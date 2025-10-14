РУС
Зеленский лишил гражданства Украины Труханова, Царева и Полунина, - СМИ

Труханова лишили гражданства Украины: указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский 14 октября подписал указ о прекращении гражданства Украины мэру Одессы Геннадию Труханову, экс-нардепу-предателю Олегу Цареву и танцовщику балета Сергею Полунину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Новость дополняется...

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

+18
А що ворог царьов мав українське громадянство ? а як там вороги арестович ,шарій та інша прорашись нечисть?
14.10.2025 16:02
+13
Так зараз у Кличка знайдуть німецьке, а у Садового польське і апача пагнали наши гарадських
14.10.2025 15:59
+13
Може Кіпер, а може й Тріпер. Зеленський має повний набір друзів-гаманців, почнуть доїти Одесу так, що Труханову не снилося
14.10.2025 16:11
а де припинення громадянство України ЗП Санек, Артему Дмитруку ?
14.10.2025 15:57
То що, хто тепер мером Одеси буде? Кіпер?
14.10.2025 15:58 Ответить
14.10.2025 16:00
ле-юре.
А де-факто - Кіпер?
14.10.2025 16:03
Може Кіпер, а може й Тріпер. Зеленський має повний набір друзів-гаманців, почнуть доїти Одесу так, що Труханову не снилося
14.10.2025 16:11
А якщо депутати не зберуться на сесію ? А якщо зберуться і не проголосуютиь "взяти до відома" ?
14.10.2025 16:33
Яке припинення громадянства? Оцього чувака в формі червоноармійця з пістолетом на фоні лєнточки і двома російськими паспортом до сих пір підтримують одесити. І до того ж він втопив Одесу. В Москві йому вже героя раші дали за це. Піпець!
14.10.2025 16:36
Одеса потопала і при інших мерах. Там такий клімат. Мер на дощ не впливає аж ніяк.
14.10.2025 17:00
Так зараз у Кличка знайдуть німецьке, а у Садового польське і апача пагнали наши гарадських
14.10.2025 15:59
садовий апачі?
круто!
14.10.2025 16:01
Для цього має з'явиться народне бажання, яке Зеленський виконає.
14.10.2025 16:06
Легко! Народ навіть знати не буде - по підписують ботоферми. Так само, як зараз лайкають дописи Зебіла
14.10.2025 16:11
Молодець. Краще пізно ніж ніколи😁
14.10.2025 15:59
++++
14.10.2025 16:03
Не согласен с Вами. На данный момент Труханов просто завхоз. Причем, учитывая, что на данной должности он работает долго, довольно опытный завхоз (что, конечно не снимает с него ответственности за потоп). Гораздо более опасен он был перед и в начале полномасштабного вторжения, но на тот момент его российское гражданство почему-то власть не интересовало. Заинтересовало почему-то именно сейчас.
14.10.2025 16:08
Он спящий завхоз. И если придет момент Ч, ФСБ его активирует.
14.10.2025 16:13
Тогда почему ждали столько лет? Боялись разбудить?
14.10.2025 16:14
ОПу уже активировали и что?
14.10.2025 16:19
именно поєтому его за решетку надо а не гражданства лишать
14.10.2025 17:15
Тепер можна законно відстрілювати.
14.10.2025 16:00
я так розумію, що ціллю був Труханов, а ті решта так для окозамилювання
14.10.2025 16:00
Труханова давно потрібно було знімати, він небеспечний для України. А на 2х інших - похрєну.
14.10.2025 16:02
думаєш Кіпер безпечний?
14.10.2025 16:15
Не знаю про Кіпера. Але Труханов неодноразово доводив, що він прокацапський і антиукраїнський.
14.10.2025 16:32
а навіщо знати щось? достатньо що він людина зеленського
14.10.2025 16:42
Для людини недалекої з секти свідків сивочолого - може цього й достатньо. Для інших же потрібна інформація.
14.10.2025 16:56
та, насрати на ту конституцію!!!!
14.10.2025 16:02
Конституція то ІПСО! ти шо
14.10.2025 16:09
А що ворог царьов мав українське громадянство ? а як там вороги арестович ,шарій та інша прорашись нечисть?
14.10.2025 16:02
Не здивуюсь, якщо виявиться що він до цих пір і зп депутатську з надбавкою за особливі умови роботи отримує прямо на карту мір.
14.10.2025 16:09
Оскаржить.
14.10.2025 16:03
А це залежить від того хто дасть команду судді, якщо дєрьмак то гроші вже ге допоможуть
14.10.2025 16:08
Український продюсер Наум Баруля - давній творчий партнер та соратник Володимира Зеленського. До 2014 року він був тісно пов'язаний з російським КВК: працював у Москві з Олександром Масляковим та організовував виступи команд у РФ та Криму. Після Революції Гідності Наум Баруля повернувся у Київ та почав співпрацювати з "95-м кварталом" на чолі з майбутнім президентом. Разом вони створили гумористичне шоу "Ліга Сміху" та спродюсували низку популярних українських телевізійних ситкомів - "Країна У", "Танька і Володька" та інші.

ак, як з'ясували "Схеми", Наум Баруля - громадянин Російської Федерації.

