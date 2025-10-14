РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10586 посетителей онлайн
Новости Видео Гражданство мэра Одессы Труханова
1 394 27

Я никогда не получал паспорт гражданина РФ, а мэром останусь до решения горсовета, - Труханов. ВИДЕО

Городской голова Одессы заявил, что никогда не получал российское гражданство и всегда был гражданином Украины. Сообщил, что в случае лишения гражданства будет обжаловать решение в Верховном Суде и ЕСПЧ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Геннадия Труханова в телеграме.

Относительно последнего события:

"Я никогда не обращался с заявлением в РФ для получения российского гражданства.
Я никогда не получал паспорт гражданина РФ.
Я являюсь гражданином Украины.
Все спекуляции по поводу моего якобы российского гражданства обусловлены тем, что граждане бывшего Советского Союза автоматически приобретали гражданство Российской Федерации при определенных обстоятельствах. Однако таких обстоятельств у меня не было!" - подчеркнул Труханов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лишение Труханова гражданства: СБУ показала действительные российские документы мэра Одессы. ФОТОрепортаж

Глава Одессы отметил, лично постоянно проживал на территории Украины, в городе Одессе. Никогда не был зарегистрирован на территории РФ. Не числился в учетных данных граждан РФ и даже не имел оснований для автоматического приобретения гражданства как военнослужащий, поскольку уволился из рядов Вооруженных Сил СНГ 15 января 1992 года. А закон об автоматическом признании гражданином РФ вступил в силу 6 февраля 1992 года.

Относительно моих дальнейших действий.

"В случае лишения гражданства Украины полномочия городского головы прекращаются с момента принятия городским советом решения, которым принято к сведению этот факт. Так определяет часть 11 статьи 79 Закона Украины о местном самоуправлении в Украине. До этого момента я буду продолжать выполнять свои полномочия как избранный громадой городской голова", - отметил Труханов.

Мэр Одессы заверил, что решение о лишении его гражданства Украины будет обжаловать в Верховном Суде. И, если этого будет мало, то в Европейском суде по правам человека.

Также читайте: Зеленский прекратил гражданство Украины Труханову, Цареву и Полунину, - СМИ

Ранее глава государства заявил, что руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства.

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.

Автор: 

гражданство (1338) Труханов Геннадий (328)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Он сбежит, если его не арестуют сейчас.
показать весь комментарий
14.10.2025 19:56 Ответить
+1
Ага. Ще скажи що ти не член одеської мафії і не чекало рузгий мір в Одесі. По хорошому це падло не піде. Прийдеться виносити і бажано вперед ногами
показать весь комментарий
14.10.2025 19:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чотири рокі війна, а мер має громадянство кацапстану і СБУ нічого не бачило ?

Бо Зе все влаштовувало до сьогодні ?
показать весь комментарий
14.10.2025 19:55 Ответить
Війна вже 12-й рік !
І кацапський паспорт , в Труханова , з 2015 року - куди в той час СБУ дивилося ?
показать весь комментарий
14.10.2025 19:58 Ответить
Ви не пам'ятаєте може, а я пригадую хто тоді і за Трухана тут топив і за Гепу і за безальтернативного переговорщика Мертвечука...Якби зразу тоді взялися вичищати від мразоти Україну то зараз цієї війни не було б. А так ***** побачило що в Україні нічого не змінилося не дівлячись на те що рашисти окупували крім і дамбас і можна йти далі...
показать весь комментарий
14.10.2025 20:03 Ответить
ще 2018 були сутичкі під судом по справі Труханова ... і тут були , про це , теми - можна пошукати і подивитися - хто тоді що писав ...
показать весь комментарий
14.10.2025 20:17 Ответить
Чекало на зручний момент. Я так думаю шо все це за отий потоп в Одесі - дуже резонансно та фатально для одеситів.
показать весь комментарий
14.10.2025 20:05 Ответить
До повномаштабки у Трухана були високі покровителі в Київі і в СБУ які чекали проходу Сосії. Зараз почалися деякі чистки і в Армії і в СБУ і хочеться надіятись що рано чи пізно до кожної криси дійдуть руки
показать весь комментарий
14.10.2025 19:59 Ответить
Стерненко як ніхто радіє, після трьох (тільки від труханова) невдалих замовлень вбивства чи принаймні покалічення....
показать весь комментарий
14.10.2025 19:55 Ответить
Он сбежит, если его не арестуют сейчас.
показать весь комментарий
14.10.2025 19:56 Ответить
А це що таке ?
показать весь комментарий
14.10.2025 19:56 Ответить
А що є якісь проблеми з генерацією зображень?
показать весь комментарий
14.10.2025 20:18 Ответить
опа опа опа ,как он любит Украину )))) ,
показать весь комментарий
14.10.2025 19:57 Ответить
Ага. Ще скажи що ти не член одеської мафії і не чекало рузгий мір в Одесі. По хорошому це падло не піде. Прийдеться виносити і бажано вперед ногами
показать весь комментарий
14.10.2025 19:57 Ответить
3,14дар, на якому клейма немає де ставить, ще щось надумало оскаржувати.
показать весь комментарий
14.10.2025 19:58 Ответить
городом руководит гражданин росии , и это на 4й год войны с росией !!!! это в какой сказке может быть такое ????)))
показать весь комментарий
14.10.2025 19:59 Ответить
Война, к вашему сведению, 12 - й год уже идет!
показать весь комментарий
14.10.2025 20:15 Ответить
Ішак гадає, що то якось поможе йому втриматись у владі. А, де ж ти було до цього часу, чмо тупориле?
показать весь комментарий
14.10.2025 20:01 Ответить
... як дихає!
показать весь комментарий
14.10.2025 20:01 Ответить
Прикол.
В этой статье реклама часов за 123 тысячи грн 😁
показать весь комментарий
14.10.2025 20:09 Ответить
це що передумова для створення онр?
Ні хіба собі!
показать весь комментарий
14.10.2025 20:09 Ответить
Оце буде цікавенький тріллер - зеденский проти труханова. Можна зіграти на ставки -хто отримає пояс переможця.
показать весь комментарий
14.10.2025 20:09 Ответить
Без громадянства багато не поперемагаєш у цьому секторі "боротьби".
показать весь комментарий
14.10.2025 20:18 Ответить
100% буде подано оскарження до суду. Ще не все ясно.
показать весь комментарий
14.10.2025 20:20 Ответить
хто встрелить цю падлу????
показать весь комментарий
14.10.2025 20:13 Ответить
От скажіть - хто з них шило, а хто мило?
Лисак - ставший бригадним генералом СБУ за часів здачі України Бакановим ???
.... чи Труханов російськість котрого розкрутив Стерненко ( вербун СБУ, влонтер під захистом Малюка - бувшого зама Баканова , котрий прийшов у татровоРИГІВ зЄвдлади до головування СБУ???
показать весь комментарий
14.10.2025 20:14 Ответить
"То не я їздив у Сергіїв Посад" у 2011 році із заявою про втрату паспорта. То було автоматично!". Ви у то вірите? Хоча це не предмет віри.
показать весь комментарий
14.10.2025 20:17 Ответить
"ніколи не отримував паспорта рф" не означає, що не є громадянином рф.
показать весь комментарий
14.10.2025 20:19 Ответить
 
 