3 525 46

Лукашенко о готовности НАТО сбивать российские самолеты: "Ответ прилетит мгновенно"

Александр Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил "воевать на все деньги", если страны НАТО собьют российский самолет в случае нарушения воздушного пространства Альянса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью российским пропагандистам.

"Вы знаете, болтать можно в публичном пространстве. А когда дойдет до дела - вот вы потом увидите, что они будут сбивать и как. Ну, допустим, Беловежскую пущу. Я туда часто летаю. Это совсем на границе с Польшей. Они что, вертолет президента будут сбивать? Или там какой-то военный вертолет в сопровождении? Так ответ же прилетит мгновенно", - заявил белорусский диктатор.

По его словам, в НАТО "пугают" Минск с Москвой нападением на страну Альянса, и это означает, что они будут "защищаться и чуть ли не на нас нападать".

Диктатор выразил мнение, что громкие заявления сейчас нужны, чтобы успокоить часть населения Польши.

"А мы что, будем, извините, сопли жевать? Поэтому это такое смелое утверждение. То, что они заявили, будут сбивать. Ну, пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом там собьют что-то российское. Ну, нам придется, не дай Бог, конечно, тогда воевать, как в России говорят, "на все деньги". Это надо? Нет. Поэтому думаю, успокоятся. Я считаю, что это непродуманное заявление, глупое заявление. Так действовать нельзя, соседи так не работают", - добавил Лукашенко.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что страны Альянса могут сбивать российские БпЛА и самолеты, если те нарушат их воздушное пространство.

