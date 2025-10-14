РУС
4 646 44

Сотни одесситов вышли на митинг против мэра Труханова, которому прекратили гражданство Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 14 октября под Одесским городским советом проходит акция протеста против мэра Геннадия Труханова, которому сегодня президент Владимир Зеленский прекратил украинское гражданство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне,"Еспресо" и"24 канал".

На акцию пришло около 150 человек. Они скандировали: "Труханов черт", "Украинскому городу украинскую власть". Также держали в руках плакаты с надписями "Вата не власть", "Труханова за решетку", "Одесса - украинский город", "Одесса без Пушкина" и другие.

Я никогда не получал паспорт гражданина РФ, а мэром буду оставаться до решения горсовета, - Труханов. ВИДЕО

Акция протеста против мэра Одессы Труханова у Одесского горсовета
Акция протеста против мэра Одессы Труханова у Одесского горсовета
Акция протеста против мэра Одессы Труханова у Одесского горсовета

Некоторые держат украинские флаги.

Акция протеста против мэра Одессы Труханова у Одесского горсовета

Одесситы, в частности, требуют отстранения Труханова от власти в городе и привлечения его к уголовной ответственности.

Также люди призывают новую власть как можно быстрее убрать имперские памятники - в частности Пушкина, который до сих пор стоит на главной площади города возле мэрии.

Лишение Труханова гражданства: СБУ показала действительные российские документы мэра Одессы. ФОТОрепортаж

В Одессе люди вышли на акцию против Труханова 14 октября
В Одессе люди вышли на акцию против Труханова 14 октября
В Одессе люди вышли на акцию против Труханова 14 октябряВ Одессе люди вышли на акцию против Труханова 14 октября

Ранее глава государства заявил, что руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства.

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

Впоследствии Служба безопасности подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.

Труханов прокомментировал прекращение гражданства: Буду подавать в суд. ВИДЕО

Автор: 

+16
Під КМДА - можна
Під мерією Одеси - можна.
Під ОП - це агенти кремля
14.10.2025 20:27 Ответить
+13
Запрошення на акцію протести дружно розповсюдили телеграм-помийки Банкової. Не втручання поліції обіцяне.
14.10.2025 20:27 Ответить
+11
Одне єдине питання - шановні , де ж ви всі були раніше ...?
14.10.2025 20:19 Ответить
🤣
14.10.2025 20:18 Ответить
Одне єдине питання - шановні , де ж ви всі були раніше ...?
14.10.2025 20:19 Ответить
А не було команди "фас" і проплати. Ця тусовка дуже нагадує замовний перформанс тим паче, що там зараз активно суєтититься стерня, який вже відпрацьовує свою "бронь" ОПі.
14.10.2025 20:44 Ответить
Труханов, поки не пізно, трюхикай до Ростова.
14.10.2025 20:20 Ответить
Труханова треба судити, бо по заказу раші втопив Одесу. Який ростов? Йому вже в раші героя дали за це. Тільки судити, щоб вся країна бачила цього зрадника. А зелені його спасають, тільки з мера зняли, бо свій.
14.10.2025 20:43 Ответить
150...., на всю Одесу...!?
14.10.2025 20:22 Ответить
На 150 больше, чем ЗА Труху 🤔
14.10.2025 20:37 Ответить
Так сама "акція" дуже тхне ОПою і їхнім кєнтом(зараз він вже на 100% їхній!) стернею - там ту петицію розкрутили за 5-6 годин за допомогою того ж "активіста". Новий "вова гуляй-нога" намічається
Але, скоріше за все, більше нікого не змогли висмикнути на такому короткому нотісі.
14.10.2025 20:49 Ответить
отак картонний майдан розкручує ПІД себе ТАТАРОВ-ЄРМАК-та іже з ними голова СБУ Малюк та генпрокурворор Кравченко ...
14.10.2025 20:24 Ответить
А-а-а-а Зиленский-Ирмак абижает нашева мальчика русказязычнава.
14.10.2025 20:28 Ответить
та чаво так злітєсь - міняють шило на мило - Труханава на Баканівьсого Лисака - ПРодюсЄр Єрмак зТата ровим рулять ситуацією
14.10.2025 20:30 Ответить
Треба було залишити Труху? Все ани адинакавые?
14.10.2025 20:34 Ответить
Так,в даному випадку вони однакові. Тоді поміняли шило на зелене мило.
14.10.2025 21:01 Ответить
... доречі ПРо генПРокурора Кравченко, наймолодшого в історії України , РФ оголосила його в розшук , як геніального розслідувача- прокурора трагедії в Бучі. Як вам таке "клєймо качєства"?
А якщо ще знати його біографію росту у військовій ПРоуратурі за часів Яника у Севастополі ...
14.10.2025 20:28 Ответить
Так отож. Тільки косплеїти і навчились: то Сталіна, то *****. Тепер і студентський креатив дождав пародії.
14.10.2025 20:59 Ответить
Зелёное шапито нон-стоп(((

14.10.2025 18:43

ТРУХАНОВ ще той овоч - але сбу бреше як ручна собака ОП.

14.10.2025 19:32

А чего скан паспорта такой выборочно размытый? В СБУ с техникой хреново? .

14.10.2025 20:02

Громадянства позбавили, а посади, вона ж виборна?! Чергове гиля-гуси.

