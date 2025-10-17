Кремлівський пропагандист Сергій Мардан заявив про "націєутворюючу" роль Росії і росіян в історії Чеської республіки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ефірі пропагандистського шоу Мардан заявив, що чеська нація з'явилася завдяки Росії і росіянам у XIX столітті, а раніше "никаких чехов не было".

