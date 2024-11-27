Финансирует Росгвардию: предатель Царев заочно осужден на 8 лет тюрьмы, конфисковано его имущество на 460 млн грн, - СБУ

Бывший нардеп-предатель Олег Царев получил приговор в еще одном уголовном производстве - о финансировании вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему назначили 8 лет заключения и конфискацию всего имущества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела суд назначил Цареву 8 лет тюрьмы, а также конфисковал все принадлежащее ему имущество.

В частности, в доход Украины изъято:

два имущественных комплекса во временно захваченном Крыму: санаторий "Кирова" и музей "Усадьба княгини Барятинской", общая стоимость которых составляет более 456 млн грн;

квартиру в центре Днепра стоимостью 3,2 млн грн;

земельный участок на Киевщине, который оценивается в 1,3 млн грн.

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Финансирование агрессии РФ против Украины

По материалам дела, экс-нардеп-регионал регулярно финансирует бюджет страны-агрессора в виде уплаты "налогов" за свой рекреационный бизнес в Крыму, а также финансирует Росгвардию, которой платит за охрану вышеназванных объектов.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал Царева виновным по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).

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Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия, рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого), добавили в СБУ.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения экс-нардепа к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, что ранее СБУ сообщила Цареву о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт по этим фактам направлен в суд.

Кроме того, в 2022 году он уже получил первый заочный судебный приговор по другим статьям: 12 лет лишения свободы.

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