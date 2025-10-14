УКР
Зеленський припинив громадянство України Труханову, Царьову та Полуніну, - ЗМІ

Труханова позбавили громадянства України: указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський 14 жовтня підписав указ про припинення громадянства України меру Одеси Геннадію Труханову, екснардепу-зраднику Олегу Царьову та танцівнику балету Сергію Полуніну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

Укази про позбавлення громадянства цим особам не публікуються відкрито через наявність у них персональних даних, пояснили ЗМІ в Офісі президента.

Зазначимо, що Олег Царьов був депутатом Верховної Ради України трьох скликань від "Партії регіонів". Після Революції Гідності підтримав проросійські сили. Від 2014 року переховується на території Росії.

В Україні його заочно засудили до 12 років ув’язнення за сепаратизм та колабораціонізм. У листопаді 2024 року Царьову дали вісім років тюрми заочно за фінансування дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону. Також суд вирішив конфіскувати майно екснардепа.

Сергій Полунін –– колишній український артист балету. Народився у Херсоні. У 2017 році отримав сербське громадянство, а у 2018 – російське. Виступав в окупованому Криму у 2018 році.

Він відкрито підтримував російського диктатора Володимира Путіна й називав його "ангелом". Після початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав дії агресора, зокрема окупацію Херсона.

У грудні 2024 року Полунін заявив про виїзд з Росії, зазначивши, що "свою місію там виконав".

Раніше глава держави заявив, що керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави.

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Автор: 

громадянство (1105) Зеленський Володимир (25814) Царьов Олег (179) Труханов Геннадій (386)
Топ коментарі
+17
А що ворог царьов мав українське громадянство ? а як там вороги арестович ,шарій та інша прорашись нечисть?
показати весь коментар
14.10.2025 16:02 Відповісти
+11
Не согласен с Вами. На данный момент Труханов просто завхоз. Причем, учитывая, что на данной должности он работает долго, довольно опытный завхоз (что, конечно не снимает с него ответственности за потоп). Гораздо более опасен он был перед и в начале полномасштабного вторжения, но на тот момент его российское гражданство почему-то власть не интересовало. Заинтересовало почему-то именно сейчас.
показати весь коментар
14.10.2025 16:08 Відповісти
+10
а де припинення громадянство України ЗП Санек, Артему Дмитруку ?
показати весь коментар
14.10.2025 15:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а де припинення громадянство України ЗП Санек, Артему Дмитруку ?
показати весь коментар
14.10.2025 15:57 Відповісти
То що, хто тепер мером Одеси буде? Кіпер?
показати весь коментар
14.10.2025 15:58 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2025 16:00 Відповісти
ле-юре.
А де-факто - Кіпер?
показати весь коментар
14.10.2025 16:03 Відповісти
Може Кіпер, а може й Тріпер. Зеленський має повний набір друзів-гаманців, почнуть доїти Одесу так, що Труханову не снилося
показати весь коментар
14.10.2025 16:11 Відповісти
А якщо депутати не зберуться на сесію ? А якщо зберуться і не проголосуютиь "взяти до відома" ?
показати весь коментар
14.10.2025 16:33 Відповісти
Яке припинення громадянства? Оцього чувака в формі червоноармійця з пістолетом на фоні лєнточки і двома російськими паспортом до сих пір підтримують одесити. І до того ж він втопив Одесу. В Москві йому вже героя раші дали за це. Піпець!
показати весь коментар
14.10.2025 16:36 Відповісти
