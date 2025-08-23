РУС
НАБУ провело обыски у двух офицеров СБУ, подозреваемых в продаже за 4,2 млн грн служебной информации, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины вчера проводило обыски у двух сотрудников СБУ, которых подозревают в получении взятки за предоставление служебной информации.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда, информирует Цензор.НЕТ.

Постановление суда было выдано еще 13 августа и в нем говорится о том, что "досудебным расследованием установлено, что в течение 2024-25 годов. А., находясь в должности заместителя начальника Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Департамента защиты национальной государственности СБУ, и начальник отдела в составе того же управления и департамента Дударь П.С., могли получать неправомерную выгоду эквивалентную 4 224 53,26 грн. от Якимца Б.Я. за совершение действий с использованием власти и служебного положения, а именно - за предоставление служебной информации, в частности, об оперативной обстановке в сфере энергетики на территории Украины

Отмечается, что поводом для этого стала информация с телефона Богдана Якимца, который детективы в феврале изъяли во время обыска в помещениях бизнес-центра IQ, арендованных Богданом Якимцом. Предприниматель Богдан Якимец считается важным лицом в контексте решения проблем, которые возникают у крупного бизнеса и отдельных чиновников и политиков с правоохранительными органами.

Якимец был "неформальным помощником" бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, но сейчас, по словам источника, Якимец с разрешения Банковой является контактным лицом между бизнесменом Игорем Коломойским и руководством СБУ. По информации ZN.UA, именно Якимец в свое время приводил бизнесмена Геннадия Боголюбова на беседу с руководством СБУ.

Читайте также: Детектив НАБУ Магамедрасулов об обыске СБУ: Были многочисленные побои, из другой квартиры исчезли деньги

В телефоне Якимца, по словам источника, была его переписка с Дударем и Сухарадой, которые имеют доступ к делу Игоря Коломойского по ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". В деле также фигурирует партнер Игоря Коломойского - Геннадий Боголюбов, который с паспортом другого человека незаконно покинул пределы Украины. Как известно, глава СБУ Василий Малюк и генеральный прокурор Руслан Кравченко на известном брифинге обвинили детективов НАБУ в содействии Боголюбову бегству из Украины.

По информации источников, Дударь и Сухорада отстранены от своих должностей и находятся в распоряжении СБУ.

Важно также понимать, что в контексте последних событий, связанных с арестом и содержанием под стражей двух детективов НАБУ, обвиненных СБУ в государственной измене, один из них - Руслан Магомедрасулов, который расследовал дело Богдана Якимца. По заявлению детектива, в результате СБУ получила доступ ко всем делам, которые он расследовал. А, значит, и к делу, по которому проходит Богдан Якимец.

Читайте также: Дело детектива НАБУ Магамедрасулова: СБУ обнародовала новые материалы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

НАБУ Боголюбов Геннадий Коломойский Игорь обыск СБУ
Топ комментарии
+8
Конфлікт між правоохоронними органами - на користь, чистішими будуть владні "конюшні".
22.08.2025 23:46
+7
вірите? А мені здається СБУ здало тих , кого самі пасли , ну щоб рука руку ... Ну тіпа молодь пабєділа своїм мітингом!!! Справедлівасть вас ватаржєствовала й НАБУ стало незалежним

Система зараз працює НА САМОПІАР !КРАПКА!
Якщо падельнік Деркача Котін пркравшись просто пішов у відставку ...
22.08.2025 23:52
+7
був свідком схожих розбірок між СБУ та прикордонниками, тоді ділили завоз цигарок з Тірасполя і наркоти через порт. перемогла дружба керівників, зараз буде те саме.
22.08.2025 23:54
Нарешті НАБУ почало діяти. Тиск ЄС спрацював.
22.08.2025 23:45
22.08.2025 23:52
https://politerno.com.ua/papers/istoriya-odniyeyi-zrady-dvanadtsyat-druziv-derkacha/

