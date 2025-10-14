Я никогда не получал паспорт гражданина РФ, а мэром останусь до решения горсовета, - Труханов. ВИДЕО
Городской голова Одессы заявил, что никогда не получал российское гражданство и всегда был гражданином Украины. Сообщил, что в случае лишения гражданства будет обжаловать решение в Верховном Суде и ЕСПЧ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Геннадия Труханова в телеграме.
Относительно последнего события:
"Я никогда не обращался с заявлением в РФ для получения российского гражданства.
Я никогда не получал паспорт гражданина РФ.
Я являюсь гражданином Украины.
Все спекуляции по поводу моего якобы российского гражданства обусловлены тем, что граждане бывшего Советского Союза автоматически приобретали гражданство Российской Федерации при определенных обстоятельствах. Однако таких обстоятельств у меня не было!" - подчеркнул Труханов.
Глава Одессы отметил, лично постоянно проживал на территории Украины, в городе Одессе. Никогда не был зарегистрирован на территории РФ. Не числился в учетных данных граждан РФ и даже не имел оснований для автоматического приобретения гражданства как военнослужащий, поскольку уволился из рядов Вооруженных Сил СНГ 15 января 1992 года. А закон об автоматическом признании гражданином РФ вступил в силу 6 февраля 1992 года.
Относительно моих дальнейших действий.
"В случае лишения гражданства Украины полномочия городского головы прекращаются с момента принятия городским советом решения, которым принято к сведению этот факт. Так определяет часть 11 статьи 79 Закона Украины о местном самоуправлении в Украине. До этого момента я буду продолжать выполнять свои полномочия как избранный громадой городской голова", - отметил Труханов.
Мэр Одессы заверил, что решение о лишении его гражданства Украины будет обжаловать в Верховном Суде. И, если этого будет мало, то в Европейском суде по правам человека.
Ранее глава государства заявил, что руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства.
Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.
Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.
Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.
Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.
Бо Зе все влаштовувало до сьогодні ?
І кацапський паспорт , в Труханова , з 2015 року - куди в той час СБУ дивилося ?
В этой статье реклама часов за 123 тысячи грн 😁
Ні хіба собі!
Лисак - ставший бригадним генералом СБУ за часів здачі України Бакановим ???
.... чи Труханов російськість котрого розкрутив Стерненко ( вербун СБУ, влонтер під захистом Малюка - бувшого зама Баканова , котрий прийшов у татровоРИГІВ зЄвдлади до головування СБУ???