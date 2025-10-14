УКР
9 745 66

Позбавлення Труханова громадянства: СБУ показала дійсні російські документи мера Одеси. ФОТОрепортаж

Служба безпеки підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як встановила СБУ, станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином РФ та має дійсний закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби.

Труханова позбавили громадянства України: докази СБУ
Труханова позбавили громадянства України: докази СБУ

Так, згідно із наявними даними, 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України й тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт РФ. Він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Труханов прокоментував припинення громадянства: Позиватимусь до суду. ВIДЕО

Що стосується внутрішнього паспорту РФ, то за наявною інформацією, у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів та у підсумку суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорту. Але у додаткових поясненнях повідомляється, що скасування чи відмова особи від такого документа "не тягне за собою позбавлення громадянства РФ, набутого особою на законній підставі".

Таким чином Геннадій Труханов досі залишається громадянином країни-агресора. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних "федеральної податкової служби РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський припинив громадянство України Труханову, Царьову та Полуніну, - ЗМІ

Труханова позбавили громадянства України: докази СБУ
Труханова позбавили громадянства України: докази СБУ
Труханова позбавили громадянства України: докази СБУ

Раніше глава держави заявив, що керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави.

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

+19
Шо ж він 12 р комедію ломав? і СБУ мовчало в ганчірочку
показати весь коментар
14.10.2025 18:21
+19
А десь приблизно в 16-17-му роках та ж сама СБУ стверджувала, що немає доказів російського громадянства Трухи!
Так коли СБУ звізділа, і яке покарання понесуть ці звіздуни?
показати весь коментар
14.10.2025 18:24
+11
На обмін!
показати весь коментар
14.10.2025 18:20
На обмін!
показати весь коментар
14.10.2025 18:20
СБУ брехати не може, там працюють кристально чесні працівники і 100 відсоткові патріоти.. Віримо
показати весь коментар
14.10.2025 18:41
показати весь коментар
14.10.2025 18:46
Вася Двамагазина дискредитує СБУ.
показати весь коментар
14.10.2025 18:59
Опрічники зеленського та дермака все роблять по їх вказівце зараз зачищають Одесу для своеї людини якого небудь друга дитинства чи родича чи кварталивця
показати весь коментар
14.10.2025 20:03
Ну по такому уже не выехать. Меньше полугода до окончания срока. Но получается что Труха таки 3,14здун
показати весь коментар
14.10.2025 18:20
показати весь коментар
14.10.2025 18:23
Так він жеж казав шо сбу перевіряло на наявність такого пачпорту та нічого не знайшла. А тут - раз і на матрац. Хто ж раніше з сбу збрехав.
показати весь коментар
14.10.2025 18:38
Все сбу знала, просто зараз прийшов час, вигідніше це представити. Я думаю, сбу багато ще чого знає і не тільки про труху.
показати весь коментар
14.10.2025 19:34
трухановфь приплив ...тепер треба відчалюлювати ...
показати весь коментар
14.10.2025 18:21
Не таємниця, що і у Зе&Ермаків і всіх квартальних шлендр шапіто95🤢🎪🤡🤥 е паспорти паРаши ‼️Тамбовський Жидков 100% має Шефіри, Міндіч………
показати весь коментар
14.10.2025 19:20
У баканова100% , ойго жінка гр мають рашистськи паспорти
показати весь коментар
14.10.2025 19:21
справа навіть не в тому шо вони мають паспорти параші ..справа в тому ,за можно так ненавиди землю , на якої ця більшисть народилися ,та їх діти , невже так погано прийняти , таку толерантну генетику ?!!! чому помста так сильно керує ними , чому вони так ненавидять українську людянність ?...
показати весь коментар
14.10.2025 19:34
Шо ж він 12 р комедію ломав? і СБУ мовчало в ганчірочку
показати весь коментар
14.10.2025 18:21
Мовчало, тому що мінімум 12 років СБУ було підрозділом ВСБ рф.
показати весь коментар
14.10.2025 18:29
ФСБ
показати весь коментар
14.10.2025 18:48
Можете уточнить до какого года СБУ было подразделением ФСБ?
показати весь коментар
14.10.2025 20:31
Вова ********* повинен об'явити догану ВасіДвамагазина за приховування інформації про Труханова.
показати весь коментар
14.10.2025 18:35
акуєть. а скільки ще таких кротів є?
показати весь коментар
14.10.2025 18:21
99,999% всіх чинуш та мажорів,0,01% це новоприйняті там не тільки лаптєстан,,а вся мапа світу,такі вони заброньовані українскі ,,,патриотикивишиватники,,,
показати весь коментар
14.10.2025 18:42
Портников недавно говорил, что до майдана были на всех ключевых постах, сейчас хз...
показати весь коментар
14.10.2025 19:45
А десь приблизно в 16-17-му роках та ж сама СБУ стверджувала, що немає доказів російського громадянства Трухи!
Так коли СБУ звізділа, і яке покарання понесуть ці звіздуни?
показати весь коментар
14.10.2025 18:24
"...https://www.pravda.com.ua/news/2016/04/07/7104782/ Правоохоронці опитали Геннадія Труханова і він сказав, що не має російського паспорта...

