Если Зеленский не согласится на "хорошее предложение" РФ о мире, он потеряет всю Украину, - Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским о завершении войны с РФ, и пригрозил "потерей всей Украины", если тот не согласится на российские требования.
Об этом Лукашенко сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину после пятичасовой встречи с Путиным в Москве, передает Цензор.НЕТ.
Белорусский диктатор угрожает, что Владимир Зеленский рискует "потерять всю Украину", если не согласится на мирные предложения РФ, которые якобы не являются ультиматумом.
"Владимиру Александровичу надо успокоиться - есть на столе хорошее предложение. Мы с Путиным обсуждали, я не стану о них говорить. Это "президент" сам скажет. Хорошее предложение. Предложения по Украине, которые на Аляске, в том числе были услышаны Дональдом Трампом, отвезены в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошее предложение", - заявил Лукашенко.
Он говорит, что "руководителям трех славянских государств" нужно договориться о завершении российско-украинской войны.
"Я хотел бы, вот пока он [Зеленский] там встретится с Путиным, - он хочет этого, по всем каналам, вы знаете, обращается уже публично, - я бы хотел с ним вот просто поговорить. И думаю, пришло то время, когда мы должны вступить в консультацию. С начала "СВО"(так Россия и ее сателлиты маскируют полномасштабное вторжение в Украину - ред.) я говорил - нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться. Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся - будет плохо всем", - добавил Лукашенко.
Сраний під№уйловник.
зовсім не палиться.
санька бігом у долбільню імені володіна-пригожина.
і знову інфо гімно нам на голову.
знову ці погрози та ядерка.
хоча....
це, добра новина.
значить у підарів жахливі справи.
Звільніть всю Україну,
Поверніть: Нашу Кубань, частина Ростовської обл. Частина курскої області та частина білгородської обл.
Виплатіть репарації.
путлера у відставку, і до Гааги.
Поки що так, тоді може і збережемо ваші болота, під назвою раша.
коли йшли за гроші "убівать хахлов",
то не думали про слов"янські народи.
Вони і не слов"яни, а справжні азіати,
які досі свіже м"ясо з кров"ю їдять.
Це гібриди тих племен, яким київські князі принесли християнство,
та монголо- татар.
Вони на Поклонній горі кланялись ханам
і всі війни були в них лише міжусобними,
Коли наші козаки гнали ту татарву щоразу.
Нехай Лука турбується за свого Колєньку. Бо може бути різне