НАБУ провело обыски у двух офицеров СБУ, подозреваемых в продаже за 4,2 млн грн служебной информации, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины вчера проводило обыски у двух сотрудников СБУ, которых подозревают в получении взятки за предоставление служебной информации.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда, информирует Цензор.НЕТ.

Постановление суда было выдано еще 13 августа и в нем говорится о том, что "досудебным расследованием установлено, что в течение 2024-25 годов. А., находясь в должности заместителя начальника Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Департамента защиты национальной государственности СБУ, и начальник отдела в составе того же управления и департамента Дударь П.С., могли получать неправомерную выгоду эквивалентную 4 224 53,26 грн. от Якимца Б.Я. за совершение действий с использованием власти и служебного положения, а именно - за предоставление служебной информации, в частности, об оперативной обстановке в сфере энергетики на территории Украины

Отмечается, что поводом для этого стала информация с телефона Богдана Якимца, который детективы в феврале изъяли во время обыска в помещениях бизнес-центра IQ, арендованных Богданом Якимцом. Предприниматель Богдан Якимец считается важным лицом в контексте решения проблем, которые возникают у крупного бизнеса и отдельных чиновников и политиков с правоохранительными органами.

Якимец был "неформальным помощником" бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, но сейчас, по словам источника, Якимец с разрешения Банковой является контактным лицом между бизнесменом Игорем Коломойским и руководством СБУ. По информации ZN.UA, именно Якимец в свое время приводил бизнесмена Геннадия Боголюбова на беседу с руководством СБУ.

В телефоне Якимца, по словам источника, была его переписка с Дударем и Сухарадой, которые имеют доступ к делу Игоря Коломойского по ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". В деле также фигурирует партнер Игоря Коломойского - Геннадий Боголюбов, который с паспортом другого человека незаконно покинул пределы Украины. Как известно, глава СБУ Василий Малюк и генеральный прокурор Руслан Кравченко на известном брифинге обвинили детективов НАБУ в содействии Боголюбову бегству из Украины.

По информации источников, Дударь и Сухорада отстранены от своих должностей и находятся в распоряжении СБУ.

Важно также понимать, что в контексте последних событий, связанных с арестом и содержанием под стражей двух детективов НАБУ, обвиненных СБУ в государственной измене, один из них - Руслан Магомедрасулов, который расследовал дело Богдана Якимца. По заявлению детектива, в результате СБУ получила доступ ко всем делам, которые он расследовал. А, значит, и к делу, по которому проходит Богдан Якимец.

