Зеленский лишил гражданства Украины Труханова, Царева и Полунина, - СМИ
Президент Владимир Зеленский 14 октября подписал указ о прекращении гражданства Украины мэру Одессы Геннадию Труханову, экс-нардепу-предателю Олегу Цареву и танцовщику балета Сергею Полунину.
Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.
Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.
Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.
А де-факто - Кіпер?
круто!
ак, як з'ясували "Схеми", Наум Баруля - громадянин Російської Федерації.
Журналістам вдалось встановити, що у квітні 2009 року російська міграційна служба видала Науму Барулі російський паспорт, продюсеру тоді було 49 років. У цей час Баруля жив у Москві та працював генеральним директором у компанії "АМІК". Цей документ досі чинний. Джерело: https://censor.net/ua/n3462869
Гаманці зеленського - то святе.
Та громянтва,можливо, він і не мє, але душею і діями 100% кацап. Я в Америці з 1990-го і не маю українського громадянства, але душею і своїми вчинками я українець так само як і мої діти народжені в Америці вільно володіють українською, зберігають українські традицї і свята. Громадянтво - це папір. Основне - душа. Труханов - 100% кацап.
Тільки вчора петиція була, і одразу ж 25 тисяч - а сьогодні вже указ! Оце так турбо-режим. Правда десятки інших петицій він відхиляв... А тут ось яке воно притке стало, бо ж Одеса це лакомий шматок.