3 270 46

Кремлівський пропагандист Мардан: "Чехия и чешский народ появился благодаря России и русским. Никаких чехов не было". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Сергій Мардан заявив про "націєутворюючу" роль Росії і росіян в історії Чеської республіки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ефірі пропагандистського шоу Мардан заявив, що чеська нація з'явилася завдяки Росії і росіянам у XIX столітті, а раніше "никаких чехов не было".

Топ коментарі
+16
Хорошу людину "марданом" не назвуть...
17.10.2025 15:53 Відповісти
17.10.2025 15:53 Відповісти
+14
"Русские называют всё русское славянским, чтобы потом назвать всё славянское русским." (с) Карел Гавличек-Боровский.
17.10.2025 15:56 Відповісти
17.10.2025 15:56 Відповісти
+10
Хроники эбанариума....
17.10.2025 15:53 Відповісти
17.10.2025 15:53 Відповісти
Ха ! А ось і атветка Європі на - "ПУТІНУ можна лєтєть к Орбану"
17.10.2025 15:51 Відповісти
17.10.2025 15:51 Відповісти
Чехословаккія - радянські танки в Празі

17.10.2025 15:53 Відповісти
17.10.2025 15:53 Відповісти
то був 1968 рік
17.10.2025 15:54 Відповісти
17.10.2025 15:54 Відповісти
1956 рік радянські танки громлять антирадянскі повстання в Будапешті

17.10.2025 15:58 Відповісти
17.10.2025 15:58 Відповісти
Да-да. Чехов тоже австрийцы придумали, как и русских монголы).
17.10.2025 15:51 Відповісти
17.10.2025 15:51 Відповісти
Богемія, Карл IV, імператор римської імперії, з Праги випадково))
17.10.2025 15:51 Відповісти
17.10.2025 15:51 Відповісти
Са́мо - найдавніша відома держава слов'ян. Існувала на території ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехії і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F Нижньої Австрії. Державне утворення існувало в https://uk.wikipedia.org/wiki/623 623-https://uk.wikipedia.org/wiki/660 660 (деякі автори називають https://uk.wikipedia.org/wiki/626 626-https://uk.wikipedia.org/wiki/661 661 роки), на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F моравів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8 чехів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8 лужичан, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8 хорутан і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%96&action=edit&redlink=1 панонців

на території мацковського болота ще не було навіть жаб - плавали лише головастики
17.10.2025 16:19 Відповісти
17.10.2025 16:19 Відповісти
а мардан на фронт їздить?
17.10.2025 15:52 Відповісти
17.10.2025 15:52 Відповісти
Оточити себе ворогами, щоб дєдушка Хутин трохи довше протримався у владі
17.10.2025 15:52 Відповісти
17.10.2025 15:52 Відповісти
Хроники эбанариума....
17.10.2025 15:53 Відповісти
17.10.2025 15:53 Відповісти
Хорошу людину "марданом" не назвуть...
17.10.2025 15:53 Відповісти
17.10.2025 15:53 Відповісти
Фр. merdant - той, що паскудить, або той, що набридає
17.10.2025 16:53 Відповісти
17.10.2025 16:53 Відповісти
😂👍
17.10.2025 17:17 Відповісти
17.10.2025 17:17 Відповісти
Я скажу більше- Чехі всі від ******… ой пробачте- від мардана пішли!
17.10.2025 15:53 Відповісти
17.10.2025 15:53 Відповісти
Так, ми знаємо, що русня ****** від ЧВВ, і нащо тут це?
17.10.2025 15:55 Відповісти
17.10.2025 15:55 Відповісти
Таварисч мардан останови парниковьій ефект!!!!
17.10.2025 15:56 Відповісти
17.10.2025 15:56 Відповісти
Интересно, Грета "Тумба" запатентовала свое ***.., пардон, лицо? Баблосы на мемах не вставая с кресла ( из застенок мясоедов) можно косить)
17.10.2025 16:00 Відповісти
17.10.2025 16:00 Відповісти
От ви жартуєте, а це цілком реальна схема
Всі мабуть пам'ятають "ту саму дівчинку":

