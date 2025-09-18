Верховный Суд окончательно подтвердил утрату Коломойским украинского гражданства
Большая Палата Верховного Суда оставила без изменений решение Кассационного административного суда, который отказал бизнесмену Игорю Коломойскому в отмене указа президента Владимира Зеленского о прекращении его украинского гражданства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений, передает Цензор.НЕТ.
Дело касалось указа президента № 502/2022 от 18 июля 2022 года. Основанием для потери гражданства стало добровольное приобретение Коломойским в 1995 году гражданства Израиля.
В апреле 2025 года Кассационный админсуд отказал в иске бизнесмена, отметив, что с 1997 года украинское законодательство предусматривает потерю гражданства в случае добровольного получения паспорта другого государства. Суд подчеркнул, что Коломойский мог избежать последствий, выйдя из израильского гражданства, однако не сделал этого более 25 лет.
11 сентября Большая Палата ВС с участием 18 судей подтвердила эти выводы, сославшись на принцип единого гражданства, нормы Конституции и закона "О гражданстве Украины". Постановление вступило в силу немедленно и не подлежит обжалованию.
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Напевно, сподіваються обійти наступний параграф тієї ж статті:
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Але. Постанова Великої Палати ВС від 15 вересня 2022 року у справі № 9901/166/21:
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про громадянство України» громадянство України припиняється:
1) внаслідок виходу з громадянства України;
2) внаслідок втрати громадянства України;
Зєрмаки заховали бєню від правосуддя, як американського, так і від українського в "застінках" СБУ (не НАБУ), а іменно в СБУ.
Пора вже бєні на "історічєскую родіну" , хоч в Ізраілі на бєню і накладені деякі обмеження, але американська Феміда його там не дістане. І все, - Я вам нічєго нє должєн" -
В законі є припинення. Але немає позбавлення. Папосашини урісти, *******.
У них він миттєво зговірливим стане!
А за одне, прихопіть його хвойд з телеканалу 1+1!
Вони на це заслужили!