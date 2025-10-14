УКР
Труханов прокоментував припинення громадянства: Позиватимусь до суду. ВIДЕО

Мер Одеси Геннадій Труханов назвав рішення про позбавлення його громадянства України "фальсифікацією".

Про це він заявив у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

Труханов стверджує, що ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України. За його словами, це підтверджують дані про перетин кордону у 2015–2016 роках. Також він послався на перевірки державних органів у попередні роки.

Мер Одеси заявив, що у "паспорті", на який посилаються ініціатори рішення, його прізвище зазначене з помилками.

За словами Труханова, він планує звернутися до суду:

На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини… Це край вже такого, знаєте, свавілля, якого не може бути.

Раніше глава держави заявив, що керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави.

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Читайте: Зеленський припинив громадянство України Труханову, Царьову та Полуніну, - ЗМІ

Топ коментарі
+5
ніхто не має права в України поширювати російську пропаганду
показати весь коментар
14.10.2025 17:06 Відповісти
+5
А якщо це кувирло має паспорт окупанта ,що тоді робити? Пробачити та зрозуміти???
Цей Труханов був і є прихильником російського миру та ще він громадянин рабсії 👎👎👎
показати весь коментар
14.10.2025 17:15 Відповісти
+3
Ніхто немає законного права лишати громадянсьва людину, що народилася в нашій країні.
показати весь коментар
14.10.2025 17:04 Відповісти
Ну фотку ж вибрали...
Як трампу
показати весь коментар
14.10.2025 17:00 Відповісти
Шо ПляТЬ теж волосся немає?!
показати весь коментар
14.10.2025 17:11 Відповісти
Голова горить
показати весь коментар
14.10.2025 17:18 Відповісти
Є ще така, можна ще й додати копію паспорта за 2003 і 2011 роки. А за інші роки не видавали, тут він не бреше.
показати весь коментар
14.10.2025 17:59 Відповісти
За словами президента, у нього для Лисака є нові завдання.

Президент України Володимир Зеленський https://t.me/V_Zelenskiy_official/16499?single натякнув на можливе звільнення Сергія Лисака з посади голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Зокрема, останні сьогодні був на особистій зустрічі із президентом та головою СБУ Василем Малюком.

«Обговорили ситуацію на Дніпровщині. Я подякував Сергію Лисаку, голові обласної військової адміністрації, за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання. Документи щодо цього - незабаром», - написав Зеленський у вівторок.

Одеське видання «https://t.me/OdessaDumskayaNet/102310 Думська» із посиланням на джерела пише, що Сергій Лисак стане головою https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-vidpoviv-na-zaklik-stvoriti-v-odesi-misku-vijskovu-administratsiju.html Одеської міської військової адміністрації, яку створять на фоні історії із позбавленням міського голови Геннадія Труханова громадянства України.
показати весь коментар
14.10.2025 18:06 Відповісти
Ніхто немає законного права лишати громадянсьва людину, що народилася в нашій країні.
показати весь коментар
14.10.2025 17:04 Відповісти
ніхто не має права в України поширювати російську пропаганду
показати весь коментар
14.10.2025 17:06 Відповісти
Труху треба за грати, є за що, було б бажання...але ж піар понад усе
показати весь коментар
14.10.2025 17:11 Відповісти
За пропаганду судити окремо, але як громадянина. Не можно в державі демонстративно творити треш беззаконня.
показати весь коментар
14.10.2025 17:17 Відповісти
А якщо це кувирло має паспорт окупанта ,що тоді робити? Пробачити та зрозуміти???
Цей Труханов був і є прихильником російського миру та ще він громадянин рабсії 👎👎👎
показати весь коментар
14.10.2025 17:15 Відповісти
Кім би він не був, творити беззаконня не можно.
показати весь коментар
14.10.2025 17:19 Відповісти
Навпаки, громадянство Труханова припинили законно і це чіткий сигнал для решти проросійської консерви
показати весь коментар
14.10.2025 17:31 Відповісти
Та невже? Вже додотримувалися законів. Усіх цих гнид потрібно було давити ще в 2014 році. Але ж завжди знаходилися "законники" ось такі як ти. Тому й досі вороги України почуваються досить спокійно в нашій країні,а багато з них ще й займає чималі посади.
показати весь коментар
14.10.2025 17:51 Відповісти
Басманого?!
показати весь коментар
14.10.2025 17:17 Відповісти
Ківаловського
показати весь коментар
14.10.2025 17:26 Відповісти
В як Труханова перевіряли, коли він подавав документи на мера?
показати весь коментар
14.10.2025 17:35 Відповісти
Кто проверял в 14 -м году, Якименко?

Олекса́ндр Григо́рович Яки́менко (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 22 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1964 1964, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B0 Кейла, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Естонська РСР) - проросійський політик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 екс-глава СБУ (https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013-https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014). Підозрюваний у державній зраді і злочинах проти людства під час подій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Євромайдану. Колаборант із Росією. Переховується в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії,
показати весь коментар
14.10.2025 17:55 Відповісти
"тварі бардак ми здєсь праєздом"(зєля)🤡
показати весь коментар
14.10.2025 17:39 Відповісти
хрюского посадили на бутилку)
показати весь коментар
14.10.2025 17:49 Відповісти
Отмена законопроекта 5655 о градостроительной реформе: В 2022 году петиция о наложении вето на этот законопроект собрала 42 тысячи подписей, но так и не получила ответа от президента, который решил его не подписывать и не ветировать. Это пример петиции, которая собрала подписи, но не получила официального ответа.
--- ПРИМЕР КОГДА НЕ ХОЧЕТСЯ ПОДПИСЫВАТЬ - ТОГДА СБОР ПОДПИСЕЙ НАРОДА ДО ЗАДНИЦЫ

ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ НЕ НАБРАТЬ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ , ЧЕЛОВЕКА УБЕРУТ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ , А ТАК РУКАМИ ПОДПИСАНТОВ ПРЕЗИДЕНТ СОВЕРШИЛ ,,ПРАВОСУДИЕ,,

https://www.chesno.org/en/post/5850/
показати весь коментар
14.10.2025 18:39 Відповісти
Давай подавай, в Басманний суд, можливо виграєш на 100 процентів.
показати весь коментар
14.10.2025 19:00 Відповісти
 
 