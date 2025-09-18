Верховний Суд остаточно підтвердив втрату Коломойським українського громадянства

Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення Касаційного адміністративного суду, який відмовив бізнесмену Ігору Коломойському у скасуванні указу президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень, передає Цензор.НЕТ.

Справа стосувалася указу президента № 502/2022 від 18 липня 2022 року. Підставою для втрати громадянства стало добровільне набуття Коломойським у 1995 році громадянства Ізраїлю.

У квітні 2025 року Касаційний адмінсуд відмовив у позові бізнесмена, зазначивши, що з 1997 року українське законодавство передбачає втрату громадянства у разі добровільного отримання паспорта іншої держави. Суд наголосив, що Коломойський міг уникнути наслідків, вийшовши з ізраїльського громадянства, однак не зробив цього понад 25 років.

11 вересня Велика Палата ВС за участю 18 суддів підтвердила ці висновки, пославшись на принцип єдиного громадянства, норми Конституції та закону "Про громадянство України". Постанова набрала чинності негайно й не підлягає оскарженню.

