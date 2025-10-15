Зеленський схвалив створення Одеської МВА та призначив Лисака її начальником, - укази (оновлено)
Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Лисака з посади голови Дніпропетровської ОВА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнням на відповідний указ глави держави №787/2025.
"Звільнити ЛИСАКА Сергія Петровича з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у документі.
Згідно з указом №788/2025, тимчасово покласти виконання обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації на ГАЙВАНЕНКА Владислава Вікторовича.
Також Зеленський підписав указ №789/2025 про утворення Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області.
"Генеральному штабу Збройних Сил України, Одеській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу", - йдеться в документі.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Раніше ЗМІ писали, що Лисак очолить Одеську МВА.
Розпорядженням №119/2025-рп Зеленський призначив С.Лисака начальником Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області.
Ще його пости просто пиз"дець "постраждалих немає"(більше 20 прильотів шахедів)
Сергій ЛисакДніпропетровськаСлужба в СБУ, бойовий досвід в АТОБригадний генералКадровий співробітник СБУ.Олег СінєгубовХарківськаСлужба в поліції (Національна поліція)Полковник поліціїРаніше був начальником Департаменту поліції.Віталій КімМиколаївськаВійськова службаЗапасник, служив у СБУСлужив у Збройних силах, а потім у Службі безпеки України.Павло Кириленко (був Головою Донецької ОВА, зараз Антимонопольний комітет)ДонецькаСлужба в СБУПолковникКадровий співробітник СБУ.Олександр ПрокудінХерсонськаСлужба в поліції (МВС)Генерал поліції третього рангуСлужив у органах внутрішніх справ та поліції.Юрій ПогуляйкоВолинськаСлужба в поліції, податковій міліції, СБУ-Працював у силових структурах.Ігор ТабурецьЧеркаськаСлужба в Головному управлінні розвідки (ГУР)Генерал-майор ************** військовий розвідник.Світлана ОнищукІвано-ФранківськаСлужба в органах внутрішніх справ, СБУМайор СБУСлужила в силових структурах.
Погуляйка на Волині замінено на есбеушника вже з рік тому, мабуть.
КДБФСБ.
Схоже, жарт про "фСБУ" не такий вже далекий від істини...
Індюкпроффесор теж так думав, поки в супРостов не попав!
@RudijLis
·
17 год
Немитий кацап Пєтров, який в 2012 р працював в москві на виборчій кампанії технічного кандидата від пуйла олігарха Прохорова, а в 2014 р написав у фб "я ваш Майдан в рот ****", відкрито погрожує мерам України 😡 ряжена під патріота русня, як і зеєрмафродіти
С назначением С. Лысака на должность ожидалось, что он, как действующий офицер спецслужбы, быстро наведет порядок в области, прекратит деятельность организованных преступных группировок, наладит конструктивный диалог с бизнесом и сможет обезопасить его от поборов со стороны взяточников и криминала. Однако назначенный губернатор расставил другие акценты в своей работе. Вместо борьбы с преступностью он обеспечил ей надежную «крышу» и неприкосновенность. Известно, что в Днепре сосредоточено большинство мошеннических колл-центров, организованных криминалом. Самая большая ОПГ в этом «бизнесе» - «Девятки», одним из лидеров которых является Игорь Хромов по прозвищу «Лягушка». Трудно представить, что бывший начальник УСБУ, а ныне губернатор С. Лысак не знаком с криминогенной ситуацией в своем регионе. Однако это не мешает ему периодически появляться на публике в компании «Лягушки».
Зеленський впорався за шість. Спритний хлопчик, перегнав вчителя