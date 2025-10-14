Я ніколи не отримував паспорт громадянина РФ, а мером залишатимуся до рішення міськради, - Труханов. ВIДЕО
Міський голова Одеси заявив, що ніколи не отримував російське громадянство та завжди був громадянином України. Повідомив, що у разі позбавлення громадянства оскаржуватиме рішення у Верховному Суді та ЄСПЛ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Геннадія Труханова в телеграмі.
Щодо останньої події:
"Я ніколи не звертався із заявою до рф для отримання російського громадянства.
Я ніколи не отримував паспорт громадянина рф.
Я є громадянином України.
Усі спекуляції з приводу мого нібито російського громадянства обумовлені тим, що громадяни колишнього Радянського Союзу автоматично набували громадянства російської федерації за певних обставин. Однак таких обставин у мене не було!", - наголосив Труханов.
Очільник Одеси зазначив, особисто постійно проживав на території України, в місті Одесі. Ніколи не був зареєстрований на території рф. Не значився в облікових даних громадян рф та навіть не мав підстав для автоматичного набуття громадянства як військовослужбовець, оскільки звільнився з лав Збройних Сил СНД 15 січня 1992 року. А закон щодо автоматичного визнання громадянином рф набув чинності 6 лютого 1992 року.
Щодо моїх подальших дій.
"У разі позбавлення громадянства України повноваження міського голови припиняються з моменту ухвалення міською радою рішення, яким прийнято до відома цей факт. Так визначає частина 11 статті 79 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. До цього моменту я продовжуватиму виконувати свої повноваження як обраний громадою міський голова", - зазначив Труханов.
Мер Одеси запевнив, що рішення про позбавлення його громадянства України буде оскаржувати у Верховному Суді. І, якщо цього буде замало, то у Європейському суді з прав людини.
Раніше глава держави заявив, що керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави.
Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.
Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.
Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.
Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо Зе все влаштовувало до сьогодні ?
І кацапський паспорт , в Труханова , з 2015 року - куди в той час СБУ дивилося ?
Я можу вигадати ще кілька "відмазок", а що вже казати про адвокатів... А після викритих фальсифікацій в інших гучних справах (як от санкції проти Пороха), то фотошоп чи ШІ виглядають вже не так безглуздо. Хоча про його (Труханова) громадянство московії говорили ще до повномаштабного вторгнення (і скорше за все це є правдою).
Тут питання в іншому: чому саме зараз? І паводок в Одесі - не привід, а скоріш збіг обставин. Що мутять в ОПі з Півднем України? Чому в Києві та Київській області є військова адміністрація (хоча до лінії фронту від цих територій далеко і обстрілюють не так сильно, як Одесу та область), а в Одеській області (на четвертому році війни) - ні? При тому, що до "військової бази Крим" там не так вже й далеко.
Воно вражина ,це 100пудово і ніхто в повному розумі цього не заперечує...але - чому про це пішла хвиля тільки зараз, якщо у СБУ були(?) такі докази? Може тому, що ОПу влаштовував труха і його банда в Одесі? Чи вже запахло виборами і ЗЕлупа з їЙрмаком витоптують поляну під себе? Чи це просто...бізнес(мафії?) і нічого більше?
Але - робіть по закону і тоді, коли це стає очевидним, через суд і Конституцію, а не ламаючи ту ж Конституцію через коліно і висмикуючи тільки те, що отому хрипатому бабуїну вигідно.
Якщо вже СБУ такі "принціпіальні" стали, то хай перевірять єрмачилу, татарова, подоляка і всю ту братію, що вони привели до влади - там же через одного(якщо не 2 з 3-х) з кацапськими чи ізраїльськими ксівами! Чи євреїв не чіпаємо?
Після виносу цього маланця з його шоблою Україна(дасть Бог!) таке побачить, що здригнеться від жаху. Але щось підказує, що ***** + пінчуки і Ко. не дадуть цього зробити, бо щупальці Гідри ведуть і в СБУ, і в ГУР, і в ЗР, не кажучи вже про Раду - одна косата проблядь чого коштує.
В этой статье реклама часов за 123 тысячи грн 😁
Ні хіба собі!
Лисак - ставший бригадним генералом СБУ за часів здачі України Бакановим ???
.... чи Труханов російськість котрого розкрутив Стерненко ( вербун СБУ, влонтер під захистом Малюка - бувшого зама Баканова , котрий прийшов у татровоРИГІВ зЄвдлади до головування СБУ???
Більше сцяти не буде...
Ще би потягнув з собою на дно двух одеських мафіозі - Галантерника і Ківалова.
Зєля сам того не розуміючи відкрив скриньку Пандори.
А це означає - що долю москаля Труханова повторять - Єрмак-Зеленський-Міндіч-Татаров...
Цікавий буде челендж...