Если Зеленский не согласится на "хорошее предложение" РФ о мире, он потеряет всю Украину, - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским о завершении войны с РФ, и пригрозил "потерей всей Украины", если тот не согласится на российские требования.

Об этом Лукашенко сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину после пятичасовой встречи с Путиным в Москве, передает Цензор.НЕТ.

Белорусский диктатор угрожает, что Владимир Зеленский рискует "потерять всю Украину", если не согласится на мирные предложения РФ, которые якобы не являются ультиматумом.

"Владимиру Александровичу надо успокоиться - есть на столе хорошее предложение. Мы с Путиным обсуждали, я не стану о них говорить. Это "президент" сам скажет. Хорошее предложение. Предложения по Украине, которые на Аляске, в том числе были услышаны Дональдом Трампом, отвезены в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошее предложение", - заявил Лукашенко.

Он говорит, что "руководителям трех славянских государств" нужно договориться о завершении российско-украинской войны.

"Я хотел бы, вот пока он [Зеленский] там встретится с Путиным, - он хочет этого, по всем каналам, вы знаете, обращается уже публично, - я бы хотел с ним вот просто поговорить. И думаю, пришло то время, когда мы должны вступить в консультацию. С начала "СВО"(так Россия и ее сателлиты маскируют полномасштабное вторжение в Украину - ред.) я говорил - нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться. Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся - будет плохо всем", - добавил Лукашенко.

