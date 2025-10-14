Зеленский лишил гражданства Украины Труханова, Царева и Полунина, - СМИ

Президент Владимир Зеленский 14 октября подписал указ о прекращении гражданства Украины мэру Одессы Геннадию Труханову, экс-нардепу-предателю Олегу Цареву и танцовщику балета Сергею Полунину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Новость дополняется...

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.