"Проведено бесіди з десятками активістів, які у ЗМІ та соціальних мережах поширювали відповідну інформацію. На жаль, вони лише повторювали раніше поширену інформацію та надали ксерокопії документів, які важко розцінювати як докази, хоча навіть їх долучено до матеріалів перевірки", - повідомили в СБУ."
показати весь коментар
14.10.2025 18:33
легше отримати відповіть,коли казали правду...
показати весь коментар
14.10.2025 18:43
Так коли СБУ звізділа, і яке покарання понесуть ці звіздуни?-ніякого,бо у нас вісутня люба відповідальність для тих хто в системі....
показати весь коментар
14.10.2025 18:46
Позбавлення громадянства Труханова, як на мене, то справедливе (може у одеситів інша думка), а от чи законне таке позбавлення без рішення суду? 🤔
показати весь коментар
14.10.2025 18:27
В законі передбачено право президента робити це за поданням правоохоронних органів. Тобто рішення суду не потрібне. Але, мабуть, цю дію можливо оскаржити в суді.
показати весь коментар
14.10.2025 19:44
Зрозумів, дякую
показати весь коментар
14.10.2025 20:11
Зеленский силен.
показати весь коментар
14.10.2025 18:34
у чому сила? пісюном по роялю, то да.
показати весь коментар
14.10.2025 19:01
кацап керує укранським містом,це пдц. а Харків?
показати весь коментар
14.10.2025 18:36
не помилюся як скажу у всіх,,легко перевірити по їх відпусках,,які країни для них рідні для відпочинку там же і нерухомість....
показати весь коментар
14.10.2025 18:49
12 лет войны и всё это время мэром одного из самых крупных городов Украины находицца человек с прорасиським паспортом. Как такое вообще может быть?? И кстати главой Одессы терехов был ещё при президенстве Порошенко, нашего Петра Великого. Это всем хейтерам Зеленского на заметку.
показати весь коментар
14.10.2025 18:37
И уже 6 лет при зеленском! Если бы не журналисты и Стерненко то и дальше бы рулил городом! Так , что свою иронию оставьте при себе!
показати весь коментар
14.10.2025 19:03
Ну да, ну да, терехов, как же, как же - и его помню и жену его терешкову, вальку.
показати весь коментар
14.10.2025 19:05
Ну как бы не то, что я хейтер Зеленского, но зачем было 6 лет ждать? Тем более, более 3 лет во время полномасштабной воны
показати весь коментар
14.10.2025 20:34
Так розумію, що зеленим на "майбутніх" виборах нічого не світить в Одесі, тож "згадали" про паспорт.
показати весь коментар
14.10.2025 18:40
А кому "светило" бы на выборах в Одессе при Труханове?
показати весь коментар
14.10.2025 19:02
Зелёное шапито нон-стоп(((
показати весь коментар
14.10.2025 18:43
КАЦАПЫ ВЗЯЛИ И ДАЛИ ОТВЕТ СБУ БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА

