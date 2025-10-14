Позбавлення Труханова громадянства: СБУ показала дійсні російські документи мера Одеси. ФОТОрепортаж
Служба безпеки підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.
Про це повідомляє пресцентр СБУ
Як встановила СБУ, станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином РФ та має дійсний закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби.
Так, згідно із наявними даними, 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України й тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт РФ. Він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом.
Що стосується внутрішнього паспорту РФ, то за наявною інформацією, у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів та у підсумку суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорту. Але у додаткових поясненнях повідомляється, що скасування чи відмова особи від такого документа "не тягне за собою позбавлення громадянства РФ, набутого особою на законній підставі".
Таким чином Геннадій Труханов досі залишається громадянином країни-агресора. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних "федеральної податкової служби РФ".
Раніше глава держави заявив, що керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави.
Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.
Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.
Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.
Так коли СБУ звізділа, і яке покарання понесуть ці звіздуни?
"Проведено бесіди з десятками активістів, які у ЗМІ та соціальних мережах поширювали відповідну інформацію. На жаль, вони лише повторювали раніше поширену інформацію та надали ксерокопії документів, які важко розцінювати як докази, хоча навіть їх долучено до матеріалів перевірки", - повідомили в СБУ."
ЗАВТРА БУДЕТ ДОКУМЕНТ ЧТО ЗЕЛЯ С ТРУХАНОВЫМ ПОЛУЧАЛИ КСИВЫ В ОДИН ДЕНЬ
СБУ РУЛИТ ИИ
А дєток скоко?
Ну і редакція Цензор.нет (яка прогледіла це в новині, на жаль) !
А ніхто не хоче поставити питання, чому наявний доказ, де зазначено місце проживання п. Труханова у Ялті, суперечить його антикорупційній декларації за 2024 рік (лінк: https://public.nazk.gov.ua/documents/c798c822-b6c5-42cc-904e-f7beddb66b38 Перегляд документа #c798c822-b6c5-42cc-904e-f7beddb66b38 | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ)
Там не зазначено наявність права користування житловим приміщенням у Ялті !!!
НАЗК, де протокол ? Чому ніхто не реагує ??? Це на абстрактне питання, а конкретна юридична проблема . . . Якщо ці документи іноземні чинні (а СБУ хрест зельонкою на пузі готове малювати, що вони чинні), то будьте послідовні до кінця - виходить, що є неспростовний доказ наявності у користуванні у декларанта незадекларованого об'єкта нерухомості (ймовірно, він там прописаний, ну по-модному "зареєстрований", а отже право користування має, а це підлягає декларуванню, навіть якщо він там реально не живе - бо ж реально не живе, це факт).
Невже тоді (на момент видавання, 2015-й рік) москалота у тому паспортному столі була настільки тупою?