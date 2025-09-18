Верховный Суд окончательно подтвердил утрату Коломойским украинского гражданства

Большая Палата Верховного Суда оставила без изменений решение Кассационного административного суда, который отказал бизнесмену Игорю Коломойскому в отмене указа президента Владимира Зеленского о прекращении его украинского гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений, передает Цензор.НЕТ.

Дело касалось указа президента № 502/2022 от 18 июля 2022 года. Основанием для потери гражданства стало добровольное приобретение Коломойским в 1995 году гражданства Израиля.

В апреле 2025 года Кассационный админсуд отказал в иске бизнесмена, отметив, что с 1997 года украинское законодательство предусматривает потерю гражданства в случае добровольного получения паспорта другого государства. Суд подчеркнул, что Коломойский мог избежать последствий, выйдя из израильского гражданства, однако не сделал этого более 25 лет.

11 сентября Большая Палата ВС с участием 18 судей подтвердила эти выводы, сославшись на принцип единого гражданства, нормы Конституции и закона "О гражданстве Украины". Постановление вступило в силу немедленно и не подлежит обжалованию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ провело обыски у двух офицеров СБУ, которых подозревают в продаже за 4,2 млн грн служебной информации, - СМИ