Труханов попросит юристов в США проверить, имеет ли он российское гражданство

Городской голова Одессы Геннадий Труханов планирует обратиться к юристам в США, чтобы они помогли официально выяснить, имеет ли он российское гражданство.

Об этом Труханов заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я буду обращаться к международным организациям, а также обращусь к США, чтобы адвокаты обратились к РФ, с которой мы не имеем дипломатических отношений, чтобы они по своей системе запросили ответ, имею ли я российское гражданство", - сказал мэр.

Труханов добавил, что его адвокат Александр Лысак обращается с запросами в Офис Президента, чтобы получить официальное подтверждение указа о лишении его гражданства. По словам мэра, пока в распоряжении стороны защиты есть только заявления в СМИ, но самого документа никто не видел.

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.

