НАБУ провело обыски у двух офицеров СБУ, подозреваемых в продаже за 4,2 млн грн служебной информации, - СМИ
Национальное антикоррупционное бюро Украины вчера проводило обыски у двух сотрудников СБУ, которых подозревают в получении взятки за предоставление служебной информации.
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда, информирует Цензор.НЕТ.
Постановление суда было выдано еще 13 августа и в нем говорится о том, что "досудебным расследованием установлено, что в течение 2024-25 годов. А., находясь в должности заместителя начальника Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Департамента защиты национальной государственности СБУ, и начальник отдела в составе того же управления и департамента Дударь П.С., могли получать неправомерную выгоду эквивалентную 4 224 53,26 грн. от Якимца Б.Я. за совершение действий с использованием власти и служебного положения, а именно - за предоставление служебной информации, в частности, об оперативной обстановке в сфере энергетики на территории Украины
Отмечается, что поводом для этого стала информация с телефона Богдана Якимца, который детективы в феврале изъяли во время обыска в помещениях бизнес-центра IQ, арендованных Богданом Якимцом. Предприниматель Богдан Якимец считается важным лицом в контексте решения проблем, которые возникают у крупного бизнеса и отдельных чиновников и политиков с правоохранительными органами.
Якимец был "неформальным помощником" бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, но сейчас, по словам источника, Якимец с разрешения Банковой является контактным лицом между бизнесменом Игорем Коломойским и руководством СБУ. По информации ZN.UA, именно Якимец в свое время приводил бизнесмена Геннадия Боголюбова на беседу с руководством СБУ.
В телефоне Якимца, по словам источника, была его переписка с Дударем и Сухарадой, которые имеют доступ к делу Игоря Коломойского по ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". В деле также фигурирует партнер Игоря Коломойского - Геннадий Боголюбов, который с паспортом другого человека незаконно покинул пределы Украины. Как известно, глава СБУ Василий Малюк и генеральный прокурор Руслан Кравченко на известном брифинге обвинили детективов НАБУ в содействии Боголюбову бегству из Украины.
По информации источников, Дударь и Сухорада отстранены от своих должностей и находятся в распоряжении СБУ.
Важно также понимать, что в контексте последних событий, связанных с арестом и содержанием под стражей двух детективов НАБУ, обвиненных СБУ в государственной измене, один из них - Руслан Магомедрасулов, который расследовал дело Богдана Якимца. По заявлению детектива, в результате СБУ получила доступ ко всем делам, которые он расследовал. А, значит, и к делу, по которому проходит Богдан Якимец.
Система зараз працює НА САМОПІАР !КРАПКА!
Якщо падельнік Деркача Котін пркравшись просто пішов у відставку ...
Історія однієї зради -12 друзів Деркача
Навесні 2020 року в НАЕК "Енергоатом" була призначена нова команда (в особі Галущенка, Котіна, Хартмута, Бояринцева), яку пов'язують з опальним екс-депутатом Андрієм Деркачем. Рік тому https://politerno.com.ua/2021/04/28/hto-takyj-german-galushhenko-yakyj-mozhe-ocholyty-minenergo/ фронтмен цієї команди Герман Галущенко пішов на підвищення та був https://politerno.com.ua/2021/04/29/pershym-postijnym-ministrom-energetyky-uryadu-shmygalya-rada-pryznachyla-galushhenka/ призначений міністром енергетики України.
Практично весь цей час робота атомно-промислового комплексу України супроводжувалась постійними скандалами: саботаж добудови сховища відпрацьованого ядерного палива, махінації на ринку електроенергії, підтверджені аудиторами багатомільйонні збитки, фактичне банкрутство компанії "Східний ГЗК", скандали із закупівлею із Росії запчастин тощо.
ЦЕ МАЛА ЧАСТИНА статті, головне- СБУ ВИПУСТИЛО Декркача ? СБУ проступило усіх цихйого друзів ( друзів КРЕМЛЯ ) навколо ЕНЕРГОАТОМУ + здану вороговіЗАЕС, Це вже було СБУ МАЛЮКА ... доречі. Малюк став займати посаду вже невиконуючим обовʼязки"язки тільки коли пройшов рік на перевірку ВІРНОСТІ МАРОДЕРНІ чи може він все на них скоро викладе? А його оте "все було конституційно" по закону з НАБУ та САП - то гра спеца? Він скоро здасть ЄРМАКОМАРОДЕРАТ? Інакше як можна знищити павутиною тріаду рашки й служити її людям на Банковій? У мене в голові не вкладається. Й на Буданова у Татарова точно щось буде - він вже не чєлавєк Єрмака під вибори ... А Малюк вже ні чи да? Може оці два взяті СЬБУшники це початок?
Куратори ретельно працюють з перевертнями в Урядовому кварталі!!
Дії держсекретарів з 2019 року, з КМУ та ЦОВВ, цьому просте підтвердження!
Бондаренко, може це засвідчити, поки, як добровільно зізнавшийся!!
А СБУ, заклопотані, виконанням вказівок цих перевертнів, з Урядового кварталу!!
де море крові та гора трупів НАБУшників ?
за базар треба відповідати !!!
хто наші, а хто німці ?
а так кіно да, занятноє
німціруZZкі ?
набу проти сбу,
буба проти пороха,
дбр проти всіх і самого себе,
люся з гранотометом за шторою в закритому приміщєнні,
з якогого апріорі не можна стріляти, якщо ти не ідіот і ні камікадзе.
18-22 можна буде за кордон, а скільки утоплих в Тисі було в цьому віці?
так їм можна було за кордон чи ні?
от саме за це і люблю цензор - підсвітлює забуте...
це представник американців у світі
деменційний дегенерат та падло
сижу с друзьями-разгильдяями,
и наплевать нам, чья берёт
в борьбе мерзавцев с негодяями.
И. Губерман
