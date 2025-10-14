Зеленський та Стубб провели розмову: Правильні кроки Америки можуть спрацювати для завершення війни
Президент Володимир Зеленський провів розмову із лідером Фінляндії Александром Стуббом.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Розмова тривала майже годину.
"Зараз, коли війна на Близькому Сході завершується, важливо не втратити імпульс поширення миру. Війна у Європі також може бути завершена, і для цього максимально важливе лідерство як Сполучених Штатів, так і інших партнерів", - зазначив Зеленський.
За словами президента, зі Стуббом координували позиції.
"Важливо, що Президенту Трампу вдалося реалізувати необхідні речі для звільнення заручників і припинення війни в Газі. Звісно, правильні кроки Америки можуть спрацювати й для припинення війни Росії проти України. У нас є відповідне бачення.
Також обговорили з Алексом нещодавні російські удари по нашій енергетиці та потребу в посиленні ППО. Вдячний за готовність допомагати. Росія має бути позбавлена можливостей продовжувати війну й терор, і це може стати найнадійнішою основою для миру в нашому регіоні", - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль