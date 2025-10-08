Чехія може експортувати зброю в Україну, однак держава не буде цього фінансувати, - Бабіш

Лідер партії ANO і переможець парламентських виборів у Чехії Андрій Бабіш заявив, що в разі формування уряду на чолі з його політичною силою, він не фінансуватиме постачання зброї Україні з державного бюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство ČTK.

Бабіш уточнив, що чеські збройові заводи можуть експортувати зброю в Україну, однак держава не буде цього фінансувати. "Якщо ми будемо в уряді, то скажемо чеським збройовим заводам: ви хочете експортувати зброю в Україну? Ми не маємо проблем", - сказав він.

Політик також зазначив, що Чехія і так сплачує значні внески до бюджету ЄС, який допомагає Україні. "Ми не будемо давати Україні на зброю жодної крони. У нас немає грошей для Чеської Республіки. Я думаю, що ми допомагали Україні безпосередньо, а тепер допомога буде надаватися через ЄС", - додав Бабіш.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