УКР
Новини Розмова Зеленського та Стубба
Зеленський та Стубб провели розмову: Правильні кроки Америки можуть спрацювати для завершення війни

Зеленський провів розмову зі Стуббом. Про що говорили?

Президент Володимир Зеленський провів розмову із лідером Фінляндії Александром Стуббом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Розмова тривала майже годину.

"Зараз, коли війна на Близькому Сході завершується, важливо не втратити імпульс поширення миру. Війна у Європі також може бути завершена, і для цього максимально важливе лідерство як Сполучених Штатів, так і інших партнерів", - зазначив Зеленський.

За словами президента, зі Стуббом координували позиції.

Стубб зустрінеться з Трампом у Білому домі: говоритимуть про війну РФ проти України та співпрацю Фінляндії і США

"Важливо, що Президенту Трампу вдалося реалізувати необхідні речі для звільнення заручників і припинення війни в Газі. Звісно, правильні кроки Америки можуть спрацювати й для припинення війни Росії проти України. У нас є відповідне бачення.

Також обговорили з Алексом нещодавні російські удари по нашій енергетиці та потребу в посиленні ППО. Вдячний за готовність допомагати. Росія має бути позбавлена можливостей продовжувати війну й терор, і це може стати найнадійнішою основою для миру в нашому регіоні", - додав глава держави.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленський Володимир (25814) Стубб Александр (139)
вже тошнить до блювоти від новин про пустопорожні балачки просраченого з ,,вяликими,, світу цього....покажіть хоч один результат який би ми могли оцінити як потрібний для Людей в цій країні....
14.10.2025 11:41 Відповісти
Що поробиш всі в заручниках їхнього кокаїнового "****** сина" якому дозволено в Україні творити все що завгодно. (Ну крім як їх прокурорів чіпати)
14.10.2025 11:50 Відповісти
Правильний крок Америки, це вимагати відставки Хрипатого клопа. Бо наш "волелюбний наріт", як я бачу, знести це недієздатне брехливе лайно не здатен, нажаль.
14.10.2025 11:59 Відповісти
 
 