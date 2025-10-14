Лишение Труханова гражданства: СБУ показала действительные российские документы мэра Одессы. ФОТОрепортаж

Служба безопасности подтвердила, что мэра Одессы Геннадия Труханова лишили гражданства Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как установила СБУ, по состоянию на сейчас действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действительный загранпаспорт страны-агрессора. Копии соответствующих документов есть в распоряжении украинской спецслужбы.





Так, согласно имеющимся данным, 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей, Геннадий Леонидович Труханов получил загранпаспорт РФ. Он выдан сроком на 10 лет и сейчас является действующим документом.

Что касается внутреннего паспорта РФ, то по имеющейся информации, в 2017 году представители Труханова обратились с заявлением в российские уполномоченные органы и в итоге суд в Московской области отменил действие его внутреннего паспорта. Но в дополнительных пояснениях сообщается, что отмена или отказ лица от такого документа "не влечет за собой лишение гражданства РФ, приобретенного лицом на законном основании".

Таким образом Геннадий Труханов до сих пор остается гражданином страны-агрессора. Он также имеет идентификационный код, который отображается в базе данных "федеральной налоговой службы РФ".

Ранее глава государства заявил, что руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства.

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