Історія однієї зради -12 друзів Деркача
22.08.2025 23:55
Історія однієї зради: дванадцять друзів Деркача26 Липня, 20222853 Переглядів https://politerno.com.ua/papers/istoriya-odniyeyi-zrady-dvanadtsyat-druziv-derkacha/#respond 0



Навесні 2020 року в НАЕК "Енергоатом" була призначена нова команда (в особі Галущенка, Котіна, Хартмута, Бояринцева), яку пов'язують з опальним екс-депутатом Андрієм Деркачем. Рік тому https://politerno.com.ua/2021/04/28/hto-takyj-german-galushhenko-yakyj-mozhe-ocholyty-minenergo/ фронтмен цієї команди Герман Галущенко пішов на підвищення та був https://politerno.com.ua/2021/04/29/pershym-postijnym-ministrom-energetyky-uryadu-shmygalya-rada-pryznachyla-galushhenka/ призначений міністром енергетики України.

Практично весь цей час робота атомно-промислового комплексу України супроводжувалась постійними скандалами: саботаж добудови сховища відпрацьованого ядерного палива, махінації на ринку електроенергії, підтверджені аудиторами багатомільйонні збитки, фактичне банкрутство компанії "Східний ГЗК", скандали із закупівлею із Росії запчастин тощо.

ЦЕ МАЛА ЧАСТИНА статті, головне- СБУ ВИПУСТИЛО Декркача ? СБУ проступило усіх цихйого друзів ( друзів КРЕМЛЯ ) навколо ЕНЕРГОАТОМУ + здану вороговіЗАЕС, Це вже було СБУ МАЛЮКА ... доречі. Малюк став займати посаду вже невиконуючим обовʼязки"язки тільки коли пройшов рік на перевірку ВІРНОСТІ МАРОДЕРНІ чи може він все на них скоро викладе? А його оте "все було конституційно" по закону з НАБУ та САП - то гра спеца? Він скоро здасть ЄРМАКОМАРОДЕРАТ? Інакше як можна знищити павутиною тріаду рашки й служити її людям на Банковій? У мене в голові не вкладається. Й на Буданова у Татарова точно щось буде - він вже не чєлавєк Єрмака під вибори ... А Малюк вже ні чи да? Може оці два взяті СЬБУшники це початок?
23.08.2025 00:03
Оманські, щоденно і системно, виконують в Україні, вказівки бесєди з московії!!!
Куратори ретельно працюють з перевертнями в Урядовому кварталі!!
Дії держсекретарів з 2019 року, з КМУ та ЦОВВ, цьому просте підтвердження!
Бондаренко, може це засвідчити, поки, як добровільно зізнавшийся!!
А СБУ, заклопотані, виконанням вказівок цих перевертнів, з Урядового кварталу!!
23.08.2025 00:53
Империя наносит ответный удар))
23.08.2025 00:01
Малюк, де відстріляних два пістолетних магазіни на прохідній СБУ ?
де море крові та гора трупів НАБУшників ?

за базар треба відповідати !!!
23.08.2025 00:09
22.08.2025 23:46
100%
22.08.2025 23:50
Конкуренція творить дива не тільки в економічній сфері. Усі слідкують за усіма, усі бояться усіх. Головне, щоб не сталося - усі перебувають у змові з усіма.
23.08.2025 00:03
де гвардійці кардинала, а де мушкетери короля ?
хто наші, а хто німці ?

