Зеленский: Решение о лишении Труханова гражданства — не политический шаг
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лишение украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова не имеет политического подтекста.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам президента, Служба безопасности Украины подтвердила, что Труханов имеет российский паспорт. Поэтому, подчеркнул Зеленский, решение принято в соответствии с законом, а не по политическим мотивам.
"Я должен быть уверен, что власть в Одессе действительно будет защищать город", - отметил глава государства.
Что предшествовало?
Напомним, петиция о прекращении гражданства Украины Геннадия Труханова, обнародованная на сайте президента 13 октября, уже набрала более 28 тысяч голосов - больше, чем необходимо для рассмотрения главой государства.
Ранее Труханов заявил, что его лишат паспорта Украины.
Мэр Одессы утверждает, что не имеет российского гражданства и никогда его не имел. Это якобы подтверждается рядом документов.
Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовала копии соответствующих документов.
15 октября 2025 года Зеленский одобрил создание Одесской ГВА и назначил Лысака ее начальником.
Труханов планирует обратиться к юристам в США, чтобы они помогли официально выяснить, имеет ли он российское гражданство.
Лидер международной группы расследователей Bellingcat Христо Грозев заявил, что российский паспорт, на основании которого мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства, может быть подделкой.
У 2017 році інформація про російське громадянство Геннадія Труханова була предметом судового розгляду, а його представники зверталися до російських органів для анулювання російського паспорта. Суд скасував чинність паспорта, але зазначив, що це не позбавляє громадянства РФ, набутого законно.
