5 466 69

Если Зеленский не согласится на "хорошее предложение" РФ о мире, он потеряет всю Украину, - Лукашенко

Лукашенко хочет поговорить с Зеленским

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским о завершении войны с РФ, и пригрозил "потерей всей Украины", если тот не согласится на российские требования.

Об этом Лукашенко сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину после пятичасовой встречи с Путиным в Москве, передает Цензор.НЕТ.

Белорусский диктатор угрожает, что Владимир Зеленский рискует "потерять всю Украину", если не согласится на мирные предложения РФ, которые якобы не являются ультиматумом.

"Владимиру Александровичу надо успокоиться - есть на столе хорошее предложение. Мы с Путиным обсуждали, я не стану о них говорить. Это "президент" сам скажет. Хорошее предложение. Предложения по Украине, которые на Аляске, в том числе были услышаны Дональдом Трампом, отвезены в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошее предложение", - заявил Лукашенко.

Он говорит, что "руководителям трех славянских государств" нужно договориться о завершении российско-украинской войны.

"Я хотел бы, вот пока он [Зеленский] там встретится с Путиным, - он хочет этого, по всем каналам, вы знаете, обращается уже публично, - я бы хотел с ним вот просто поговорить. И думаю, пришло то время, когда мы должны вступить в консультацию. С начала "СВО"(так Россия и ее сателлиты маскируют полномасштабное вторжение в Украину - ред.) я говорил - нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться. Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся - будет плохо всем", - добавил Лукашенко.

