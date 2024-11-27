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Новини Війна
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Фінансує Росгвардію: зрадника Царьова заочно засуджено на 8 років тюрми, конфісковано його майно на 460 млн грн, - СБУ

Засуджено екснардепа Олега Царьова за фінансування агресії РФ проти України

Колишній нардеп-зрадник Олег Царьов отримав вирок у ще одному кримінальному провадженні - про фінансування збройної агресії РФ проти України. Йому призначили 8 років ув'язнення та конфіскацію усього майна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи суд призначив Царьову 8 років тюрми, а також конфіскував усе належне йому майно.

Зокрема, в дохід України вилучено:

  • два майнові комплекси у тимчасово захопленому Криму: санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", загальна вартість яких становить понад 456 млн грн;
  • квартиру в центрі Дніпра вартістю 3,2 млн грн;
  • земельну ділянку на Київщині, яка оцінюється у 1,3 млн грн.

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Фінансування агресії РФ проти України

За матеріалами справи, екснардеп-регіонал регулярно фінансує бюджет країни-агресора у вигляді сплати "податків" за свій рекреаційний бізнес у Криму, а також фінансує Росгвардію, якій платить за охорону вищеназваних об’єктів.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Царьова винним за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).

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Оскільки зловмисник переховується від правосуддя, розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого), додали в СБУ.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення екснардепа до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, що раніше СБУ повідомила Царьову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт за цими фактами скеровано до суду.

Крім того, у 2022 році він уже отримав перший заочний судовий вирок за іншими статтями: 12 років позбавлення волі.

Засуджено екснардепа Олега Царьова за фінансування агресії РФ проти України

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Автор: 

конфіскація (846) вирок (1060) СБУ (12761) Царьов (176)


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Топ коментарі
+5
З глузду з'їхали???

Цій тварюці стільки, як й ухилянту??? Ні, ну я знала, що судді в нас кончені на всю голову..но таке..
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27.11.2024 16:27
+2
Конфисковали в Крыму... Серьезно???
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27.11.2024 17:22
+1
Майно конфісковане,але ЗСУ не передано,а успішно розкрадено ze ублюдками.
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27.11.2024 16:38
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27.11.2024 16:25 Відповісти
З глузду з'їхали???

Цій тварюці стільки, як й ухилянту??? Ні, ну я знала, що судді в нас кончені на всю голову..но таке..
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27.11.2024 16:27 Відповісти
3,1415 - долар вже по 113
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27.11.2024 16:28 Відповісти
Што ?
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27.11.2024 16:32 Відповісти
Майно конфісковане,але ЗСУ не передано,а успішно розкрадено ze ублюдками.
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27.11.2024 16:38 Відповісти
Интересно, почему через десять лет конфисковали? 🤔
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27.11.2024 16:41 Відповісти
Тому що все вже поділів з прокурорами
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27.11.2024 17:09 Відповісти
Конфисковали в Крыму... Серьезно???
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27.11.2024 17:22 Відповісти
І серйозно, і незламно, а головне - потужно
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27.11.2024 17:41 Відповісти
Киву теж , здається заочно засудили , потім стався нещасний випадок .
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27.11.2024 17:49 Відповісти
 
 