Одеса потопала і при інших мерах. Там такий клімат. Мер на дощ не впливає аж ніяк.
показати весь коментар
14.10.2025 17:00 Відповісти
Так зараз у Кличка знайдуть німецьке, а у Садового польське і апача пагнали наши гарадських
показати весь коментар
14.10.2025 15:59 Відповісти
садовий апачі?
круто!
показати весь коментар
14.10.2025 16:01 Відповісти
Для цього має з'явиться народне бажання, яке Зеленський виконає.
показати весь коментар
14.10.2025 16:06 Відповісти
Легко! Народ навіть знати не буде - по підписують ботоферми. Так само, як зараз лайкають дописи Зебіла
показати весь коментар
14.10.2025 16:11 Відповісти
Молодець. Краще пізно ніж ніколи😁
показати весь коментар
14.10.2025 15:59 Відповісти
++++
показати весь коментар
14.10.2025 16:03 Відповісти
Не согласен с Вами. На данный момент Труханов просто завхоз. Причем, учитывая, что на данной должности он работает долго, довольно опытный завхоз (что, конечно не снимает с него ответственности за потоп). Гораздо более опасен он был перед и в начале полномасштабного вторжения, но на тот момент его российское гражданство почему-то власть не интересовало. Заинтересовало почему-то именно сейчас.
показати весь коментар
14.10.2025 16:08 Відповісти
Он спящий завхоз. И если придет момент Ч, ФСБ его активирует.
показати весь коментар
14.10.2025 16:13 Відповісти
Тогда почему ждали столько лет? Боялись разбудить?
показати весь коментар
14.10.2025 16:14 Відповісти
ОПу уже активировали и что?
показати весь коментар
14.10.2025 16:19 Відповісти
именно поєтому его за решетку надо а не гражданства лишать
показати весь коментар
14.10.2025 17:15 Відповісти
Тепер можна законно відстрілювати.
показати весь коментар
14.10.2025 16:00 Відповісти
я так розумію, що ціллю був Труханов, а ті решта так для окозамилювання
показати весь коментар
14.10.2025 16:00 Відповісти
Труханова давно потрібно було знімати, він небеспечний для України. А на 2х інших - похрєну.
показати весь коментар
14.10.2025 16:02 Відповісти
думаєш Кіпер безпечний?
показати весь коментар
14.10.2025 16:15 Відповісти
Не знаю про Кіпера. Але Труханов неодноразово доводив, що він прокацапський і антиукраїнський.
показати весь коментар
14.10.2025 16:32 Відповісти
а навіщо знати щось? достатньо що він людина зеленського
показати весь коментар
14.10.2025 16:42 Відповісти
Для людини недалекої з секти свідків сивочолого - може цього й достатньо. Для інших же потрібна інформація.
показати весь коментар
14.10.2025 16:56 Відповісти
та, насрати на ту конституцію!!!!
показати весь коментар
14.10.2025 16:02 Відповісти
Конституція то ІПСО! ти шо
показати весь коментар
14.10.2025 16:09 Відповісти
А що ворог царьов мав українське громадянство ? а як там вороги арестович ,шарій та інша прорашись нечисть?
показати весь коментар
14.10.2025 16:02 Відповісти
Не здивуюсь, якщо виявиться що він до цих пір і зп депутатську з надбавкою за особливі умови роботи отримує прямо на карту мір.
показати весь коментар
14.10.2025 16:09 Відповісти
Оскаржить.
показати весь коментар
14.10.2025 16:03 Відповісти
А це залежить від того хто дасть команду судді, якщо дєрьмак то гроші вже ге допоможуть
показати весь коментар
14.10.2025 16:08 Відповісти
Український продюсер Наум Баруля - давній творчий партнер та соратник Володимира Зеленського. До 2014 року він був тісно пов'язаний з російським КВК: працював у Москві з Олександром Масляковим та організовував виступи команд у РФ та Криму. Після Революції Гідності Наум Баруля повернувся у Київ та почав співпрацювати з "95-м кварталом" на чолі з майбутнім президентом. Разом вони створили гумористичне шоу "Ліга Сміху" та спродюсували низку популярних українських телевізійних ситкомів - "Країна У", "Танька і Володька" та інші.

