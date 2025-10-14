Зеленський відповів на петицію про створення Одеської МВА: Просить Сирського та Кіпера перевірити необхідність
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо створення в Одесі міської військової адміністрації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відповідну петицію було оприлюднено 24 вересня 2025 року.
"Враховуючи стратегічне значення міста Одеса як великого транспортного, портового та логістичного центру на півдні України, а також його розташування в безпосередній близькості до районів ведення бойових дій і територій з підвищеним рівнем загроз, ефективне та безперервне функціонування органів влади у місті є питанням національної безпеки та оборони", - зазначив автор.
Він нагадав, що раніше вже було утворено Бердянську, Сумську та Херсонську МВА.
Відповідь президента
14 жовтня Зеленський відповів, що рішення про утворення військових адміністрацій приймається Президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування.
"Досі відповідні подання не вносились. З огляду на викладене мною надіслано листи Головнокомандувачу Збройних Сил України О.Сирському та голові Одеської обласної військової адміністрації О.Кіперу з проханням перевірити наведену інформацію і за наявності правових підстав ужити заходів належного реагування. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано", - додав глава держави.
кругом будуть одні ЗЄльоні генерал-губернатори типу київського Тимур Ткаченко, який обійняв цю посаду 1 січня 2025 року.
І дарма що він є цивільним чиновником, який раніше працював у комунальних підприємствах Києва та районних адміністраціях, зокрема був директором Департаменту міського благоустрою.
але ж грудь колєсом і слуга царю !!!
Амандрапапупа
Прийдеться "гаспадіну" труханову або чимось відкуплятися від зєрмака або поступатись місцем зеленому другану із зеленої шобли.
І що, насправді серйозні питання можна вирішувати на основі петицій (часто підставних), уникаючи особистої відповідальності за прийняття рішень?
і зе!гніду, і труханова повісити головою до низу!