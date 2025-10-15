РУС
Гражданство мэра Одессы Труханова
Российский паспорт Труханова — это подделка, — журналист Грозев

Грозеев заявил, что российский паспорт Труханова — подделка

Лидер международной группы расследователей Bellingcat Христо Грозев заявил, что российский паспорт, на основании которого мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства, может быть подделкой.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"СБУ объявила, что президент Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Причиной, по словам СБУ, стало то, что в 2015 году мэр получил российский загранпаспорт, якобы действующий до конца 2025 года. Однако этот документ является поддельным и, вероятно, является результатом активных мероприятий РФ против действующего мэра", - отметил журналист.

Грозеев заявил, что российский паспорт Труханова — подделка

Читайте: Сотни одесситов вышли на митинг против мэра Труханова, которому прекратили гражданство Украины. ФОТОрепортаж

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.

15 октября 2025 года Зеленский одобрил создание Одесской ГВА и назначил Лысака ее начальником.

Труханов планирует обратиться к юристам в США, чтобы они помогли официально выяснить, имеет ли он российское гражданство.

+6
чому усі ці роки Зе та його команда нічого не знала, не бачила рос паспорт Труханова ?

Все влаштовувало, а зараз ні ? Дуже підозріло.
15.10.2025 15:52 Ответить
+4
А ось Гроздьеву явірю більше , ніж Тпруханову і Бубачьці!
15.10.2025 15:46 Ответить
+3
Занадто швидко все відбувається.Схоже що оп рейденуло Одесу
15.10.2025 16:05 Ответить
Фу,Грозєв. Як негарно. Це зашквар.🤮
15.10.2025 15:44 Ответить
А ось Гроздьеву явірю більше , ніж Тпруханову і Бубачьці!
15.10.2025 15:46 Ответить
Героическая битва жабы с гадюкой!
15.10.2025 15:44 Ответить
Та яка різниця, як називається ця ксіва. Де юре Труханов - "гражданин рф". Бо видана вона органом рашистської пітьми, хоч "фсб", хоч "мчс", не важливо.
І всюди в базах він числиться.
15.10.2025 15:46 Ответить
Вот уж нет!!!!
Тогда и Боинг сбили не кацапы
ЗАКОН или ЕСТЬ !!
ИЛИ ЕГО НЕТ!!!
Мафия Зеленского пошла против мафии Труханова не из- за паспорта
Это и дураку понятно
Мафии Зеленского плевать на паспорт Труханова
Потому что у мафии Зеленского такие же паспорта в тумбочке
Мафия Зеленского хочет ДЕНЬГИ ТРУХАНОВА
Она их себе тихо заберет
Вместо того,чтобы вернуть Украине
На фига вы ,такая умница, подыгрываете сейчас власти?
15.10.2025 16:29 Ответить
Паніковский б.. !
15.10.2025 15:48 Ответить
О, ще одна консерва!
15.10.2025 15:49 Ответить
З якого дива рашці топити Труханова? - цілий журналіст Грозєв в адекваті?
15.10.2025 15:49 Ответить
чому усі ці роки Зе та його команда нічого не знала, не бачила рос паспорт Труханова ?

Все влаштовувало, а зараз ні ? Дуже підозріло.
15.10.2025 15:52 Ответить
ЦВК: Труханов втратить мерство, коли Одеська міськрада отримає указ президента
15.10.2025 15:53 Ответить
всё равно он мэром остается
15.10.2025 15:55 Ответить
журналіст Грозєв. після розслідування операції по затриманню "вагнерівці" проявив себе як рашистська фсбешна підробка
15.10.2025 15:56 Ответить
Так вагнерівців ніхто не затримував . Українська влада передала їх путіну от і все розслідування. так що про россійску підробку гадаю питання не до нього
15.10.2025 16:07 Ответить
гадай дальше ,можливо і вгадаєш
15.10.2025 16:08 Ответить
Навіть якби і не чинний вже був. Труха вже скільки при владі в Одесі? Якщо паспорт у нього і був то це значить, що він цей факт приховував. А якщо так то це злочин. А за злочин треба відповідати, а не очолювати велике та стратегічне місто.
15.10.2025 15:59 Ответить
ворог вашого ворога - ваш мер
15.10.2025 16:02 Ответить
Ясен пень. "При современной постановке печатного дела на Западе..."(с). Был бы настоящий, зачем бы он просил у американцев независимого расследования?
15.10.2025 16:03 Ответить
Занадто швидко все відбувається.Схоже що оп рейденуло Одесу
15.10.2025 16:05 Ответить
скоро у Клічка знайдуть російский аусвайс
15.10.2025 16:08 Ответить
Думаю що вже малюють
15.10.2025 16:19 Ответить
Ще б би вигороджував Гордона, чи Бужанського.
15.10.2025 16:08 Ответить
Сколькож Трух(ф)а вам остегнул интерестно битков?!
15.10.2025 16:10 Ответить
А у ЗП санек вже знайшли паспорт громадянина Ізраїля? чи ще шукають ?
Але СБУ ось це що

15.10.2025 16:14 Ответить
Х*ясе вот это поворот, расследовал вагнеров, а вышел на поддельный паспорт.
15.10.2025 16:19 Ответить
ОК, але я теж так можу сказати. Ну і що? У чому фейковість? Фото не схоже?
15.10.2025 16:19 Ответить
15.10.2025 16:20 Ответить
Я навіть не сумніваюсь , що у труханова є кацапський паспорт, але на документах, що викладали тут на фото не він, інша людина, майже його копія, але не він. Це я вам як фізіономіст кажу з повною впевненістю.
15.10.2025 16:27 Ответить
 
 