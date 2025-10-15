Российский паспорт Труханова — это подделка, — журналист Грозев
Лидер международной группы расследователей Bellingcat Христо Грозев заявил, что российский паспорт, на основании которого мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства, может быть подделкой.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"СБУ объявила, что президент Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Причиной, по словам СБУ, стало то, что в 2015 году мэр получил российский загранпаспорт, якобы действующий до конца 2025 года. Однако этот документ является поддельным и, вероятно, является результатом активных мероприятий РФ против действующего мэра", - отметил журналист.
Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.
Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.
Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.
Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.
15 октября 2025 года Зеленский одобрил создание Одесской ГВА и назначил Лысака ее начальником.
Труханов планирует обратиться к юристам в США, чтобы они помогли официально выяснить, имеет ли он российское гражданство.
І всюди в базах він числиться.
Тогда и Боинг сбили не кацапы
ЗАКОН или ЕСТЬ !!
ИЛИ ЕГО НЕТ!!!
Мафия Зеленского пошла против мафии Труханова не из- за паспорта
Это и дураку понятно
Мафии Зеленского плевать на паспорт Труханова
Потому что у мафии Зеленского такие же паспорта в тумбочке
Мафия Зеленского хочет ДЕНЬГИ ТРУХАНОВА
Она их себе тихо заберет
Вместо того,чтобы вернуть Украине
На фига вы ,такая умница, подыгрываете сейчас власти?
Все влаштовувало, а зараз ні ? Дуже підозріло.
Але СБУ ось це що