РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12246 посетителей онлайн
Новости
3 102 29

Зеленский одобрил создание Одесской ГВА и назначил Лысака ее начальником, - указы (обновлено)

Сергей Лысак возглавит Одесскую МВА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Лысака с должности председателя Днепропетровской ОГА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ главы государства №787/2025.

"Уволить Лысака Сергея Петровича с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Согласно указу №788/2025, временно возложить исполнение обязанностей председателя Днепропетровской областной государственной администрации на ГАЙВАНЕНКО Владислава Викторовича.

Также читайте: Одесскую ОГА может возглавить действующий руководитель Днепропетровской ОГА Лысак, - СМИ

Также Зеленский подписал указ №789/2025 об образовании Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Одесской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа", - говорится в документе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее СМИ писали, что Лысак возглавит Одесскую ГВА.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Распоряжением №119/2025-рп Зеленский назначил С.Лысака начальником Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области.

Автор: 

Зеленский Владимир (22263) Одесса (8061) Одесская область (3890) увольнение (2713) Лысак Сергей (113) Одесский район (322)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
З досвіду можна сказати що якщо зеля звільнив якогось поганця, то на його місце призначе урода
показать весь комментарий
15.10.2025 12:12 Ответить
+14
Одеса - під гундосим виродком. Наступний крок - Київ, і можна проводити вибори з перемогою в 146%.
показать весь комментарий
15.10.2025 12:26 Ответить
+11
створення гебешно-поліцайської держави триває повним ходом.
показать весь комментарий
15.10.2025 12:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З досвіду можна сказати що якщо зеля звільнив якогось поганця, то на його місце призначе урода
показать весь комментарий
15.10.2025 12:12 Ответить
Гида,ще та... Ні однієї форт.споруди не збудовано у Дніпро.оьл. Все пішло на розпил.
Ще його пости просто пиз"дець "постраждалих немає"(більше 20 прильотів шахедів)
показать весь комментарий
15.10.2025 12:15 Ответить
Служив в СБУ. Не в Армії. Та й всі інші Голови ВА безпосередньо в Армії не служили:

Сергій ЛисакДніпропетровськаСлужба в СБУ, бойовий досвід в АТОБригадний генералКадровий співробітник СБУ.Олег СінєгубовХарківськаСлужба в поліції (Національна поліція)Полковник поліціїРаніше був начальником Департаменту поліції.Віталій КімМиколаївськаВійськова службаЗапасник, служив у СБУСлужив у Збройних силах, а потім у Службі безпеки України.Павло Кириленко (був Головою Донецької ОВА, зараз Антимонопольний комітет)ДонецькаСлужба в СБУПолковникКадровий співробітник СБУ.Олександр ПрокудінХерсонськаСлужба в поліції (МВС)Генерал поліції третього рангуСлужив у органах внутрішніх справ та поліції.Юрій ПогуляйкоВолинськаСлужба в поліції, податковій міліції, СБУ-Працював у силових структурах.Ігор ТабурецьЧеркаськаСлужба в Головному управлінні розвідки (ГУР)Генерал-майор ************** військовий розвідник.Світлана ОнищукІвано-ФранківськаСлужба в органах внутрішніх справ, СБУМайор СБУСлужила в силових структурах.
показать весь комментарий
15.10.2025 12:20 Ответить
есбеушників ставлять по областях, щоб організували придушення невдоволення на місцях, а ще краще не допустили їх...
Погуляйка на Волині замінено на есбеушника вже з рік тому, мабуть.
показать весь комментарий
15.10.2025 12:32 Ответить
Така сама історія відбулася на кацапетівці, коли владу в 90-х захопила КДБ ФСБ.
Схоже, жарт про "фСБУ" не такий вже далекий від істини...
показать весь комментарий
15.10.2025 12:56 Ответить
Банда Гундосого.
показать весь комментарий
15.10.2025 12:44 Ответить
Свій в дошку Лисак... Майбутній регулювальник фінансових потоків...
показать весь комментарий
15.10.2025 12:24 Ответить
Не так давно голобородько так само швидко підписав писульку щодо НАБУ та САП.
показать весь комментарий
15.10.2025 12:58 Ответить
Одеса - під гундосим виродком. Наступний крок - Київ, і можна проводити вибори з перемогою в 146%.
показать весь комментарий
15.10.2025 12:26 Ответить
Колись і проффесор так думав!
показать весь комментарий
15.10.2025 12:45 Ответить
Е ні. Ці вже всі помилки праффєсара врахували і такого розвитку подій не допустять!
показать весь комментарий
15.10.2025 13:15 Ответить
Індюк проффесор теж так думав, поки в суп Ростов не попав!
показать весь комментарий
15.10.2025 13:19 Ответить
ну все тепер можно спокійно пилити одеське бабло з великою турботою про людей, в Чернігові та області також купа військових адміністрацій, але ні безпеки ні електрики ні води чомусь не наблюдається))
показать весь комментарий
15.10.2025 12:27 Ответить
створення гебешно-поліцайської держави триває повним ходом.
показать весь комментарий
15.10.2025 12:30 Ответить
Pandamonium ☕
@RudijLis
·
17 год
Немитий кацап Пєтров, який в 2012 р працював в москві на виборчій кампанії технічного кандидата від пуйла олігарха Прохорова, а в 2014 р написав у фб "я ваш Майдан в рот ****", відкрито погрожує мерам України 😡 ряжена під патріота русня, як і зеєрмафродіти
показать весь комментарий
15.10.2025 12:31 Ответить
А Труханова надо в соседнюю камеру к Шуфричу, пусть перестукиваются...
показать весь комментарий
15.10.2025 12:32 Ответить
Ходять чутки, що Труханов збирається перейти знов в охоронці, але цього разу до Стерненка. Не знаю, чи правда?
показать весь комментарий
15.10.2025 12:33 Ответить
А шо, до цього не було воєнної адміністрації в Одесі?
показать весь комментарий
15.10.2025 12:34 Ответить
Був такий собі полковник Марченко, потихеньку барижив курортною землею.
показать весь комментарий
15.10.2025 12:59 Ответить
Так, а де він зараз? Воює?
показать весь комментарий
15.10.2025 13:03 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2025 13:00 Ответить
Поміняв одного уродця на бєніного викормиша. Тут как бє все зрозуміло. Далі - Київ, ще якісь регіони, й можна проводити вибори. Дуже часи Яника нагадує.
показать весь комментарий
15.10.2025 12:41 Ответить
Корупціонеру Кіперману Гундосий віддав область. Мафіозна держава побудована вже давно.
показать весь комментарий
15.10.2025 12:42 Ответить
Про попереднє губернаторство цього типочка. Інфа з інета:
С назначением С. Лысака на должность ожидалось, что он, как действующий офицер спецслужбы, быстро наведет порядок в области, прекратит деятельность организованных преступных группировок, наладит конструктивный диалог с бизнесом и сможет обезопасить его от поборов со стороны взяточников и криминала. Однако назначенный губернатор расставил другие акценты в своей работе. Вместо борьбы с преступностью он обеспечил ей надежную «крышу» и неприкосновенность. Известно, что в Днепре сосредоточено большинство мошеннических колл-центров, организованных криминалом. Самая большая ОПГ в этом «бизнесе» - «Девятки», одним из лидеров которых является Игорь Хромов по прозвищу «Лягушка». Трудно представить, что бывший начальник УСБУ, а ныне губернатор С. Лысак не знаком с криминогенной ситуацией в своем регионе. Однако это не мешает ему периодически появляться на публике в компании «Лягушки».
показать весь комментарий
15.10.2025 12:51 Ответить
Ну все, Одеса може спати спокійно.
показать весь комментарий
15.10.2025 12:52 Ответить
Лисак "завалив" спорудження захисних ліній Дніпропетровської обл.А тепер знищить захист Одеси. Да і яка може бути військова адміністрація міста Одеси яке знаходиться ДУЖЕ далеко від фронта Все іде до того,щоб посадити в крісла керівників області не професіоналів і тих кого вибирає населення міста чи обл.,а хто є з команди зеленського Хоча до труханова саме негативне відношення.
показать весь комментарий
15.10.2025 12:58 Ответить
Міндіч з шурмою і даниловим та умеровим, хоть погодили, отих призначенців зеленського з Оманськими????
показать весь комментарий
15.10.2025 13:10 Ответить
Дніпропетровську область уже назахищав?
показать весь комментарий
15.10.2025 13:25 Ответить
 
 