісти
Обосрані тільки бульботрон з ***********. Вони обидва не цивілізовані і не мають навичок елементарної моральної гігієни.
показати весь коментар
26.09.2025 19:28 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2025 19:15 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2025 20:23 Відповісти
сьогодня день лукашенка на Цензорі.
показати весь коментар
26.09.2025 19:15 Відповісти
ооо....
і знову інфо гімно нам на голову.
знову ці погрози та ядерка.
хоча....
це, добра новина.
значить у підарів жахливі справи.
показати весь коментар
26.09.2025 19:16 Відповісти
Ця мерзота вже колись прогнозувала і попереджала, що війна Украіни з росією продовжиться три, максимум п'ять днів і завершиться перемогою росіі... І що? Знову взялося тут вангувати пришиблене....
показати весь коментар
26.09.2025 19:18 Відповісти
Підар. Просто підар.
показати весь коментар
26.09.2025 19:19 Відповісти
цей бульбофюрерок вже домовлявся з )(уйлом щодо вагенівців з пригожиним.
показати весь коментар
26.09.2025 19:19 Відповісти
лукашенко о себе бы побеспокоился....
показати весь коментар
26.09.2025 19:20 Відповісти
Та він вже багато років лягає спать, і з жахом думає, що "прокинеться", якось, "з головою в тумбочці"...
показати весь коментар
26.09.2025 19:38 Відповісти
так 🤡зеленський вже багато втратив теріторії України ,з 2022р...але коли Україна втратить зеленського ,то ви андони промосковські , втратити все !!!...
показати весь коментар
26.09.2025 19:23 Відповісти
Ща карту достане.
показати весь коментар
26.09.2025 19:24 Відповісти
Та пішов ти,бульбофюрер,курсом відомого корабля.Ще перед вторгненням з пропагандоном соловйовим пугав:"Єта вона продлится максимум 3-4дня.Там некому будет воевать против нас"Двуглаву курку ощипали,а ти проститутка путінська будеш учить ще нас.
показати весь коментар
26.09.2025 19:24 Відповісти
Поверніть все, що вкрали.
Звільніть всю Україну,
Поверніть: Нашу Кубань, частина Ростовської обл. Частина курскої області та частина білгородської обл.
Виплатіть репарації.
путлера у відставку, і до Гааги.
Поки що так, тоді може і збережемо ваші болота, під назвою раша.
показати весь коментар
26.09.2025 19:25 Відповісти
Заскиглили ..
коли йшли за гроші "убівать хахлов",
то не думали про слов"янські народи.
Вони і не слов"яни, а справжні азіати,
які досі свіже м"ясо з кров"ю їдять.
Це гібриди тих племен, яким київські князі принесли християнство,
та монголо- татар.
Вони на Поклонній горі кланялись ханам
і всі війни були в них лише міжусобними,
Коли наші козаки гнали ту татарву щоразу.
показати весь коментар
26.09.2025 19:25 Відповісти
Я вже втратив свого сина. Що ще я можу втратити?
Нехай Лука турбується за свого Колєньку. Бо може бути різне
показати весь коментар
26.09.2025 19:26 Відповісти
Щиро співчуваю, а за Колєньку - *****.
показати весь коментар
26.09.2025 19:52 Відповісти
один дермаковий капітулянт, інший - касапський провокатор
показати весь коментар
26.09.2025 19:43 Відповісти
Тонко Ви трольнули УНР наприкінці)
показати весь коментар
26.09.2025 20:18 Відповісти
Пусть колорадский батька с полком Калиновского встретится и передаст свои предложения-предсмертные..
показати весь коментар
26.09.2025 19:31 Відповісти
Все йде до того, що Білорус залишиться без бензину та кацапської нафти.
показати весь коментар
26.09.2025 19:33 Відповісти
Яке ж ти нікчемне тупе створіня ,згинь паскуда.
показати весь коментар
26.09.2025 19:36 Відповісти
Білоруські НПЗ чекають на нашу увагу. Пора !
показати весь коментар
26.09.2025 19:37 Відповісти
По білоруським НПЗ бить не треба - хто нам буде пальне поставлять, в рахунок репарацій? Просто регулярно розносить насосні станції, які качають в БРСР нафту, з Росії... Рано, чи пізно, запаси нафти, у Луки, закінчаться...
показати весь коментар
26.09.2025 19:42 Відповісти
Для початку потрібно виграти війну. Інакше не те що нам репарацій ніхто не буде платити а навпаки Україну розірвуть на шматки і віддадуть нашим ворогам разом з рабами. А щоб перемогти потрібно дотла знищити все на Сосії і ********** яка є союзником Сосії і постачає рашистам зброю, бензин а вже і своїх бойовиків.
