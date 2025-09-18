Верховний Суд остаточно підтвердив втрату Коломойським українського громадянства
Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення Касаційного адміністративного суду, який відмовив бізнесмену Ігору Коломойському у скасуванні указу президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень, передає Цензор.НЕТ.
Справа стосувалася указу президента № 502/2022 від 18 липня 2022 року. Підставою для втрати громадянства стало добровільне набуття Коломойським у 1995 році громадянства Ізраїлю.
У квітні 2025 року Касаційний адмінсуд відмовив у позові бізнесмена, зазначивши, що з 1997 року українське законодавство передбачає втрату громадянства у разі добровільного отримання паспорта іншої держави. Суд наголосив, що Коломойський міг уникнути наслідків, вийшовши з ізраїльського громадянства, однак не зробив цього понад 25 років.
11 вересня Велика Палата ВС за участю 18 суддів підтвердила ці висновки, пославшись на принцип єдиного громадянства, норми Конституції та закону "Про громадянство України". Постанова набрала чинності негайно й не підлягає оскарженню.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Напевно, сподіваються обійти наступний параграф тієї ж статті:
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Але. Постанова Великої Палати ВС від 15 вересня 2022 року у справі № 9901/166/21:
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про громадянство України» громадянство України припиняється:
1) внаслідок виходу з громадянства України;
2) внаслідок втрати громадянства України;
Зєрмаки заховали бєню від правосуддя, як американського, так і від українського в "застінках" СБУ (не НАБУ), а іменно в СБУ.
Пора вже бєні на "історічєскую родіну" , хоч в Ізраілі на бєню і накладені деякі обмеження, але американська Феміда його там не дістане. І все, - Я вам нічєго нє должєн" -
Напевно, сподіваються обійти наступний параграф тієї ж статті:
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Але. Постанова Великої Палати ВС від 15 вересня 2022 року у справі № 9901/166/21:
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про громадянство України» громадянство України припиняється:
1) внаслідок виходу з громадянства України;
2) внаслідок втрати громадянства України;
3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Підстави для втрати громадянства України регламентовані в п. 1 ч. 1 ст. 19 цього Закону, і такою підставою є добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Отже, припинення громадянства України внаслідок його втрати через активні дії повнолітньої людини, спрямовані на набуття громадянства іншої держави, не є позбавленням громадянства України.
В законі є припинення. Але немає позбавлення. Папосашини урісти, *******.
У них він миттєво зговірливим стане!
А за одне, прихопіть його хвойд з телеканалу 1+1!
Вони на це заслужили!