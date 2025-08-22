УКР
НАБУ провело обшуки у двох офіцерів СБУ, яких підозрюють у продажі за 4,2 млн грн службової інформації, - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України вчора проводило обшуки у двох співробітників СБУ, яких підозрюють в отриманні хабаря за надання службової інформації.

Про це повідомляє ZN.ua із посиланням на постанову Вищого антикорупційного суду, інформує Цензор.НЕТ.

Постанова суду була видана ще 13 серпня і в ній йдеться про те, що "досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2024-25 рр. Сухорада І. О., перебуваючи на посаді заступника начальника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ, та начальник відділу у складі того ж управління та департаменту Дудар П.С., могли отримувати неправомірну вигоду еквівалентну 4 224 53,26 грн. від Якимця Б.Я. за вчинення дій з використанням влади та службового становища, а саме за надання службової інформації, зокрема про оперативну обстановку в сфері енергетики на території України, а також про розслідування кримінальних проваджень правоохоронними органами України".

Зазначається, що приводом для цього стала інформація з телефону Богдана Якимця, який детективи в лютому вилучили під час обшуку в приміщеннях бізнес-центру IQ, орендованих Богданом Якимцем. Підприємець Богдан Якимець вважається важливою особою в контексті розв'язання проблем, які виникають у великого бізнесу та окремих чиновників і політиків з правоохоронними органами.

Якимець був "неформальним помічником" колишнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, але зараз, за словами джерела, Якимець з дозволу Банкової є контактною особою між бізнесменом Ігорем Коломойським і керівництвом СБУ. За інформацією ZN.UA, саме Якимець свого часу приводив бізнесмена Геннадія Боголюбова на бесіду з керівництвом СБУ.

Читайте також: Детектив НАБУ Магамедрасулов про обшук СБУ: Були численні побої, з іншої квартири зникли гроші

У телефоні Якимця, за словами джерела, було його листування з Дударем і Сухарадою, які мають доступ до справи Ігоря Коломойського щодо ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта". У справі також фігурує партнер Ігоря Коломойського – Геннадій Боголюбов, який з паспортом іншої людини незаконно покинув межі України. Як відомо, глава СБУ Василь Малюк і генеральний прокурор Руслан Кравченко на відомому брифінгу звинуватили детективів НАБУ в сприянні Боголюбову втечі з України.

За інформацією джерел, Дудар і Сухорада відсторонені від своїх посад і перебувають у розпорядженні СБУ.

Важливо також розуміти, що в контексті останніх подій, пов'язаних з арештом і утриманням під вартою двох детективів НАБУ, звинувачених СБУ в державній зраді, один з них — Руслан Магомедрасулов, який розслідував справу Богдана Якимця. За заявою детектива, в результаті СБУ отримала доступ до всіх справ, які він розслідував. А значить і до справи, по якій проходить Богдан Якимець.

Читайте також: Справа детектива НАБУ Магамедрасулова: СБУ оприлюднила нові матеріали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

НАБУ Боголюбов Геннадій Коломойський Ігор обшук СБУ
+5
Я так розумію, що це відповідь НАБУ СБУ. Цікаво.
22.08.2025 23:46 Відповісти
+5
вірите? А мені здається СБУ здало тих , кого самі пасли , ну щоб рука руку ... Ну тіпа молодь пабєділа своїм мітингом!!! Справедлівасть вас ватаржєствовала й НАБУ стало незалежним

Система зараз працює НА САМОПІАР !КРАПКА!
Якщо падельнік Деркача Котін пркравшись просто пішов у відставку ...
22.08.2025 23:52 Відповісти
+4
Нарешті НАБУ почало діяти. Тиск ЄС спрацював.
22.08.2025 23:45 Відповісти
https://politerno.com.ua/papers/istoriya-odniyeyi-zrady-dvanadtsyat-druziv-derkacha/

Історія однієї зради -12 друзів Деркача
22.08.2025 23:55 Відповісти
Історія однієї зради: дванадцять друзів Деркача26 Липня, 20222853 Переглядів https://politerno.com.ua/papers/istoriya-odniyeyi-zrady-dvanadtsyat-druziv-derkacha/#respond 0



Навесні 2020 року в НАЕК "Енергоатом" була призначена нова команда (в особі Галущенка, Котіна, Хартмута, Бояринцева), яку пов'язують з опальним екс-депутатом Андрієм Деркачем. Рік тому https://politerno.com.ua/2021/04/28/hto-takyj-german-galushhenko-yakyj-mozhe-ocholyty-minenergo/ фронтмен цієї команди Герман Галущенко пішов на підвищення та був https://politerno.com.ua/2021/04/29/pershym-postijnym-ministrom-energetyky-uryadu-shmygalya-rada-pryznachyla-galushhenka/ призначений міністром енергетики України.

Практично весь цей час робота атомно-промислового комплексу України супроводжувалась постійними скандалами: саботаж добудови сховища відпрацьованого ядерного палива, махінації на ринку електроенергії, підтверджені аудиторами багатомільйонні збитки, фактичне банкрутство компанії "Східний ГЗК", скандали із закупівлею із Росії запчастин тощо.

