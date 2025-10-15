УКР
Громадянство мера Одеси Труханова
Труханов проситиме юристів у США перевірити, чи має російське громадянство

Міський голова Одеси Геннадій Труханов планує звернутися до юристів у США, щоб вони допомогли офіційно з’ясувати, чи має він російське громадянство.

Про це Труханов заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я буду звертатися до міжнародних організацій, а також звернуся до США, щоб адвокати звернулися до РФ, з якою ми не маємо дипломатичних відносин, щоб вони по своїй системі запросили відповідь, чи маю я російське громадянство", - сказав мер.

Труханов додав, що його адвокат Олександр Лисак звертається із запитами до Офісу Президента, аби отримати офіційне підтвердження указу про позбавлення його громадянства. За словами мера, наразі в розпорядженні сторони захисту є лише заяви у ЗМІ, але самого документа ніхто не бачив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сотні одеситів вийшли на мітинг проти мера Труханова, якому припинили громадянство України. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

+6
В Спортлото лучше обращаться
показати весь коментар
15.10.2025 13:01 Відповісти
+3
А до орбана з беседою, не звертався труханов???
показати весь коментар
15.10.2025 13:04 Відповісти
+3
Забув Всесвітню Лігу Сексуальних Реформ.
показати весь коментар
15.10.2025 13:05 Відповісти
Так кацапи ж офіційно своїх агЄнтів не видають
показати весь коментар
15.10.2025 13:01 Відповісти
Ні дня без Труханова!
показати весь коментар
15.10.2025 13:01 Відповісти
Не треба йому було гаваріть па русскі. Тепер х. що докаже.
показати весь коментар
15.10.2025 13:08 Відповісти
Там ще Терехова, Вілкула, братів Добкіних, колишніх регіоналів та навіть у покійного Гєпи у всіх, курва, російські паспорта. Всіх треба перевірити
показати весь коментар
15.10.2025 13:09 Відповісти
І у тих, хто перевіряє - теж перевірити. І у тих, хто перевіряє перевіряючих - також
показати весь коментар
15.10.2025 13:17 Відповісти
Вєсь мір крємль, а люди в ньом агєнти
показати весь коментар
15.10.2025 13:22 Відповісти
США -> російське громадянська -> громадянство України - де логіка?
показати весь коментар
15.10.2025 13:12 Відповісти
"Геннадій Труханов планує звернутися до юристів у США" Джерело: https://censor.net/ua/n3579809

А чому не до "юристів" Росії?
показати весь коментар
15.10.2025 13:12 Відповісти
Він же ж сказав, що немає дипломатичних відносин.
показати весь коментар
15.10.2025 13:42 Відповісти
російський паспорт - як лайно. Раз взяв у руки - хрін відмиєшся.
показати весь коментар
15.10.2025 13:14 Відповісти
Юристи США дешевше ніж проплатити СБУ?
показати весь коментар
15.10.2025 13:15 Відповісти
Всё понемаю!но блин что мало наворовал?уйди сам потихому да живи себе спокойно!ну знают они меры!РАССТРЕЛ как в Китае!
показати весь коментар
15.10.2025 13:21 Відповісти
не к тем ли юристам обратится которые юльке выплатили 5 млн типа за моральный ущерб)))) что бы юлю не спрашивали за что она покупает дорогущие платья на зар.плату нардепа
показати весь коментар
15.10.2025 13:21 Відповісти
А он шо, сам не знает?
показати весь коментар
15.10.2025 13:26 Відповісти
теоретично расіяни могли збацати і таку фальшивку...
показати весь коментар
15.10.2025 13:27 Відповісти
"- При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский рускій паспорт - это такой пустяк, что об этом смешно говорить…"
показати весь коментар
15.10.2025 14:08 Відповісти
Це цатож руцька фальшивка?
показати весь коментар
15.10.2025 14:11 Відповісти
Не важливо - Труханов чи хто інший. Важливий прецедент, наступним може стати Кличко, Садовий чи хтось інший. А голосів від ботів з В'єтнаму завжди вистачить.
показати весь коментар
15.10.2025 13:32 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2025 13:40 Відповісти
Так от звідки одна "н" у каца_паспорті Гєнадія Труханова!!!
показати весь коментар
15.10.2025 14:08 Відповісти
надіюсь труха зірве маску з кривавого клоуна.
показати весь коментар
15.10.2025 13:42 Відповісти
Стартова підготовка схеми публічної нейтралізації потенційних опонентів на виборах.Саме,до Кличка підбирають схему,який може стати об'єднаним кандидатом від опозиції.
У всякому разі,Віталію варто взяти до уваги.
Він боєць,з міжнародними зв'язками,хлопчиком для побиття не дасть себе зробити.
А Труханов-тренувальний мішок,мовою боксу.
показати весь коментар
15.10.2025 13:42 Відповісти
"Схема нєйтралізації" вже доведена до досконалості і працює бездоганно:
1. "Вальцман!".
2. "Свинарчуки!".
3. "В 80 раз!".
4."Ліпєцкая хвабріка!".
5. "Апшори! Апшори!".
показати весь коментар
15.10.2025 14:14 Відповісти
Це по Пороху.
На адресу К. таке не проходить, тому обкатують схему по дискредитації мерів.
Щоб Червін.посадити,то розпочинали з Ант-ка.
показати весь коментар
15.10.2025 14:20 Відповісти
хоче у фсб, за допомогою сша взяти довідку, що він не агент фсб. правильно?
показати весь коментар
15.10.2025 13:48 Відповісти
Труханова виродка давно треба було гнати піньками під зад це чмо ще те.
показати весь коментар
15.10.2025 14:13 Відповісти
А почему бы зелёную жопу не проверить и Раду в целом тоже не помешало бы.
показати весь коментар
15.10.2025 14:14 Відповісти
 
 