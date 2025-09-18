РУС
Лишение гражданства Украины
2 869 25

Верховный Суд окончательно подтвердил утрату Коломойским украинского гражданства

коломойский

Большая Палата Верховного Суда оставила без изменений решение Кассационного административного суда, который отказал бизнесмену Игорю Коломойскому в отмене указа президента Владимира Зеленского о прекращении его украинского гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений, передает Цензор.НЕТ.

Дело касалось указа президента № 502/2022 от 18 июля 2022 года. Основанием для потери гражданства стало добровольное приобретение Коломойским в 1995 году гражданства Израиля.

В апреле 2025 года Кассационный админсуд отказал в иске бизнесмена, отметив, что с 1997 года украинское законодательство предусматривает потерю гражданства в случае добровольного получения паспорта другого государства. Суд подчеркнул, что Коломойский мог избежать последствий, выйдя из израильского гражданства, однако не сделал этого более 25 лет.

11 сентября Большая Палата ВС с участием 18 судей подтвердила эти выводы, сославшись на принцип единого гражданства, нормы Конституции и закона "О гражданстве Украины". Постановление вступило в силу немедленно и не подлежит обжалованию.

Автор: 

гражданство (1331) Коломойский Игорь (1800)
+12
Красіво блазень свого патрона відмазав. Відпрацював за "дядя ігорь, дайтє дєнєг".
18.09.2025 13:43 Ответить
+11
Тобто тепер Коломойський тепер недосяжний для українського Суду? тепер його судити може лише Ізраїль? чи як?
18.09.2025 13:35 Ответить
+8
То зараз його з тюрми депортують до Ізраілю?
18.09.2025 13:36 Ответить
Тобто тепер Коломойський тепер недосяжний для українського Суду? тепер його судити може лише Ізраїль? чи як?
18.09.2025 13:35 Ответить
ше Кіпр
18.09.2025 13:49 Ответить
наоборот, чтоб схема не работала)
18.09.2025 13:53 Ответить
Неважливе громадянство. Де скоєно злочин там і судять. Зради немає заспокойтесь.
18.09.2025 14:00 Ответить
А можеш привести приклад зради?
18.09.2025 14:05 Ответить
А ти?
18.09.2025 14:20 Ответить
Я слово "зрада" не вживав, тому відповідати будеш ти.
18.09.2025 14:30 Ответить
Знову зеленський, як неук одипломлений, несе галіматню!,
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Напевно, сподіваються обійти наступний параграф тієї ж статті:

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Але. Постанова Великої Палати ВС від 15 вересня 2022 року у справі № 9901/166/21:

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про громадянство України» громадянство України припиняється:

1) внаслідок виходу з громадянства України;

2) внаслідок втрати громадянства України;
18.09.2025 14:24 Ответить
так.
18.09.2025 15:15 Ответить
То зараз його з тюрми депортують до Ізраілю?
18.09.2025 13:36 Ответить
Тепер Ізраіль вимагатиме видачі свого громадянина - така от схемка.
18.09.2025 13:37 Ответить
Ця епопея з Коломойським колись закінчиться?
18.09.2025 13:37 Ответить
Щоб закінчилась, треба пристрелити, але хто ж його пристрелить ОН ЖЕ ПАМЯТНІК
18.09.2025 14:28 Ответить
Ну так віддайте його америкосам
18.09.2025 13:39 Ответить
Красіво блазень свого патрона відмазав. Відпрацював за "дядя ігорь, дайтє дєнєг".
18.09.2025 13:43 Ответить
А тепер Ізраїль буде вимагати видачі свого громадянина?
18.09.2025 13:46 Ответить
Водевіль під назвою "Пригоди Бєні в Україні" доходить до свого фіналу.
Зєрмаки заховали бєню від правосуддя, як американського, так і від українського в "застінках" СБУ (не НАБУ), а іменно в СБУ.
Пора вже бєні на "історічєскую родіну" , хоч в Ізраілі на бєню і накладені деякі обмеження, але американська Феміда його там не дістане. І все, - Я вам нічєго нє должєн" -
18.09.2025 13:55 Ответить
Так позбавляйте українського громадянства і решту тримачів не наших паспортів, наприклад судів чи судівчин, чиновників там різних. Чи ето другоє?
18.09.2025 13:58 Ответить
Алльо, гоі, спасібо!
18.09.2025 13:58 Ответить
СУДІТЬ НІЗЗЯ а випустіть апасна ( не тільки для папи Карло а й для Буратінкі)
18.09.2025 15:35 Ответить
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Напевно, сподіваються обійти наступний параграф тієї ж статті:

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Але. Постанова Великої Палати ВС від 15 вересня 2022 року у справі № 9901/166/21:

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про громадянство України» громадянство України припиняється:

1) внаслідок виходу з громадянства України;

2) внаслідок втрати громадянства України;

3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Підстави для втрати громадянства України регламентовані в п. 1 ч. 1 ст. 19 цього Закону, і такою підставою є добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

Отже, припинення громадянства України внаслідок його втрати через активні дії повнолітньої людини, спрямовані на набуття громадянства іншої держави, не є позбавленням громадянства України.

В законі є припинення. Але немає позбавлення. Папосашини урісти, *******.
18.09.2025 14:01 Ответить
Черговий кошерний схематоз.
18.09.2025 14:14 Ответить
Так вивезіть його не на Західний, а на Східний кордон з расєєю й віддайте рашистам!
У них він миттєво зговірливим стане!
А за одне, прихопіть його хвойд з телеканалу 1+1!
Вони на це заслужили!
18.09.2025 14:20 Ответить
І там йому нічого не буде. Просто інший кошерний санаторій зміниться на такий же , тільки расєйський
18.09.2025 14:54 Ответить
США зачекалися на його екстрадицію... Умєровська сімейка передачі носитиме ...
18.09.2025 15:36 Ответить
 
 