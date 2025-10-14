Одесскую ГГА может возглавить действующий руководитель Днепропетровской ОВА Лысак, - СМИ

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак может стать главой Одесской городской военной администрации.

Об этом пишет Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

По их информации, главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака назначат начальником Одесской городской военной администрации.

Кто заменит Лысака на Днепропетровщине, пока неизвестно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский ответил на петицию о создании Одесской МВА: Просит Сырского и Кипера проверить необходимость

Что известно о Сергее Лысаке?

Лысак возглавлял Днепропетровскую ОВА с февраля 2023 года. Он заменил на посту Валентина Резниченко.

До этого Сергей Лысак руководил СБУ Днепропетровской области, на должность был назначен в июле 2022 года.

С мая 2020-го по июль 2022 года он возглавлял управление Службы безопасности Украины в Житомирской области. 25 марта 2022 года президент Зеленский своим указом присвоил ему звание бригадного генерала.

Как говорится на сайте Днепропетровской ОВА, Сергей Лысак участвовал в АТО в 2014-2015 и 2017 годах. С 24 февраля 2022 года давал отпор вооруженной агрессии РФ на территории Житомирской области.

Также читайте: В Днепропетровской ОГА опровергли фейк о выходе россиян на границу области. ФОТО

Что предшествовало?

Ранее глава государства заявил, что руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства.

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

14 октября Зеленский прекратил украинское гражданство мэру Одессы Геннадию Труханову. Также гражданство прекратили экс-нардепу Цареву и танцовщику Полунину.

Труханов назвал решение о лишении его гражданства Украины "фальсификацией".

Служба безопасности подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.

Также смотрите: Гражданин РФ Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж