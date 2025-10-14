Я ніколи не отримував паспорт громадянина РФ, а мером залишатимуся до рішення міськради, - Труханов. ВIДЕО

Міський голова Одеси заявив, що ніколи не отримував російське громадянство та завжди був громадянином України. Повідомив, що у разі позбавлення громадянства оскаржуватиме рішення у Верховному Суді та ЄСПЛ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Геннадія Труханова в телеграмі.

Щодо останньої події:

"Я ніколи не звертався із заявою до рф для отримання російського громадянства.

Я ніколи не отримував паспорт громадянина рф.

Я є громадянином України.

Усі спекуляції з приводу мого нібито російського громадянства обумовлені тим, що громадяни колишнього Радянського Союзу автоматично набували громадянства російської федерації за певних обставин. Однак таких обставин у мене не було!", - наголосив Труханов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позбавлення Труханова громадянства: СБУ показала дійсні російські документи мера Одеси. ФОТОрепортаж

Очільник Одеси зазначив, особисто постійно проживав на території України, в місті Одесі. Ніколи не був зареєстрований на території рф. Не значився в облікових даних громадян рф та навіть не мав підстав для автоматичного набуття громадянства як військовослужбовець, оскільки звільнився з лав Збройних Сил СНД 15 січня 1992 року. А закон щодо автоматичного визнання громадянином рф набув чинності 6 лютого 1992 року.

Щодо моїх подальших дій.

"У разі позбавлення громадянства України повноваження міського голови припиняються з моменту ухвалення міською радою рішення, яким прийнято до відома цей факт. Так визначає частина 11 статті 79 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. До цього моменту я продовжуватиму виконувати свої повноваження як обраний громадою міський голова", - зазначив Труханов.

Мер Одеси запевнив, що рішення про позбавлення його громадянства України буде оскаржувати у Верховному Суді. І, якщо цього буде замало, то у Європейському суді з прав людини.

Також читайте: Зеленський припинив громадянство України Труханову, Царьову та Полуніну, - ЗМІ

Раніше глава держави заявив, що керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави.

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.