Одеську МВА може очолити чинний керівник Дніпропетровської ОВА Лисак, - ЗМІ

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак може стати головою Одеської міської військової адміністрації.

Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

За їхньою інформацією, голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака призначать начальником Одеської міської військової адміністрації.

Хто замінить Лисака на Дніпропетровщині — наразі невідомо.

Що відомо про Сергія Лисака?

Лисак очолював Дніпропетровську ОВА з лютого 2023 року. Він замінив на посаді Валентина Резніченка.

До того Сергій Лисак керував СБУ Дніпропетровської області, на посаду був призначений у липні 2022 року.

Із травня 2020-го по липень 2022 року він очолював управління Служби безпеки України в Житомирській області. 25 березня 2022 року президент Зеленський своїм указом надав йому звання бригадного генерала.

Як йдеться на сайті Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак брав участь в АТО у 2014-2015 та 2017 роках. З 24 лютого 2022 року давав відсіч збройній агресії РФ на території Житомирської області.

Що передувало?

Раніше глава держави заявив, що керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави.

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

14 жовтня Зеленський припинив українське громадянство меру Одеси Геннадію Труханову. Також громадянство припинили екснардепу Царьову та танцівнику Полуніну.

Труханов назвав рішення про позбавлення його громадянства України "фальсифікацією".

Служба безпеки підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

