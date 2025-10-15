Российский паспорт Труханова — это подделка, — журналист Грозев

Лидер международной группы расследователей Bellingcat Христо Грозев заявил, что российский паспорт, на основании которого мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства, может быть подделкой.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"СБУ объявила, что президент Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Причиной, по словам СБУ, стало то, что в 2015 году мэр получил российский загранпаспорт, якобы действующий до конца 2025 года. Однако этот документ является поддельным и, вероятно, является результатом активных мероприятий РФ против действующего мэра", - отметил журналист.

Читайте: Сотни одесситов вышли на митинг против мэра Труханова, которому прекратили гражданство Украины. ФОТОрепортаж

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.

15 октября 2025 года Зеленский одобрил создание Одесской ГВА и назначил Лысака ее начальником.

Труханов планирует обратиться к юристам в США, чтобы они помогли официально выяснить, имеет ли он российское гражданство.

