Лишение Труханова гражданства: СБУ показала действительные российские документы мэра Одессы. ФОТОрепортаж

Служба безопасности подтвердила, что мэра Одессы Геннадия Труханова лишили гражданства Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как установила СБУ, по состоянию на сейчас действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действительный загранпаспорт страны-агрессора. Копии соответствующих документов есть в распоряжении украинской спецслужбы.

Так, согласно имеющимся данным, 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей, Геннадий Леонидович Труханов получил загранпаспорт РФ. Он выдан сроком на 10 лет и сейчас является действующим документом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Труханов прокомментировал прекращение гражданства: Буду подавать в суд. ВИДЕО

Что касается внутреннего паспорта РФ, то по имеющейся информации, в 2017 году представители Труханова обратились с заявлением в российские уполномоченные органы и в итоге суд в Московской области отменил действие его внутреннего паспорта. Но в дополнительных пояснениях сообщается, что отмена или отказ лица от такого документа "не влечет за собой лишение гражданства РФ, приобретенного лицом на законном основании".

Таким образом Геннадий Труханов до сих пор остается гражданином страны-агрессора. Он также имеет идентификационный код, который отображается в базе данных "федеральной налоговой службы РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский лишил гражданства Украины Труханова, Царева и Полунина, - СМИ

Ранее глава государства заявил, что руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства.

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

гражданство (1338) паспорт (1186) СБУ (20515) Труханов Геннадий (328)
+5
Шо ж він 12 р комедію ломав? і СБУ мовчало в ганчірочку
14.10.2025 18:21 Ответить
+5
А десь приблизно в 16-17-му роках та ж сама СБУ стверджувала, що немає доказів російського громадянства Трухи!
Так коли СБУ звізділа, і яке покарання понесуть ці звіздуни?
14.10.2025 18:24 Ответить
+3
На обмін!
14.10.2025 18:20 Ответить
На обмін!
14.10.2025 18:20 Ответить
СБУ брехати не може, там працюють кристально чесні працівники і 100 відсоткові патріоти.. Віримо
14.10.2025 18:41 Ответить
14.10.2025 18:46 Ответить
Ну по такому уже не выехать. Меньше полугода до окончания срока. Но получается что Труха таки 3,14здун
14.10.2025 18:20 Ответить
14.10.2025 18:23 Ответить
Так він жеж казав шо сбу перевіряло на наявність такого пачпорту та нічого не знайшла. А тут - раз і на матрац. Хто ж раніше з сбу збрехав.
14.10.2025 18:38 Ответить
трухановфь приплив ...тепер треба відчалюлювати ...
14.10.2025 18:21 Ответить
Шо ж він 12 р комедію ломав? і СБУ мовчало в ганчірочку
14.10.2025 18:21 Ответить
Мовчало, тому що мінімум 12 років СБУ було підрозділом ВСБ рф.
14.10.2025 18:29 Ответить
ФСБ
14.10.2025 18:48 Ответить
Вова ********* повинен об'явити догану ВасіДвамагазина за приховування інформації про Труханова.
14.10.2025 18:35 Ответить
акуєть. а скільки ще таких кротів є?
14.10.2025 18:21 Ответить
99,999% всіх чинуш та мажорів,0,01% це новоприйняті там не тільки лаптєстан,,а вся мапа світу,такі вони заброньовані українскі ,,,патриотикивишиватники,,,
14.10.2025 18:42 Ответить
А десь приблизно в 16-17-му роках та ж сама СБУ стверджувала, що немає доказів російського громадянства Трухи!
Так коли СБУ звізділа, і яке покарання понесуть ці звіздуни?
14.10.2025 18:24 Ответить
"...https://www.pravda.com.ua/news/2016/04/07/7104782/ Правоохоронці опитали Геннадія Труханова і він сказав, що не має російського паспорта...

"Проведено бесіди з десятками активістів, які у ЗМІ та соціальних мережах поширювали відповідну інформацію. На жаль, вони лише повторювали раніше поширену інформацію та надали ксерокопії документів, які важко розцінювати як докази, хоча навіть їх долучено до матеріалів перевірки", - повідомили в СБУ."
14.10.2025 18:33 Ответить
легше отримати відповіть,коли казали правду...
14.10.2025 18:43 Ответить
Так коли СБУ звізділа, і яке покарання понесуть ці звіздуни?-ніякого,бо у нас вісутня люба відповідальність для тих хто в системі....
14.10.2025 18:46 Ответить
Позбавлення громадянства Труханова, як на мене, то справедливе (може у одеситів інша думка), а от чи законне таке позбавлення без рішення суду? 🤔
14.10.2025 18:27 Ответить
Зеленский силен.
14.10.2025 18:34 Ответить
кацап керує укранським містом,це пдц. а Харків?
14.10.2025 18:36 Ответить
не помилюся як скажу у всіх,,легко перевірити по їх відпусках,,які країни для них рідні для відпочинку там же і нерухомість....
14.10.2025 18:49 Ответить
12 лет войны и всё это время мэром одного из самых крупных городов Украины находицца человек с прорасиським паспортом. Как такое вообще может быть?? И кстати главой Одессы терехов был ещё при президенстве Порошенко, нашего Петра Великого. Это всем хейтерам Зеленского на заметку.
14.10.2025 18:37 Ответить
Так розумію, що зеленим на "майбутніх" виборах нічого не світить в Одесі, тож "згадали" про паспорт.
14.10.2025 18:40 Ответить
Зелёное шапито нон-стоп(((
14.10.2025 18:43 Ответить
КАЦАПЫ ВЗЯЛИ И ДАЛИ ОТВЕТ СБУ БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА

ЗАВТРА БУДЕТ ДОКУМЕНТ ЧТО ЗЕЛЯ С ТРУХАНОВЫМ ПОЛУЧАЛИ КСИВЫ В ОДИН ДЕНЬ

СБУ РУЛИТ ИИ
14.10.2025 18:49 Ответить
Бувший СБУшник Дніпра, а до нинішнього голова ОВА ДНІПРА переводиться до Одеси на мерство
справка - Єрмак являє собою голову Конгресу місцевих та регіональних влад а нині військових держадміністрацій ...ТОБТО ПРЯМА ЛЮДИНА ЄРМАКА ( бувший СБУшник) тепер переводиться в мери Одеси?

інформація з Дзекала Тижня
За словами президента, у нього для Лисака є нові завдання.

Президент України Володимир Зеленський https://t.me/V_Zelenskiy_official/16499?single натякнув на можливе звільнення Сергія Лисака з посади голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Зокрема, останні сьогодні був на особистій зустрічі із президентом та головою СБУ Василем Малюком.

«Обговорили ситуацію на Дніпровщині. Я подякував Сергію Лисаку, голові обласної військової адміністрації, за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання. Документи щодо цього - незабаром», - написав Зеленський у вівторок.

Одеське видання «https://t.me/OdessaDumskayaNet/102310 Думська» із посиланням на джерела пише, що Сергій Лисак стане головою https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-vidpoviv-na-zaklik-stvoriti-v-odesi-misku-vijskovu-administratsiju.html Одеської міської військової адміністрації, яку створять на фоні історії із позбавленням міського голови Геннадія Труханова громадянства України.
14.10.2025 18:57 Ответить
 
 