14.10.2025 19:13
14.10.2025 20:26 Ответить
Мдє, про посаду і громадянство підмічено вірно. Але: чи може бути мером з громадянством країни-агресора? І що там закон про множинне громадянство каже з цього приводу?
14.10.2025 20:54 Ответить
Запрошення на акцію протести дружно розповсюдили телеграм-помийки Банкової. Не втручання поліції обіцяне.
14.10.2025 20:27 Ответить
Під КМДА - можна
Під мерією Одеси - можна.
Під ОП - це агенти кремля
14.10.2025 20:27 Ответить
Проти кремлівської агентури - можна. В ОП агенти кремля? Так виходь з плакатом "Зеленський - агент Путіна". У чому проблема?
14.10.2025 21:09 Ответить
Агенты кремля или полезные идиоты. И я не поддерживаю Бубочку, не голосовал и не защищаю его тут. Просто те кто шатает лодку госуправления во время большой войны это ВСЕГДА агент врага или полезный идиот.
Вон в Германии в свое время дошатались так что немцы ушли из Кубани и Франции, подписали мир на диких условиях, в итоге вторая мировая война , тотальная куколдизация населения и оккупация рашкой со всеми вытекающими. Но тут мы уже заходим немного вперёд.
14.10.2025 21:57 Ответить
Пліснява смердить...
14.10.2025 20:28 Ответить
На фото лише кучка студентів, а де старше покоління,..... пенсіонери. А чому раніше Зеленський не позбавив Трухонова громадянства, робив вигляд що не знав? Чи Лавров так довго робив йому рос.паспорт.
14.10.2025 20:30 Ответить
"та опублікувала копії відповідних документів".
Публікували також про "узбека" по набу,та в реалі виявилось не так.
Одне очевидно: зняли законнообраного, виставили слугу-мера,для 150 мітингуючих,видно,таке підходить(до мера Труханова нульове відношення,якщо що).
В Терехова,Кличка нема інших паспортів? Дерьмак щось придумає.
14.10.2025 20:32 Ответить
100%
14.10.2025 20:41 Ответить
Ото уся проукраїнська Одеса. Все інше - ватани і ждуни.
14.10.2025 20:34 Ответить
Ви не праві. За цього кацапського гада труханова взагалі нихто не вийшов.
14.10.2025 20:38 Ответить
Це ті, кого стерня на замовленя ОПи зміг зібрати по свистку. Це ж повна профанація Майдану і справжнього протесту.
14.10.2025 20:53 Ответить
Це вся проплачена за гривні Одеса. Сотня-півтори шкур. Вони ще офігіють від того зеленого боярина,якого їм призначать.
показать весь комментарий
14.10.2025 21:03 Ответить
Оця купка заїжджих,за грошенята ,це "сотні одеситів"??зелене шапіто)))
14.10.2025 20:35 Ответить
Ну, слухайте: хтось і за Ківу проголосував на виборах президента. Це можуть бути його прихильники. Але для Одеси - це ніщо
14.10.2025 21:05 Ответить
коли Стерненка замовляв влада не знала про його громадянство?
14.10.2025 20:38 Ответить
лучше бы пред жопой так стояли с картонками, там кротов фсбшных полный офис вместе с радой слуг ународа. Меняют шыло на мыло, труханова на днепровского фсбушника кента ермака для контроля потоков, а эти стоят радуются. 73% имбецилов по-моему прибавили в процентах за эти 6 лет
14.10.2025 20:40 Ответить
Народ любит Зеленского.
14.10.2025 20:53 Ответить
Вася малюк решил подкормиться в Одессе через своего кума. Потому и паспорт российский "внезапно" у Труханова нашли. Хотя известно об этом уже лет 10. и опять пошли слухи о перестановках в силовых структурах. Якобы Татаров таки протащил Малюка на МВД. На СБУ придет Сухачев. А на БЭБ -- Олег Кипер.
Кстати, если Малюк действительно возглавит МВД -- значит, скоро выборы. Их фальсифицировать нужно "жостко", как Вася умеет
14.10.2025 20:58 Ответить
А не було плакатів з подякою царю? Дякуємо вам, царю, що ви позбавили холопів від цього мера.
14.10.2025 21:04 Ответить
Ну він жеж обдовбаний, але не дурний - шоб отак палитись.
14.10.2025 21:11 Ответить
кілька десятків тих що завжди вийдут. цікаво а чому саме зараз ? невже комусь крісло потрібно
14.10.2025 21:06 Ответить
И вновь продолжается цирк,
И сердцу тревожно в груди.
И Зеля - такой молодой,
И клоуны все впереди!
14.10.2025 21:17 Ответить
Я киянин....не знаю за Одесу.... бажаю всім розуму!
14.10.2025 21:30 Ответить
Я вам не скажу за всю Одессу,
Вся Одесса очень велика.
Звісно,велика,а не лише ті 150,які вийшли проти мера,щоб його місце зайняла особа від слуги народу-ще мало поржалі дотепер.
14.10.2025 21:42 Ответить
Вийшла переважно чарівна частина людства. Чекають на концерт хрєна по роялю.
14.10.2025 21:51 Ответить
Всё поздно и давно. Тогда надо было всё делать, когда проскочила инфа. А во время войны лодку не раскачивают, и на переправе не меняют лошадей.
14.10.2025 21:53 Ответить
 
 