ЦЕ МАЛА ЧАСТИНА статті, головне- СБУ ВИПУСТИЛО Декркача ? СБУ проступило усіх цихйого друзів ( друзів КРЕМЛЯ ) навколо ЕНЕРГОАТОМУ + здану вороговіЗАЕС, Це вже було СБУ МАЛЮКА ... доречі. Малюк став займати посаду вже невиконуючим обовʼязки"язки тільки коли пройшов рік на перевірку ВІРНОСТІ МАРОДЕРНІ чи може він все на них скоро викладе? А його оте "все було конституційно" по закону з НАБУ та САП - то гра спеца? Він скоро здасть ЄРМАКОМАРОДЕРАТ? Інакше як можна знищити павутиною тріаду рашки й служити її людям на Банковій? У мене в голові не вкладається. Й на Буданова у Татарова точно щось буде - він вже не чєлавєк Єрмака під вибори ... А Малюк вже ні чи да? Може оці два взяті СЬБУшники це початок?
23.08.2025 00:03 Відповісти
Оманські, щоденно і системно, виконують в Україні, вказівки бесєди з московії!!!
Куратори ретельно працюють з перевертнями в Урядовому кварталі!!
Дії держсекретарів з 2019 року, з КМУ та ЦОВВ, цьому просте підтвердження!
Бондаренко, може це засвідчити, поки, як добровільно зізнавшийся!!
А СБУ, заклопотані, виконанням вказівок цих перевертнів, з Урядового кварталу!!
23.08.2025 00:53 Відповісти
Империя наносит ответный удар))
23.08.2025 00:01 Відповісти
Малюк, де відстріляних два пістолетних магазіни на прохідній СБУ ?
де море крові та гора трупів НАБУшників ?

за базар треба відповідати !!!
23.08.2025 00:09 Відповісти
Конфлікт між правоохоронними органами - на користь, чистішими будуть владні "конюшні".
22.08.2025 23:46 Відповісти
100%
22.08.2025 23:50 Відповісти
Конкуренція творить дива не тільки в економічній сфері. Усі слідкують за усіма, усі бояться усіх. Головне, щоб не сталося - усі перебувають у змові з усіма.
23.08.2025 00:03 Відповісти
де гвардійці кардинала, а де мушкетери короля ?
хто наші, а хто німці ?

а так кіно да, занятноє
23.08.2025 00:11 Відповісти
" ваші" на " завалінкє" на вологодчині сидять.
23.08.2025 00:34 Відповісти
Це не конфлікт " між правоохоронними", це конфліут між Зеленьським, Єрмаком і Татаровим і НАБУ і САП. Тому що ні СБУ, ні МВС, ні Прокуратура, ні ДБР не є самостійними відомствами. Це виконавці рішень ОПи.
23.08.2025 00:33 Відповісти
Справедливе ствердження. Але зараз не зовсім на користь країні. Якісь з цих пі то рів можуть запросити допомоги у нашого ворога взамін на інфу. Як на мене, то було б ліпше щоб вони їли один одного вже після війни.
23.08.2025 00:43 Відповісти
Я так розумію, що це відповідь НАБУ СБУ. Цікаво.
22.08.2025 23:46 Відповісти
ні , не з цими ОПУмародерами цей час настане !!! вивірити в ТАТАРОВА -ЄРМАКА- так у них же вся влада й вплив навіть на ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧОГО
23.08.2025 00:18 Відповісти
був свідком схожих розбірок між СБУ та прикордонниками, тоді ділили завоз цигарок з Тірасполя і наркоти через порт. перемогла дружба керівників, зараз буде те саме.
22.08.2025 23:54 Відповісти
Усе це, звісно, жахливо. Залишається сподіватися на поступову еволюцію усіх зазначених органів та інших державних структур під пильним контролем ЄС.
23.08.2025 00:00 Відповісти
МАРОДЕРНЯ знає -для ЄС необхідна тУКРАЇНА її воїни - тому НЕНАЧАСІ настало вже й для ЄС... Байден мовчав, по неначаносму , українці мовчали, тепер черга ЄС, а МАРОДЕРНЯ користується
23.08.2025 00:16 Відповісти
сбу проти набу,
набу проти сбу,
буба проти пороха,
дбр проти всіх і самого себе,
люся з гранотометом за шторою в закритому приміщєнні,
з якогого апріорі не можна стріляти, якщо ти не ідіот і ні камікадзе.
18-22 можна буде за кордон, а скільки утоплих в Тисі було в цьому віці?
так їм можна було за кордон чи ні?
от саме за це і люблю цензор - підсвітлює забуте...
23.08.2025 00:04 Відповісти
Ще якщо виявиться, що продавали дермаку чи його підлеглим.... ой, що то буде...
23.08.2025 01:21 Відповісти
а здав їх сам Малюк ... ОТО !!! татаров -тихий непомітний непублічний , пошті як Подоляк сьогодні веде... Браво ОПУ - скоро ще й воїнами себе поповните, воїнами невидимого фронту КРЕМЛЯ? УЯника були явно Кремлівсі в СБУ в МО а туууут таке витворяєте!!!
23.08.2025 01:35 Відповісти
 
 