Зеленский Владимир (22060) Лукашенко Александр (3647) переговоры с Россией (1335) война в Украине (6301)
+26
зеленський це не Україна. забирай його безкоштовно собі .
26.09.2025 19:10 Ответить
+19
...пішов ти ***** разом з парашею, продажна курва!!!
26.09.2025 19:12 Ответить
+18
а покажеш з яких сторін хотіли атакувати рашку?
Сраний під№уйловник.
26.09.2025 19:10 Ответить
а покажеш з яких сторін хотіли атакувати рашку?
Сраний під№уйловник.
26.09.2025 19:10 Ответить
Прийде час і до страти Лукашенка! Ми все пам'ятаємо!
26.09.2025 20:05 Ответить
Та вже давно на часі
26.09.2025 20:14 Ответить
зеленський це не Україна. забирай його безкоштовно собі .
26.09.2025 19:10 Ответить
Може бацька обмовився і хотів сказати, що Україна втратить Зеленського, а не навпаки..? Гірко плакати ніхто не буде...
26.09.2025 19:32 Ответить
кацапська свинособака Олександр Іванович Паламарчук
зовсім не палиться.
санька бігом у долбільню імені володіна-пригожина.
26.09.2025 20:33 Ответить
Ну от що ця істота може викликати, окрім огиди ?
26.09.2025 19:11 Ответить
пес х*йла залаял, певно не без вказівки господаря.
26.09.2025 19:12 Ответить
Ригорич вже сидить на прутні путіна і іншим цього бажає.
26.09.2025 19:12 Ответить
ти вже втратив
26.09.2025 19:12 Ответить
Та він не тільки Україну втратив, як добропорядного сусіда - він і свою БРСР уже "просрав" кацапам... Вони у нього вже "ногою двері відкривають"! Достатньо згадать той випадок, коли командувача ВПС БРСР кацапи не пустили на білоруський військовий аеродром, коли по базованому на ньому російському літаку А-50, наш дрон ударив...
26.09.2025 19:34 Ответить
...пішов ти ***** разом з парашею, продажна курва!!!
26.09.2025 19:12 Ответить
Лукашенко потужно насрал на Зеленского в 2022 году. Бубочка до сих пор ходит обосранный.
26.09.2025 19:14 Ответить
Обосрані тільки бульботрон з ***********. Вони обидва не цивілізовані і не мають навичок елементарної моральної гігієни.
26.09.2025 19:28 Ответить
26.09.2025 19:15 Ответить
26.09.2025 20:23 Ответить
сьогодня день лукашенка на Цензорі.
26.09.2025 19:15 Ответить
ооо....
і знову інфо гімно нам на голову.
знову ці погрози та ядерка.
хоча....
це, добра новина.
значить у підарів жахливі справи.
26.09.2025 19:16 Ответить
Ця мерзота вже колись прогнозувала і попереджала, що війна Украіни з росією продовжиться три, максимум п'ять днів і завершиться перемогою росіі... І що? Знову взялося тут вангувати пришиблене....
26.09.2025 19:18 Ответить
Підар. Просто підар.
26.09.2025 19:19 Ответить
цей бульбофюрерок вже домовлявся з )(уйлом щодо вагенівців з пригожиним.
26.09.2025 19:19 Ответить
лукашенко о себе бы побеспокоился....
26.09.2025 19:20 Ответить
Та він вже багато років лягає спать, і з жахом думає, що "прокинеться", якось, "з головою в тумбочці"...
26.09.2025 19:38 Ответить
так 🤡зеленський вже багато втратив теріторії України ,з 2022р...але коли Україна втратить зеленського ,то ви андони промосковські , втратити все !!!...
26.09.2025 19:23 Ответить
Ща карту достане.
26.09.2025 19:24 Ответить
Та пішов ти,бульбофюрер,курсом відомого корабля.Ще перед вторгненням з пропагандоном соловйовим пугав:"Єта вона продлится максимум 3-4дня.Там некому будет воевать против нас"Двуглаву курку ощипали,а ти проститутка путінська будеш учить ще нас.
26.09.2025 19:24 Ответить
Поверніть все, що вкрали.
Звільніть всю Україну,
Поверніть: Нашу Кубань, частина Ростовської обл. Частина курскої області та частина білгородської обл.
Виплатіть репарації.
путлера у відставку, і до Гааги.
Поки що так, тоді може і збережемо ваші болота, під назвою раша.
26.09.2025 19:25 Ответить
Заскиглили ..
коли йшли за гроші "убівать хахлов",
то не думали про слов"янські народи.
Вони і не слов"яни, а справжні азіати,
які досі свіже м"ясо з кров"ю їдять.
Це гібриди тих племен, яким київські князі принесли християнство,
та монголо- татар.
Вони на Поклонній горі кланялись ханам
і всі війни були в них лише міжусобними,
Коли наші козаки гнали ту татарву щоразу.
26.09.2025 19:25 Ответить
Я вже втратив свого сина. Що ще я можу втратити?
Нехай Лука турбується за свого Колєньку. Бо може бути різне
26.09.2025 19:26 Ответить
Щиро співчуваю, а за Колєньку - *****.
26.09.2025 19:52 Ответить
один дермаковий капітулянт, інший - касапський провокатор
26.09.2025 19:43 Ответить
Тонко Ви трольнули УНР наприкінці)
26.09.2025 20:18 Ответить
Пусть колорадский батька с полком Калиновского встретится и передаст свои предложения-предсмертные..
26.09.2025 19:31 Ответить
Все йде до того, що Білорус залишиться без бензину та кацапської нафти.
26.09.2025 19:33 Ответить
Яке ж ти нікчемне тупе створіня ,згинь паскуда.
26.09.2025 19:36 Ответить
Білоруські НПЗ чекають на нашу увагу. Пора !
26.09.2025 19:37 Ответить
По білоруським НПЗ бить не треба - хто нам буде пальне поставлять, в рахунок репарацій? Просто регулярно розносить насосні станції, які качають в БРСР нафту, з Росії... Рано, чи пізно, запаси нафти, у Луки, закінчаться...
26.09.2025 19:42 Ответить
Для початку потрібно виграти війну. Інакше не те що нам репарацій ніхто не буде платити а навпаки Україну розірвуть на шматки і віддадуть нашим ворогам разом з рабами. А щоб перемогти потрібно дотла знищити все на Сосії і ********** яка є союзником Сосії і постачає рашистам зброю, бензин а вже і своїх бойовиків.
26.09.2025 20:36 Ответить
Тобі мало фронту? Хочеш його збільшить на тисячу кілометрів? Достатно бить по трубопроводах на Смоленщині. Там ми воюємо з Росією... А трубопроводи "двосторонні" в БРСР іде нафта, а назад іде пальне...
26.09.2025 20:41 Ответить
Мабуть путлєру вже припікає якщо посилає свого парламентера про мир.
26.09.2025 19:39 Ответить
Смерть кацапії!
26.09.2025 19:39 Ответить
надо расх...ть белорусские нпз. и лука заткнется.
26.09.2025 19:41 Ответить
Цікаво,з яких пір кацапстан - слов'янська держава?
26.09.2025 19:41 Ответить
Ці диктатори такі недолугі звихнуті менталітетом - їх нічим і ніяк не переконаєш.
26.09.2025 19:41 Ответить
Немає шо коментувати висери цього ************ проститута.
26.09.2025 19:45 Ответить
Тобто білоруська гнила підтверджує , шо кацапське х*ло хоче всю Україну
26.09.2025 19:47 Ответить
Це підсвідомий страх лукашенка втратити білорусію.
26.09.2025 19:49 Ответить
Та він її давно втратив, це вже федеральний округ рашки.
26.09.2025 19:55 Ответить
"...Ета война,Володя,продлітся трі-четирє дня, там нєкому будєт протів нас воєвать..." (Пюрешка 2022 р.)
26.09.2025 19:58 Ответить
дуже хороша пропозиція - щоб ти старий лідор зі своїм хазяїном Ху...лом сходили на концерт до кабздона...
26.09.2025 19:59 Ответить
Від «валодь, там нєкому будєт ваєвать, вазьмом Кієв» до «ну пазязязя, прапазиція очєнь харошая!»
26.09.2025 19:59 Ответить
..
26.09.2025 19:59 Ответить
*********** отсосеш пдрс
26.09.2025 20:10 Ответить
26.09.2025 20:15 Ответить
Та Оман і так давно мріє спердоляти з касою, як Овощ
26.09.2025 20:16 Ответить
Ага, пам'ятаю, десь 700 тис грн на казначейських рахунках залишалося)
26.09.2025 20:21 Ответить
Саме час вдарити по Мозирю...
26.09.2025 20:18 Ответить
Карту покаж. Чи в тебе вже нема карт, бульбофюрере?
26.09.2025 20:21 Ответить
Пора вже цього таракана роздавити тапком щоб тільки мокре місце залишилось
26.09.2025 20:28 Ответить
Судячі по твоїй фізичній формі, старуха з косою до тебе вже приходила, але не застала вдома. Обіцяла невдовзі повернутись. Зустрічай!
26.09.2025 20:28 Ответить
Та невже? Якби кацапи могли захопити всю Україну, то вони б не просили ідіота, який віддав в рабство свою країну нам погрожувати, а захопив би її. Дудки. Нам чужого не потрібно, але і свого не віддамо.
26.09.2025 20:29 Ответить
 
 