Позбавлення Труханова громадянства: СБУ показала дійсні російські документи мера Одеси. ФОТОрепортаж

Служба безпеки підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

Як встановила СБУ, станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином РФ та має дійсний закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби.





Так, згідно із наявними даними, 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України й тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт РФ. Він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом.

Що стосується внутрішнього паспорту РФ, то за наявною інформацією, у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів та у підсумку суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорту. Але у додаткових поясненнях повідомляється, що скасування чи відмова особи від такого документа "не тягне за собою позбавлення громадянства РФ, набутого особою на законній підставі".

Таким чином Геннадій Труханов досі залишається громадянином країни-агресора. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних "федеральної податкової служби РФ".

Раніше глава держави заявив, що керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави.

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