Журналістам вдалось встановити, що у квітні 2009 року російська міграційна служба видала Науму Барулі російський паспорт, продюсеру тоді було 49 років. У цей час Баруля жив у Москві та працював генеральним директором у компанії "АМІК". Цей документ досі чинний. Джерело: https://censor.net/ua/n3462869
14.10.2025 16:03
Єта другоє....
14.10.2025 16:04
Ви б ще міндіча згадали.
Гаманці зеленського - то святе.
14.10.2025 16:14
міндич- громадянин Ізраілю...
14.10.2025 16:37
Так Терехов ану снимай і показуй громадянство
14.10.2025 16:04
Давно пора.
14.10.2025 16:04
Наверное Зеленскому передали, что Труханов как-то назвал его земляным червяком.😎
14.10.2025 16:06
Побіжить в Європейський суд - але той розглядає справи - як мокре горить
14.10.2025 16:12
Якшо мер в Одесі громадянин Росії, то Одеса окупована? Може вже краще мером призначити Блейєра, а Газа і без нього якось обійдеться?
14.10.2025 16:14
мером Одеси та інших міст України, разом з Міністерствами та відомтсвами України краще призначити... Штучний інтелект - приклади, і головне успішні, вже є
14.10.2025 16:27
Нема такого закону -забирати громадянство у громадян України, народжених в Україні.
14.10.2025 16:15
Днепровская маіия давно хотела раздерибанить Одессу..Днепра и Киева им мало..юлька внаглую требовала от гурвица отдать рекреционную зону на склонах ее людям..гурвиц отказал..потом зашел кактус вместо гурвица от донецких..и его сожрал труханов..короче ***** склонам будут свечки
14.10.2025 16:15
"неудобно якось" але "потужно"
14.10.2025 16:17
Какие круглые лица. Они не родственники?
14.10.2025 16:22
там у зе усі з такими харями
14.10.2025 16:29
якщо б не щетина, можна спутати
14.10.2025 16:37
Черная икра полнит
14.10.2025 16:58
Здалося, що на фото один екземпляр, а то просто двое вони в мій 27" монітор не влазят.
14.10.2025 17:06
Тоже самое нужно сделать с Тереховым ждуном рускава асвабадителя
14.10.2025 16:20
І?Що далі?Якщо в труханова росгромадчнство то чому кримінальну справу не заведено?
14.10.2025 16:20
а как же указ про МНОЖЕСТВЕННОЕ гражданство ???(((
14.10.2025 16:21
не указ, а закон, який набуде він чинності лише у наступному році і поширюватиметься виключно на країни-союзники України
14.10.2025 16:34
Що труханов теж ********* на міндіча? Чи тут особисте бубино?
14.10.2025 16:21
Покровськ і Куп'янськ висять на волосини, ВС РФ наближаються до центра Дніпропетровської області, а Зеленській займається знищенням місцевого самоврядування. А в даних КМІС він найкращій президент України. Так може українці заслужили сьогодення?
14.10.2025 16:24
Не пройшло й 10 років , зебіл смарагдовий
14.10.2025 16:25
такі да...а ще й святий Петро в ці роки вклався
14.10.2025 17:05
Перед виборами Пороха лишить громадянства? Поки будуть розбиратись, а вибори то вже усьо!
14.10.2025 16:29
Добра новина! Давно потрібно почистити країну від нечисті .
14.10.2025 16:32
Наступним чекаємо двоштативного льошу гончаренка.
14.10.2025 16:36
Все, що роблять зелені, викликає тільки сумніви й недовіру. Навіть рішення по Труханову якесь сумнівне й схоже на піар або усунення конкурента. Те, що він ворог, давно зрозуміло, але все має бути по закону й прозоро, а не по політичній доцільності й мутно. Поки що ніяких доказів не оголошено. Але рейтинг виросте.
14.10.2025 16:37
Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Джерело: https://censor.net/ua/n3579645
Та громянтва,можливо, він і не мє, але душею і діями 100% кацап. Я в Америці з 1990-го і не маю українського громадянства, але душею і своїми вчинками я українець так само як і мої діти народжені в Америці вільно володіють українською, зберігають українські традицї і свята. Громадянтво - це папір. Основне - душа. Труханов - 100% кацап.
14.10.2025 16:39
...і ще одна стаття криминального злочину у Особисту Справу Хрипатого БоНеВтіка.
14.10.2025 16:47
А гдє ж я харчєваться буду?
14.10.2025 16:48
Ого, який в нас Цар-зєлік до прохань народу чутливий! Де є ще такий?
Тільки вчора петиція була, і одразу ж 25 тисяч - а сьогодні вже указ! Оце так турбо-режим. Правда десятки інших петицій він відхиляв... А тут ось яке воно притке стало, бо ж Одеса це лакомий шматок.
14.10.2025 16:57
В законодавчому плані у нас з тим громадянством повний бардак.Конституція забороняє будь кого за будь шо позбавляти громадянство,а Закон про громодянство дозволяє президенту ПРИПИНЯТИ громадянство.Порошенко наприпиняв,і Зеленський вже теж наприпиняв до холєри того громадянства,люди подавали в суд,суд раз підтримав одного,раз другого...повний повторюю бардак.А що з Трухановим?Він теж подасть в суд,причому почне з якогось районного (в Законі не вказаний статус суду) а потім як звикле - апеляціі.І весь той час він - мер...І то буде довго,за той час або падишах ласти склеїть,або осла шляк трафить...
14.10.2025 16:59
Існує вичерпний перелік підстав для припинення громадянства, а все що не увійшло в цей перелік автоматично вважається позбавленням
14.10.2025 17:07
Что должны делать люди лишенные громадянства. Его нельзя выпускать из страны. Слишком много знает.
14.10.2025 16:59
Брехня, ніякого указу немає, це зелене кодло піарить себе. В них кожного, якщо не ізраїльське то американське, чи європейське множинне громадянство.
14.10.2025 17:02
Та не може бути!... І царьову через 10 років?! А йому то за ШО?!
14.10.2025 17:08
 
 