УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9359 відвідувачів онлайн
Новини Створення Одеської МВА
1 205 17

Зеленський відповів на петицію про створення Одеської МВА: Просить Сирського та Кіпера перевірити необхідність

Зеленського просили створити Одеську МВА. Його відповідь на петицію

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо створення в Одесі міської військової адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідну петицію було оприлюднено 24 вересня 2025 року.

"Враховуючи стратегічне значення міста Одеса як великого транспортного, портового та логістичного центру на півдні України, а також його розташування в безпосередній близькості до районів ведення бойових дій і територій з підвищеним рівнем загроз, ефективне та безперервне функціонування органів влади у місті є питанням національної безпеки та оборони", - зазначив автор.

Він нагадав, що раніше вже було утворено Бердянську, Сумську та Херсонську МВА.

Читайте: Зеленський та Стубб провели розмову: Правильні кроки Америки можуть спрацювати для завершення війни

Відповідь президента

14 жовтня Зеленський відповів, що рішення про утворення військових адміністрацій приймається Президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування.

"Досі відповідні подання не вносились. З огляду на викладене мною надіслано листи Головнокомандувачу Збройних Сил України О.Сирському та голові Одеської обласної військової адміністрації О.Кіперу з проханням перевірити наведену інформацію і за наявності правових підстав ужити заходів належного реагування. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано", - додав глава держави.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленський Володимир (25814) Одеса (5650) Одеська область (3558) Одеський район (336)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
На один гнидник стане більше !!))
показати весь коментар
14.10.2025 15:10 Відповісти
+5
Сам петицію написав - сам відповів!
І що, насправді серйозні питання можна вирішувати на основі петицій (часто підставних), уникаючи особистої відповідальності за прийняття рішень?
показати весь коментар
14.10.2025 15:18 Відповісти
+3
показати весь коментар
14.10.2025 15:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На один гнидник стане більше !!))
показати весь коментар
14.10.2025 15:10 Відповісти
мерів геть !

кругом будуть одні ЗЄльоні генерал-губернатори типу київського Тимур Ткаченко, який обійняв цю посаду 1 січня 2025 року.
І дарма що він є цивільним чиновником, який раніше працював у комунальних підприємствах Києва та районних адміністраціях, зокрема був директором Департаменту міського благоустрою.

але ж грудь колєсом і слуга царю !!!

.
показати весь коментар
14.10.2025 16:16 Відповісти
Я як у воду дивився, написавши допис ще вранці під статтею про позбавлення українського громадянства цього "гаспадіна".

Амандрапапупа

Прийдеться "гаспадіну" труханову або чимось відкуплятися від зєрмака або поступатись місцем зеленому другану із зеленої шобли.

14.10.2025 09:41 Відповісти Видалити 7 Посилання
показати весь коментар
14.10.2025 15:10 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2025 15:18 Відповісти
А чого не міндіча з татаровим він просить перевирити необхідність цього ? Напевно в цей час як сирський з кіпером будуть щось перевіряти зеля з дерьмаком будуть гроші отримані від труханова перераховувати.
показати весь коментар
14.10.2025 15:15 Відповісти
Ніхто не має права забирати громадянство у людини, що нвродилася в Україні. Ніхто.
показати весь коментар
14.10.2025 15:15 Відповісти
Сам петицію написав - сам відповів!
І що, насправді серйозні питання можна вирішувати на основі петицій (часто підставних), уникаючи особистої відповідальності за прийняття рішень?
показати весь коментар
14.10.2025 15:18 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2025 15:23 Відповісти
шойло голобородька триває.
і зе!гніду, і труханова повісити головою до низу!
показати весь коментар
14.10.2025 15:23 Відповісти
повзуча узурпація влади
показати весь коментар
14.10.2025 15:25 Відповісти
Сирського і КіЛера?
показати весь коментар
14.10.2025 15:28 Відповісти
Ще одного з такою красномовною хфамілією Ткаченко доведется шукати
показати весь коментар
14.10.2025 16:47 Відповісти
в Киеве нахрена мамедовщина?
показати весь коментар
14.10.2025 16:53 Відповісти
Момент,зараз ЗЕбіл всуне з єрмаком свого хлопця в Одесу
показати весь коментар
14.10.2025 17:16 Відповісти
 
 