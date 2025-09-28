Лукашенко о готовности НАТО сбивать российские самолеты: "Ответ прилетит мгновенно"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил "воевать на все деньги", если страны НАТО собьют российский самолет в случае нарушения воздушного пространства Альянса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью российским пропагандистам.
"Вы знаете, болтать можно в публичном пространстве. А когда дойдет до дела - вот вы потом увидите, что они будут сбивать и как. Ну, допустим, Беловежскую пущу. Я туда часто летаю. Это совсем на границе с Польшей. Они что, вертолет президента будут сбивать? Или там какой-то военный вертолет в сопровождении? Так ответ же прилетит мгновенно", - заявил белорусский диктатор.
По его словам, в НАТО "пугают" Минск с Москвой нападением на страну Альянса, и это означает, что они будут "защищаться и чуть ли не на нас нападать".
Диктатор выразил мнение, что громкие заявления сейчас нужны, чтобы успокоить часть населения Польши.
"А мы что, будем, извините, сопли жевать? Поэтому это такое смелое утверждение. То, что они заявили, будут сбивать. Ну, пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом там собьют что-то российское. Ну, нам придется, не дай Бог, конечно, тогда воевать, как в России говорят, "на все деньги". Это надо? Нет. Поэтому думаю, успокоятся. Я считаю, что это непродуманное заявление, глупое заявление. Так действовать нельзя, соседи так не работают", - добавил Лукашенко.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что страны Альянса могут сбивать российские БпЛА и самолеты, если те нарушат их воздушное пространство.
Лукашенка карту навіть приніс
Може собі дозволити!
За три копи куплена,
Півбока луплена!
Тупу-тупу ногами,
Сколю тебе рогами,
Ніжками затопчу,
Хвостиком замету,-
Тут тобі й смерть.
Я правильно понял его старческую придурковатую логику и речь?
Українці---беріть зброю в руки і скидайте Лукашенка
Білоруси--нє мєшайтє нам,у нас свой путь демократичєскій...цвєточкі,шарікі...мі дажє на на лавочкі обуфь снімаєм.
а в Україні вже і пательня з зі шкварочками готова - ловимо!
є чюдовий шанс на згадку...
На аеродромі "Зябровка" кацапи поставили РЛС, яка "читала" повітряний простір над Чернігівщиною та Київщиною... Раптово вибухнула... Що зробив Лука? Правильно... "Запхнув язика у сраку ...". Більше там РЛС не стоїть...
Так буде і зі збиттям російського літака, у повітряному просторі НАТО... "Гавкаюча собака не кусається...".
Памперси поміняв своїм воякам,як з під Києва тікали?
Відповідальник хренов.