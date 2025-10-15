Труханов попросит юристов в США проверить, имеет ли он российское гражданство
Городской голова Одессы Геннадий Труханов планирует обратиться к юристам в США, чтобы они помогли официально выяснить, имеет ли он российское гражданство.
Об этом Труханов заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я буду обращаться к международным организациям, а также обращусь к США, чтобы адвокаты обратились к РФ, с которой мы не имеем дипломатических отношений, чтобы они по своей системе запросили ответ, имею ли я российское гражданство", - сказал мэр.
Труханов добавил, что его адвокат Александр Лысак обращается с запросами в Офис Президента, чтобы получить официальное подтверждение указа о лишении его гражданства. По словам мэра, пока в распоряжении стороны защиты есть только заявления в СМИ, но самого документа никто не видел.
Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.
Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.
Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.
Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.
А чому не до "юристів" Росії?