показати весь коментар
26.09.2025 20:36 Відповісти
Тобі мало фронту? Хочеш його збільшить на тисячу кілометрів? Достатно бить по трубопроводах на Смоленщині. Там ми воюємо з Росією... А трубопроводи "двосторонні" в БРСР іде нафта, а назад іде пальне...
показати весь коментар
26.09.2025 20:41 Відповісти
Мабуть путлєру вже припікає якщо посилає свого парламентера про мир.
показати весь коментар
26.09.2025 19:39 Відповісти
Смерть кацапії!
показати весь коментар
26.09.2025 19:39 Відповісти
надо расх...ть белорусские нпз. и лука заткнется.
показати весь коментар
26.09.2025 19:41 Відповісти
Цікаво,з яких пір кацапстан - слов'янська держава?
показати весь коментар
26.09.2025 19:41 Відповісти
Ці диктатори такі недолугі звихнуті менталітетом - їх нічим і ніяк не переконаєш.
показати весь коментар
26.09.2025 19:41 Відповісти
Немає шо коментувати висери цього ************ проститута.
показати весь коментар
26.09.2025 19:45 Відповісти
Тобто білоруська гнила підтверджує , шо кацапське х*ло хоче всю Україну
показати весь коментар
26.09.2025 19:47 Відповісти
Це підсвідомий страх лукашенка втратити білорусію.
показати весь коментар
26.09.2025 19:49 Відповісти
Та він її давно втратив, це вже федеральний округ рашки.
показати весь коментар
26.09.2025 19:55 Відповісти
"...Ета война,Володя,продлітся трі-четирє дня, там нєкому будєт протів нас воєвать..." (Пюрешка 2022 р.)
показати весь коментар
26.09.2025 19:58 Відповісти
дуже хороша пропозиція - щоб ти старий лідор зі своїм хазяїном Ху...лом сходили на концерт до кабздона...
показати весь коментар
26.09.2025 19:59 Відповісти
Від «валодь, там нєкому будєт ваєвать, вазьмом Кієв» до «ну пазязязя, прапазиція очєнь харошая!»
показати весь коментар
26.09.2025 19:59 Відповісти
..
показати весь коментар
26.09.2025 19:59 Відповісти
*********** отсосеш пдрс
показати весь коментар
26.09.2025 20:10 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2025 20:15 Відповісти
Та Оман і так давно мріє спердоляти з касою, як Овощ
показати весь коментар
26.09.2025 20:16 Відповісти
Ага, пам'ятаю, десь 700 тис грн на казначейських рахунках залишалося)
показати весь коментар
26.09.2025 20:21 Відповісти
Саме час вдарити по Мозирю...
показати весь коментар
26.09.2025 20:18 Відповісти
Карту покаж. Чи в тебе вже нема карт, бульбофюрере?
показати весь коментар
26.09.2025 20:21 Відповісти
Пора вже цього таракана роздавити тапком щоб тільки мокре місце залишилось
показати весь коментар
26.09.2025 20:28 Відповісти
Судячі по твоїй фізичній формі, старуха з косою до тебе вже приходила, але не застала вдома. Обіцяла невдовзі повернутись. Зустрічай!
показати весь коментар
26.09.2025 20:28 Відповісти
Та невже? Якби кацапи могли захопити всю Україну, то вони б не просили ідіота, який віддав в рабство свою країну нам погрожувати, а захопив би її. Дудки. Нам чужого не потрібно, але і свого не віддамо.
показати весь коментар
26.09.2025 20:29 Відповісти
Якщо це вусате чмо погодиться на хорошу пропозицію зараз, то відбійним молотком обмазаним скіпідаром йому будуть рвати тільки дупу, а в рота будуть відбивати лише змащеним мексиканським перцем. Смішно, як це чмо ніхто, ні нащо не впливає, щось там намагається з каналізації «вагоме» проблеяти.
показати весь коментар
26.09.2025 20:46 Відповісти
Следующими будут бульбаши. Когда все закончиться ***** нужна будет маленькая победоносная война. И она должна быть гарантированно маленькой и 100процентно победоносной. Кавказ и нато не пляшет. Там 50на50. ******** вставят скорее всего. Бульбаши самые безпомощные. А нарисовать из бульбаша фашиста и врага пропаганда сможет за пару месяцев. Вылизывание сраки ***** им не поможет. Да и воевать не обязательно. Просто введут войска, проведут парад, присоединят как федеральный округ или область, усатого на пенсию, Коленьку губернатором. Бульбаши ничего и не заметят, но ***** галочку себе поставит.
показати весь коментар
26.09.2025 20:48 Відповісти
 
 