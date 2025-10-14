УКР
Новини Відео Громадянство мера Одеси Труханова
1 571 32

Я ніколи не отримував паспорт громадянина РФ, а мером залишатимуся до рішення міськради, - Труханов. ВIДЕО

Міський голова Одеси заявив, що ніколи не отримував російське громадянство та завжди був громадянином України. Повідомив, що у разі позбавлення громадянства оскаржуватиме рішення у Верховному Суді та ЄСПЛ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Геннадія Труханова в телеграмі.

Щодо останньої події:

"Я ніколи не звертався із заявою до рф для отримання російського громадянства.
Я ніколи не отримував паспорт громадянина рф.
Я є громадянином України.
Усі спекуляції з приводу мого нібито російського громадянства обумовлені тим, що громадяни колишнього Радянського Союзу автоматично набували громадянства російської федерації за певних обставин. Однак таких обставин у мене не було!", - наголосив Труханов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позбавлення Труханова громадянства: СБУ показала дійсні російські документи мера Одеси. ФОТОрепортаж

Очільник Одеси зазначив, особисто постійно проживав на території України, в місті Одесі. Ніколи не був зареєстрований на території рф. Не значився в облікових даних громадян рф та навіть не мав підстав для автоматичного набуття громадянства як військовослужбовець, оскільки звільнився з лав Збройних Сил СНД 15 січня 1992 року. А закон щодо автоматичного визнання громадянином рф набув чинності 6 лютого 1992 року.

Щодо моїх подальших дій.

"У разі позбавлення громадянства України повноваження міського голови припиняються з моменту ухвалення міською радою рішення, яким прийнято до відома цей факт. Так визначає частина 11 статті 79 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. До цього моменту я продовжуватиму виконувати свої повноваження як обраний громадою міський голова", - зазначив Труханов.

Мер Одеси запевнив, що рішення про позбавлення його громадянства України буде оскаржувати у Верховному Суді. І, якщо цього буде замало, то у Європейському суді з прав людини.

Також читайте: Зеленський припинив громадянство України Труханову, Царьову та Полуніну, - ЗМІ

Раніше глава держави заявив, що керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави.

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

Автор: 

громадянство (1105) Труханов Геннадій (392)
+5
Ага. Ще скажи що ти не член одеської мафії і не чекало рузгий мір в Одесі. По хорошому це падло не піде. Прийдеться виносити і бажано вперед ногами
показати весь коментар
14.10.2025 19:57 Відповісти
+4
+3
Он сбежит, если его не арестуют сейчас.
показати весь коментар
14.10.2025 19:56 Відповісти
чотири рокі війна, а мер має громадянство кацапстану і СБУ нічого не бачило ?

Бо Зе все влаштовувало до сьогодні ?
14.10.2025 19:55 Відповісти
Війна вже 12-й рік !
І кацапський паспорт , в Труханова , з 2015 року - куди в той час СБУ дивилося ?
14.10.2025 19:58 Відповісти
ще 2018 були сутичкі під судом по справі Труханова ... і тут були , про це , теми - можна пошукати і подивитися - хто тоді що писав ...
14.10.2025 20:17 Відповісти
Чекало на зручний момент. Я так думаю шо все це за отий потоп в Одесі - дуже резонансно та фатально для одеситів.
14.10.2025 20:05 Відповісти
До повномаштабки у Трухана були високі покровителі в Київі і в СБУ які чекали проходу Сосії. Зараз почалися деякі чистки і в Армії і в СБУ і хочеться надіятись що рано чи пізно до кожної криси дійдуть руки
14.10.2025 19:59 Відповісти
Стерненко як ніхто радіє, після трьох (тільки від труханова) невдалих замовлень вбивства чи принаймні покалічення....
14.10.2025 19:55 Відповісти
А це що таке ?
14.10.2025 19:56 Відповісти
А що є якісь проблеми з генерацією зображень?
14.10.2025 20:18 Відповісти
То все фотошоп! А може фахівці СБУ замовили це зображення в ШІ. Чи взагалі - це спецоперація ФСБ...

Я можу вигадати ще кілька "відмазок", а що вже казати про адвокатів... А після викритих фальсифікацій в інших гучних справах (як от санкції проти Пороха), то фотошоп чи ШІ виглядають вже не так безглуздо. Хоча про його (Труханова) громадянство московії говорили ще до повномаштабного вторгнення (і скорше за все це є правдою).