а так кіно да, занятноє
23.08.2025 00:11
" ваші" на " завалінкє" на вологодчині сидять.
показать весь комментарий
хто наші, а хто німці руZZкі ?
показать весь комментарий
Це не конфлікт " між правоохоронними", це конфліут між Зеленьським, Єрмаком і Татаровим і НАБУ і САП. Тому що ні СБУ, ні МВС, ні Прокуратура, ні ДБР не є самостійними відомствами. Це виконавці рішень ОПи.
23.08.2025 00:33
може настав час зробити з сбу НАРОДНУ службу а не захист ************???
показать весь комментарий
Найнароднішою службою була ВЧК - ОГПУ...
показать весь комментарий
Справедливе ствердження. Але зараз не зовсім на користь країні. Якісь з цих пі то рів можуть запросити допомоги у нашого ворога взамін на інфу. Як на мене, то було б ліпше щоб вони їли один одного вже після війни.
23.08.2025 00:43
Я так розумію, що це відповідь НАБУ СБУ. Цікаво.
показать весь комментарий
ні , не з цими ОПУмародерами цей час настане !!! вивірити в ТАТАРОВА -ЄРМАКА- так у них же вся влада й вплив навіть на ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧОГО
показать весь комментарий
був свідком схожих розбірок між СБУ та прикордонниками, тоді ділили завоз цигарок з Тірасполя і наркоти через порт. перемогла дружба керівників, зараз буде те саме.
22.08.2025 23:54
Усе це, звісно, жахливо. Залишається сподіватися на поступову еволюцію усіх зазначених органів та інших державних структур під пильним контролем ЄС.
показать весь комментарий
МАРОДЕРНЯ знає -для ЄС необхідна тУКРАЇНА її воїни - тому НЕНАЧАСІ настало вже й для ЄС... Байден мовчав, по неначаносму , українці мовчали, тепер черга ЄС, а МАРОДЕРНЯ користується
показать весь комментарий
сбу проти набу,
набу проти сбу,
буба проти пороха,
дбр проти всіх і самого себе,
люся з гранотометом за шторою в закритому приміщєнні,
з якогого апріорі не можна стріляти, якщо ти не ідіот і ні камікадзе.
18-22 можна буде за кордон, а скільки утоплих в Тисі було в цьому віці?
так їм можна було за кордон чи ні?
от саме за це і люблю цензор - підсвітлює забуте...
23.08.2025 00:04
краще подивись на трумпа
це представник американців у світі
деменційний дегенерат та падло
показать весь комментарий
Ще якщо виявиться, що продавали дермаку чи його підлеглим.... ой, що то буде...
показать весь комментарий
а здав їх сам Малюк ... ОТО !!! татаров -тихий непомітний непублічний , пошті як Подоляк сьогодні веде... Браво ОПУ - скоро ще й воїнами себе поповните, воїнами невидимого фронту КРЕМЛЯ? УЯника були явно Кремлівсі в СБУ в МО а туууут таке витворяєте!!!
показать весь комментарий
Ни вверх не глядя, ни вперёд,

сижу с друзьями-разгильдяями,

и наплевать нам, чья берёт

в борьбе мерзавцев с негодяями.

И. Губерман
23.08.2025 02:10
до речі, Холодницький (як віце-президент Української асоціації футболу до травня 2024р.) і Коломойський сильно пов'язані один з одним і через колишнього Президента УАФ колишнього нардепа Павелка. Хтось таки сильно "пролобіював" слідство і розгляд справи Павелка в суді з його системним рокраданням на чолі організованої групи розкрадачів в УАФ, що в травні минулого року випустили з СІЗО (по другій справі, по першій там просидів день, звільнився під заставу) і випустили за кордон...
23.08.2025 02:18 Ответить
а де фотка з жабою та гадюкою?
ліньки шукати
23.08.2025 07:29
Диво дивне! Навіть прізвища!! в публікації появилися! Отож "отмашка" яка потужна надійшла....Так ми можемо і до демократії дійти....звісно жарт,а то зараз почнеться ор....
показать весь комментарий
Чудово. Ще б перевірили генерала СБУ Вітюка та "бізнес" його дружини. Цікаво ж, як на рівному місці люди відкривають ФОП і починають заробляти по 1 000 000 грн на місяць.
показать весь комментарий
