Одеську МВА може очолити чинний керівник Дніпропетровської ОВА Лисак, - ЗМІ
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак може стати головою Одеської міської військової адміністрації.
Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.
За їхньою інформацією, голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака призначать начальником Одеської міської військової адміністрації.
Хто замінить Лисака на Дніпропетровщині — наразі невідомо.
Що відомо про Сергія Лисака?
Лисак очолював Дніпропетровську ОВА з лютого 2023 року. Він замінив на посаді Валентина Резніченка.
До того Сергій Лисак керував СБУ Дніпропетровської області, на посаду був призначений у липні 2022 року.
Із травня 2020-го по липень 2022 року він очолював управління Служби безпеки України в Житомирській області. 25 березня 2022 року президент Зеленський своїм указом надав йому звання бригадного генерала.
Як йдеться на сайті Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак брав участь в АТО у 2014-2015 та 2017 роках. З 24 лютого 2022 року давав відсіч збройній агресії РФ на території Житомирської області.
Що передувало?
Раніше глава держави заявив, що керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави.
Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.
Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.
Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.
14 жовтня Зеленський припинив українське громадянство меру Одеси Геннадію Труханову. Також громадянство припинили екснардепу Царьову та танцівнику Полуніну.
Труханов назвав рішення про позбавлення його громадянства України "фальсифікацією".
Служба безпеки підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.
справка - Єрмак являє собою голову Конгресу місцевих та регіональних влад а нині військових держадміністрацій ...ТОБТО ПРЯМА ЛЮДИНА ЄРМАКА ( бувший СБУшник) тепер переводиться в мери Одеси?
інформація з Дзекала Тижня
За словами президента, у нього для Лисака є нові завдання.
Президент України Володимир Зеленський https://t.me/V_Zelenskiy_official/16499?single натякнув на можливе звільнення Сергія Лисака з посади голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Зокрема, останні сьогодні був на особистій зустрічі із президентом та головою СБУ Василем Малюком.
«Обговорили ситуацію на Дніпровщині. Я подякував Сергію Лисаку, голові обласної військової адміністрації, за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання. Документи щодо цього - незабаром», - написав Зеленський у вівторок.
Одеське видання «https://t.me/OdessaDumskayaNet/102310 Думська» із посиланням на джерела пише, що Сергій Лисак стане головою https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-vidpoviv-na-zaklik-stvoriti-v-odesi-misku-vijskovu-administratsiju.html Одеської міської військової адміністрації, яку створять на фоні історії із позбавленням міського голови Геннадія Труханова громадянства України.
Короткая биография
Украинский государственный деятель, председатель Днепропетровской облгосадминистрации 7 февраля 2023 года, бригадный генерал. Кадровый сотрудник СБУ.
Карьера
Сергей Лысак проходил службу на оперативных и руководящих должностях в УСБУ в разных регионах.
Был начальником Службы безопасности Украины в Днепропетровской области, куда был назначен во время полномасштабного вторжения в июле 2022 года.
Участвовал в АТО в 2014-2015 и 2017 годах.
С 24 февраля 2022 г. давал отпор вооруженной агрессии россии на территории Житомирской области.
С мая 2020 по июль 2022 года он возглавлял управление Службы безопасности Украины в Житомирской области. 25 марта 2022 года президент Зеленский своим указом присвоил ему звание бригадного генерала.
7 февраля 2023 года вступил в должность главы Днепропетровской ОВА.
А подав на підпис вовці указ про присвоєння БРИГАДНОГО ГЕНГЕРАЛА у березні 2022 р ХТО? БАКАНОВ? ТАТАРОВ? ЄРМАК?
Это там, где парашники фактически перерезали трассу Киев-Ужгород. Очень напоминает события в Херсонской и Запорожской областях, под чутким руководством "лейтенанта" от ФСБ БакЛанова и его подпарашных подчинённых.
Й саме за це Єрмак зробив його головою дуже важливого регіону - ДНІПРО військова адміністрація (головою асоціії таких голів є саме Єрмак)
тут БУЛО досьє але зараз це не відкривається