ЗАВТРА БУДЕТ ДОКУМЕНТ ЧТО ЗЕЛЯ С ТРУХАНОВЫМ ПОЛУЧАЛИ КСИВЫ В ОДИН ДЕНЬ

СБУ РУЛИТ ИИ
показати весь коментар
14.10.2025 18:49
Теж про це одразу подумав - не палєво, однозначно! Просто...бизнес и...услуги царю.
показати весь коментар
14.10.2025 19:06
🤣
показати весь коментар
14.10.2025 19:35
Стерненко ті ж самі документальні докази викладав - "нє вєрю", "хваташоп". І труханов туди ж: "нє правда, ви всьо врьоті" - якого, бл@дь, лисого? І що те сбу робило? Кришувало, бо в долі? Бандюк брехав до останнього, а тепер ще й судитись зібрався, а, як вам?
показати весь коментар
14.10.2025 19:02
я не удивлюсь если окажется что фофан имеет любовницу в северной бензоколонке
показати весь коментар
14.10.2025 19:03
І не одну!
А дєток скоко?
показати весь коментар
14.10.2025 19:08
Якби журналісти не розкопали інформацію, СБУ сиділа б сраці...
показати весь коментар
14.10.2025 19:08
То що,
показати весь коментар
14.10.2025 19:10 Відповісти
Громадянства позбавили, а посади, вона ж виборна?! Чергове гиля-гуси.
показати весь коментар
14.10.2025 19:13 Відповісти
виборна-гамвиборна. Це значить,ще й за шахрайство сидітиме, бо людина х іноземним громадянсвом не має права балотуватись
показати весь коментар
14.10.2025 19:23 Відповісти
Десь сьогодні читав, що посаду мера втрачає автоматично, але ще можлива апеляція, і на час апеляції, мабуть, і посаду може зберегти.
показати весь коментар
14.10.2025 19:46 Відповісти
При Порошенко такова небыла!
показати весь коментар
14.10.2025 19:21 Відповісти
Порошенко? Да что там Порошенко, вот Брежневе вот то да
показати весь коментар
14.10.2025 20:36 Відповісти
НАЗК (Національне агентство із запобігання корупції) !!!
Ну і редакція Цензор.нет (яка прогледіла це в новині, на жаль) !

А ніхто не хоче поставити питання, чому наявний доказ, де зазначено місце проживання п. Труханова у Ялті, суперечить його антикорупційній декларації за 2024 рік (лінк: https://public.nazk.gov.ua/documents/c798c822-b6c5-42cc-904e-f7beddb66b38 Перегляд документа #c798c822-b6c5-42cc-904e-f7beddb66b38 | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ)

Там не зазначено наявність права користування житловим приміщенням у Ялті !!!

НАЗК, де протокол ? Чому ніхто не реагує ??? Це на абстрактне питання, а конкретна юридична проблема . . . Якщо ці документи іноземні чинні (а СБУ хрест зельонкою на пузі готове малювати, що вони чинні), то будьте послідовні до кінця - виходить, що є неспростовний доказ наявності у користуванні у декларанта незадекларованого об'єкта нерухомості (ймовірно, він там прописаний, ну по-модному "зареєстрований", а отже право користування має, а це підлягає декларуванню, навіть якщо він там реально не живе - бо ж реально не живе, це факт).
показати весь коментар
14.10.2025 19:28 Відповісти
Цікаво, чому "Genadiy" транслітеровано саме так, з однією "n"?

Невже тоді (на момент видавання, 2015-й рік) москалота у тому паспортному столі була настільки тупою?
показати весь коментар
14.10.2025 19:30 Відповісти
Це дійсно дивно. Хіба що є інші документи (заява, укр. паспорт?), на основі яких видавався, але на скрінах їх немає.
показати весь коментар
14.10.2025 19:51 Відповісти
ТРУХАНОВ ще той овоч - але сбу бреше як ручна собака ОП.
показати весь коментар
14.10.2025 19:32 Відповісти
По факту - ще 10 років тому всі знали , що Труханов є громадянином РФії ... і всі мовчали !
показати весь коментар
14.10.2025 19:46 Відповісти
За 10 хв таке на Зеленского намалювати можна. Не потрібно і реальний шукати.
показати весь коментар
14.10.2025 19:47 Відповісти
на пожизненный срок с конфискацией майна!
показати весь коментар
14.10.2025 19:54 Відповісти
А кто теперь будет мэр Одессы? предлагаю Стерненко. Порядок наведет.
показати весь коментар
14.10.2025 19:55 Відповісти
Могли б до кінця грудня ще зачекати і далі стверджувати що в труханова "немає" дійсного російського паспорта... але вже не опускаючи очі
показати весь коментар
14.10.2025 20:01 Відповісти
А чего скан паспорта такой выборочно размытый? В СБУ с техникой хреново? .
показати весь коментар
14.10.2025 20:02 Відповісти
ну и ? загранпаспорт а не внутренний паспорт *********, какие претензии? у нас пол страны катались в москоу на заработки в том числе и верховный четрежды соплежуй. фсбу сейчас решили запросы сделать чтобы своего кента сбушного поставить на потоки? Виталька готовься, Киев следующий на очереди, это только разминка. Жрите дальше
показати весь коментар
14.10.2025 20:30 Відповісти
А ви впевнені в тому, що взагалі існує українське громадянство?
показати весь коментар
14.10.2025 20:33 Відповісти
 
 