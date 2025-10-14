Труханов прокоментував припинення громадянства: Позиватимусь до суду. ВIДЕО

Мер Одеси Геннадій Труханов назвав рішення про позбавлення його громадянства України "фальсифікацією".

Про це він заявив у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

Труханов стверджує, що ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України. За його словами, це підтверджують дані про перетин кордону у 2015–2016 роках. Також він послався на перевірки державних органів у попередні роки.

Мер Одеси заявив, що у "паспорті", на який посилаються ініціатори рішення, його прізвище зазначене з помилками.

За словами Труханова, він планує звернутися до суду:

На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини… Це край вже такого, знаєте, свавілля, якого не може бути.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Раніше глава держави заявив, що керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави.

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Читайте: Зеленський припинив громадянство України Труханову, Царьову та Полуніну, - ЗМІ