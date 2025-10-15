УКР
Зеленський схвалив створення Одеської МВА та призначив Лисака її начальником, - укази (оновлено)

Сергій Лисак очолить Одеську МВА

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Лисака з посади голови Дніпропетровської ОВА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнням на відповідний указ глави держави №787/2025.

"Звільнити ЛИСАКА Сергія Петровича з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у документі.

Згідно з указом №788/2025, тимчасово покласти виконання обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації на ГАЙВАНЕНКА Владислава Вікторовича.

Також читайте: Одеську МВА може очолити чинний керівник Дніпропетровської ОВА Лисак, - ЗМІ

Також Зеленський підписав указ №789/2025 про утворення Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області.

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Одеській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу", - йдеться в документі.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше ЗМІ писали, що Лисак очолить Одеську МВА.

Розпорядженням №119/2025-рп Зеленський призначив С.Лисака начальником Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області.

Зеленський Володимир (25823) Одеса (5655) Одеська область (3565) звільнення (2748) Лисак Сергій (129) Одеський район (344)
Топ коментарі
+26
З досвіду можна сказати що якщо зеля звільнив якогось поганця, то на його місце призначе урода
15.10.2025 12:12 Відповісти
15.10.2025 12:12 Відповісти
+16
Одеса - під гундосим виродком. Наступний крок - Київ, і можна проводити вибори з перемогою в 146%.
15.10.2025 12:26 Відповісти
15.10.2025 12:26 Відповісти
+14
створення гебешно-поліцайської держави триває повним ходом.
15.10.2025 12:30 Відповісти
15.10.2025 12:30 Відповісти
З досвіду можна сказати що якщо зеля звільнив якогось поганця, то на його місце призначе урода
15.10.2025 12:12 Відповісти
15.10.2025 12:12 Відповісти
Гида,ще та... Ні однієї форт.споруди не збудовано у Дніпро.оьл. Все пішло на розпил.
Ще його пости просто пиз"дець "постраждалих немає"(більше 20 прильотів шахедів)
15.10.2025 12:15 Відповісти
15.10.2025 12:15 Відповісти
Служив в СБУ. Не в Армії. Та й всі інші Голови ВА безпосередньо в Армії не служили:

Сергій ЛисакДніпропетровськаСлужба в СБУ, бойовий досвід в АТОБригадний генералКадровий співробітник СБУ.Олег СінєгубовХарківськаСлужба в поліції (Національна поліція)Полковник поліціїРаніше був начальником Департаменту поліції.Віталій КімМиколаївськаВійськова службаЗапасник, служив у СБУСлужив у Збройних силах, а потім у Службі безпеки України.Павло Кириленко (був Головою Донецької ОВА, зараз Антимонопольний комітет)ДонецькаСлужба в СБУПолковникКадровий співробітник СБУ.Олександр ПрокудінХерсонськаСлужба в поліції (МВС)Генерал поліції третього рангуСлужив у органах внутрішніх справ та поліції.Юрій ПогуляйкоВолинськаСлужба в поліції, податковій міліції, СБУ-Працював у силових структурах.Ігор ТабурецьЧеркаськаСлужба в Головному управлінні розвідки (ГУР)Генерал-майор ************** військовий розвідник.Світлана ОнищукІвано-ФранківськаСлужба в органах внутрішніх справ, СБУМайор СБУСлужила в силових структурах.
15.10.2025 12:20 Відповісти
15.10.2025 12:20 Відповісти
есбеушників ставлять по областях, щоб організували придушення невдоволення на місцях, а ще краще не допустили їх...
Погуляйка на Волині замінено на есбеушника вже з рік тому, мабуть.
15.10.2025 12:32 Відповісти
15.10.2025 12:32 Відповісти
Така сама історія відбулася на кацапетівці, коли владу в 90-х захопила КДБ ФСБ.
Схоже, жарт про "фСБУ" не такий вже далекий від істини...
15.10.2025 12:56 Відповісти
15.10.2025 12:56 Відповісти
Банда Гундосого.
показати весь коментар
15.10.2025 12:44 Відповісти
Свій в дошку Лисак... Майбутній регулювальник фінансових потоків...
показати весь коментар
15.10.2025 12:24 Відповісти
Не так давно голобородько так само швидко підписав писульку щодо НАБУ та САП.
показати весь коментар
15.10.2025 12:58 Відповісти
Одеса - під гундосим виродком. Наступний крок - Київ, і можна проводити вибори з перемогою в 146%.
показати весь коментар
15.10.2025 12:26 Відповісти
Колись і проффесор так думав!
показати весь коментар
15.10.2025 12:45 Відповісти
Е ні. Ці вже всі помилки праффєсара врахували і такого розвитку подій не допустять!
показати весь коментар
15.10.2025 13:15 Відповісти
Індюк проффесор теж так думав, поки в суп Ростов не попав!
показати весь коментар
15.10.2025 13:19 Відповісти
Без виборів: голова ОВА указом і все...
показати весь коментар
15.10.2025 13:35 Відповісти
ну все тепер можно спокійно пилити одеське бабло з великою турботою про людей, в Чернігові та області також купа військових адміністрацій, але ні безпеки ні електрики ні води чомусь не наблюдається))
показати весь коментар
15.10.2025 12:27 Відповісти
створення гебешно-поліцайської держави триває повним ходом.
показати весь коментар
15.10.2025 12:30 Відповісти
Pandamonium ☕
@RudijLis
·
17 год
Немитий кацап Пєтров, який в 2012 р працював в москві на виборчій кампанії технічного кандидата від пуйла олігарха Прохорова, а в 2014 р написав у фб "я ваш Майдан в рот ****", відкрито погрожує мерам України 😡 ряжена під патріота русня, як і зеєрмафродіти
показати весь коментар
15.10.2025 12:31 Відповісти
А Труханова надо в соседнюю камеру к Шуфричу, пусть перестукиваются...
показати весь коментар
15.10.2025 12:32 Відповісти
Ходять чутки, що Труханов збирається перейти знов в охоронці, але цього разу до Стерненка. Не знаю, чи правда?
показати весь коментар
15.10.2025 12:33 Відповісти
А шо, до цього не було воєнної адміністрації в Одесі?
показати весь коментар
15.10.2025 12:34 Відповісти
Був такий собі полковник Марченко, потихеньку барижив курортною землею.
показати весь коментар
15.10.2025 12:59 Відповісти
Так, а де він зараз? Воює?
показати весь коментар
15.10.2025 13:03 Відповісти
Найвищі офіцери скаржились на Марченка У чому причина | Цензор.НЕТ
показати весь коментар
15.10.2025 13:25 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2025 13:00 Відповісти
Поміняв одного уродця на бєніного викормиша. Тут как бє все зрозуміло. Далі - Київ, ще якісь регіони, й можна проводити вибори. Дуже часи Яника нагадує.
показати весь коментар
15.10.2025 12:41 Відповісти
Корупціонеру Кіперману Гундосий віддав область. Мафіозна держава побудована вже давно.
показати весь коментар
15.10.2025 12:42 Відповісти
Про попереднє губернаторство цього типочка. Інфа з інета:
С назначением С. Лысака на должность ожидалось, что он, как действующий офицер спецслужбы, быстро наведет порядок в области, прекратит деятельность организованных преступных группировок, наладит конструктивный диалог с бизнесом и сможет обезопасить его от поборов со стороны взяточников и криминала. Однако назначенный губернатор расставил другие акценты в своей работе. Вместо борьбы с преступностью он обеспечил ей надежную «крышу» и неприкосновенность. Известно, что в Днепре сосредоточено большинство мошеннических колл-центров, организованных криминалом. Самая большая ОПГ в этом «бизнесе» - «Девятки», одним из лидеров которых является Игорь Хромов по прозвищу «Лягушка». Трудно представить, что бывший начальник УСБУ, а ныне губернатор С. Лысак не знаком с криминогенной ситуацией в своем регионе. Однако это не мешает ему периодически появляться на публике в компании «Лягушки».
показати весь коментар
15.10.2025 12:51 Відповісти
Ну все, Одеса може спати спокійно.
показати весь коментар
15.10.2025 12:52 Відповісти
Лисак "завалив" спорудження захисних ліній Дніпропетровської обл.А тепер знищить захист Одеси. Да і яка може бути військова адміністрація міста Одеси яке знаходиться ДУЖЕ далеко від фронта Все іде до того,щоб посадити в крісла керівників області не професіоналів і тих кого вибирає населення міста чи обл.,а хто є з команди зеленського Хоча до труханова саме негативне відношення.
показати весь коментар
15.10.2025 12:58 Відповісти
Міндіч з шурмою і даниловим та умеровим, хоть погодили, отих призначенців зеленського з Оманськими????
показати весь коментар
15.10.2025 13:10 Відповісти
Дніпропетровську область уже назахищав?
показати весь коментар
15.10.2025 13:25 Відповісти
чем же это ватноголовый сепор "капитан" не поделился с фсбэшником Елдаком и его ручной макакой...??
показати весь коментар
15.10.2025 13:31 Відповісти
Для повноцінної узурпації влади ***** знадобилося два десятки років.
Зеленський впорався за шість. Спритний хлопчик, перегнав вчителя
показати весь коментар
15.10.2025 13:40 Відповісти
Труханов той ще мудак, ватник, корупціонет і т.д. АЛЕ він обраний одеситами і лише вони можуть його зняти (переобрати). ЗЕ-покидьок з єрмачньой такі самі ватники та злочинці, як і Труханов, але вони хочуть взяти під себе всі ласі шматки в Одесі ото і вся "боротьба з рускім міром", як це намагаються видати помийки ОПи. Йде знищення місцевого самоврядування та перерозподіл потоків бабла в кишеню ЗЕрмакофродитів.
показати весь коментар
15.10.2025 13:59 Відповісти
Зейло, не вийди сам на себе В керівника партії при" слуга" 🤢Арахаміі , від народження є РФ гр ‼️В Зейла з Шефіром 100% є гр . і бізнес на паРаші, у Міндіча100% , а у блазнів тамбовських жидкових з 95🎪🤡 шапіто у всіх ……
показати весь коментар
15.10.2025 14:14 Відповісти
 
 