Одесскую ГГА может возглавить действующий руководитель Днепропетровской ОВА Лысак, - СМИ
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак может стать главой Одесской городской военной администрации.
Об этом пишет Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
По их информации, главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака назначат начальником Одесской городской военной администрации.
Кто заменит Лысака на Днепропетровщине, пока неизвестно.
Что известно о Сергее Лысаке?
Лысак возглавлял Днепропетровскую ОВА с февраля 2023 года. Он заменил на посту Валентина Резниченко.
До этого Сергей Лысак руководил СБУ Днепропетровской области, на должность был назначен в июле 2022 года.
С мая 2020-го по июль 2022 года он возглавлял управление Службы безопасности Украины в Житомирской области. 25 марта 2022 года президент Зеленский своим указом присвоил ему звание бригадного генерала.
Как говорится на сайте Днепропетровской ОВА, Сергей Лысак участвовал в АТО в 2014-2015 и 2017 годах. С 24 февраля 2022 года давал отпор вооруженной агрессии РФ на территории Житомирской области.
Что предшествовало?
Ранее глава государства заявил, что руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства.
Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.
Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.
Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.
14 октября Зеленский прекратил украинское гражданство мэру Одессы Геннадию Труханову. Также гражданство прекратили экс-нардепу Цареву и танцовщику Полунину.
Труханов назвал решение о лишении его гражданства Украины "фальсификацией".
Служба безопасности подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.
справка - Єрмак являє собою голову Конгресу місцевих та регіональних влад а нині військових держадміністрацій ...ТОБТО ПРЯМА ЛЮДИНА ЄРМАКА ( бувший СБУшник) тепер переводиться в мери Одеси?
інформація з Дзекала Тижня
За словами президента, у нього для Лисака є нові завдання.
Президент України Володимир Зеленський https://t.me/V_Zelenskiy_official/16499?single натякнув на можливе звільнення Сергія Лисака з посади голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Зокрема, останні сьогодні був на особистій зустрічі із президентом та головою СБУ Василем Малюком.
«Обговорили ситуацію на Дніпровщині. Я подякував Сергію Лисаку, голові обласної військової адміністрації, за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання. Документи щодо цього - незабаром», - написав Зеленський у вівторок.
Одеське видання «https://t.me/OdessaDumskayaNet/102310 Думська» із посиланням на джерела пише, що Сергій Лисак стане головою https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-vidpoviv-na-zaklik-stvoriti-v-odesi-misku-vijskovu-administratsiju.html Одеської міської військової адміністрації, яку створять на фоні історії із позбавленням міського голови Геннадія Труханова громадянства України.
Короткая биография
Украинский государственный деятель, председатель Днепропетровской облгосадминистрации 7 февраля 2023 года, бригадный генерал. Кадровый сотрудник СБУ.
Карьера
Сергей Лысак проходил службу на оперативных и руководящих должностях в УСБУ в разных регионах.
Был начальником Службы безопасности Украины в Днепропетровской области, куда был назначен во время полномасштабного вторжения в июле 2022 года.
Участвовал в АТО в 2014-2015 и 2017 годах.
С 24 февраля 2022 г. давал отпор вооруженной агрессии россии на территории Житомирской области.
С мая 2020 по июль 2022 года он возглавлял управление Службы безопасности Украины в Житомирской области. 25 марта 2022 года президент Зеленский своим указом присвоил ему звание бригадного генерала.
7 февраля 2023 года вступил в должность главы Днепропетровской ОВА.
А подав на підпис вовці указ про присвоєння БРИГАДНОГО ГЕНГЕРАЛА у березні 2022 р ХТО? БАКАНОВ? ТАТАРОВ? ЄРМАК?
Это там, где парашники фактически перерезали трассу Киев-Ужгород. Очень напоминает события в Херсонской и Запорожской областях, под чутким руководством "лейтенанта" от ФСБ БакЛанова и его подпарашных подчинённых.
Й саме за це Єрмак зробив його головою дуже важливого регіону - ДНІПРО військова адміністрація (головою асоціії таких голів є саме Єрмак)
тут БУЛО досьє але зараз це не відкривається