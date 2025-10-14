Я никогда не получал паспорт гражданина РФ, а мэром останусь до решения горсовета, - Труханов. ВИДЕО

Городской голова Одессы заявил, что никогда не получал российское гражданство и всегда был гражданином Украины. Сообщил, что в случае лишения гражданства будет обжаловать решение в Верховном Суде и ЕСПЧ.

Относительно последнего события:

"Я никогда не обращался с заявлением в РФ для получения российского гражданства.

Я никогда не получал паспорт гражданина РФ.

Я являюсь гражданином Украины.

Все спекуляции по поводу моего якобы российского гражданства обусловлены тем, что граждане бывшего Советского Союза автоматически приобретали гражданство Российской Федерации при определенных обстоятельствах. Однако таких обстоятельств у меня не было!" - подчеркнул Труханов.

Глава Одессы отметил, лично постоянно проживал на территории Украины, в городе Одессе. Никогда не был зарегистрирован на территории РФ. Не числился в учетных данных граждан РФ и даже не имел оснований для автоматического приобретения гражданства как военнослужащий, поскольку уволился из рядов Вооруженных Сил СНГ 15 января 1992 года. А закон об автоматическом признании гражданином РФ вступил в силу 6 февраля 1992 года.

Относительно моих дальнейших действий.

"В случае лишения гражданства Украины полномочия городского головы прекращаются с момента принятия городским советом решения, которым принято к сведению этот факт. Так определяет часть 11 статьи 79 Закона Украины о местном самоуправлении в Украине. До этого момента я буду продолжать выполнять свои полномочия как избранный громадой городской голова", - отметил Труханов.

Мэр Одессы заверил, что решение о лишении его гражданства Украины будет обжаловать в Верховном Суде. И, если этого будет мало, то в Европейском суде по правам человека.

Ранее глава государства заявил, что руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства.

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.