Труханов попросит юристов в США проверить, имеет ли он российское гражданство

Городской голова Одессы Геннадий Труханов планирует обратиться к юристам в США, чтобы они помогли официально выяснить, имеет ли он российское гражданство.

Об этом Труханов заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я буду обращаться к международным организациям, а также обращусь к США, чтобы адвокаты обратились к РФ, с которой мы не имеем дипломатических отношений, чтобы они по своей системе запросили ответ, имею ли я российское гражданство", - сказал мэр.

Труханов добавил, что его адвокат Александр Лысак обращается с запросами в Офис Президента, чтобы получить официальное подтверждение указа о лишении его гражданства. По словам мэра, пока в распоряжении стороны защиты есть только заявления в СМИ, но самого документа никто не видел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сотни одесситов вышли на митинг против мэра Труханова, которому прекратили гражданство Украины. ФОТОрепортаж

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.

В Спортлото лучше обращаться
15.10.2025 13:01 Ответить
Так кацапи ж офіційно своїх агЄнтів не видають
15.10.2025 13:01 Ответить
А до орбана з беседою, не звертався труханов???
15.10.2025 13:04 Ответить
В Спортлото лучше обращаться
15.10.2025 13:01 Ответить
Так кацапи ж офіційно своїх агЄнтів не видають
15.10.2025 13:01 Ответить
Ні дня без Труханова!
15.10.2025 13:01 Ответить
А до орбана з беседою, не звертався труханов???
15.10.2025 13:04 Ответить
Забув Всесвітню Лігу Сексуальних Реформ.
15.10.2025 13:05 Ответить
Не треба йому було гаваріть па русскі. Тепер х. що докаже.
15.10.2025 13:08 Ответить
Там ще Терехова, Вілкула, братів Добкіних, колишніх регіоналів та навіть у покійного Гєпи у всіх, курва, російські паспорта. Всіх треба перевірити
15.10.2025 13:09 Ответить
І у тих, хто перевіряє - теж перевірити. І у тих, хто перевіряє перевіряючих - також
15.10.2025 13:17 Ответить
Вєсь мір крємль, а люди в ньом агєнти
15.10.2025 13:22 Ответить
США -> російське громадянська -> громадянство України - де логіка?
15.10.2025 13:12 Ответить
"Геннадій Труханов планує звернутися до юристів у США" Джерело: https://censor.net/ua/n3579809

А чому не до "юристів" Росії?
15.10.2025 13:12 Ответить
російський паспорт - як лайно. Раз взяв у руки - хрін відмиєшся.
15.10.2025 13:14 Ответить
Юристи США дешевше ніж проплатити СБУ?
15.10.2025 13:15 Ответить
Всё понемаю!но блин что мало наворовал?уйди сам потихому да живи себе спокойно!ну знают они меры!РАССТРЕЛ как в Китае!
15.10.2025 13:21 Ответить
не к тем ли юристам обратится которые юльке выплатили 5 млн типа за моральный ущерб)))) что бы юлю не спрашивали за что она покупает дорогущие платья на зар.плату нардепа
15.10.2025 13:21 Ответить
А он шо, сам не знает?
15.10.2025 13:26 Ответить
теоретично расіяни могли збацати і таку фальшивку...
15.10.2025 13:27 Ответить
 
 