Лишение Труханова гражданства: СБУ показала действительные российские документы мэра Одессы. ФОТОрепортаж
Служба безопасности подтвердила, что мэра Одессы Геннадия Труханова лишили гражданства Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Как установила СБУ, по состоянию на сейчас действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действительный загранпаспорт страны-агрессора. Копии соответствующих документов есть в распоряжении украинской спецслужбы.
Так, согласно имеющимся данным, 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей, Геннадий Леонидович Труханов получил загранпаспорт РФ. Он выдан сроком на 10 лет и сейчас является действующим документом.
Что касается внутреннего паспорта РФ, то по имеющейся информации, в 2017 году представители Труханова обратились с заявлением в российские уполномоченные органы и в итоге суд в Московской области отменил действие его внутреннего паспорта. Но в дополнительных пояснениях сообщается, что отмена или отказ лица от такого документа "не влечет за собой лишение гражданства РФ, приобретенного лицом на законном основании".
Таким образом Геннадий Труханов до сих пор остается гражданином страны-агрессора. Он также имеет идентификационный код, который отображается в базе данных "федеральной налоговой службы РФ".
Ранее глава государства заявил, что руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства.
Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.
Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.
Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.
Так коли СБУ звізділа, і яке покарання понесуть ці звіздуни?
"Проведено бесіди з десятками активістів, які у ЗМІ та соціальних мережах поширювали відповідну інформацію. На жаль, вони лише повторювали раніше поширену інформацію та надали ксерокопії документів, які важко розцінювати як докази, хоча навіть їх долучено до матеріалів перевірки", - повідомили в СБУ."
ЗАВТРА БУДЕТ ДОКУМЕНТ ЧТО ЗЕЛЯ С ТРУХАНОВЫМ ПОЛУЧАЛИ КСИВЫ В ОДИН ДЕНЬ
СБУ РУЛИТ ИИ
справка - Єрмак являє собою голову Конгресу місцевих та регіональних влад а нині військових держадміністрацій ...ТОБТО ПРЯМА ЛЮДИНА ЄРМАКА ( бувший СБУшник) тепер переводиться в мери Одеси?
інформація з Дзекала Тижня
За словами президента, у нього для Лисака є нові завдання.
Президент України Володимир Зеленський https://t.me/V_Zelenskiy_official/16499?single натякнув на можливе звільнення Сергія Лисака з посади голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Зокрема, останні сьогодні був на особистій зустрічі із президентом та головою СБУ Василем Малюком.
«Обговорили ситуацію на Дніпровщині. Я подякував Сергію Лисаку, голові обласної військової адміністрації, за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання. Документи щодо цього - незабаром», - написав Зеленський у вівторок.
Одеське видання «https://t.me/OdessaDumskayaNet/102310 Думська» із посиланням на джерела пише, що Сергій Лисак стане головою https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-vidpoviv-na-zaklik-stvoriti-v-odesi-misku-vijskovu-administratsiju.html Одеської міської військової адміністрації, яку створять на фоні історії із позбавленням міського голови Геннадія Труханова громадянства України.