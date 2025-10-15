Труханов проситиме юристів у США перевірити, чи має російське громадянство

Міський голова Одеси Геннадій Труханов планує звернутися до юристів у США, щоб вони допомогли офіційно з’ясувати, чи має він російське громадянство.

Про це Труханов заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я буду звертатися до міжнародних організацій, а також звернуся до США, щоб адвокати звернулися до РФ, з якою ми не маємо дипломатичних відносин, щоб вони по своїй системі запросили відповідь, чи маю я російське громадянство", - сказав мер.

Труханов додав, що його адвокат Олександр Лисак звертається із запитами до Офісу Президента, аби отримати офіційне підтвердження указу про позбавлення його громадянства. За словами мера, наразі в розпорядженні сторони захисту є лише заяви у ЗМІ, але самого документа ніхто не бачив.

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

