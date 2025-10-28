РУС
Новости Гражданство мэра Одессы Труханова
1 062 16

Зеленский: Решение о лишении Труханова гражданства — не политический шаг

Зеленский об ударах по российским НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лишение украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова не имеет политического подтекста.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам президента, Служба безопасности Украины подтвердила, что Труханов имеет российский паспорт. Поэтому, подчеркнул Зеленский, решение принято в соответствии с законом, а не по политическим мотивам.

"Я должен быть уверен, что власть в Одессе действительно будет защищать город", - отметил глава государства.

Что предшествовало?

Что предшествовало?

Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.

Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.

Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.

15 октября 2025 года Зеленский одобрил создание Одесской ГВА и назначил Лысака ее начальником.

15 октября 2025 года Зеленский одобрил создание Одесской ГВА и назначил Лысака ее начальником.

Труханов планирует обратиться к юристам в США, чтобы они помогли официально выяснить, имеет ли он российское гражданство.

Лидер международной группы расследователей Bellingcat Христо Грозев заявил, что российский паспорт, на основании которого мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства, может быть подделкой.

Автор: 

гражданство (1346) Зеленский Владимир (22416) Труханов Геннадий (338)
Топ комментарии
+5
Звичайно не політичний. Економічний. Прибрати до рук усе, що там ще було не в руках. Яка політика? Ну і електоральний. Контролювати усе на наступний виборах, які колись, можливо будуть.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:46 Ответить
+5
Конституция и законы? Нет, никогда этого не слышал.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:49 Ответить
+4
А чому саме зараз, не хочеш розповісти? Більше шести років ти цього не помічав, як і вся СБУ. То давайте звільнимо к бісу некомпетентних сбу-шників, і тебе гамузом.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:47 Ответить
Меня терзают смутные сомнения

https://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%8E%D1%82_%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

начебто і правильно зробив, але ж.....
конституція, закони?
хочааааа...
притула наш президент!!!!
показать весь комментарий
28.10.2025 10:43 Ответить
Притула? Не,смішіть,йожика.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:36 Ответить
А чому саме зараз, не хочеш розповісти? Більше шести років ти цього не помічав, як і вся СБУ. То давайте звільнимо к бісу некомпетентних сбу-шників, і тебе гамузом.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:47 Ответить
Шести? Набагато більше.
У 2017 році інформація про російське громадянство Геннадія Труханова була предметом судового розгляду, а його представники зверталися до російських органів для анулювання російського паспорта. Суд скасував чинність паспорта, але зазначив, що це не позбавляє громадянства РФ, набутого законно.
Ой, тут таке не можна писати...
показать весь комментарий
28.10.2025 11:08 Ответить
Це я не про сам паспорт, а конкретно про того "юриста" котрий зараз позбавляє Труханова українського громадянства (незаконно). Він лише з 19-го року займається шкідництвом на посту Президента. А до нього Труханов так само влаштовував Порошенка, той теж "не помічав" кацапське громадянство одеського мера, хоч розголос про це був. А СБУ тоді "провела перевірку і ніякого другого громадянства не виявила".
показать весь комментарий
28.10.2025 11:13 Ответить
Порошенку не нужен был одесский порт для передачи своим друзьям А у Зели финальный хапок всего, что еще осталось после 6 лет его "потужного" правления.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:24 Ответить
Так. Ми віримо...
показать весь комментарий
28.10.2025 11:28 Ответить
Верим или не верим, но законы и Конституцию никто не отменял. А порт после этого "вдруг" срочно выставили на продажу
показать весь комментарий
28.10.2025 11:32 Ответить
Конституція на паузі.Це продовжується з 2019 року з розпуску ВР.
Ви зробили це разом,очумєлая отара 73%!
показать весь комментарий
28.10.2025 10:52 Ответить
Хто б тебе вже позбавив громадянства...
показать весь комментарий
28.10.2025 10:58 Ответить
Як би було зроблено законно, то не довелось би зараз розповідати казки!
показать весь комментарий
28.10.2025 11:00 Ответить
Якщо не окупація, то комбінація. Ротшильди.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:10 Ответить
Кедмі - спікер ротшильдо-хозарського контура. Контур проходить через московські, українські і іноземні спецслужби і держапарати.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:18 Ответить
"Виключно гроші"?
показать весь комментарий
28.10.2025 11:17 Ответить
 
 