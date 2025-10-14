Труханов прокомментировал прекращение гражданства: Буду подавать в суд. ВИДЕО

Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал решение о лишении его гражданства Украины "фальсификацией".

Об этом он заявил в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

Труханов утверждает, что никогда не получал российских паспортов и не выезжал для этого за пределы Украины. По его словам, это подтверждают данные о пересечении границы в 2015-2016 годах. Также он сослался на проверки государственных органов в предыдущие годы.

Мэр Одессы заявил, что в "паспорте", на который ссылаются инициаторы решения, его фамилия указана с ошибками.

По словам Труханова, он планирует обратиться в суд:

К сожалению, получилось, как получилось. Поэтому я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека... Это край уже такого, знаете, произвола, которого не может быть.

Ранее глава государства заявил, что руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства.

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

Читайте: Зеленский лишил гражданства Украины Труханова, Царева и Полунина, - СМИ