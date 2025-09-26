Якщо Зеленський не погодиться на "хорошу пропозицію" РФ щодо миру, він втратить всю Україну, - Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хоче поговорити з українським президентом Володимиром Зеленським про завершення війни з РФ, та пригрозив "втратою всією України", якщо той не погодиться на російські вимоги.
Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну після пʼятигодинної зустрічі з Путіним у Москві, передає Цензор.НЕТ.
Білоруський диктатор погрожує, що Володимир Зеленський ризикує "втратити всю Україну", якщо не погодиться на мирні пропозиції РФ, які нібито не є ультиматумом.
"Володимиру Олександровичу треба заспокоїтися –– є на столі хороша пропозиція. Ми з Путіним обговорювали, я не стану про них говорити. Це "президент" сам скаже. Хороша пропозиція. Пропозиції по Україні, які на Алясці, в тому числі були почуті Дональдом Трампом, відвезені до Вашингтона для того, щоб подумати й обговорити. Дуже хороша пропозиція", - заявив Лукашенко.
Він каже, що "керівникам трьох слов'янських держав" потрібно домовитися про завершення російсько-української війни.
"Я хотів би, ось поки він [Зеленський] там зустрінеться з Путіним, –– він хоче цього, по всіх каналах, ви знаєте, звертається вже публічно, –– я б хотів з ним ось просто поговорити. І гадаю, настав той час, коли ми маємо вступити в консультацію. З початку "СВО" (так Росія та її сателіти маскують повномасштабне вторгнення в Україну - ред.) я говорив –– нам, керівникам трьох слов'янських держав, треба сісти та домовитися. Домовитись про закінчення цієї незрозумілої війни. Треба домовитись. Не домовимося — буде погано всім", - додав Лукашенко.
Сраний під№уйловник.
і знову інфо гімно нам на голову.
знову ці погрози та ядерка.
хоча....
це, добра новина.
значить у підарів жахливі справи.
Звільніть всю Україну,
Поверніть: Нашу Кубань, частина Ростовської обл. Частина курскої області та частина білгородської обл.
Виплатіть репарації.
путлера у відставку, і до Гааги.
Поки що так, тоді може і збережемо ваші болота, під назвою раша.
коли йшли за гроші "убівать хахлов",
то не думали про слов"янські народи.
Вони і не слов"яни, а справжні азіати,
які досі свіже м"ясо з кров"ю їдять.
Це гібриди тих племен, яким київські князі принесли християнство,
та монголо- татар.
Вони на Поклонній горі кланялись ханам
і всі війни були в них лише міжусобними,
Коли наші козаки гнали ту татарву щоразу.
Нехай Лука турбується за свого Колєньку. Бо може бути різне