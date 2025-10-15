Зеленский одобрил создание Одесской ГВА и назначил Лысака ее начальником, - указы (обновлено)
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Лысака с должности председателя Днепропетровской ОГА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ главы государства №787/2025.
"Уволить Лысака Сергея Петровича с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.
Согласно указу №788/2025, временно возложить исполнение обязанностей председателя Днепропетровской областной государственной администрации на ГАЙВАНЕНКО Владислава Викторовича.
Также Зеленский подписал указ №789/2025 об образовании Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области.
"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Одесской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа", - говорится в документе.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее СМИ писали, что Лысак возглавит Одесскую ГВА.
Распоряжением №119/2025-рп Зеленский назначил С.Лысака начальником Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ще його пости просто пиз"дець "постраждалих немає"(більше 20 прильотів шахедів)
Сергій ЛисакДніпропетровськаСлужба в СБУ, бойовий досвід в АТОБригадний генералКадровий співробітник СБУ.Олег СінєгубовХарківськаСлужба в поліції (Національна поліція)Полковник поліціїРаніше був начальником Департаменту поліції.Віталій КімМиколаївськаВійськова службаЗапасник, служив у СБУСлужив у Збройних силах, а потім у Службі безпеки України.Павло Кириленко (був Головою Донецької ОВА, зараз Антимонопольний комітет)ДонецькаСлужба в СБУПолковникКадровий співробітник СБУ.Олександр ПрокудінХерсонськаСлужба в поліції (МВС)Генерал поліції третього рангуСлужив у органах внутрішніх справ та поліції.Юрій ПогуляйкоВолинськаСлужба в поліції, податковій міліції, СБУ-Працював у силових структурах.Ігор ТабурецьЧеркаськаСлужба в Головному управлінні розвідки (ГУР)Генерал-майор ************** військовий розвідник.Світлана ОнищукІвано-ФранківськаСлужба в органах внутрішніх справ, СБУМайор СБУСлужила в силових структурах.
Погуляйка на Волині замінено на есбеушника вже з рік тому, мабуть.
КДБФСБ.
Схоже, жарт про "фСБУ" не такий вже далекий від істини...
Індюкпроффесор теж так думав, поки в супРостов не попав!
@RudijLis
·
17 год
Немитий кацап Пєтров, який в 2012 р працював в москві на виборчій кампанії технічного кандидата від пуйла олігарха Прохорова, а в 2014 р написав у фб "я ваш Майдан в рот ****", відкрито погрожує мерам України 😡 ряжена під патріота русня, як і зеєрмафродіти
С назначением С. Лысака на должность ожидалось, что он, как действующий офицер спецслужбы, быстро наведет порядок в области, прекратит деятельность организованных преступных группировок, наладит конструктивный диалог с бизнесом и сможет обезопасить его от поборов со стороны взяточников и криминала. Однако назначенный губернатор расставил другие акценты в своей работе. Вместо борьбы с преступностью он обеспечил ей надежную «крышу» и неприкосновенность. Известно, что в Днепре сосредоточено большинство мошеннических колл-центров, организованных криминалом. Самая большая ОПГ в этом «бизнесе» - «Девятки», одним из лидеров которых является Игорь Хромов по прозвищу «Лягушка». Трудно представить, что бывший начальник УСБУ, а ныне губернатор С. Лысак не знаком с криминогенной ситуацией в своем регионе. Однако это не мешает ему периодически появляться на публике в компании «Лягушки».