Сотни одесситов вышли на митинг против мэра Труханова, которому прекратили гражданство Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 14 октября под Одесским городским советом проходит акция протеста против мэра Геннадия Труханова, которому сегодня президент Владимир Зеленский прекратил украинское гражданство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне,"Еспресо" и"24 канал".
На акцию пришло около 150 человек. Они скандировали: "Труханов черт", "Украинскому городу украинскую власть". Также держали в руках плакаты с надписями "Вата не власть", "Труханова за решетку", "Одесса - украинский город", "Одесса без Пушкина" и другие.
Некоторые держат украинские флаги.
Одесситы, в частности, требуют отстранения Труханова от власти в городе и привлечения его к уголовной ответственности.
Также люди призывают новую власть как можно быстрее убрать имперские памятники - в частности Пушкина, который до сих пор стоит на главной площади города возле мэрии.
Ранее глава государства заявил, что руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства.
Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.
Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.
Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.
Впоследствии Служба безопасности подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.
Але, скоріше за все, більше нікого не змогли висмикнути на такому короткому нотісі.
А якщо ще знати його біографію росту у військовій ПРоуратурі за часів Яника у Севастополі ...
14.10.2025 18:43
ТРУХАНОВ ще той овоч - але сбу бреше як ручна собака ОП.
14.10.2025 19:32
А чего скан паспорта такой выборочно размытый? В СБУ с техникой хреново? .
14.10.2025 20:02
Громадянства позбавили, а посади, вона ж виборна?! Чергове гиля-гуси.
14.10.2025 19:13
Під мерією Одеси - можна.
Під ОП - це агенти кремля
Вон в Германии в свое время дошатались так что немцы ушли из Кубани и Франции, подписали мир на диких условиях, в итоге вторая мировая война , тотальная куколдизация населения и оккупация рашкой со всеми вытекающими. Но тут мы уже заходим немного вперёд.
Публікували також про "узбека" по набу,та в реалі виявилось не так.
Одне очевидно: зняли законнообраного, виставили слугу-мера,для 150 мітингуючих,видно,таке підходить(до мера Труханова нульове відношення,якщо що).
В Терехова,Кличка нема інших паспортів? Дерьмак щось придумає.
жопой так стояли с картонками, там кротов фсбшных полный офис вместе с радой слуг ународа. Меняют шыло на мыло, труханова на днепровского фсбушника кента ермака для контроля потоков, а эти стоят радуются. 73% имбецилов по-моему прибавили в процентах за эти 6 лет
Кстати, если Малюк действительно возглавит МВД -- значит, скоро выборы. Их фальсифицировать нужно "жостко", как Вася умеет
И сердцу тревожно в груди.
И Зеля - такой молодой,
И клоуны все впереди!
Вся Одесса очень велика.
Звісно,велика,а не лише ті 150,які вийшли проти мера,щоб його місце зайняла особа від слуги народу-ще мало поржалі дотепер.