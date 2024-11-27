Финансирует Росгвардию: предатель Царев заочно осужден на 8 лет тюрьмы, конфисковано его имущество на 460 млн грн, - СБУ
Бывший нардеп-предатель Олег Царев получил приговор в еще одном уголовном производстве - о финансировании вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему назначили 8 лет заключения и конфискацию всего имущества.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По материалам дела суд назначил Цареву 8 лет тюрьмы, а также конфисковал все принадлежащее ему имущество.
В частности, в доход Украины изъято:
- два имущественных комплекса во временно захваченном Крыму: санаторий "Кирова" и музей "Усадьба княгини Барятинской", общая стоимость которых составляет более 456 млн грн;
- квартиру в центре Днепра стоимостью 3,2 млн грн;
- земельный участок на Киевщине, который оценивается в 1,3 млн грн.
Финансирование агрессии РФ против Украины
По материалам дела, экс-нардеп-регионал регулярно финансирует бюджет страны-агрессора в виде уплаты "налогов" за свой рекреационный бизнес в Крыму, а также финансирует Росгвардию, которой платит за охрану вышеназванных объектов.
На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал Царева виновным по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).
Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия, рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого), добавили в СБУ.
Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения экс-нардепа к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, что ранее СБУ сообщила Цареву о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт по этим фактам направлен в суд.
Кроме того, в 2022 году он уже получил первый заочный судебный приговор по другим статьям: 12 лет лишения свободы.
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Цій тварюці стільки, як й ухилянту??? Ні, ну я знала, що судді в нас кончені на всю голову..но таке..