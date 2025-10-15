Зеленский одобрил создание Одесской ГВА и назначил Лысака ее начальником, - указы (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Лысака с должности председателя Днепропетровской ОГА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ главы государства №787/2025.

"Уволить Лысака Сергея Петровича с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Согласно указу №788/2025, временно возложить исполнение обязанностей председателя Днепропетровской областной государственной администрации на ГАЙВАНЕНКО Владислава Викторовича.

Также Зеленский подписал указ №789/2025 об образовании Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Одесской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа", - говорится в документе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее СМИ писали, что Лысак возглавит Одесскую ГВА.

Распоряжением №119/2025-рп Зеленский назначил С.Лысака начальником Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области.