НАБУ провело обшуки у двох офіцерів СБУ, яких підозрюють у продажі за 4,2 млн грн службової інформації, - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України вчора проводило обшуки у двох співробітників СБУ, яких підозрюють в отриманні хабаря за надання службової інформації.

Про це повідомляє ZN.ua із посиланням на постанову Вищого антикорупційного суду, інформує Цензор.НЕТ.

Постанова суду була видана ще 13 серпня і в ній йдеться про те, що "досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2024-25 рр. Сухорада І. О., перебуваючи на посаді заступника начальника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ, та начальник відділу у складі того ж управління та департаменту Дудар П.С., могли отримувати неправомірну вигоду еквівалентну 4 224 53,26 грн. від Якимця Б.Я. за вчинення дій з використанням влади та службового становища, а саме за надання службової інформації, зокрема про оперативну обстановку в сфері енергетики на території України, а також про розслідування кримінальних проваджень правоохоронними органами України".

Зазначається, що приводом для цього стала інформація з телефону Богдана Якимця, який детективи в лютому вилучили під час обшуку в приміщеннях бізнес-центру IQ, орендованих Богданом Якимцем. Підприємець Богдан Якимець вважається важливою особою в контексті розв'язання проблем, які виникають у великого бізнесу та окремих чиновників і політиків з правоохоронними органами.

Якимець був "неформальним помічником" колишнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, але зараз, за словами джерела, Якимець з дозволу Банкової є контактною особою між бізнесменом Ігорем Коломойським і керівництвом СБУ. За інформацією ZN.UA, саме Якимець свого часу приводив бізнесмена Геннадія Боголюбова на бесіду з керівництвом СБУ.

У телефоні Якимця, за словами джерела, було його листування з Дударем і Сухарадою, які мають доступ до справи Ігоря Коломойського щодо ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта". У справі також фігурує партнер Ігоря Коломойського – Геннадій Боголюбов, який з паспортом іншої людини незаконно покинув межі України. Як відомо, глава СБУ Василь Малюк і генеральний прокурор Руслан Кравченко на відомому брифінгу звинуватили детективів НАБУ в сприянні Боголюбову втечі з України.

За інформацією джерел, Дудар і Сухорада відсторонені від своїх посад і перебувають у розпорядженні СБУ.

Важливо також розуміти, що в контексті останніх подій, пов'язаних з арештом і утриманням під вартою двох детективів НАБУ, звинувачених СБУ в державній зраді, один з них — Руслан Магомедрасулов, який розслідував справу Богдана Якимця. За заявою детектива, в результаті СБУ отримала доступ до всіх справ, які він розслідував. А значить і до справи, по якій проходить Богдан Якимець.

