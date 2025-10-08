УКР
Співпраця України та Чехії
696 8

Чехія може експортувати зброю в Україну, однак держава не буде цього фінансувати, - Бабіш

бабіш

Лідер партії ANO і переможець парламентських виборів у Чехії Андрій Бабіш заявив, що в разі формування уряду на чолі з його політичною силою, він не фінансуватиме постачання зброї Україні з державного бюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство ČTK.

Бабіш уточнив, що чеські збройові заводи можуть експортувати зброю в Україну, однак держава не буде цього фінансувати. "Якщо ми будемо в уряді, то скажемо чеським збройовим заводам: ви хочете експортувати зброю в Україну? Ми не маємо проблем", - сказав він.

Політик також зазначив, що Чехія і так сплачує значні внески до бюджету ЄС, який допомагає Україні. "Ми не будемо давати Україні на зброю жодної крони. У нас немає грошей для Чеської Республіки. Я думаю, що ми допомагали Україні безпосередньо, а тепер допомога буде надаватися через ЄС", - додав Бабіш.

Автор: 

не будете ви в уряді ,у вас коаліція не клеїться
08.10.2025 17:59 Відповісти
Норм. Словацький сценарій. Аби не заважали.
08.10.2025 18:02 Відповісти
Не дарма Андрія Бабіша вже називають чеським трампом.

Чотири роки тому https://www.stopcor.org/tag-chehiya.html Чехіявідправила у відставку свого популістського прем'єр-міністра, багатого та скандально відомого Андрея Бабіша, якого називали "чеським Трампом".

Про цеhttps://www.nytimes.com/2025/10/03/world/europe/andrej-babis-czech-elections.html пишеThe New York Times.
08.10.2025 18:03 Відповісти
ФРАНЦУЗЬКІ ДЕПУТАТИ ВІДХИЛИЛИ ПРОПОЗИЦІЮ ПРО УСУНЕННЯ З ПОСАДИ ПРЕЗИДЕНТА ЕММАНЮЕЛЯ МАКРОНА
08.10.2025 18:11 Відповісти
За наявною інформацією, бюро Національних зборів щойно оголосило неприйнятною пропозицію про відсторонення президента Республіки Еммануеля Макрона, внесену представниками «Непокірної Франції» і підписану 104 лівими депутатами, серед яких деякі екологи.

Депутати, що входять до складу бюро, розділилися у своїх голосах - між тими, хто був «за», тими, хто утримався, і тими, хто проголосував «проти». З боку лівих, як і очікувалося, представниці «Непокірної Франції» Надеж Абоманголі та Клеманс Гетте, які є віцепрезидентками інституції, проголосували «за», так само як і присутні депутати-екологи та соціалісти. Усі депутати зі спільного правлячого блоку проголосували «проти». Представники партії «Національне об'єднання» утрималися.

Підсумковий результат голосування: 5 голосів «за», 10 «проти» і 5 утрималися.

Отже, не буде жодних дебатів ані в комісії з законодавства, ані в сесійній залі щодо можливої процедури усунення президента Республіки.
08.10.2025 18:13 Відповісти
БАБІШ
Батько - Штефан Бабіш, за часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 комуністичної влади був компартійним зовнішньоторговим функціонером, дипломатом.
Тоб то був співробітником як чехословацькій Служби государственной безопасности так і радянського КДБ. То яки можуть бути до нього запитання?
08.10.2025 18:26 Відповісти
За даними словацького Інституту національної пам'яті, у 1980-х роках був агентом чехословацької https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Служби Державної безпеки (Státní bezpečnost, StB), схожої на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ СРСР.
08.10.2025 18:27 Відповісти
Дорогою Фіцо йдете товариші!
08.10.2025 18:30 Відповісти
 
 