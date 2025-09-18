УКР
Новини
Верховний Суд остаточно підтвердив втрату Коломойським українського громадянства

коломойський

Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення Касаційного адміністративного суду, який відмовив бізнесмену Ігору Коломойському у скасуванні указу президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень, передає Цензор.НЕТ.

Справа стосувалася указу президента № 502/2022 від 18 липня 2022 року. Підставою для втрати громадянства стало добровільне набуття Коломойським у 1995 році громадянства Ізраїлю.

У квітні 2025 року Касаційний адмінсуд відмовив у позові бізнесмена, зазначивши, що з 1997 року українське законодавство передбачає втрату громадянства у разі добровільного отримання паспорта іншої держави. Суд наголосив, що Коломойський міг уникнути наслідків, вийшовши з ізраїльського громадянства, однак не зробив цього понад 25 років.

11 вересня Велика Палата ВС за участю 18 суддів підтвердила ці висновки, пославшись на принцип єдиного громадянства, норми Конституції та закону "Про громадянство України". Постанова набрала чинності негайно й не підлягає оскарженню.

Автор: 

громадянство (1097) Коломойський Ігор (3139)
+12
Красіво блазень свого патрона відмазав. Відпрацював за "дядя ігорь, дайтє дєнєг".
18.09.2025 13:43 Відповісти
+11
Тобто тепер Коломойський тепер недосяжний для українського Суду? тепер його судити може лише Ізраїль? чи як?
18.09.2025 13:35 Відповісти
+8
То зараз його з тюрми депортують до Ізраілю?
18.09.2025 13:36 Відповісти
ше Кіпр
18.09.2025 13:49 Відповісти
наоборот, чтоб схема не работала)
18.09.2025 13:53 Відповісти
Неважливе громадянство. Де скоєно злочин там і судять. Зради немає заспокойтесь.
18.09.2025 14:00 Відповісти
А можеш привести приклад зради?
18.09.2025 14:05 Відповісти
А ти?
18.09.2025 14:20 Відповісти
Я слово "зрада" не вживав, тому відповідати будеш ти.
18.09.2025 14:30 Відповісти
Знову зеленський, як неук одипломлений, несе галіматню!,
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Напевно, сподіваються обійти наступний параграф тієї ж статті:

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Але. Постанова Великої Палати ВС від 15 вересня 2022 року у справі № 9901/166/21:

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про громадянство України» громадянство України припиняється:

1) внаслідок виходу з громадянства України;

2) внаслідок втрати громадянства України;
18.09.2025 14:24 Відповісти
так.
18.09.2025 15:15 Відповісти
Тепер Ізраіль вимагатиме видачі свого громадянина - така от схемка.
18.09.2025 13:37 Відповісти
Ця епопея з Коломойським колись закінчиться?
18.09.2025 13:37 Відповісти
Щоб закінчилась, треба пристрелити, але хто ж його пристрелить ОН ЖЕ ПАМЯТНІК
18.09.2025 14:28 Відповісти
Ну так віддайте його америкосам
18.09.2025 13:39 Відповісти
А тепер Ізраїль буде вимагати видачі свого громадянина?
18.09.2025 13:46 Відповісти
Водевіль під назвою "Пригоди Бєні в Україні" доходить до свого фіналу.
Зєрмаки заховали бєню від правосуддя, як американського, так і від українського в "застінках" СБУ (не НАБУ), а іменно в СБУ.
Пора вже бєні на "історічєскую родіну" , хоч в Ізраілі на бєню і накладені деякі обмеження, але американська Феміда його там не дістане. І все, - Я вам нічєго нє должєн" -
18.09.2025 13:55 Відповісти
Так позбавляйте українського громадянства і решту тримачів не наших паспортів, наприклад судів чи судівчин, чиновників там різних. Чи ето другоє?
18.09.2025 13:58 Відповісти
Алльо, гоі, спасібо!
18.09.2025 13:58 Відповісти
СУДІТЬ НІЗЗЯ а випустіть апасна ( не тільки для папи Карло а й для Буратінкі)
18.09.2025 15:35 Відповісти
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Напевно, сподіваються обійти наступний параграф тієї ж статті:

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Але. Постанова Великої Палати ВС від 15 вересня 2022 року у справі № 9901/166/21:

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про громадянство України» громадянство України припиняється:

1) внаслідок виходу з громадянства України;

2) внаслідок втрати громадянства України;

3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Підстави для втрати громадянства України регламентовані в п. 1 ч. 1 ст. 19 цього Закону, і такою підставою є добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

Отже, припинення громадянства України внаслідок його втрати через активні дії повнолітньої людини, спрямовані на набуття громадянства іншої держави, не є позбавленням громадянства України.

В законі є припинення. Але немає позбавлення. Папосашини урісти, *******.
18.09.2025 14:01 Відповісти
Черговий кошерний схематоз.
18.09.2025 14:14 Відповісти
Так вивезіть його не на Західний, а на Східний кордон з расєєю й віддайте рашистам!
У них він миттєво зговірливим стане!
А за одне, прихопіть його хвойд з телеканалу 1+1!
Вони на це заслужили!
18.09.2025 14:20 Відповісти
І там йому нічого не буде. Просто інший кошерний санаторій зміниться на такий же , тільки расєйський
18.09.2025 14:54 Відповісти
США зачекалися на його екстрадицію... Умєровська сімейка передачі носитиме ...
18.09.2025 15:36 Відповісти
 
 