Зеленський схвалив створення Одеської МВА та призначив Лисака її начальником, - укази (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Лисака з посади голови Дніпропетровської ОВА.

"Звільнити ЛИСАКА Сергія Петровича з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у документі.

Згідно з указом №788/2025, тимчасово покласти виконання обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації на ГАЙВАНЕНКА Владислава Вікторовича.

Також Зеленський підписав указ №789/2025 про утворення Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області.

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Одеській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу", - йдеться в документі.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше ЗМІ писали, що Лисак очолить Одеську МВА.

Розпорядженням №119/2025-рп Зеленський призначив С.Лисака начальником Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області.