"Зої Рот (на фото) придумала, як збагатитися на своєму знімку, який прославив її на весь Інтернет. Мем, на якому зображена дівчинка, хитро усміхнена в камеру тоді, коли за її спиною горить будинок, був проданий як невзаємозамінний токен за 430 тисяч доларів."
17.10.2025 16:21 Відповісти
17.10.2025 16:21 Відповісти
"Русские называют всё русское славянским, чтобы потом назвать всё славянское русским." (с) Карел Гавличек-Боровский.
17.10.2025 15:56 Відповісти
17.10.2025 15:56 Відповісти
Антон Павлович Чехов їх придумав)))
17.10.2025 15:57 Відповісти
17.10.2025 15:57 Відповісти
В палате №6. Вместе с Дастаевским 😂
17.10.2025 16:34 Відповісти
17.10.2025 16:34 Відповісти
Під@р у школі не вчив про Яна Жижку, гуситські війни. Він жив коли ще болотами хани золотої орди правили
17.10.2025 15:59 Відповісти
17.10.2025 15:59 Відповісти
Він даже не читав про Швейка
Цікаво , що уся критика цього андрофага до нього не доходить, тому що кацапи ще на рівні ледникового періоду і їх мозг не сприймає складних речень
17.10.2025 16:10 Відповісти
17.10.2025 16:10 Відповісти
Кожна свинособака відчуває свою ущербність і неповноцінність. Тому так негависть до всіх народів
17.10.2025 16:02 Відповісти
17.10.2025 16:02 Відповісти
никаво не было, только печенеги и руские были, и то печенегов тоже руские придумали
17.10.2025 16:04 Відповісти
17.10.2025 16:04 Відповісти
Мардан це симбіоз довбо*бізма, п*дорастії і гівноїдства з єлементами вафл*зма.
Одним словом - МАРДАН.
17.10.2025 16:05 Відповісти
17.10.2025 16:05 Відповісти
Обов"язково таких ********* цитувати?
17.10.2025 16:06 Відповісти
17.10.2025 16:06 Відповісти
Врага нужно знать в морду.
17.10.2025 16:33 Відповісти
17.10.2025 16:33 Відповісти
Так і російська федерація завдяки Ельцину зʼявилася.
17.10.2025 16:07 Відповісти
17.10.2025 16:07 Відповісти
В наступних серіях пропагандонива від Мардана: «Вавилон і вавилонян придумали русссскіє!» Хто показав євреям як робити обрізання, здогадуєтеся?
17.10.2025 16:09 Відповісти
17.10.2025 16:09 Відповісти
Це бидло хоч розуміє що московське царство появились в 15 столітті ,в той час як Чехія була в 10 столітті ,де це рашиське варварське бидло з так званим "русским миром" взялось ? що б ви виздихали імперія зла.
17.10.2025 16:15 Відповісти
17.10.2025 16:15 Відповісти
Він - дебіл, і слухають його 140 млн дебілов
Моравське князівство було ранньосередньовічним державним утворенням (бл. tel:830%E2%80%931055 830-1055 рр.) на землях ******** Моравії. Воно спочатку було частиною https://www.google.com/search?client=safari&hl=uk-sk&cs=0&sca_esv=d39ac736e437527b&q=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%97&sa=X&ved=2ahUKEwjhooXLqKuQAxU2g_0HHf0lFdoQxccNegQIAxAB&mstk=AUtExfB0X3le7i0jS3pvAQvx9dX1B35J1ZKUsO3fHr0h-KLbsK97W_heVb0f9gMA-RWXG9NNUmXb0oSym29UU8QIfTbFRPa1DDOXAYSyk_b4nOlKbnJ29xo57UdU7xi85yqXpXM&csui=3 Великої Моравії, а згодом увійшло до складу Чеського князівства. Від нього походить назва ******** Моравської марки, яка була частиною Священної Римської імперії.
17.10.2025 16:17 Відповісти
17.10.2025 16:17 Відповісти
Назва росія з'явилася від алкоголіка петьки 1, якому надоїв зброд і він у 1721 році дав йому погоняло росія
17.10.2025 16:44 Відповісти
17.10.2025 16:44 Відповісти
Поздоровляю чехів , які голосували за прокацапські партії .!! Тепер їх , як нас , теж - ізобрьол Лєнін .
..
17.10.2025 16:27 Відповісти
17.10.2025 16:27 Відповісти
🤣
17.10.2025 17:19 Відповісти
17.10.2025 17:19 Відповісти
Чехи знають, що їх не було?))
17.10.2025 16:28 Відповісти
17.10.2025 16:28 Відповісти
Невіглас! Усі освічені люди знають, що : "чехаф прідумал Чехаф".
17.10.2025 16:37 Відповісти
17.10.2025 16:37 Відповісти
Завдяки ху...лостану на землі з'явилося розумне життя. Ху...ло особисто зробив Київську Русь, да чого там, він Єгипет створив, а його клони Америку відкрили. А сифілітик Ленін це просто жарт ху...ла
17.10.2025 16:39 Відповісти
17.10.2025 16:39 Відповісти
Мардан від Мордора,а русскіє від слова узькіє.
17.10.2025 16:46 Відповісти
17.10.2025 16:46 Відповісти
Сподіваюсь наша влада перекладає відео на чеську мову, і викладає відео в чеському контенті інтернету
17.10.2025 16:59 Відповісти
17.10.2025 16:59 Відповісти
та вони просто психічно нездорові. ОТ І ВСЕ. Чехи один з найстаріших етносів Европи, був коли рузкіх ще і в помині не було
17.10.2025 17:07 Відповісти
17.10.2025 17:07 Відповісти
блд, а откуда замухришки типу мОрдана з'явились, їх же теж видумали!
17.10.2025 17:12 Відповісти
17.10.2025 17:12 Відповісти
не розумію, чому не полюють на першу десятку пропагандистів типу мордана? їх потрібно ліквідовувати як найжирніші цілі.
17.10.2025 17:14 Відповісти
17.10.2025 17:14 Відповісти
Чехам треба напрягтися ...на майбутьніх виборах ,обережненько підпис ставити по приколу ...нізяааа
17.10.2025 17:21 Відповісти
17.10.2025 17:21 Відповісти
 
 