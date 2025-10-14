Зеленський припинив громадянство України Труханову, Царьову та Полуніну, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський 14 жовтня підписав указ про припинення громадянства України меру Одеси Геннадію Труханову, екснардепу-зраднику Олегу Царьову та танцівнику балету Сергію Полуніну.

Укази про позбавлення громадянства цим особам не публікуються відкрито через наявність у них персональних даних, пояснили ЗМІ в Офісі президента.

Зазначимо, що Олег Царьов був депутатом Верховної Ради України трьох скликань від "Партії регіонів". Після Революції Гідності підтримав проросійські сили. Від 2014 року переховується на території Росії.

В Україні його заочно засудили до 12 років ув’язнення за сепаратизм та колабораціонізм. У листопаді 2024 року Царьову дали вісім років тюрми заочно за фінансування дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону. Також суд вирішив конфіскувати майно екснардепа.

Сергій Полунін –– колишній український артист балету. Народився у Херсоні. У 2017 році отримав сербське громадянство, а у 2018 – російське. Виступав в окупованому Криму у 2018 році.

Він відкрито підтримував російського диктатора Володимира Путіна й називав його "ангелом". Після початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав дії агресора, зокрема окупацію Херсона.

У грудні 2024 року Полунін заявив про виїзд з Росії, зазначивши, що "свою місію там виконав".

Раніше глава держави заявив, що керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави.

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