Беларусь (8027) Лукашенко Александр (3649) НАТО (10375) Польша (8862) россия (97426) самолет (3703)
Топ комментарии
+15
Пішов *****.
показать весь комментарий
28.09.2025 17:06 Ответить
+14
100%! Ердоган підтвердить!
показать весь комментарий
28.09.2025 17:07 Ответить
+12
показать весь комментарий
28.09.2025 17:09 Ответить
От відповідь..буде точно
Лукашенка карту навіть приніс
показать весь комментарий
28.09.2025 17:04 Ответить
і ппру корзин бульби, щоб дати відповідь...
показать весь комментарий
28.09.2025 17:06 Ответить
на їхню відповідь теж прилетить відповідь і буде смажений бульбафюрер
показать весь комментарий
28.09.2025 18:32 Ответить
по арєшнику в мінськє
показать весь комментарий
28.09.2025 17:16 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2025 17:06 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2025 17:07 Ответить
Як колгоспник борзо гавкає з-за спини *****.
показать весь комментарий
28.09.2025 17:08 Ответить
"голова колгоспу"....
Може собі дозволити!
показать весь комментарий
28.09.2025 17:10 Ответить
в1н й головою не був...- завгар ****** л1вий балакучий..поки ще шовгае...((
показать весь комментарий
28.09.2025 18:07 Ответить
Що? Якщо під@рські бойові літаки вдеруться до країн НАТО, то їх збивати не можно, бо мінський покидьок погрожує?!?
показать весь комментарий
28.09.2025 17:09 Ответить
ведмедів каже у бульбадраніка є арєшнік.
показать весь комментарий
28.09.2025 17:14 Ответить
Бульбешнік під носом.
показать весь комментарий
28.09.2025 17:19 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2025 17:09 Ответить
чіпсами закидає кнуровидло обнуте?
показать весь комментарий
28.09.2025 17:09 Ответить
Лайном хіба що закидає. Бо для чіпсів Бульбосрані потрібна китайська хімія і європейське обладнання. А у Бульбашії даже картоплі вже немає
показать весь комментарий
28.09.2025 17:48 Ответить
- Я, коза-дереза,
За три копи куплена,
Півбока луплена!
Тупу-тупу ногами,
Сколю тебе рогами,
Ніжками затопчу,
Хвостиком замету,-
Тут тобі й смерть.
показать весь комментарий
28.09.2025 17:12 Ответить
То есть, если росия нападет на одну из стран НАТО, то лукашенко тоже нападет?
Я правильно понял его старческую придурковатую логику и речь?
показать весь комментарий
28.09.2025 17:13 Ответить
Вже шось і Тихановської не чути - опозиція накрилась мідним тазом
показать весь комментарий
28.09.2025 17:14 Ответить
Чоловіка її відпустили, от і рада.
показать весь комментарий
28.09.2025 17:19 Ответить
ой...перестаньте..
Українці---беріть зброю в руки і скидайте Лукашенка
Білоруси--нє мєшайтє нам,у нас свой путь демократичєскій...цвєточкі,шарікі...мі дажє на на лавочкі обуфь снімаєм.
показать весь комментарий
28.09.2025 17:22 Ответить
багатоціловий картопляник вже налаштований і пристреляний?
а в Україні вже і пательня з зі шкварочками готова - ловимо!
показать весь комментарий
28.09.2025 17:15 Ответить
Дурня включив.
показать весь комментарий
28.09.2025 17:17 Ответить
не включив, а забув вимкнути.
показать весь комментарий
28.09.2025 17:20 Ответить
..так ***** літати де не можна!!!
показать весь комментарий
28.09.2025 17:19 Ответить
А бульба літає? Але низенько-низенько.
показать весь комментарий
28.09.2025 17:21 Ответить
Він там разом з Мєдвєдєвим бухає)) клоун картопляний
показать весь комментарий
28.09.2025 17:26 Ответить
дядьку, вас коли в останній раз *******?
є чюдовий шанс на згадку...
показать весь комментарий
28.09.2025 17:27 Ответить
до колє ? До Колі
показать весь комментарий
28.09.2025 17:30 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2025 17:33 Ответить
сказав Петро, чюхаючі бейсбольною бітою десь там собі під коліном...
показать весь комментарий
28.09.2025 17:32 Ответить
У відповідь вони бомбитимуть НАТО картоплею
показать весь комментарий
28.09.2025 17:37 Ответить
Допустим Лукашенко бахнет ядерным оружие по Польше, прям вот с трудом верится что США ответят. У Франции мало ядерного оружия, не будут ввязываться, Англия не имеет права применять ядерное оружие без согласования с США, потому что у них по сути американское ядерное оружие и его тоже немного, так что удар останется без ответа, но крику будет много.
показать весь комментарий
28.09.2025 17:38 Ответить
у таракана нема ЯО !
показать весь комментарий
28.09.2025 17:40 Ответить
Как и у Израиля.
показать весь комментарий
28.09.2025 17:42 Ответить
Ой-ой-ой.... "Налякав кота котлетою...". На білоруському аеродромі базувався кацапський А-50, який використовували для коригування повітряних ударів по Україні... Прилетів "невідомий" дрон, і пошкодив зовнішню антену літака ДРЛО. Що Лука зробив? Правильно - "запхнув язика в задницю...". Кацапи літак прибрали з БРСР, і більше такі літаки, з території "Білоруського федерального округу", не застосовувалися...
На аеродромі "Зябровка" кацапи поставили РЛС, яка "читала" повітряний простір над Чернігівщиною та Київщиною... Раптово вибухнула... Що зробив Лука? Правильно... "Запхнув язика у сраку ...". Більше там РЛС не стоїть...
Так буде і зі збиттям російського літака, у повітряному просторі НАТО... "Гавкаюча собака не кусається...".
показать весь комментарий
28.09.2025 17:49 Ответить
Поживём увидим, чего гадать, но США полюбас не будут умирать за Европу. Они даже за Израиль умирать не будут, воевать будут без вопросов, но в критической ситуации отойдут в сторону.
показать весь комментарий
28.09.2025 17:53 Ответить
но Томагавки дадуть
показать весь комментарий
28.09.2025 18:10 Ответить
Потом, когда-нибудь, может быть. Это называется конструктивная неопределённость.
показать весь комментарий
28.09.2025 18:31 Ответить
у таракана очко не залізне
показать весь комментарий
28.09.2025 17:38 Ответить
а в Турцію прилетіло?
показать весь комментарий
28.09.2025 17:45 Ответить
О, ожила мразота. Смотри, санкции фактически еще не сняты.
показать весь комментарий
28.09.2025 18:00 Ответить
Бульбофюрер зовсім страх втратило. Воно вже збирається з НАТО воювати за те що НАТО над своєю територією хоче збивати літаки які вторглись в НАТО. Як бачите для шизоїдних рашистів і диктаторів не потрібна причина для нападу. Вони самі зроблять провокацію а потім це ж зроблять причиною щоб напасти. Тому тільки вибивати цих тварюк з цього світу і ніяк інакше. Інакше ще наші діти і внуки будуть жити в вічному страху з-за цієї мерзоти
показать весь комментарий
28.09.2025 18:01 Ответить
⚡️Україна може отримати омріяні Tomahawk: влада США обговорює можливість постачання ракет НАТО для подальшої передачі Україні, остаточне рішення за Трампом, повідомив Венс.
показать весь комментарий
28.09.2025 18:03 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2025 18:05 Ответить
Задовбав.
Памперси поміняв своїм воякам,як з під Києва тікали?
Відповідальник хренов.
показать весь комментарий
28.09.2025 18:13 Ответить
Та це ж трампівський брателло.
показать весь комментарий
28.09.2025 18:23 Ответить
 
 