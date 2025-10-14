Сотни одесситов вышли на митинг против мэра Труханова, которому прекратили гражданство Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 14 октября под Одесским городским советом проходит акция протеста против мэра Геннадия Труханова, которому сегодня президент Владимир Зеленский прекратил украинское гражданство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне,"Еспресо" и"24 канал".

На акцию пришло около 150 человек. Они скандировали: "Труханов черт", "Украинскому городу украинскую власть". Также держали в руках плакаты с надписями "Вата не власть", "Труханова за решетку", "Одесса - украинский город", "Одесса без Пушкина" и другие.

Некоторые держат украинские флаги.

Одесситы, в частности, требуют отстранения Труханова от власти в городе и привлечения его к уголовной ответственности.

Также люди призывают новую власть как можно быстрее убрать имперские памятники - в частности Пушкина, который до сих пор стоит на главной площади города возле мэрии.

Ранее глава государства заявил, что руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства.

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

Впоследствии Служба безопасности подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.