ак, як з'ясували "Схеми", Наум Баруля - громадянин Російської Федерації.

Журналістам вдалось встановити, що у квітні 2009 року російська міграційна служба видала Науму Барулі російський паспорт, продюсеру тоді було 49 років. У цей час Баруля жив у Москві та працював генеральним директором у компанії "АМІК". Цей документ досі чинний. Джерело: https://censor.net/ua/n3462869
показати весь коментар
14.10.2025 16:03 Відповісти
Єта другоє....
показати весь коментар
14.10.2025 16:04 Відповісти
Ви б ще міндіча згадали.
Гаманці зеленського - то святе.
показати весь коментар
14.10.2025 16:14 Відповісти
міндич- громадянин Ізраілю...
показати весь коментар
14.10.2025 16:37 Відповісти
Так Терехов ану снимай і показуй громадянство
показати весь коментар
14.10.2025 16:04 Відповісти
Давно пора.
показати весь коментар
14.10.2025 16:04 Відповісти
Наверное Зеленскому передали, что Труханов как-то назвал его земляным червяком.😎
показати весь коментар
14.10.2025 16:06 Відповісти
Побіжить в Європейський суд - але той розглядає справи - як мокре горить
показати весь коментар
14.10.2025 16:12 Відповісти
Якшо мер в Одесі громадянин Росії, то Одеса окупована? Може вже краще мером призначити Блейєра, а Газа і без нього якось обійдеться?
показати весь коментар
14.10.2025 16:14 Відповісти
мером Одеси та інших міст України, разом з Міністерствами та відомтсвами України краще призначити... Штучний інтелект - приклади, і головне успішні, вже є
показати весь коментар
14.10.2025 16:27 Відповісти
Нема такого закону -забирати громадянство у громадян України, народжених в Україні.
показати весь коментар
14.10.2025 16:15 Відповісти
Днепровская маіия давно хотела раздерибанить Одессу..Днепра и Киева им мало..юлька внаглую требовала от гурвица отдать рекреционную зону на склонах ее людям..гурвиц отказал..потом зашел кактус вместо гурвица от донецких..и его сожрал труханов..короче ***** склонам будут свечки
показати весь коментар
14.10.2025 16:15 Відповісти
"неудобно якось" але "потужно"
показати весь коментар
14.10.2025 16:17 Відповісти
Какие круглые лица. Они не родственники?
показати весь коментар
14.10.2025 16:22 Відповісти
там у зе усі з такими харями
показати весь коментар
14.10.2025 16:29 Відповісти
якщо б не щетина, можна спутати
показати весь коментар
14.10.2025 16:37 Відповісти
Черная икра полнит
показати весь коментар
14.10.2025 16:58 Відповісти
Здалося, що на фото один екземпляр, а то просто двое вони в мій 27" монітор не влазят.
показати весь коментар
14.10.2025 17:06 Відповісти
Тоже самое нужно сделать с Тереховым ждуном рускава асвабадителя
показати весь коментар
14.10.2025 16:20 Відповісти
І?Що далі?Якщо в труханова росгромадчнство то чому кримінальну справу не заведено?
показати весь коментар
14.10.2025 16:20 Відповісти
а как же указ про МНОЖЕСТВЕННОЕ гражданство ???(((
показати весь коментар
14.10.2025 16:21 Відповісти
не указ, а закон, який набуде він чинності лише у наступному році і поширюватиметься виключно на країни-союзники України
показати весь коментар
14.10.2025 16:34 Відповісти
Що труханов теж ********* на міндіча? Чи тут особисте бубино?
показати весь коментар
14.10.2025 16:21 Відповісти
Покровськ і Куп'янськ висять на волосини, ВС РФ наближаються до центра Дніпропетровської області, а Зеленській займається знищенням місцевого самоврядування. А в даних КМІС він найкращій президент України. Так може українці заслужили сьогодення?
показати весь коментар
14.10.2025 16:24 Відповісти
Не пройшло й 10 років , зебіл смарагдовий
показати весь коментар
14.10.2025 16:25 Відповісти
такі да...а ще й святий Петро в ці роки вклався
показати весь коментар
14.10.2025 17:05 Відповісти
Перед виборами Пороха лишить громадянства? Поки будуть розбиратись, а вибори то вже усьо!
показати весь коментар
14.10.2025 16:29 Відповісти
Добра новина! Давно потрібно почистити країну від нечисті .
показати весь коментар
14.10.2025 16:32 Відповісти
Наступним чекаємо двоштативного льошу гончаренка.
показати весь коментар
14.10.2025 16:36 Відповісти
Все, що роблять зелені, викликає тільки сумніви й недовіру. Навіть рішення по Труханову якесь сумнівне й схоже на піар або усунення конкурента. Те, що він ворог, давно зрозуміло, але все має бути по закону й прозоро, а не по політичній доцільності й мутно. Поки що ніяких доказів не оголошено. Але рейтинг виросте.
показати весь коментар
14.10.2025 16:37 Відповісти
Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Джерело: https://censor.net/ua/n3579645
Та громянтва,можливо, він і не мє, але душею і діями 100% кацап. Я в Америці з 1990-го і не маю українського громадянства, але душею і своїми вчинками я українець так само як і мої діти народжені в Америці вільно володіють українською, зберігають українські традицї і свята. Громадянтво - це папір. Основне - душа. Труханов - 100% кацап.
показати весь коментар
14.10.2025 16:39 Відповісти
...і ще одна стаття криминального злочину у Особисту Справу Хрипатого БоНеВтіка.
показати весь коментар
14.10.2025 16:47 Відповісти
А гдє ж я харчєваться буду?
показати весь коментар
14.10.2025 16:48 Відповісти
Ого, який в нас Цар-зєлік до прохань народу чутливий! Де є ще такий?
Тільки вчора петиція була, і одразу ж 25 тисяч - а сьогодні вже указ! Оце так турбо-режим. Правда десятки інших петицій він відхиляв... А тут ось яке воно притке стало, бо ж Одеса це лакомий шматок.
показати весь коментар
14.10.2025 16:57 Відповісти
В законодавчому плані у нас з тим громадянством повний бардак.Конституція забороняє будь кого за будь шо позбавляти громадянство,а Закон про громодянство дозволяє президенту ПРИПИНЯТИ громадянство.Порошенко наприпиняв,і Зеленський вже теж наприпиняв до холєри того громадянства,люди подавали в суд,суд раз підтримав одного,раз другого...повний повторюю бардак.А що з Трухановим?Він теж подасть в суд,причому почне з якогось районного (в Законі не вказаний статус суду) а потім як звикле - апеляціі.І весь той час він - мер...І то буде довго,за той час або падишах ласти склеїть,або осла шляк трафить...
показати весь коментар
14.10.2025 16:59 Відповісти
Існує вичерпний перелік підстав для припинення громадянства, а все що не увійшло в цей перелік автоматично вважається позбавленням
показати весь коментар
14.10.2025 17:07 Відповісти
Что должны делать люди лишенные громадянства. Его нельзя выпускать из страны. Слишком много знает.
показати весь коментар
14.10.2025 16:59 Відповісти
Брехня, ніякого указу немає, це зелене кодло піарить себе. В них кожного, якщо не ізраїльське то американське, чи європейське множинне громадянство.
показати весь коментар
14.10.2025 17:02 Відповісти
Та не може бути!... І царьову через 10 років?! А йому то за ШО?!
показати весь коментар
14.10.2025 17:08 Відповісти
 
 