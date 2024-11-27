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Новости Война
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Финансирует Росгвардию: предатель Царев заочно осужден на 8 лет тюрьмы, конфисковано его имущество на 460 млн грн, - СБУ

Засуджено екснардепа Олега Царьова за фінансування агресії РФ проти України

Бывший нардеп-предатель Олег Царев получил приговор в еще одном уголовном производстве - о финансировании вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему назначили 8 лет заключения и конфискацию всего имущества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела суд назначил Цареву 8 лет тюрьмы, а также конфисковал все принадлежащее ему имущество.

В частности, в доход Украины изъято:

  • два имущественных комплекса во временно захваченном Крыму: санаторий "Кирова" и музей "Усадьба княгини Барятинской", общая стоимость которых составляет более 456 млн грн;
  • квартиру в центре Днепра стоимостью 3,2 млн грн;
  • земельный участок на Киевщине, который оценивается в 1,3 млн грн.

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Финансирование агрессии РФ против Украины

По материалам дела, экс-нардеп-регионал регулярно финансирует бюджет страны-агрессора в виде уплаты "налогов" за свой рекреационный бизнес в Крыму, а также финансирует Росгвардию, которой платит за охрану вышеназванных объектов.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал Царева виновным по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).

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Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия, рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого), добавили в СБУ.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения экс-нардепа к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, что ранее СБУ сообщила Цареву о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт по этим фактам направлен в суд.

Кроме того, в 2022 году он уже получил первый заочный судебный приговор по другим статьям: 12 лет лишения свободы.

Засуджено екснардепа Олега Царьова за фінансування агресії РФ проти України

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Автор: 

конфискация (599) приговор (1211) СБУ (19874) Царев Олег (433)


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Топ комментарии
+5
З глузду з'їхали???

Цій тварюці стільки, як й ухилянту??? Ні, ну я знала, що судді в нас кончені на всю голову..но таке..
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27.11.2024 16:27
+2
Конфисковали в Крыму... Серьезно???
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27.11.2024 17:22
+1
Майно конфісковане,але ЗСУ не передано,а успішно розкрадено ze ублюдками.
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27.11.2024 16:38
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27.11.2024 16:25 Ответить
З глузду з'їхали???

Цій тварюці стільки, як й ухилянту??? Ні, ну я знала, що судді в нас кончені на всю голову..но таке..
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27.11.2024 16:27 Ответить
3,1415 - долар вже по 113
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27.11.2024 16:28 Ответить
Што ?
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27.11.2024 16:32 Ответить
Майно конфісковане,але ЗСУ не передано,а успішно розкрадено ze ублюдками.
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27.11.2024 16:38 Ответить
Интересно, почему через десять лет конфисковали? 🤔
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27.11.2024 16:41 Ответить
Тому що все вже поділів з прокурорами
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27.11.2024 17:09 Ответить
Конфисковали в Крыму... Серьезно???
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27.11.2024 17:22 Ответить
І серйозно, і незламно, а головне - потужно
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27.11.2024 17:41 Ответить
Киву теж , здається заочно засудили , потім стався нещасний випадок .
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27.11.2024 17:49 Ответить
 
 