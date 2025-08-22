НАБУ провело обшуки у двох офіцерів СБУ, яких підозрюють у продажі за 4,2 млн грн службової інформації, - ЗМІ
Національне антикорупційне бюро України вчора проводило обшуки у двох співробітників СБУ, яких підозрюють в отриманні хабаря за надання службової інформації.
Про це повідомляє ZN.ua із посиланням на постанову Вищого антикорупційного суду, інформує Цензор.НЕТ.
Постанова суду була видана ще 13 серпня і в ній йдеться про те, що "досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2024-25 рр. Сухорада І. О., перебуваючи на посаді заступника начальника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ, та начальник відділу у складі того ж управління та департаменту Дудар П.С., могли отримувати неправомірну вигоду еквівалентну 4 224 53,26 грн. від Якимця Б.Я. за вчинення дій з використанням влади та службового становища, а саме за надання службової інформації, зокрема про оперативну обстановку в сфері енергетики на території України, а також про розслідування кримінальних проваджень правоохоронними органами України".
Зазначається, що приводом для цього стала інформація з телефону Богдана Якимця, який детективи в лютому вилучили під час обшуку в приміщеннях бізнес-центру IQ, орендованих Богданом Якимцем. Підприємець Богдан Якимець вважається важливою особою в контексті розв'язання проблем, які виникають у великого бізнесу та окремих чиновників і політиків з правоохоронними органами.
Якимець був "неформальним помічником" колишнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, але зараз, за словами джерела, Якимець з дозволу Банкової є контактною особою між бізнесменом Ігорем Коломойським і керівництвом СБУ. За інформацією ZN.UA, саме Якимець свого часу приводив бізнесмена Геннадія Боголюбова на бесіду з керівництвом СБУ.
У телефоні Якимця, за словами джерела, було його листування з Дударем і Сухарадою, які мають доступ до справи Ігоря Коломойського щодо ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта". У справі також фігурує партнер Ігоря Коломойського – Геннадій Боголюбов, який з паспортом іншої людини незаконно покинув межі України. Як відомо, глава СБУ Василь Малюк і генеральний прокурор Руслан Кравченко на відомому брифінгу звинуватили детективів НАБУ в сприянні Боголюбову втечі з України.
За інформацією джерел, Дудар і Сухорада відсторонені від своїх посад і перебувають у розпорядженні СБУ.
Важливо також розуміти, що в контексті останніх подій, пов'язаних з арештом і утриманням під вартою двох детективів НАБУ, звинувачених СБУ в державній зраді, один з них — Руслан Магомедрасулов, який розслідував справу Богдана Якимця. За заявою детектива, в результаті СБУ отримала доступ до всіх справ, які він розслідував. А значить і до справи, по якій проходить Богдан Якимець.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Система зараз працює НА САМОПІАР !КРАПКА!
Якщо падельнік Деркача Котін пркравшись просто пішов у відставку ...
Історія однієї зради -12 друзів Деркача
Навесні 2020 року в НАЕК "Енергоатом" була призначена нова команда (в особі Галущенка, Котіна, Хартмута, Бояринцева), яку пов'язують з опальним екс-депутатом Андрієм Деркачем. Рік тому https://politerno.com.ua/2021/04/28/hto-takyj-german-galushhenko-yakyj-mozhe-ocholyty-minenergo/ фронтмен цієї команди Герман Галущенко пішов на підвищення та був https://politerno.com.ua/2021/04/29/pershym-postijnym-ministrom-energetyky-uryadu-shmygalya-rada-pryznachyla-galushhenka/ призначений міністром енергетики України.
Практично весь цей час робота атомно-промислового комплексу України супроводжувалась постійними скандалами: саботаж добудови сховища відпрацьованого ядерного палива, махінації на ринку електроенергії, підтверджені аудиторами багатомільйонні збитки, фактичне банкрутство компанії "Східний ГЗК", скандали із закупівлею із Росії запчастин тощо.
ЦЕ МАЛА ЧАСТИНА статті, головне- СБУ ВИПУСТИЛО Декркача ? СБУ проступило усіх цихйого друзів ( друзів КРЕМЛЯ ) навколо ЕНЕРГОАТОМУ + здану вороговіЗАЕС, Це вже було СБУ МАЛЮКА ... доречі. Малюк став займати посаду вже невиконуючим обовʼязки"язки тільки коли пройшов рік на перевірку ВІРНОСТІ МАРОДЕРНІ чи може він все на них скоро викладе? А його оте "все було конституційно" по закону з НАБУ та САП - то гра спеца? Він скоро здасть ЄРМАКОМАРОДЕРАТ? Інакше як можна знищити павутиною тріаду рашки й служити її людям на Банковій? У мене в голові не вкладається. Й на Буданова у Татарова точно щось буде - він вже не чєлавєк Єрмака під вибори ... А Малюк вже ні чи да? Може оці два взяті СЬБУшники це початок?
Куратори ретельно працюють з перевертнями в Урядовому кварталі!!
Дії держсекретарів з 2019 року, з КМУ та ЦОВВ, цьому просте підтвердження!
Бондаренко, може це засвідчити, поки, як добровільно зізнавшийся!!
А СБУ, заклопотані, виконанням вказівок цих перевертнів, з Урядового кварталу!!
де море крові та гора трупів НАБУшників ?
за базар треба відповідати !!!
хто наші, а хто німці ?
а так кіно да, занятноє
набу проти сбу,
буба проти пороха,
дбр проти всіх і самого себе,
люся з гранотометом за шторою в закритому приміщєнні,
з якогого апріорі не можна стріляти, якщо ти не ідіот і ні камікадзе.
18-22 можна буде за кордон, а скільки утоплих в Тисі було в цьому віці?
так їм можна було за кордон чи ні?
от саме за це і люблю цензор - підсвітлює забуте...