Тут питання в іншому: чому саме зараз? І паводок в Одесі - не привід, а скоріш збіг обставин. Що мутять в ОПі з Півднем України? Чому в Києві та Київській області є військова адміністрація (хоча до лінії фронту від цих територій далеко і обстрілюють не так сильно, як Одесу та область), а в Одеській області (на четвертому році війни) - ні? При тому, що до "військової бази Крим" там не так вже й далеко.
14.10.2025 20:34 Відповісти
В Одесі, на Молаванці тобі і не таке намалюють! А про можливості СБУ я вже й мовчу.
Воно вражина ,це 100пудово і ніхто в повному розумі цього не заперечує...але - чому про це пішла хвиля тільки зараз, якщо у СБУ були(?) такі докази? Може тому, що ОПу влаштовував труха і його банда в Одесі? Чи вже запахло виборами і ЗЕлупа з їЙрмаком витоптують поляну під себе? Чи це просто...бізнес(мафії?) і нічого більше?
Але - робіть по закону і тоді, коли це стає очевидним, через суд і Конституцію, а не ламаючи ту ж Конституцію через коліно і висмикуючи тільки те, що отому хрипатому бабуїну вигідно.
Якщо вже СБУ такі "принціпіальні" стали, то хай перевірять єрмачилу, татарова, подоляка і всю ту братію, що вони привели до влади - там же через одного(якщо не 2 з 3-х) з кацапськими чи ізраїльськими ксівами! Чи євреїв не чіпаємо?
Після виносу цього маланця з його шоблою Україна(дасть Бог!) таке побачить, що здригнеться від жаху. Але щось підказує, що ***** + пінчуки і Ко. не дадуть цього зробити, бо щупальці Гідри ведуть і в СБУ, і в ГУР, і в ЗР, не кажучи вже про Раду - одна косата проблядь чого коштує.
14.10.2025 20:39 Відповісти
опа опа опа ,как он любит Украину )))) ,
14.10.2025 19:57 Відповісти
3,14дар, на якому клейма немає де ставить, ще щось надумало оскаржувати.
14.10.2025 19:58 Відповісти
городом руководит гражданин росии , и это на 4й год войны с росией !!!! это в какой сказке может быть такое ????)))
14.10.2025 19:59 Відповісти
Война, к вашему сведению, 12 - й год уже идет!
14.10.2025 20:15 Відповісти
Ішак гадає, що то якось поможе йому втриматись у владі. А, де ж ти було до цього часу, чмо тупориле?
14.10.2025 20:01 Відповісти
... як дихає!
14.10.2025 20:01 Відповісти
Прикол.
В этой статье реклама часов за 123 тысячи грн 😁
14.10.2025 20:09 Відповісти
це що передумова для створення онр?
Ні хіба собі!
14.10.2025 20:09 Відповісти
Оце буде цікавенький тріллер - зеденский проти труханова. Можна зіграти на ставки -хто отримає пояс переможця.
14.10.2025 20:09 Відповісти
Без громадянства багато не поперемагаєш у цьому секторі "боротьби".
14.10.2025 20:18 Відповісти
100% буде подано оскарження до суду. Ще не все ясно.
14.10.2025 20:20 Відповісти
хто встрелить цю падлу????
14.10.2025 20:13 Відповісти
От скажіть - хто з них шило, а хто мило?
Лисак - ставший бригадним генералом СБУ за часів здачі України Бакановим ???
.... чи Труханов російськість котрого розкрутив Стерненко ( вербун СБУ, влонтер під захистом Малюка - бувшого зама Баканова , котрий прийшов у татровоРИГІВ зЄвдлади до головування СБУ???
14.10.2025 20:14 Відповісти
"То не я їздив у Сергіїв Посад" у 2011 році із заявою про втрату паспорта. То було автоматично!". Ви у то вірите? Хоча це не предмет віри.
14.10.2025 20:17 Відповісти
"ніколи не отримував паспорта рф" не означає, що не є громадянином рф.
14.10.2025 20:19 Відповісти
труханов еще тот кент, но не уверен что днепровский сбушник будет лучше. Хотя пипл схавает
14.10.2025 20:34 Відповісти
Ці руки нічого не крали.
14.10.2025 20:35 Відповісти
Хана москальському шакалу Труханову.
Більше сцяти не буде...

Ще би потягнув з собою на дно двух одеських мафіозі - Галантерника і Ківалова.

Зєля сам того не розуміючи відкрив скриньку Пандори.
А це означає - що долю москаля Труханова повторять - Єрмак-Зеленський-Міндіч-Татаров...
Цікавий буде челендж...
14.10.2025 20:35 Відповісти
 
 